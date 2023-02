Vuosi 2022 — 10 suosituinta sosiaalisen median kampanjaa

Erottuvan sosiaalisen median kampanjan toteuttaminen vaatii reilun annoksen luovuutta. Yhteiskunnalliset vedet syvenevät, laajenevat ja tulevat ruuhkaisemmiksi vuosi vuodelta. Tämä tekee brändeille vaikeaksi luoda sisältöä, joka huomioidaan ja saavuttaa tarkoituksensa.

Lääke? No, katsotaan joitain vuoden 2022 parhaita sosiaalisen median kampanjoita inspiraation saamiseksi. Mikä näistä sosiaalisen median sisältöideoista tekee niistä niin vaikutusvaltaisia? Mitä nämä merkit tekivät hyvin? Miten brändisi voi parantaa niitä?

Tämän luettelon avulla voit käynnistää sosiaalisen markkinoinnin strategiasi ja aloittaa toimivien kampanjoiden luomisen.

Sisällysluettelo

Mikä on sosiaalisen median kampanja?

Aloitetaan määritelmästä. Mikä sitten on sosiaalisen median kampanja?

Se on paljon kuin mikä tahansa markkinointikampanja: suunniteltu tapahtumasarja tietylle ajanjaksolle, joka on suunniteltu saavuttamaan tietty tulos, jota voidaan seurata ja mitata.

Toisin kuin markkinointikampanjat, joita voidaan soveltaa mihin tahansa määrään tai useisiin kanaviin, sosiaalisen median markkinointikampanjat ovat tehty erityisesti sosiaaliseen mediaan. Tehokas sosiaalisen median markkinointi ottaa huomioon kunkin alustan ainutlaatuisen yleisön, ominaisuudet ja toiminnot ja rakentaa kampanjan niiden ympärille. Aloitetaan määritelmästä. Mikä sitten on sosiaalisen median kampanja?

Kuinka sosiaalisen median kampanjat toimivat?

Sosiaalisen median kampanjat ovat osa laajempaa sosiaalisen median sisältömarkkinointistrategiaa. Käytät sisältöä tehostaaksesi hakukoneoptimointia, houkuttelet liidejä, mainostat tuotteita ja palveluita sekä markkinoit yritystäsi.

Sosiaalisen median kampanja on sisältömarkkinoinnin työkalu, joka on suunniteltu tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Sen sijaan, että luot mitä tahansa sisältöä, sisältösi tulee liittyä suoraan kampanjaan. Se on tarkempi ja keskittyneempi, varsinkin kun ottaa huomioon kaikki sosiaalisen median eri tasot, jotka on otettava huomioon.

Jokainen sosiaalisen median markkinointikampanja alkaa tarkoituksella. Voit esimerkiksi liittyä uuteen sosiaaliseen verkostoon ja käynnistää bränditietoisuuskampanjan kasvattaaksesi seuraajamäärääsi. Tai saatat lanseerata uuden tuotteen ja haluat suorittaa sosiaalisen median kampanjan lisätäksesi tietoisuutta tai myyntiä. Käytä näitä tavoitteita keksiäksesi sosiaalisen median sisältöideoita, jotka auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Sieltä markkinoijat keksivät sosiaalisen median julkaisuideoita levittääkseen sanaa ja saavuttaakseen tavoitteensa. Nämä voivat olla esimerkiksi mukautettuja kuvia, joissa on brändin logo, lainauksia yrityksen johtajalta, faktoja tai tilastoja viimeaikaisista tutkimuksista tai mainostekstiä, joka kiehtoo lukijaa.

Kun olet luonut sisältöä sosiaaliseen mediaan, päätät, missä ja milloin julkaiset sen. Millä alustoilla postaat? Mihin aikaan julkaiset sisältöä? Kuinka kauan julkaiset sisältöä tämän tietyn tavoitteen tai aiheen ympärillä?

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, sinun tulee suunnitella seuraamaan sosiaalisen median viestejäsi käyttämällä sosiaalisen median seurantatyökalua, kuten Meltwater. Katso, kuinka käyttäjät suhtautuvat jokaiseen viestiin ja vastaavat niihin. Vertaa sitoutumismittareita tiettyihin toimiin, kuten ostoihin, yleisön kasvuun tai mediamainintaan, niin näet, saavutitko kampanjasi tavoitteet.

Sosiaalisen median kampanjoiden etuja ei voi yliarvioida. Ne auttavat brändejä mukautumaan innovaatioihin ja luovuuteen. Hyvin tehtynä ne voivat johtaa useisiin käyttäjien luomaan sisältöön, joka auttaa entistä enemmän ihmisiä nauttimaan sisällöstäsi.

Vuoden 2022 suosituimmat sosiaalisen median kampanjat

Sosiaalisen median sisältöstrategiasi inspiroiminen on yhtä helppoa kuin muiden menestyvien brändien tekeminen. Et koskaan tiedä, mistä seuraavat sosiaalisen median sisältöideasi tulevat.

