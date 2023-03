10 tapaa kasvattaa verkkosisältösi näkyvyyttä

Verkkosisältö, olipa se sitten nettisivujen aloitussivu, blogi tai somepostaus, on tehokas työkalu yrityksille. Se on muun muassa liidien luomisen väline, jonka avulla potentiaaliset asiakkaat löytävät sinut, se lisää tietoisuutta siitä, mitä yrityksesi tekee ja keitä sen takana on, sekä auttaa sinua kehittämään brändiuskollisuutta ja esittelemään yrityksesi persoonallisuutta.

Sisältö yhdistää sinut yleisöösi, mutta vain jos se todella saavuttaa ihmiset. Mitä voit siis tehdä verkkosisältösi näkyvyyden lisäämiseksi? Jatka lukemista! Me annamme sinulle parhaat vinkkimme 😎

Mitä sisällön näkyvyys todella tarkoittaa?

Yleisesti ottaen sisällön näkyvyydellä tarkoitetaan brändisi kokonaisvaltaista näkyvyyttä verkossa - digitaalista jalanjälkeäsi kuluttajien mielissä. Hyvä näkyvyys auttaa lisäämään liikevaihtoa, verkkoliikennettä, seuraajien ja tilaajien määrää sekä brändin arvoa.

10 tapaa lisätä sisällön näkyvyyttä

Se, miten päätät lähestyä sisällön näkyvyyttä riippuu jonkin verran kunkin sisällön tavoitteista ja yleisestä strategiastasi sisältömarkkinointiin.

Sinulla voi vaikkapa olla tehokas blogikirjoitussuunnitelma meneillään, mutta nyt haluat monipuolistaa ja käyttää jo luomaasi sisältöä uudelleen tekemällä YouTube-videoita. Sinun on siis luotava YouTube-strategia ja aloitettava tilaajien kasvattaminen kyseisellä alustalla. Tai ehkä sosiaalisen median julkaisusi eivät saavuta kaivattua reaktiota, joten sinun on panostettava aikaa sosiaaliseen median käyttäjien sitouttamiseen ja varmistettava, että tuottamasi sisältö palvelee haluamaasi tarkoitusta.

Olivatpa tarpeesi mitkä tahansa, voimme auttaa sinua pääsemään alkuun.

Tässä on 10 tapaa, joilla voit lisätä verkkosisältösi näkyvyyttä:

1. Keskity seuraajien määrän sijaan laatuun

On houkuttelevaa keskittyä keräämään suuri määrä sosiaalisen median seuraajia tai blogin tilaajia. Mutta jos koostat yleisösi satunnaisista käyttäjistä vain kasvattaaksesi seuraajien lukumäärää, teet todellisuudessa vain hallaa itsellesi. Seuraajat, jotka eivät oikeasti välitä postauksistasi tai yrityksestäsi, eivät ole yrityksellesi millään tavalla hyödyksi. Siksi sinun kannattaa keskittyä laatuun määrän sijaan.

Aloita määrittelemällä kohdeyleisösi. Käytä Meltwaterin kaltaista mediaseurantatyökalua etsiessäsi tiettyjä avainsanoja eri sosiaalisen median alustoilta, esimerkiksi kuten alla olevassa esimerkissä, "luomuruoka" tai "gluteenittomuus" voisivat olla kiinnostavia aiheita terveysbrändin hakusanoiksi.

Seuraa ihmisiä, jotka osallistuvat brändisi kannalta merkityksellisiin keskusteluihin. Voit myös kurkistaa samankaltaisten brändien ja kilpailijoiden seuraajiin ja alkaa seurata myös heitä. Jos he ovat jo kiinnostuneita käsittelemistäsi aiheista, he todennäköisesti seuraavat sinua myös takaisin.

2. Ole vuorovaikutuksessa

Seuraajien sitoutuminen on yksi tärkeimmistä strategioista, joilla markkinoijat voivat lisätä verkkonäkyvyyttään. Mitä useammat ihmiset puhuvat julkaisemistasi asioista ja sitoutuvat niihin, sitä todennäköisemmin myös muut näkevät ne.

