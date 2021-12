Sähköpostimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia sähköpostin välityksellä. Sähköpostimarkkinointi on yksi suosituimmista markkinoinnin muodoista, sillä n. 87 % yrityksistä käyttää sähköpostimarkkinointia markkinoinnin muotona. Sähköpostimarkkinointiin kannattaa todellakin luottaa, sillä sähköpostia käyttää noin puolet maailman väestöstä. Mutta miten sähköpostimarkkinointia tehdään käytännössä ja mitkä ovat parhaat mittarit sähköpostimarkkinoinnille? Vastauksia näihin kysymyksiin löydät tästä blogisisällöstä!

Sähköpostimarkkinointi on yksi kustannustehokkaimmista sekä tavoittavimmista markkinoinnin muodoista: vuonna 2021 sähköpostia käytti n. 4,3 miljardia ihmistä. Ennusteiden mukaan sähköpostia käyttävien ihmisten määrä nousee 2024 mennessä 4,48 miljardiin. Sähköpostilla on siis hurjasti enemmän käyttäjiä kuin esimerkiksi maailman suosituimmalla pikaviestisovelluksella WhatsAppilla, jonka käyttäjämäärä oli vuonna 2021 n. 2 miljardia ihmistä. Sähköpostin käyttäjämäärät peittoavat myös maailman suosituimman sosiaalisen median sovelluksen Facebookin, jolla oli vuonna 2021 n. 2,85 miljardia käyttäjää. Sähköpostimarkkinoinnilla on siis mahdollista tavoittaa hurjat määrät jo olemassa olevia asiakkaita sekä uusia potentiaalisia asiakkaita.

Sähköpostimarkkinointi on myös erittäin hyvä peliliike ROI:n osalta: Data & Marketing Associationin tutkimuksen mukaa jokaista käytettyä euroa kohden voi odottaa keskimäärin n. 37 € tuottoa. Vaikka sähköpostimarkkinoinnin ja sen tuottamat luvut näyttävät hyvältä, niin on hyvä muistaa, ettei pelkkä sähköpostimarkkinointi tee autuaaksi. Kaikkea kaikille -ajattelu ei toimi sähköpostimarkkinoinnissakaan, vaan sitä pitää osata hyödyntää, tehdä ja mitata oikein.

Olemme koonneet alle 15 kohdan muistilistan, miten teet sähköpostimarkkinoinnistasi entistä parempaa. Ota vinkit talteen!

1️⃣Käytä sähköpostien sekä sähköpostimarkkinoinnin suunnittelupohjaa

Hyvin toimiva sähköpostimarkkinointi perustuu hyvään suunnittelutyöhön. Sähköpostimarkkinoinnin suunnittelupohja auttaa kirkastamaan lähetettävien sähköpostien tavoitteita, kohderyhmiä ja viestejä. Kaikki lähtee suunnitelmallisuudesta.

2️⃣Kirkasta sähköpostikampanjan tavoite ja sähköpostimarkkinoinnin mittarit

On hyvä tiedostaa, miksi sähköpostia lähetetään: lähetätkö sähköpostin uusien tuotteiden tai palveluiden mainostusmielessä, yritätkö tavoittaa nukkuvia asiakkaitasi, onko tarkoitus pysyä asiakkaiden mielessä, onko tarkoitus lähettää tarjous, josta ei voi kieltäytyä, vai onko sähköpostin tarkoitus tällä kertaa vain kiittää uutiskirjeen tilaamisesta? Niinpä, sähköpostimarkkinointi on myös kiittämistä, tervehtimistä ja nuturointia – ei vain kylmää myyntiä. Tervetuloa-sähköposti on muuten yksi toimivimmista sähköpostimarkkinoinnin muodoista, keskimäärin 82 % ihmisitä avaa tällaiset sähköpostit esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen jälkeen.

