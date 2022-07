10 asiaa, joita sinun ei pitäisi jakaa sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa henkilökohtaisuuden ja ammattimaisuuden raja on häilyvä. Jos aikomuksesi on esimerkiksi ansaita rahaa online-läsnäolollasi, sanomisillasi ja jakamillasi asioilla on väliä.

Käytitpä sitten henkilökohtaista tai yritystiliä – voit olla varma, että asiakkaat (ja potentiaaliset asiakkaat) katsovat molempia.

Ylläpitääksesi tiettyä ammattimaisuuden tasoa, on asioita joita sinun ei pidä jakaa sosiaalisessa mediassa. Jos kuitenkin päätät jakaa näitä asioita, varaudu mahdollisiin riskeihin.

10 asiaa, joita yritysten & työnantajien ei pitäisi jakaa sosiaalisessa mediassa

1. Negatiiviset julkaisut asiakkaista

Kun Denny's julkaisi negatiivisen twiitin asiakkaista, jotka eivät anna tippiä, heidän yhteisönsä perääntyi. Vaikka yritys ei kohdistanut sitä tiettyyn asiakkaaseen, twiitin sävy vaikutti negatiivisesti heidän brändiinsä.

📂 people

└📁 non-tippers

└📁 heart

└⚠️ this folder is empty — Denny’s (@DennysDiner) August 31, 2017

Negatiiviset julkaisut liittyen asiakkaisiin ovat aina huono ajatus. Negatiivisia julkaisuja ovat mm.:

Väittelyt tai riitely asiakkaan kanssa verkossa

Tarinoiden muistelu (jopa yleisellä tasolla), joissa asiakas käyttäytyi huonosti

Muiden rohkaiseminen väittelemään asiakkaan kanssa tai häpäisemään hänet verkossa

Jos negatiivinen kokemus asiakkaan kanssa motivoi sinua julkaisemaan jotain sosiaalisessa mediassa, odota muutama päivä ennen kuin teet niin. Se, mikä voi tuntua hyvältä ratkaisulta tunteiden ollessa pinnassa, saattaa kaduttaa myöhemmin. Rauhoituttuasi voit jopa hyödyntää ikävää tilannetta julkaisemalla sisältöä, jossa opastetaan, miten asiakkaat voivat auttaa yritystäsi onnistumaan ja auttamaan asiakkaitaan.

Jos vihainen asiakas on sinuun yhteydessä sosiaalisessa mediassa, on houkuttelevaa sanoa hänelle suoraan takaisin. Sen sijaan näe tilaisuus asiakaspalvelumahdollisuutena.

Voit onnistua kääntämään tyytymättömät asiakkaan tyytyväiseksi, kun kohtelet heitä ammattimaisesti ja kohteliaasti huolimatta heidän käyttäytymisestään. Jos he ovat päättäneet olla hankalia, muut keskustelua seuraavat huomaavat ammattimaisuutesi ja rauhallisuutesi paineen alla.

2. Varoitukset, erikoistarjoukset ja muut roskaposti-ilmoitukset

Esimerkkejä:

Suojele yksityisyyttäsi Facebookissa noudattamalla näitä ohjeita kuun loppuun mennessä!

Jos saat sähköpostin tältä yritykseltä, sinut on hakkeroitu!

Pikaruokaketju jakaa ilmaisia ​​voileipiä, jos twiittaat tämän hashtagin!

Suuri epäoikeudenmukaisuus on tapahtunut ja sinun pitäisi olla raivoissasi!

Tässä on vain muutamia esimerkkejä trendaavista asioista, jotka saattavat löytää tiensä uutissyötteeseesi. Jos ne ovat paikkansapitäviä ja ajankohtaisia saatat nämä jakamalla tehdä ystävillesi ja seuraajillesi palveluksen.

Kuitenkin, jos jaat eteenpäin vanhoja tietoja tai jotain, joka on osoittautunut vääräksi, se on melko kiusallista. Tarkista faktat. Jos olet epävarma, älä jaa sitä.

