Sisältöjen uudelleenkäyttö: Määritelmä, ohjelmistot, esimerkit

Tyhjä ruutu on sisältömarkkinoijan vihollinen. Sinun on luotava uutta sisältöä yleisösi sitouttamiseksi, mutta joskus ideat eivät vain virtaa. Tosiasia on, että seuraava loistava ideasi saattaakin olla jo tuottamissasi sisällöissä. Se on sisällön uudelleenkäytön kauneutta.

Sisällön uudelleenkäytön avulla on helppo saada mahdollisimman paljon hyötyä vanhasta sisällöstä, jota sinulla jo on. Se antaa uuden elämän kaikelle sille työlle, jonka olet jo tehnyt B2B-sisältömarkkinoinnin eteen. Kun voit esitellä samoja ajatuksia uudessa muodossa, voit laajentaa sisältösi tavoittavuutta ja tavoittaa suurempia yleisöjä.

Tässä blogissa kerromme, miltä sisältöjen uudelleenkäytön toteuttaminen näyttää sisältöstrategiassa, ja annamme esimerkkejä hyvin toteutetusta sisällön uudelleenkäytöstä.

Sisällysluettelo

Sisällön uudelleenkäytön määritelmä

Mitä sisällön uudelleenkäytöllä tarkoitetaan siis virallisesti? Määrittelemme sisällön uudelleenkäytön niin, että kyseinen sisältö muutetaan uuteen muotoon – esimerkiksi blogikirjoituksesta tehdään TikTok-video.

Voit käyttää uudessa sisällössä joitakin tai kaikkia olemassa olevan sisällön elementtejä. Jos käytät uudelleen blogikirjoitusta, jossa käsitellään viittä parasta matkakohdetta tänä kesänä, voit helposti muuttaa koko kirjoituksen infografiaksi. Samasta blogikirjoituksesta voit luoda TikTok-videon, jossa otsikko ja viiden paikan nimet ovat videon kuvateksteinä – muuta kontekstia ei tarvita!

Miksi käyttää aikaa sisällön uudelleenkäyttöön?

Sisältömarkkinoijilla on usein käsitys, että heidän on tuotettava koko ajan uutta sisältöä. Se on totta, mutta "uusi" sisältö ei aina ole sitä, mitä luulet.

Kun uudelleenkäytät laadukasta sisältöä, luot uutta sisältöä. Erona on se, että sinun ei tarvitse aloittaa tyhjästä. Olet jo tehnyt eniten aikaa vievän osuuden. Seuraavaksi muutat vain ideasi uuteen sisältömuotoon.

Blogipostaus voi toimia samalla "liidimagneettina". Podcast-jaksot voidaan helposti muuttaa YouTube-videosarjaksi. Hyödynnä esimerkiksi uutiskirjeen tilaajia yleisönä, jolle viestit tuottamastasi sisällöstä – näin sinulla on paljon puhuttavaa yleisöllesi!

Sisällön uudelleenkäytön avulla voit skaalata sisältömarkkinointistrategiaasi paljon nopeammin ja kustannustehokkaammin, kuin luomalla kokonaan uutta sisältöä kaikkiin kanaviin. Voit käyttää vähemmän aikaa taustatyöhön ja ideointiin, ja käyttää tuon ylimääräisen ajan sisällön muokkaamiseen eri kanavia varten.

Tämä on valtava etu, kun otetaan huomioon, että yhden sisällön luomiseen kuluu 1-6 tuntia. Kun sinun ei tarvitse luoda kaikkia sisältöjä alusta alkaen, voit sitouttaa enemmän ihmisiä ja luoda enemmän mahdollisuuksia ROI:n tuottamiseen.