Heti alkuun on myös tärkeää kirkastaa sähköpostimarkkinoinnin ja sähköpostikampanjan mittarit, eli mitä kyseisellä viestillä tai kampanjalla tavoitellaan: onko tarkoituksena saada lisää liikennettä verkkosivuille, onko tarkoitus saada kuluttaja käyttämään alekoodia vai onko tarkoitus saada webinaarille lisää kuuntelukertoja? Sähköpostimarkkinoinnissa kannattaa seurata ainakin näitä avainmittareita:

✔️Sähköpostin avausmäärä (Open Rate)

✔️Klikkausprosentti (Clickthrough Rate)

✔️Konversioprosentti (Conversion Rate)

✔️Välitön poistumisprosentti (Bounce Rate)

✔️Uudelleenjakamisprosentti (Email Sharing tai Forwarding Rate)

✔️Tuottoaste eli tuottoprosentti (ROI)

✔️Sähköpostiviestien tilauksen peruutusprosentti (Unsubscribe Rate)

3️⃣Ymmärrä, kuka on sähköpostisi vastaanottaja

Kohderyhmittäin kohdennetut sähköpostit tuottavat tutkimusten mukaan n. 58 % verkkokauppojen myynnistä. Sähköpostimarkkinoinnilla saavutettavat luvut saattavat siis olla parempia kuin osasit kuvitellakaan, mutta pelkkä sähköpostin lähettäminen ei tuo haluttuja tuloksia. Pyri ymmärtämään sähköpostisi vastaanottajaa ja ymmärrä, millaisille segmenteille viestit ja miksi. Sähköpostin vastaanottajan ymmärtäminen helpottuu, kun määrittelee ostajapersoonan tai -persoonat.

4️⃣Määrittele ostajapersoonat ja mieti, mitä he haluavat sähköpostimarkkinoinnilta

Yksi sähköpostin käyttäjä saa päivittäin keskimäärin 121 sähköpostiviestiä – on siis ensiarvoisen tärkeää, ettei sähköpostisi huku muiden sähköpostien joukkoon tai ajaudu suoraan roskapostikansioon. Vaikka sähköpostimarkkinointi on tehokasta, on erottuminen myös vaikeaa: varmista, että olet asettautunut toivotun ostajapersoonasi kenkiin. Esimerkiksi Helsingin Punavuoressa asuvalle Katri Kriittiselle kannattaa viestiä täysin eri tavoilla kuin vaikkapa Tampereen Hervannassa asuvalle Tiina Tunteikkaalle.

5️⃣Luo sähköpostilista eri ostajapersoonista ja kohdeyleisöistä

Kun pohjatyö on tehty, pitää ajatus viedä myös loppuun saakka, eli rakentaa sähköpostilistat ostajapersoonien mukaan. Laita siis Katri Kriittiset eri listalle ja vastaanottamaan eri sähköpostimarkkinointiviestit kuin Tiina Tunteikkaat. On myös erityisen tärkeää pitää sähköpostilista ajan tasalla esimerkiksi uusien asiakkaiden, jo olemassa olevien asiakkaiden, aktiivisten asiakkaiden ja nukkuvien asiakkaiden ja muiden asiakaspersoonien osalta, sillä heille kannattaa viestiä hieman eri kulmilla ja eri aikaan.

6️⃣Määrittele sähköpostikampanjan aikataulu

Kun suunnittelet sähköpostimarkkinointia, on myös hyvä muistaa määritellä kampanjan aika. Kuinka pitkään haluat sähköpostimarkkinoinnin pyörivän ja mihin aikoihin haluat lähettää viestit? Mikäli sinulla on dataa siitä, milloin potentiaaliset asiakkaasi tai jo olemassa olevat asiakkaasi ovat aktiivisimmin sähköpostin äärellä, niin työ helpottuu: kohdenna sähköpostit oikeille päiville ja oikeisiin kellonaikoihin. Mikäli tällaista dataa ei ole vielä olemassa, niin aikataulua voi miettiä esimerkiksi muiden asioiden, kuten ulkoisen datan perusteella.

7️⃣Suunnittele sähköpostimarkkinointisi sisältö sekä follow up -viestit

Älä jätä sähköpostikampanjaasi vain yhden viestin varaan, vaan mieti sähköpostikampanjallesi myös follow up -toimenpiteet. Mikäli asiakas ei tartu tarjoukseen tai ei klikkaa toivottua linkkiä ensimmäisen viestin jälkeen, niin mieti millä saat asiakkaan tarttumaan tarjoukseen myöhemmin. Olisiko ratkaisu esimerkiksi muistutusviesti muutaman päivän jälkeen tai enstistä koukuttavampi tarjous viikon päästä? Näissä ajatuksissa auttaa myös tieto siitä, miten asiakaspersoonasi käyttäytyvät ja mitä he haluavat sähköpostimarkkioinniltaan.