Tässä on joitain suosikki sosiaalisen median kampanjaesimerkkejä vuodelta 2022 ja mitä voit oppia niistä:

1. Twitterin Jos voit unelmoida, twiittaa se -kampanja

2. KFC:n #UnboringMornings

3. Firehouse Subs Rewards Week

4. Redditin Super Bowl -tietoisuuskampanja

5. #Barbiecore

6. McDonald's Menu Hacks -kampanja

7. Oscar Meyer Bologna -naamarit

8. Spotify kooste -kampanja

9. _Folk_lor viikottaiset tuotejulkaisut

10. Scent & Fire's Twosday -kampanja



Sosiaalisen median tukijalka Twitter siirtyi monikanavaiseen muotoon If You Can Dream It, Tweet It -kampanjallaan.

He esittelivät inspiroivia mainostauluja julkkiksista ja Twitter-käyttäjistä, jotka jakoivat uransa ja elämäntavoitteensa alustalla ja toteuttivat ne sitten. Käyttäjiä kuvattiin tweettien rinnalla jakaakseen unelmansa laajasti ja innostaakseen muita seuraamaan esimerkkiä.

Emotionaalinen lähestymistapa bränditietoisuuteen, varsinkin kun Twitterin taloustilanne näytti synkältä, on avainasemassa käyttäjäkunnan toiminnan edistämisessä. Ei ollut tarvetta liittyä alustalle tai käyttää rahaa Twitter-mainoksiin, mikä auttoi antamaan kampanjalle pysyvyyttä ja tekemään siitä niin vaikuttavan.

Vinkki: Opi luomaan oma Twitter-markkinointistrategiasi, käyttämään Twitter Analyticsia ja tutustumaan Twitterin hallintaan aloittelijoille tehostaaksesi seuraavaa Twitter-kampanjaasi.

2. KFC:n #UnboringMornings

Vaikka miljoonat ihmiset suuntaavat KFC:hen lounaalle tai illalliselle joka päivä, se ei ole ensimmäinen ravintola, joka tulee mieleen aamiaiseksi. KFC pyrkii muuttamaan tämän #UnboringMorning-kampanjallaan.

Hashtag liittyy sarjaan omituisia videoita ja kilpailuja, jotka ovat valovuosien päässä tavallisesta, kuten työmatka sivuvaunulla.

Ruoat itsessään eivät myöskään ole tyypillisiä pikaruokatarjouksesi – KFC Chizzan kaltaiset herkut aloittavat varmasti päiväsi korkealta.

3. Firehouse Subs Rewards Week

Firehouse Subs isännöi sosiaalisen median Rewards Week -tapahtumaa, jolla voit ansaita asiakasuskollisuutta, kerätä lahjoituksia palopelastustiimeille ja lisätä ilmoittautumisia ja lunastuksia sovelluksensa kautta.

Brändi julkaisi joka päivä Rewards Week -tapahtuman aikana vihjeen, josta käyttäjät voivat löytää bonuspisteitä tililleen lisättäväksi. Kun he löysivät koodin, he saattoivat lisätä pisteensä sovelluksen kautta. Hauskat, vuorovaikutteiset sosiaalisen median julkaisuideat loivat näkyvyyttä joihinkin ravintolan fanien suosikkivoileipiin sekä runsaasti nettiliikennettä bonuspisteitä etsiviltä faneilta.

4. Redditin Super Bowl -tietoisuuskampanja

Super Bowl -mainospaikat maksoivat 6,5 miljoonaa dollaria 30 sekunnin mainoksista. Vaikka monet brändit ovat olleet valmiita maksamaan enemmän pidemmistä mainoksista, Reddit otti toisenlaisen lähestymistavan silmää ja huomaat sen bränditietoisuusmainoksessaan. Se alkaa kuten mikä tahansa muu automainos, jonka jälkeen Reddit-logo leikkaa kuvan, jota seuraa laukkaavat hevoset pellolla. Se oli outo tapa kiinnittää huomiota – ja se toimi täysin.

Mainos ohjasi käyttäjät sosiaaliseen mediaan, kun he yrittivät selvittää, mitä he juuri näkivät. Mainosta selittävä re-twiitti keräsi mainoksen jälkeen yli 464 000 katselukertaa.

5. #Barbiecore

Amerikan suosikkimuovikuvake saa elokuvan, ja odotettu elokuva on johtanut kaikenlaisen kauniin ja vaaleanpunaisen syntymiseen.

#Barbiecore-trendi on tulossa huippumuotiin, mukaan lukien Valentinon ja Jimmy Choon kampanjat. Julkkikset ja vaikuttajat sosiaalisessa mediassa osoittavat tukensa elokuvalle ja sen ikoniselle tähdelle.

Kun elokuvan on määrä saapua teattereihin heinäkuussa 2023, sosiaalisessa mediassa tulee todennäköisesti jatkossakin näkemään paljetteja, tylliä, glitteriä, korkokenkiä ja neoneja, jotka pitävät vilinää ja hypeä elossa.