Kannusta ihmisiä vuorovaikutukseen esittämällä kyselytutkimuksia, käyttämällä videoita, julkaisemalla särmikästä sisältöä, joka herättää keskustelua, tai valitsemalla keveämmän linjan käyttämällä meemejä ja GIF-kuvia:

How Social Media Managers feel after every algorithm update pic.twitter.com/O47GdWROj6 — Meltwater (@Meltwater) January 17, 2023

Et voi kuitenkaan luottaa siihen, että seuraajasi tekevät kaiken työn puolestasi. On tärkeää, että kommentoit ja jaat postauksia, kun ihmiset merkitsevät sinut (mikä on itseään toteuttava ennuste. Mitä useammat seuraajat näkevät, että jaat merkintäsi kanavillasi, sitä enemmän käyttäjien luomaa sisältöä saat aikaan!).

Kaikki nämä sitouttamispyrkimykset auttavat lopulta parantamaan sisältömarkkinointiasi sekä brändisi ja verkkosisältösi tavoittavuutta.

3. Julkaise oikeaan aikaan

Vaikka ei olekaan olemassa yhtä maagista aikaa, jolloin postaus sosiaalisessa mediassa saa eniten näkyvyyttä, voit lisätä näkyvyyden mahdollisuutta optimoimalla ne ajat ja päivät, jolloin suurin osa seuraajistasi on verkossa.

Tämä koskee myös blogipostauksia! Google Analytics on loistava keino näyttää blogin kävijäpiikit.

4. Optimoi sisältösi hakukoneita varten

Useimmat ihmiset aloittavat nettiselailunsa hakukoneesta. On siis ratkaisevan tärkeää, että optimoit sivustosi niin, että se näkyy korkeammalla hakutuloksissa.

Seuraavassa on joitakin SEO-mittareita, jotka kannattaa optimoida, jotta hakukoneiden algoritmeille lähetetään positiivisia signaaleja:

Suuri tietyllä sivulla vietetty aika ja koko sivustolla vietetty aika (tämän vuoksi sisäinen linkitys on tärkeää!).

Alhainen välitön poistumisprosentti (jos hakukone epäilee, että sisältösi ei palvellut aiottua tarkoitusta, se saatetaan merkitä klikkiotsikoksi).

Tavoitteiden täyttyminen (esimerkiksi verkkosivuston lomakkeen täyttäminen).

Verkkotunnusluokitus (siihen vaikuttavat suurelta osin laadukkaat takalinkit sivustollesi).

Varmista, että sisältösi on ainutlaatuista ja että metakuvaukset ja metaotsikot - ne, jotka käyttäjät näkevät hakutuloksissa - ovat kuvaavia, mutta eivät klikkausotsikoita. Näin vältät negatiiviset seuraamukset.

Sisällytä myös relevantteja avainsanoja ja järjestä verkkosisältö loogisesti ja helposti selattavaksi.

Tiesitkö, että voit optimoida myös YouTube-videosi SEO:a varten? Käy blogissamme oppimassa lisää!

5. Sisällytä kuvamateriaalia

Kuvien sisällyttäminen verkkosivuille, blogikirjoituksiin ja sosiaalisen median syötteisiin on yksi parhaista tavoista lisätä sitoutumista. Kuvat, infografiikat, GIF:t ja videot ovat kaikki loistavia tapoja lisätä sisällön näkyvyyttä verkossa. Visuaalisia postauksia ei ainoastaan jaeta, tykätä ja kommentoida useammin, ihmiset myös ymmärtävät niiden sisältämät viestit pääsääntöisesti paremmin.

6. Käytä hashtageja

Kun merkitset postauksesi hashtageilla, useammat ihmiset näkevät ne. Sisällytä toimialasi kannalta merkityksellisiä tunnisteita, joita asiakkaasi voivat etsiä tai seurata. Voit myös tarkistaa, mitkä tagit ovat trendikkäitä, ja käyttää niitä lisätäksesi näkyvyyttäsi yhä enemmän.