8️⃣Sisällytä sähköpostiviestiisi selkeät call to action -elementit

Olet nyt kirkastanut sähköpostimarkkinointisi sekä sähköpostikampanjasi mittarit, kohdeyleisön, sisällön sekä aikataulun. Seuraavaksi kannattaa suunnata katse call to action -elementteihin, joita ei kannata unohtaa. Sisällytä sähköpostiisi muutama selkeä CTA-elementti, joihin viestin lukijan on helppo tarttua. Älä sisällytä viestiin kuitenkaan liikaa CTA-elementtejä, jotta viestin vastaanottaja ei hämmenny ja päädy siihen, että ei toteuta mitään call to actionia, koska niitä on aivan liikaa.

9️⃣Kirjoita sähköpostin otsikko niin kiinnostavaksi, että sitä ei voi jättää klikkaamatta

Millaisia sähköposteja klikkaat itse auki? Onko olemassa dataa siitä, millaiset otsikot toimivat juuri kohdeyleisösi kanssa? Sähköpostin otsikoinnin kannattaa olla niin kiinnostava, että sitä ei kannata jättää avaamatta. Otsikossa ei kuitenkaan kannata tarinoida liian pitkästi, vaan kertoa koukuttava asia heti otsikossa, sillä liian pitkä sähköpostin otsikko hukkuu tietokoneen ja varsinkin mobiililaitteen näytöille – paras lopputulos on useimmiten sähköpostiviestillä, jonka otsikko pysyy alle 35 merkissä, jotta sen näkee kokonaisuudessaan kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla.

✔️ Still looking for perfect boots?

✔️ Sale: perfect outdoor boots!

❗Introducing the new women’s winter boots!

❗New work boots and hunting boots are now available!

❗New arrivals: muck boots for hunting & the outdoors!

❗New woman’s colors in winter boots – now available!

1️⃣0️⃣Lunasta otsikon lupaus sähköpostissa

Kun asiakas on tarttunut otsikkoosi ja klikannut sähköpostisi auki, hän olettaa saavansa sähköpostin sisällöstä otsikon lupaamia tai lupaaman asian. Yksinkertainen esimerkki: Mikäli sähköpostisi viesti koskee esimerkiksi alennuskoodia, niin alennuskoodin on löydyttävä helposti sähköpostista. Mikäli sähköpostista ei ole suoraan alekoodia, vaan alekoodin voi lunastaa erilliseltä sivulta, tulee tieto olla selkeästi sähköpostissa.

1️⃣1️⃣Personoi sähköpostit sekä sen otsikko vastaanottajan näköiseksi ja kuuloiseksi

Luulitko jo, että edellinen kohta tekisi autuaaksi sähköpostimarkkinoinnin saralla? Ihan vielä ei olla siellä, sillä luettavan otsikon lisäksi kannattaa huomioida myös sähköpostiviestien personointi: personoitu sähköpostiviesti avataan 50 % todennäköisemmin kuin sähköposti, mitä ei ole personoitu. Personointi kannattaa jo otsikkovaiheessa, yksi esimerkki on käyttää sähköpostin otsikossa vastaanottajan nimeä. Muista siis sähköpostin otsikoinnissa:



✔️ Personoitu sisältö

✔️ Koukuttava otsikko

✔️ Yrityksesi äänensävy

✔️ Rajattu merkkimäärä

1️⃣2️⃣Panosta tekstin lisäksi interaktiiviseen sisältöön

Hyvä sähköpostiviesti koostuu monista asioista, kuten laadukkaasta tekstistä ja otsikosta: ne vievät jo pitkälle. Näiden klassisten elementtien lisäksi sähköpostiin kannattaa sisällyttää visuaalisia elemenettejä. Martech Advisorin tutkimusten mukaan sähköpostiviestien klikkausprosentti nousee keskimäärin yli 300 %, mikäli sähköpostissa on mukana video. Muut interaktiiviset elementit, kuten GIF-animaatiot ovat myös toimivia: ne nostavat sähköpostin klikkausprosenttia keskimäärin yli 70 %.