Sisällön uudelleenkäytön parhaat käytännöt

Nyt kun sinulla on vankka käsitys sisällön uudelleenkäytöstä, mitä sinun kannattaisi tehdä tällä tiedolla? Suosittelemme, että aloitat strategian kehittämisen näistä parhaista käytännöistä:

Keskity ikivihreään sisältöön

"Evergreen"-sisältö säilyy paljon pidempään ajankohtaisena kuin tiettyyn aikaan sidottu sisältö. Tarinat iPhone 4S:n ympärillä, Snapchatin nousu, "ice bucket" -haaste — ovat kaikki jo vanhoja uutisia!

Ikivihreän sisällön uudelleenkäytön ansiosta sisältö pysyy merkityksellisenä pidempään. Jos keskityt tällä hetkellä ajankohtaisiin aiheisiin, ne saattavat olla jo vanhoja uutisia, kun uudelleenkäytät sisällöt uusiin muotoihin. Valitse aiheita, jotka todennäköisesti kiinnostavat ihmisiä riippumatta siitä, mitä muuta maailmassa tapahtuu.

Jotta emme puhuisi aiheesta pelkästään yleisellä tasolla, artikkeli sisällön uudelleenkäytöstä sosiaalisessa mediassa toimii tässä tapauksessa hyvin. Sosiaalinen media on kanava, josta sisältömarkkinoijat ovat aina kiinnostuneita.

Lisäksi tämä aihe voisi toimia blogikirjoituksessa, videosisällössä, vieraskirjoituksessa, e-kirjassa, sähköpostisarjassa, diaesityksessä, webinaarissa, opetussisällössä, LinkedIn-postauksessa, sisällön päivityksessä ja jopa tapaustutkimuksessa!

Sovita sisältöformaatti kanavaan

Markkinointisisällön uudelleenkäyttö ei tarkoita sisällön kopioimista ja liittämistä eri muotoihin. Jos haluat tehdä sen oikein, sinun on mietittävä, miten ja missä aiot jakaa sen ja kuka sitä katsoo.

Et haluaisi lukea vanhoja blogikirjoituksiasi sanasta sanaan YouTube-videossa. Se on liian runsassanaista, mikä vaikeuttaa sisällön seuraamista.

Blogisi sisältö voisi kuitenkin antaa sinulle vankan pohjan videolle. Käytä samoja ideoita, mutta esitä ne visuaalisesti houkuttelevalla tavalla. Käytä keskustelevaa sävyä, aivan kuin puhuisit suoraan katsojillesi. Videoissa on myös ominaisuuksia, joita blogeissa ei ole, kuten äänitehosteet, taustamusiikki, siirtymät ja paljon muuta.

Kun muutat kirjallista sisältöä videosisällöksi, varmista, että tutustut eri sosiaalisen median verkostojen tiedostokokoihin ja rajoituksiin. Tutustu kaikkiin videokokoihin Kattava opas sosiaalisen median videokokoihin -blogissamme.

Tämä pätee kaikenlaiseen sisällön uudelleenkäyttöön. Selvitä, mikä tekee kustakin formaatista ainutlaatuisen, ja hyödynnä näitä eroja.

Jaa sisältösi osiin

Pitkä sisältö on helpoimmin uudelleenkäytettävissä, koska sen voi jakaa moniin pienempiin sisältöpaloihin. Jos esimerkiksi teet moniosaisia verkkokursseja, voit kirjoittaa blogikirjoituksen kurssin eri osista. Käytä näitä blogikirjoituksia ohjaamaan liikennettä kurssisi aloitussivulle!

Tai sanotaan, että sinulla on pitkä How-to -opas, joka kattaa jonkin aiheen perusteellisesti. Voit jakaa luvut tai osiot pienempiin videoihin, blogisisältöön ja sosiaalisen median julkaisuihin.

Tavoitteena on jakaa laajemmat sisällöt pieniin osiin. Näin saat paljon uutta sisältöä kaikkiin kanaviin, eikä sinun tarvitse keksiä uusia ideoita.

Älä tyydy pelkästään omaan brändisisältöön

Sisällön uudelleenkäyttö ei lopu omaan brändisisältöön, vaan markkinoijien tulisi hyödyntää myös käyttäjien luomaa sisältöä.