6. McDonald's Menu Hacks -kampanja

Salaiset menut ja Menu Hacks ovat kiehtoneet sosiaalisen median käyttäjiä vuosia. He löytävät tapoja säästää rahaa suosikkituotteistaan ​​Starbucksissa tai Chick-Fil-A:ssa tai altistuvat herkullisille tuotteille, joita he eivät uskoisi tilaavansa itse.

McDonald's palkitsi trendin vuonna 2022 sosiaalisen median sisältöstrategiassaan. Lopputulos: heidän omat menu-hack-sarjansa, jotka yhdistävät kaksi tai useampia suosikkeja yhdeksi ateriaksi.

Nämä Frankenstein-tyyppiset tarjoukset sisälsivät kananugget-hampurilaisia, kaksoisjuustohampurilaisen Filet-o-Fishilla, makkaraa ja kananmunaa sisältävän McMuffinin rapealla kerroksella sekä Big Mac-, McChicken- ja Filet-o-Fish -seoksen.

Mainoskampanjasta tekee ainutlaatuisen se, että McDonald's otti tiedot suoraan innokkaimmista sosiaalisen median faneistaan ​​luodakseen nämä ainutlaatuiset monsteriannokset. Nämä tarjoukset on kehitetty perustuen käyttäjien kommentteihin ja siihen, miten ne yhdistävät erilaisia ​​McDonald’sin tarjouksia oston jälkeen. Mainoskampanja on kerännyt paljon positiivista lehdistönäkyvyyttä.

7. Oscar Meyer Bologna -naamarit

Kyllä, luit oikein. Mutta hyvä uutinen on, että näitä lihaisan näköisiä kasvonaamioita ei ole valmistettu aidosta bolognasta. Oscar Meyer uskaltautui alueelle, jolle se ei ollut koskaan uskaltanut mennä – ihonhoitoon.

Tuote antoi hatunnoston 1980- ja 1990-lukujen nostalgiatrendille. Bologna-voileivät olivat gourmet-aterioita lapsille, jotka kasvoivat näinä vuosikymmeninä, ja usein he muuttivat todellisista bolognaviipaleista pseudo-kasvonaamioita repimällä reikiä silmiin ja suuhun.

On myös syytä huomata, että Oscar Meyer -merkkiset naamarit EIVÄT ole syötäviä.

8. Spotify kooste -kampanja

Spotify on ylpeä auttaessaan käyttäjiä löytämään uutta musiikkia ja artisteja, jotka puhuttelevat heitä.

Sen äskettäinen Wrapped sosiaalisen median markkinointikampanja rakentuu tälle tunteelle luomalla räätälöityjä soittolistoja kunkin henkilön suoratoistotottumusten perusteella kuluneen vuoden aikana. Käyttäjät voivat napsauttaa läpi värikkään diojen kokoelman nähdäkseen lisää suosikkiartistejaan, -kappaleitaan, podcastejaan ja paljon muuta.

Kampanja keräsi yli 60 miljoonaa jakoa 90 miljoonalta käyttäjältä. Siitä on tullut jokavuotinen perinne ydinkäyttäjäkunnan keskuudessa, jota fanit odottavat joka vuosi.

9. _Folk_lor viikottaiset tuotejulkaisut

Käytettyjen korujen merkki Folklor tarjoaa jatkuvaa aarteenetsintää korujen ystäville.

Brändi hankkii jatkuvasti esineitä vintage-myymälöistä ja muista paikoista löytääkseen parhaat valmiiksi rakastetut kappaleet. Kiinnostuksen herättämiseksi ja jatkuvasti muuttuvan valikoimansa esittelemiseksi brändi käyttää Instagramia paljastaakseen viikoittaisia ​​tuotepudotuksia.

Tämä pitää heidän yleisönsä koukussa ja aina vireillä nähdäkseen, mitä uutta. Se pitää aarteenetsintä-idean elossa ja tekee siitä erittäin tehokkaan sosiaalisen median kampanjaesimerkin.

10. Scent & Fire's Twosday -kampanja

Loistava esimerkki brändin sosiaalisen median markkinoinnista, ympäristötietoinen kynttiläyritys Scent & Fire mainosti brändiään ja tuotteitaan 2.2.2022 kampanjan perimmäisenä tarkoituksena. He hyödynsivät tätä kerran elämässä tapahtuvaa sattumaa mainostaakseen Manifest and Abundance -kynttilöitään yleisölle, joka todennäköisimmin välittää päivämäärän merkityksestä.

Nämä sosiaalisen median kampanjaesimerkit ovat vain jäävuoren huippu. Miten aiot käyttää niitä inspiroimaan sosiaalisen markkinointistrategiaasi? Ota yhteyttä Meltwateriin jo tänään, jos tarvitset apua seuraavan kampanjasi kehittämisessä ja sosiaalisen median markkinoinnin hyödyntämisessä.