Varmista, että pysyt brändin linjojen mukaisena, mitä tahansa postaatkaan, ja vältä tunkemasta niitä sisältöösi luonnottomasti. Twitterin neuvo on käyttää enintään kolmea hashtagia twiittiä kohden. Instagramissa 10-15 hashtagia on kuitenkin yleinen käytäntö, joten on myös tärkeää tuntea käyttämäsi sosiaalisen alustan "kulttuuri", jotta saavutat mahdollisimman suuren näkyvyyden.

7. Kiinnitä tärkeimmät postauksesi

Koska sosiaalisen median sivustot pitävät yleensä uusimman sisältösi syötteen yläreunassa, tärkeät postaukset voivat nopeasti kadota muiden joukkoon. Useimmilla sivustoilla on ominaisuus, jonka avulla voit "pinnata" postauksen sivusi yläreunaan, jolloin se näkyy aina ensimmäisenä vierailijoille.

Voit esimerkiksi kiinnittää tärkeän ilmoituksen eli postauksen, joka todella kuvastaa brändisi olemusta tai tuo paljon kävijöitä verkkosivuillesi, linkin projektiin, josta olet ylpeä, tai postauksen, joka sitoutti monia.

8. Jaa muiden ihmisten sisältöä

Kun jaat muiden ihmisten sisältöä, pääset postauksen jakajasi ja tämän seuraajien tietoisuuteen. Tämä on loistava taktiikka suhteiden solmimiseksi vaikuttajiin sekä seuraajapohjasi laajentamiseen. Voit myös löytää uusia tilaisuuksia vieraskirjoituksille, jotka taas auttavat takalinkkien kanssa.

Yhteyksien hyödyntäminen vaikutusvaltaisten kolmansien osapuolten kanssa on osa verkkosisältöjen menestystä. Jos sinulla on vaikeuksia löytää relevanttia verkkosisältöä, käytä mediaseurantaa nähdäksesi, millainen sisältö vaikuttaa myönteisesti toimialallasi.

9. Vahvista brändisi ääntä

Selkeän ja johdonmukaisen brändiäänen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta verkkosisältösi resonoi mahdollisimman vahvasti. Muista, että keskustelevuus sosiaalisessa mediassa on loistava tapa lisätä sitoutumista ja sisällön näkyvyyttä. Kun sinulla on selkeä ääni, sinun on helpompi kasvattaa niiden seuraajien joukkoa, jotka pitävät tavastasi kommunikoida. Sosiaalista mediaa käytetään yhä useammin myös PR-työkaluna, joten älä aliarvioi näitä kanavia brändiä rakentaessasi.

Sosiaalinen media on tehokas väline, mutta varmista, että käytät sitä strategisesti. Liian varomaton toiminta voi johtaa kriisitilanteisiin, jotka olisi ollut helppo välttää. Varmista, ettet tee näitä yleisiä sosiaalisen median virheitä.

10. Luo uutta sisältöä säännöllisesti

Lopuksi, jotta voit hyödyntää kaikkia edellä mainittuja taktiikoita sisältösi näkyvyyden lisäämiseksi, sinun on luotava uutta ja tuoretta sisältöä säännöllisesti. Näin saat aikaan enemmän jaettavaa sekä sisäisiä linkkejä, ja annat hakukoneille vahvempia signaaleja käyttämiesi avainsanojen kautta.

Vaikka uusi verkkosisältö on tärkeää, älä unohda sisällön uudelleenkäytön voimaa! Tarkista säännöllisesti, onko artikkeleissasi päivitettävää tietoa, ja kokeile myös suosittujen blogien muuntamista videoiksi, jotta ihmiset voivat käyttää arvokasta sisältöäsi monipuolisemmin ja helpommin saatavilla olevilla tavoilla.

Teet kovasti töitä luodaksesi houkuttelevaa sisältöä, joka on relevanttia yleisöllesi. Älä anna kaiken tuon kovan työn mennä hukkaan! Noudata näitä 10 vinkkiä, jotta saat verkkosisältösi ja brändisi vielä useampien halukkaiden nähtäville.

Tietoja kirjoittajasta:

Nathan Sykes kirjoittaa liiketoimintateknologiasta verkossa. Hän on Finding an Outlet -lehden päätoimittaja, jota hän pyörittää Pittsburghista, Pennsylvaniasta.