1️⃣3️⃣Varmista, että sähköposti toimii ja skaalautuu oikein kaikilla yleisimmillä laitteilla

Kun kaikki tuntuu olevan valmista, on hyvä myös tarkistaa kaiken toimivuus. Tarkista siis linkkien toimivuus, kirjoitusasu, sähköpostilistat ja se, että sähköpostiviestisi skaalautuu oikein kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla: lähes 50 % kaikista sähköpostiviestien vastaanottajista avaa sähköpostin mobiililaitteella, 27 % tietokoneella ja 21 % tabletilla. On myös tärkeää muistaa sisällyttää sähköpostiin utm-koodit, jotta pystyt seuraamaan sitä, mitä kautta käyttäjät ovat siirtyneet verkkosivuillesi, blogiisi tai vaikkapa kampanjan laskeutumissivulle.

1️⃣4️⃣Seuraa sähköpostin toimivuutta, asetettuja mittareitasi ja ota tuloksista opiksesi

Asetit sähköpostimarkkinoinnille tavoitteet jo suunnitteluvaiheessa – miten asetetut tavoitteet toteutuivat ja mitkä asiat johtivat siihen, että viestit toimivat tai eivät toimineet. Tuloksista on hyvä ottaa opiksi ja verrata tuloksia edellisiin sähköpostimarkkinoinnin kautta toteutettuihin kampanjoihin. Listasimme tämän blogisisällön alkupuolella hyviä avainmittareita sähköpostimarkkinointiin – tässä vaiheessa niihin on hyvä palatakin uudelleen. Keskimäärin sähköpostimarkkinoinnin avainmittarit näyttäytyvät tulosten valossa seuraavasti:

✔️Sähköpostin avausmäärä sähköpostimarkkinoinnissa on keskimäärin 18 %

✔️Klikkausprosentti keskimäärin 2,6 %

✔️Konversioprosentti n. 14,1 %

✔️Välitön poistumisprosentti liikkuu n. 0,7 % tienoilla

✔️Uudelleenjakamisprosentti taas n. 0,3 % tienoilla

✔️Tuottoaste eli ROI on n. 37 € yhtä käytettyä euroa kohti

✔️Sähköpostiviestien tilauksen peruutusprosentti on keskimäärin todella matala, vain 0,1 %.

1️⃣5️⃣ Panosta markkinoinnin automaatioon

Mikäli aiemmin mainitut asiat kuulostavat vaikeasti tavoiteltavilta, niin syy saattaa olla siinä, että yrityksessäsi ei ole vielä panostettu markkinoinnin automaatioon. Markkinoinnin automaatio on yksi tuloksellisen markkinoinnin toiminnan peruspilareista: sen avulla voi varmistaa esimerkiksi sen, että sisällöt löytävät oikeat vastaanottajat oikeaan aikaan ilman, että kaikkea on pakko tehdä manuaalisesti. Markkinoinnin automaatio tarkoittaa siis ennalta asetettujen ehtojen mukaisesti automaattisesti tapahtuvia markkinoinnin toimenpiteitä, kuten esimerkiksi sähköpostiviestien lähetystä tai verkkosivulla vierailevalle personoitua sisältöä. Suosituimpia markkinoinnin automaatio -työkaluja ovat esimerkiksi:

✔️Marketo

✔️HubSpot

✔️Customer.io

✔️Oracle

✔️Pardot

Sähköpostimarkkinointi on siis kaiken kaikkiaan todella tehokasta, mikäli sen tekee suunnitelmallisesti ja mittareita seuraten. Yksi esimerkki toimivaa sähköpostimarkkinointia tekevistä yrityksistä on Netflix. Yrityksen sähköpostimarkkinointi on erittäin tehokasta: Netflix suosittelee jatkuvasti käyttäjälleen uutta sisältöä markkinoinnin automaation avulla. Mikäli sähköpostimarkkinointisi ei kuitenkaan ole vielä Netflixin tasolla, niin ei hätää! Alta löydät loppukaneettina Netflixin sekä kahden muun yrityksen toimivat sähköpostiviestit, joissa yhdistyy samat elementit: koukuttava otsikko ja nopeasti toteutettava CTA:

✔️Sähköpostin otsikot ovat lyhyitä ja ytimekkäitä

✔️Sähköpostin otsikko kertoo heti, mistä on kysymys

✔️Sähköpostin alussa on visuaalinen elementti, josta pääsee klikkaamaan suoraan elokuvaan, verkkokauppaan tai alehintoihin.

✔️Sähköpostit eivät sisällä sen enempää korulauseita tai arvoituksia, vaan ne menevät suoraan asiaan.

✔️ Kaikki sähköpostit sisälsivät utm-linkit, jotta verkkosivuliikenteen seuraaminen helpottuu.