Käyttäjien luoma sisältö (User Generated Content, UGC) on sisältöä, jonka muut ihmiset ovat luoneet sinun puolestasi. Unboxing-videot, tuotearvostelut, suosittelut, sosiaalisen median julkaisut, joissa merkitään tuotemerkkisi, ja postaukset, joissa käytetään tuotemerkkisi hashtageja, ovat kaikki esimerkkejä UGC:stä.

Jaa UGC:tä edelleen sosiaalisen median kanavissasi. Se antaa sisällölle uuden elämän ja tuo sen samalla laajemman yleisön ulottuville. Sen avulla voit myös luoda nopeasti uskottavuutta sosiaalisessa mediassa. UGC osoittaa, kuinka paljon muut ihmiset välittävät brändistäsi, mikä antaa sinulle välitöntä uskottavuutta.

Voit myös uudelleenkäyttää sisältöä vieraskirjoitusstrategiassasi. Mieti, minkälaista sisältöä sinulla on jo ja mihin voit viitata vieraskirjoituksessa. Käytä jo kirjoittamaasi aihetta vieraskirjoituksesi pohjana ja linkitä sitten takaisin alkuperäiseen työhösi uuden sisältösi tueksi. Saat uuden yleisön ja lisäksi ansaitset backlinkkejä sivustollesi!

Parhaat sisällön uudelleenkäytön ohjelmistot

Voit tehdä uudelleenkäytetystä sisällöstä helpommin osan normaalia sisällöntuotantoasi käyttämällä oikeanlaisia ohjelmistoja ja työkaluja. Tässä ovat parhaimmat valintamme, joiden avulla voit käyttää enemmän laadukasta sisältöä uudelleen.

Lue lisää vuoden 2022 parhaista sisältömarkkinointityökaluista tästä blogista.

Meltwater

Emme halua kehuskella, mutta Meltwater on kätevä, kun luot uudelleenkäytettyä sisältöä. Käytä Meltwaterin sosiaalisen median kuuntelun ominaisuuksia löytääksesi trendikkäitä aiheita sosiaalisessa mediassa ja muualla. Vertaile havaintojasi jo luomaasi sisältöön, jotta näet, mistä yleisösi on eniten kiinnostunut. Käytä sitten uudelleenkäytön keinoja pysyäksesi mukana keskeisissä keskusteluissa.

Meltwater voi myös auttaa sinua tunnistamaan tehokkaat postauksesi. Tämä on hyvä osoitus siitä, että yleisösi on kiinnostunut sisällöstäsi. Kun tiedät tämän, voit testata uusia muotoja saman tiedon jakamiseksi eri tavoin.

Voit myös käyttää Meltwaterin sosiaalisen median hallintatyökalua julkaistaksesi uudelleenkäytettyä sisältöäsi useilla sosiaalisen median tileillä. Kun olet luonut uudelleenkäytetyn sisällön, lataa se Meltwateriin sosiaalisen median julkaisemista varten. Tee mukautettuja muokkauksia kutakin kanavaa varten ja hienosäädä sisältösi kuhunkin muotoon sopivaksi.

Piktochart

Sisällön muuntaminen uusiin formaatteihin edellyttää yleensä visuaalisten elementtien lisäämistä tai parantamista. Piktochart on rakennettu tätä tehtävää varten.

Canvan tavoin Piktochartissa on valmiita malleja, joita voit muokata mieleiseksesi. Kopioi ja liitä blogikirjoituksesi tilastot nopeasti houkuttelevaan yksinkertaiseen muotoon. Muunna Twitter-kyselyt visuaalisiksi kuviksi, jotka sopivat erinomaisesti jaettavaksi edelleen. Tai muuta listausksesi houkutteleviksi infografiikoiksi.

