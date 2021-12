Elokuun #MeltwaterWebinaarin aiheena oli ajatusjohtajuus ja asiantuntijoina webinaarissa olivat Laura Pääkkönen Bonfire Agencyltä sekä Sohvi Salmelin Heleniltä. Webinaarissa pyydettiin esimerkkejä ajatusjohtajista, joita kannattaisi seurata sosiaalisessa mediassa ja päätimmekin koota Lauran ja Sohvin kanssa listan esimerkillisistä oman alansa ajatusjohtajista, joita kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa.

Ketkä ovat hyviä esimerkkejä oman alansa ajatusjohtajista?

Jaakko Sahimaa

Jaakko on tuonut ansiokkaasti tunnetuksi työn merkityksellisyyden kokemusta. Jaakon LinkedIn –postaukset saavat aina aikaan paljon hedelmällistä vuoropuhelua.

Riikka Tanner

Riikka on luonut ilmiötä Johdon Agendalla –raportin ympärille, jossa nostetaan esille johtamiseen liittyviä tulevaisuuden teemoja. Raportin lisäksi Riikka hostaa Johdon Agendalla –podcastia, jossa on mielenkiintoisia vieraita liittyen johtamisen eri osa-alueisiin, kuten strategiaan tai menestyvän tiimin rakentamiseen.

Henna Niiranen

Henna on käytännönläheinen ja datauskollinen markkinointijumalatar, joka jakaa erinomaisia markkinoinnin parhaita oppejaan LinkedIn –yleisölleen.

Pauli Waroma

Paulin LinkedIn sisällöt ovat usein tunteita herättäviä ja pohdiskelevia. Hänen julkaisutyylissään on todella omaleimainen ja helposti tunnistettava tyyli, jota seuraa mielellään. Pauli tekee sisältöjä mm. terveydenhuollosta, johtajuusteemoista ja markkinoinnista.

Matti Perkkiö

Lämpöpumppumies, joka ei juuri esittelyjä kaipaa. Hyvä esimerkki ajatusjohtajasta, joka on valinnut oman juttunsa ja pysyy sille uskollisena kanavasta riippumatta.

Mika Hyötyläinen

Mika on markkinoinnin mittaamisen ja ROMI-mallinnuksen esikuva, jota jokaisen markkinointia tekevän ammattilaisen kannattaa seurata.

Jukka Holm

Jukka edustaa yritysjohtajaa, joka on onnistunut hyödyntämään sosiaalista mediaa erittäin taitavasti. Hyvä mix Vismaan liittyviä sisältöjä, toimialauutisia ja omia pohdintoja.

Sani Leino

Sani on yksi Suomen ensimmäisiä ja tunnetuimpia social selling-kouluttajia. Paljon mielenkiintoisia sisältöjä liittyen myyntiin ja markkinointiin, välillä myös huumorilla höystettynä.

Petteri Lillberg

Petteri on Demos Helsingin strategisti, yhdistää vastuullisuuden ja markkinoinnin. Hiljattain julkaissut kirjan Kestävä markkinointi.

Panu Luukka

Panu on tunnettu yrityskulttuurin puolestapuhuja. Panu hostaa myös "Yrityskulttuuri on kuningas"-nimistä podcastia ja on kirjoittanut samannimisen kirjan aiheesta.

Pirita Näkkäläjärvi

Pirita Näkkäläjärvi on Helen Venturesin energia-alan start-up yhteistyön suunnannäyttäjä ja saamelaiskulttuurin puolestapuhuja.

