Vaikuttajamarkkinointi on yrityksille tehokas markkinointitapa. Sen avulla yritykset voivat tavoittaa laajempia yleisöjä ja löytää uusia asiakkaita. Vaikuttajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä on tullut olennainen osa brändien markkinointistrategiaa. Vaikuttajamarkkinoinnin tilastoista näkee, että hidastumisen merkkejä ei ole. Influencer Marketing Hubin vuonna 2022 tekemän tutkimuksen mukaan peräti 90 prosenttia markkinoijista uskoo, että vaikuttajamarkkinointi on tehokasta. 72 prosenttia markkinoijista on samaa mieltä siitä, että vaikuttajamarkkinoinnin avulla saadaan laadukkaampia asiakkaita.

Vaikuttajamarkkinoinnin statistiikka osoittaa selvästi vaikuttajamarkkinoinnin arvon ja sen, miten se voi auttaa lisäämään myyntiä, asiakaspysyvyyttä ja seuraajia sosiaalisessa mediassa. Jos et ole vielä vakuuttunut, olemme melko varmoja, että blogin loppuun mennessä olet!

Vaikuttajamarkkinoinnissa ei oikeastaan ole mitään uutta. Se, miten sitä arvostetaan julkisuudessa ja miten sitä hyödynnetään yrityspuolella, on kuitenkin muuttunut merkittävästi. Ennen internetiä vaikuttajamarkkinoinnin valta oli yksinomaan julkisuuden henkilöiden käsissä. Jennifer Anistonin ja Aveenon tai Michael Jordanin ja Niken kaltaisissa mainoksissa oli hyvin vähän sellaista, mikä nykyään on jo arkipäivää. Kyse on nano-, mikro- ja makrovaikuttajien käyttämisestä kohdennetumpaan ja autenttisempaan viestintään.

Tämän uuden sukupolven vaikuttajien tavoittavuus voi olla pienempi, mutta heidän sitoutuminen on huomattavasti korkeammalla tasolla. Lisäksi tulevaisuuden ostajien luottamus on merkittävästi suurempi. Itse asiassa 70 prosenttia teini-ikäisistä YouTube-tilaajista sanoo, että he samaistuvat enemmän YouTuben sisällöntuottajiin kuin julkkiksiin.

Vaikuttajamarkkinoinnin alkuaikoina tärkeimpänä mittarina pidettiin näyttökertoja. Silloin haluttiin, että sisältöön ja tuotteeseen kiinnitettäisiin mahdollisimman paljon huomiota ja siksi tavoiteltiin suuria määriä näyttökertoja ja tavoittavuuslukuja.

Nykyään sitoutumisastetta pidetään paljon arvokkaampana. Se johtaa yleensä selkeämpään ROI:hin, kuten seuraajiin, klikkauksiin, verkkoliikenteeseen ja myyntiin. Pelkästään katselumääriin keskittyminen on vähemmän strateginen ja vähemmän hyödyllinen lähestymistapa.

Nano-, mikro- ja makrovaikuttajilla on tyypillisesti vahvempi suhde yleisöönsä. Lisäksi he edustavat vain tuotteita ja palveluita, joita he rakastavat. Näin he säilyttävät asemansa luotettavana lähteenä uskollisten faniensa keskuudessa. Ottaessasi yhteyttä vaikuttajaan, on hyvä muistaa, että erityisesti pienemmät vaikuttajat eivät ole kiinnostuneita mainostamaan tuotettasi, elleivät he voi todella seistä sen takana.

Vaikuttajamarkkinoinnin luvut, jotka sinun on tiedettävä vuonna 2022

Vaikuttajamarkkinoinnin arvoa ei voi enää vuonna 2022 aliarvioida. Seuraavaksi mainitaankin muutamia vaikuttajamarkkinoinnin tilastojen huippuja. Nämä osoittavat, miten paljon vaikutusvaltaa vaikuttajilla on sosiaalisessa mediassa ostamiseen ja muihin tärkeisiin KPI-mittareihin liittyen.