3. Epäolennainen viraali sisältö

Olemme kaikki nähneet viihdyttäviä kuvia ja memejä, jotka kiertävät sosiaalisessa mediassa. Vaikka ne ovat hauskoja ja sitouttavia, se ei tarkoita, että ne kuuluvat brändisi sosiaalisen median sivuille.

Yritä rajoittaa jakamaasi viraalia sisältöä, ellei se ole relevanttia yleisösi, brändin persoonallisuutesi ja äänensävysi kannalta. Trendien nostaminen on taitoa vaativa markkinointistrategia, ja siihen tulee suhtautua varoen. Jos haluat jakaa suosittua sisältöä, yksi vaihtoehto on luoda erityinen aika ja paikka sen jakamiseen. Voit esimerkiksi nimetä perjantait tämän tyyppisen sisällön jakamista varten ja jakaa muutamia hauskoja julkaisuja, jotka olet kerännyt matkan varrella.

4. Poliittiset tai uskonnolliset julkaisut

Tämä on tietysti hankala asia nykypäivän poliittisesti latautuneessa ilmapiirissä. Sosiaalisen median johtajien ja markkinointitiimien keskuudessa vallitsee tällä hetkellä "kirottu jos teet, kirottu jos et" -tunne, varsinkin kun on otettava kantaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja politiikkaan. Vaihdatko logosi Prideen? Valmistaudu kertomaan, mitä konkreettista yrityksesi tekee Priden eteen ja mahdollisesti kohtaamaan "rainbow washing" -kritiikkiä, jos et pysty sitä selkeästi kertomaan kritiikin esittäjille. Sama koskee mielipiteiden jakamista tai markkinointikampanjoita Black Lives Matterista, MeToosta ja muista.

Jos päätät jakaa ajatuksesi ja mielipiteesi poliittisista ja/tai yhteiskunnallisista asioista, sinun tulee myös olla valmis hyväksymään joidenkin asiakkaidesi etääntyminen. Tee kriisinhallintasuunnitelma vastareaktion tai erimielisyyden käsittelyyn kunnioittavalla tavalla. Älä missään nimessä väittele yleisösi kanssa. Tee myös parhaasi edistääksesi kunnioittavaa keskustelua, kun he ovat eri mieltä toistensa kanssa.

5. Sisältö, jota ei ole oikoluettu tai muokattu

Sosiaalinen media on ehkä rento paikka, mutta se ei tarkoita, että julkaisusi eivät voisi olla hiottuja ja ammattimaisia.

Jopa muutama pieni virhe voi saada sisältösi näyttämään amatöörimäiseltä, eikä tämä herätä luottamusta yritykseesi. Ole erityisen varovainen, jos käännät sosiaalisen median sisältöäsi kansainväliselle yleisölle.

Kirjoitusvirheet ja muut virheet jäävät helposti huomaamatta, varsinkin jos kirjoitat useita julkaisuja viikossa. Palautteen ja tarkistuksen toteuttaminen voi olla pitkä prosessi näiden virheiden havaitsemiseen.

6. Tragedian hyödyntäminen

Carrie Fisherin kuolinpäivänä Cinnabon julkaisi mauttoman twiitin, jossa prinsessa Leian kuvassa hänen tunnusmerkiksi nousseen nutturan tilalla oli kanelipulla.

Screenshotted this tweet before @Cinnabon inevitably deletes it pic.twitter.com/j464ilJwmH — Michael George (@MikeGeorgeCBS) December 27, 2016

Itse asiassa näyttää siltä, ​​​​että joka kerta, kun julkisuuden henkilö kuolee tai sattuu luonnonkatastrofi tai muu tragedia, joku brändi julkaisee väistämättä jotain itseään palvelevaa, sopimatonta tai jopa törkeää sisältöä myynninedistämistarkoituksessa.