Designrr

Toinen sisällön uudelleenkäyttöön tarkoitettu työkalu, Designrr, tekee suuren osan raskaasta työstä puolestasi. Sen avulla voit käyttää tekstipohjaista sisältöä useista lähteistä, kuten blogiartikkelista tai PDF-tiedostosta. Voit valita eri sisältömuodon, ja Designrr hoitaa suurimman osan lopusta.

Voit esimerkiksi valita e-kirjavaihtoehdon ja lisätä helposti kansilehden, sivunumerot ja kuvat. Houkuttelevan visuaalisen ilmeen ansiosta sisältösi on heti paremmin jaettavissa, mikä auttaa myös laajentamaan tavoittavuuttasi.

Esimerkkejä sisällön uudelleenkäytöstä

Tarvitsetko inspiraatiota sisällön uudelleenkäytön prosessin rakentamiseen? Nämä esimerkit osoittavat, millaisia mahdollisuuksia uudelleenkäytetty sisältö strategiassasi tarjoaa:

Muunna blogisi videoiksi (ja päinvastoin!).

Tutkimusten mukaan 80 prosenttia ihmisistä katsoo mieluummin videon kuin lukee blogikirjoituksen. Mutta on myös paljon ihmisiä, jotka nauttivat blogien lukemisesta. Hoida saman kolikon molemmat puolet käyttämällä blogisisältöä uudelleen videoissasi ja päinvastoin.

Yllä on esimerkki siitä, miten muutimme blogimme aiheesta "How To Be Successful With Instagram Marketing" YouTube-videoksi. Molemmat käsittelevät samoja aiheita, mutta tarjoavat hieman erilaista tietoa omissa muodoissaan. Lisäksi YouTube-videolinkki on suoraan blogiartikkelin sivulla, joten sisällöstä on helppo nauttia itselle mieluisassa muodossa.

Käytä asiakkaiden suositteluja sosiaalisen median julkaisuissa

Sosiaalisen median sisällön uudelleenkäyttö ei ole koskaan ollut helpompaa, jos sinulla on asiakkaiden arvosteluita ja suositteluita, joita käyttää. Nappaa vaikkapa palaute, ja muuta se mukavaksi visuaaliseksi materiaaliksi ja julkaise se kanavallasi orgaanisena postauksena tai maksettuna mainoksena.

Boxed teki juuri näin ja käytti saman suosittelun uudelleen staattisena mainoksena ja animoituna GIF:nä Facebookissa.

Päivitä vanhoja blogikirjoituksia

Blogisisältö voi vanhentua, varsinkin jos postauksiin sisältyy tilastoja, lukuja ja esimerkkejä. Lopulta nämä tilastot muuttuvat, mikä edellyttää ajantasaisempaa tutkimusta. Voit myös yleensä löytää parempia tai merkityksellisempiä esimerkkejä, joilla havainnollistat asiasi.

Blogien ja raporttien päivittäminen on hyvä tapa käyttää ideoitasi uudelleen. Se antaa sinulle uusia syitä jakaa niitä. Mainosta päivityksiä sähköpostilistallasi tai sosiaalisessa mediassa. Luo sitten muunlaista sisältöä käyttämällä näitä uusia tilastoja ja esimerkkejä.

Tämä on myös hyvä tilaisuus päivittää kutsutoimintojasi. Varmista, että CTA-kutsut ovat käyttökelpoisia ja suunnattu kohdeyleisöllesi. Hyvin suunniteltu CTA voi auttaa sinua parantamaan klikkausprosenttia ja ohjaamaan enemmän käyttäjiä seuraavaan, haluamaasi vaiheeseen.

Lopputulos: et tarvitse erityistä sisällön uudelleenkäytön palvelua uudelleenkäyttääksesi sisältöä. Oikeilla työkaluilla ja käyttämällä vähän mielikuvitusta, voit saada enemmän irti jokaisesta luomastasi sisällöstä!

Kiinnostaako sinua kuulla, miten voit hyödyntää sosiaalisen median kuuntelua ja mediaseurantaa sisällön uudelleenkäytön strategiassasi? Täytä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun pian yhteydessä!