1. Nykypäivän kuluttajiin vaikuttaa suuresti luotettavien ystävien, perheenjäsenten, samanhenkisten ihmisten ja vaikuttajien arviot sekä suositukset.

Digital Marketing Instituten mukaan 49 prosenttia kuluttajista luottaa vaikuttajien suosituksiin. 82 prosenttia kuluttajista luottaa sosiaalisen median kanavissa näkemiinsä mielipiteisiin, joita ystävät, sukulaiset ja vaikuttajat jakavat. Lisäksi he käyttävät näitä kommentteja ostopäätösten tekemiseen.

Autenttisuus, läpinäkyvyys ja mahdollisuus vertailla eri tuotteita ja mielipiteitä ovat ostajille tärkeää. Tämän vuoksi myynnin ja asiakkaiden säilyttämisen kannalta on oleellista löytää luotettavia vaikuttajia brändin yhteistyökumppaneiksi.

2. Vaikuttajamarkkinointia pidetään nykyään hyväksyttävänä ja yleisenä markkinointikanavana

Vielä vähän aikaa sitten vaikuttajamarkkinointi Instagramin tai YouTuben kautta oli enemmänkin marginaalinen strategia. Nykyään kuitenkin 64 prosenttia markkinoijista sanoo käyttävänsä vaikuttajamarkkinointia tai aikovansa käyttää sitä vuonna 2022. (State of Social tutkimusraportti, Meltwater).

3. Markkinointitiimit ovat halukkaampia käyttämään rahaa vaikuttajakampanjoihin

State of Influencer Marketing -raportin mukaan 66 prosenttia markkinoijista aikoo lisätä vaikuttajamarkkinoinnin budjettiaan vuonna 2020. Vuoteen 2021 mennessä 75 prosenttia markkinoijista aikoo raportin mukaan kohdentaa enemmän sisältömarkkinoinnin budjetistaan vaikuttajiin. Vaikuttajiin käytetään noin 3,69 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 4,14 miljardiin dollariin vuonna 2022.

4. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla tavoitat olennaisemman kohdeyleisön

51 prosenttia markkinoijista kertoo, että vaikuttajamarkkinointi auttaa heitä hankkimaan parempia asiakkaita. Käyttäessäsi vaikuttajia tuotteidesi tai palveluidesi mainostamiseen, nopeutat myös arvon tuottamista uudelle asiakkaalle. Toisin sanoen tavoitat potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita.

5. Useimmat yritykset pitävät ajatuksesta työskennellä saman vaikuttajan kanssa eri kampanjoissa

Vuonna 2021 Influencer Marketing Hub raportoi, että 56 prosenttia markkinoijista vastasi tehneensä yhteistyötä saman vaikuttajan kanssa useita kertoja. Tämä on loistava tapa rakentaa vahvempaa luottamusta yleisön kanssa.

Vaikuttajamarkkinoinnin aliarvostettu puoli on se, että vaikuttajia seuraava yleisö suhtautuu harvemmin kielteisesti sponsoroituihin postauksiin tai videoihin, kun he tietävät, että 1) vaikuttaja nauttii työskentelystä tietyn tuotemerkin kanssa ja 2) kyseinen tuotemerkki, joka tukee vaikuttajaa mahdollistaa sen, että vaikuttaja voi jatkossakin tuottaa sisältöä, josta hänen tilaajansa ja seuraajansa pitävät.

6. Useimmat markkinoijat suosivat kampanjapohjaista vaikuttajamarkkinointia

Vaikka yritys saattaa tehdä yhteistyötä saman vaikuttajan kanssa useaan otteeseen, yli puolet (67 %) vaikuttajien kanssa työskentelevistä tiimeistä haluaa, että kumppanuudet ovat pikemminkin kampanjapohjaisia kuin jatkuvia. Vaikuttajamarkkinoinnin kampanjat kattavat hyvin monenlaisia tyylejä ja KPI:itä. Lisäksi yhteistöiden odotuksia on helpompi hallita kampanjoiden kautta kuin jatkuvalla sopimuksella.