Vaikka asiaa ei ehkä nähdä yhtä haitallisessa valossa kuin hinnoissa huijaamista, sosiaalisen median käyttö tällä tavalla on parhaimmillaan huonoa harkintaa ja pahimmillaan kyynistä hyväksikäyttöä. Pidä huoli, että julkaisusi edellä mainituista aiheista ovat aitoja surunvalitteluja, tai vältä tragedioista puhumista kokonaan, jos haluat pelata varman päälle.

7. Liian avoin mainossisältö

Sosiaalisen median tarkoituksena on rakentaa vaikuttavuutta, lisätä bränditietoisuutta ja kehittää loistavia asiakassuhteita. Vähintään 80 % sosiaalisen median sisällöstäsi tulisi olla omistettu tälle. Ajattele yhteisösi ja toimialan vaikuttajien tiedottamista, kouluttamista, viihdyttämistä ja sitouttamista.

Kun julkaiset mainossisältöä, varmista, että siinä on jotain uutisarvoista. Jos esimerkiksi lanseeraat uuden tuotelinjan, pidät mahtavaa alennusmyyntiä tai avaat uuden toimipaikan, kerro siitä ihmisille.

8. Sisältö, joka on ristiriidassa brändin kanssa

Oletko koskaan lukenut jotain sosiaalisessa mediassa ja ollut hämmentynyt siitä, miksi yritys päätti julkaista kyseisen sisällön? On epämiellyttävää nähdä tutun brändin julkaisemassa sisältöä, joka ei vastaa heidän brändiviestiään tai sävyään/tyyliään.

Jos se auttaa, ajattele brändiäsi ihmisenä. Ehkä kyseinen henkilö on nuori, hauska, pitää musiikista, mutta on epäkunnioittava. Ehkä tämä henkilö on erottuva, vakava ja vaatii kunnioitusta. Jos et voi kuvitella brändipersoonasi sanovan jotain tosielämässä, heidän ei ehkä pitäisi sanoa sitä sosiaalisessa mediassa.

9. Harhaanjohtavat julkaisut

Otsikon tulee herättää huomiota. Sen ei pitäisi olla harhaanjohtava.

Sama pätee julkaisujen mainostamiseen ja kilpailijoiden mainitsemiseen. Vältä esittämästä väitteitä, jotka eivät ole totta saadaksesi klikkauksia.

Jos teet paljastuksia kilpailijoistasi tai esität väitteitä omista tuotteistasi ja palveluistasi, varmista, että ne läpäisevät totuustestin.

10. Nimeämätön sisältö

On hyvä löytää ja jakaa asiaankuuluvaa sisältöä seuraajillesi. Itse asiassa käyttäjien luoman sisällön uudelleenjulkaiseminen on loistava strategia sisältötarjonnassasi olevien aukkojen täyttämiseksi.

Muista kuitenkin antaa tunnustusta niille, keille se kuuluu. Muista, että jakamasi koskettava lainaus, loistava life hack, sarjakuva, meemi, taideteos tai houkutteleva sosiaalisen median viesti on alun perin jonkun toisen luoma. He ansaitsevat kunnian idean keksimisestä.

Teoksen alkuperäisen lähteen jäljittäminen voi viedä aikaa, mutta lähteen selvittämällä voit antaa sisällön tekijälle asianmukaista tunnustusta. Itse asiassa oletkin saattanut huomata, kuinka harvoin näet sosiaalisessa mediassa sisältöä, jonka tekijälle on annettu tunnustusta.

Tunnustuksen antaminen on kuitenkin vaivan arvoista!

Yhteenveto

Sillä, mitä julkaiset sosiaalisessa mediassa on keskeinen rooli siinä, miten sinut arvioidaan ihmisenä ja liike-elämän ammattilaisena. Välttämällä tiettyä sisältöä ja käyttäytymistä luot paljon todennäköisemmin onnistuneen sosiaalisen median presenssin.