7. Vaikuttajat edistävät vahvasti markkinoinnin ROI:ta

Yritykset ovat saaneet 5,78 dollarin tuoton jokaista dollaria kohden vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoissa. Ei ole siis ihme, että 42 prosenttia markkinoijista pitää vaikuttajia tärkeänä ROI:ta tuottavana strategiana.

Vaikuttajien kanssa työskentelyn todellista vaikutusta brändin tunnettavuuteen on vielä vaikea mitata.

8. Vaikuttajamarkkinointi voi auttaa myös kivijalkakauppoja

60 prosenttia kuluttajista sanoo, että he ovat ostaneet tuotteen sen jälkeen, kun he ovat etsineet sitä verkosta. (Verrattuna 3 prosenttiin, joka luottaa julkisuuden henkilön mainokseen).

9. Vaikuttajien löytäminen on edelleen yksi markkinoijien suurimmista haasteista

34 prosenttia brändeistä kertoo, että heillä on vaikeuksia löytää vaikuttajia. Tämä on hieman vähemmän kuin vuonna 2021, jolloin 39 prosenttia ilmoitti, että heillä on vaikeuksia löytää henkilöitä, joiden kanssa työskennellä. Osittain tämä johtuu feikki-vaikuttajien pelosta (67 prosenttia brändeistä on huolissaan vaikuttajapetoksista). Todelliset ilmoitukset vilpillisestä vaikuttajatoiminnasta ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti vuodesta 2021 lähtien: Shopifyn mukaan 68 prosentista 38 prosenttiin.

10. Sitoutuminen on yleisin mitattu KPI

77 prosenttia markkinoijista mittaa vaikuttajakampanjoidensa onnistumista sitoutumisen avulla. Toiseksi eniten mitataan klikkausten määrää (65%).

11. Ilmaiset näytteet ovat edelleen mikro- ja nanovaikuttajille yleisin maksutapa

36 prosenttia State of Influencer Marketing -kyselyyn vastanneista ilmoitti, että he maksavat vaikuttajille suurelta osin ilmaisilla näytteillä vuonna 2021. Tämä käytäntö on ollut yleinen jo vuosikymmeniä. Jos teet yhteistyötä uuden vaikuttajan, erityisesti nano- tai mikrovaikuttajan kanssa, tämä on hyväksyttävä järjestely testatessasi kumppanuuden toimivuutta.

Erityisesti vaikuttajamarkkinoinnilla elantonsa ansaitsevien vaikuttajien keskuudessa on kuitenkin voimakas liike, jolla halutaan näyttää oman arvo ja vastustaa, jos "näkyvyys" ja "tavarat" ovat ainoat tarjotut maksutavat. Jos yrityksenne käyttää merkittävän osan markkinointibudjetistaan vaikuttajakampanjoihin, on hyvä varmistaa, että arvostat vaikuttajia asianmukaisen korvauksen avulla.

12. Vaikuttajien viestit edistävät myyntiä tehokkaammin kuin brändien omat postaukset

Twitter havaitsi, että vaikuttajien twiitit lisäsivät ostoaikeita 5,2 prosenttia enemmän kuin brändien tai yritysten twiitit.

13. Instagram on useimpien markkinoijien suosima vaikuttajamarkkinointikanava

Influencer Marketing Hubin mukaan 67 prosenttia brändeistä käyttää Instagramia vaikuttajamarkkinointiin. SocialPubli kertoo, että 96 prosenttia markkinoijista pitää Instagramia ensisijaisena verkostona vaikuttajille.

Korkeakoulutukseen liittyvien vaikuttajapostausten sitoutumisprosentti oli 3.96 prosenttia Instagramissa vuonna 2019. Se on korkein 12 päätoimialasta.

14. TikTok on seuraavana heti Instagramin jälkeen

TikTokin suosio kasvoi markkinoijien keskuudessa hämmästyttävät 325 prosenttia vuosina 2020-2021. Markkinoijista 45 % ilmoitti käyttävänsä TikTokia jo nyt vaikuttajamarkkinointiin.

Lisäksi TikTokin sitoutumisasteet kasvavat tasaisesti ja ylittävät Instagramin ja YouTuben vuonna 2021, erityisesti mikrovaikuttajien osalta (17,96 prosentilla – kyllä, luit aivan oikein).

Lähde: Upfluence, Instagram Marketing Hub

15. Live Stream -shoppailusta povataan seuraavaa hittiä vaikuttajamarkkinoinnin alalla

Juuri ennen joulusesonkia vuonna 2021 suuret alustat, kuten Pinterest ja Instagram, ottivat käyttöön livestream-ostosmahdollisuuden. Näiden odotetaan kasvattavan suosiotaan kuluttajien keskuudessa ja ne sisällytetään varmasti myös vaikuttajamarkkinointiin vuonna 2022. 26 prosenttia vähittäiskaupan markkinoijista sanookin keskittyvänsä livestream-ostoksiin. Tämän määrän odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavan puolentoista vuoden aikana.

Mikro-vaikuttajien käyttö on kasvussa

Kuten olemme jo kertoneet, mikrovaikuttajat ovat vaikuttajamarkkinoinnin huippua. Jos olet vielä epävarma, niin tässä muutamia keskeisiä mikrovaikuttajatilastoja.

1. Mikrovaikuttajien markkinaosuus oli 91 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2020 se oli 89 prosenttia.

2. 90 prosenttia markkinoijista ilmoittaa olevansa kiinnostuneimpia työskentelemään mikrovaikuttajien kanssa, ja seuraavaksi makrovaikuttajien kanssa (72 %).

Lähde: Linqia, © 2021 Linqia, Inc. All rights reserved.

3. Mikro-Instagram-vaikuttajien keskimääräinen sitoutumisaste on 3,86 prosenttia, kun taas megavaikuttajien osuus on vain 1,21 prosenttia.

4. 77 prosenttia muodin mikrovaikuttajista suosii Instagramia.

5. Mikrovaikuttajat muodostavat noin puolet (47,3 %) kaikista vaikuttajista vuonna 2021.

Sosiaalisen median alustat antavat sisällöntuottajille enemmän valtaa kuin ennen

Sosiaalisen median suosituimmat alustat pyrkivät juuri nyt voimakkaasti kannustamaan sisällöntuottajia luomaan sisältöä alustoilleen. Nämä kannustimet tulevat suurelta osin rahastojen ja sertifikaattien muodossa.

Mitä tämä tarkoittaa brändien osalta?

Vaikuttajamarkkinoista tulee yhä kilpaillummat. Brändien tulisi kiinnittää huomiota siihen, missä vaikuttajakampanjoiden kohdeyleisö viettää aikaa. Nyt kyseisillä alustoilla toimivilla vaikuttajilla on käytössään enemmän työkaluja, joiden avulla he voivat luoda entistäkin kiinnostavampaa ja laadukkaampaa sisältöä.

TikTok on perustanut 1 miljardin dollarin Creator Fund -rahaston, jonka tarkoituksena on kasvattaa vaikuttajayhteisöä. Pinterest lanseerasi "Creator Code" -rahaston, jonka tarkoituksena on nostaa aliedustettuja sisällöntuottajayhteisöjä esiin. Meta-yhtiö Oculus ilmoitti vuonna 2021 perustavansa VR Creator -rahaston, jonka tarkoituksena on laajentaa virtuaalitodellisuus-ominaisuuksia. Snapchat loi sertifiointiohjelman auttaakseen mainostajia menestymään alustallaan. YouTube on lisännyt luomistyökaluihinsa uuden Media Kit -ominaisuuden, jonka avulla sisällöntuottajien on helpompi esitellä yleisö- ja sitoutumismittareitaan sekä demografisia tietojaan mahdollisille brändikumppaneille.

