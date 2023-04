Was sind Consumer Insights? Definition, Beispiele, Strategie

Kunden glücklich zu machen und langfristig zu binden, ist ganz einfach. Gib ihnen einfach das, was sie sich wünschen!

Gedankenlesen könnte an dieser Stelle eine äußerst hilfreiche Gabe sein, aber es gibt noch einen anderen, praktikableren Ansatz: Consumer Insights oder tiefe Einblicke in Konsumentenverhalten.

Die sozialen Medien, Online-Foren und andere digitale Medien bieten Kunden mehr Möglichkeiten denn je, ihre Meinung zu äußern. Sie sind zunehmend bereit, ihre Ansichten mit anderen zu teilen, sei es ihre Meinung über eine Marke oder ein Unternehmen oder ihr Bedürfnis nach einem Produkt oder einer Dienstleistung.

Wenn Unternehmen die Macht der Consumer Insights verstehen, haben sie ein One-Way-Ticket zu mehr Umsatz und größerer Kundentreue in der Hand.

In diesem ultimativen Consumer Insights Guide beschäftigen wir uns mit der offiziellen Definition von Consumer Insights und mit Wegen, durch die ihr diese Daten zu eurem Vorteil nutzen könnt.

Inhalt

Consumer Insights Definition: Was sind Consumer Insights?

Wir definieren Consumer Insights, zu Deutsch "Konsumenteneinblicke" oder "Konsumenteninformationen" als datengestützte Beobachtungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Kunden besser zu verstehen.

Diese Beobachtungen ermöglichen es Unternehmen, informierte Geschäftsentscheidungen über den effektivsten Weg zur Erreichung und zum Engagement ihrer Zielgruppe zu treffen.

Marken können Consumer Insights mit anderen Datenquellen wie Feedback-Umfragen, Marktforschung, Markanalysen und Werbekampagnen kombinieren, um wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse, Vorlieben und das Verhalten der Konsumenten zu gewinnen.

Wenn ihr jemals eine Umfrage unter euren Kunden durchgeführt, eine Online-Rezension eingeholt oder ein Fokusgruppeninterview veranstaltet habt, habt ihr Consumer Insights in Aktion erlebt.

Definitionsgemäß sind Consumer Insights Gedanken, Meinungen und Erfahrungen, die von Menschen geteilt und von einem Unternehmen interpretiert werden, um ein besseres Verständnis für die Denkweise und Gefühle seiner Kunden zu gewinnen.

Diese Erkenntnisse können auf verschiedene Arten gewonnen werden, zum Beispiel durch:

Online-Bewertungen

Kundenbefragungen

Social Media Kommentare

Beiträge in Foren

Fokusgruppen oder Panels

Konsumententest-Studien

Jedes Medium, das KonsumentInnen die Möglichkeit gibt, einem Unternehmen oder einer Marke Feedback zu geben, gilt als Teil des Prozesses der Gewinnung von Consumer Insights. Unternehmen können Consumer Insights formell (z. B. durch eine strukturierte Einholung von Feedback) oder informell (z. B. durch das Durchsuchen von Social Media Profilen nach Nutzerkommentaren mithilfe von Social Listening Tools) erfassen.

Das Ziel ist immer dasselbe: sich in die Gedanken der KonsumentInnen hineinzuversetzen und die Daten zu nutzen, um konkrete und umsetzbare Erkenntnisse über die nächsten Schritte zu gewinnen.

Schon gewusst? Unsere Meltwater Suite bietet im Consumer Intelligence Bereich eine Consumer Insights Funktionalität, mit der ihr automatisiert Consumer Insights sammeln, analysieren und Handlungsempfehlungen ableiten könnt.

Was ist Marktforschung?

In unserem Beitrag "Marktanalyse: Strategisch den Marktanteil erhöhen" haben wir bereits einige Bereiche der Marktforschung geklärt. Doch wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Marktforschung und Consumer Insights?

Consumer Insights beziehen sich auf einzelne Kunden, Marktforschung auf eine gesamte Branche, ein Gebiet oder die Bevölkerung.

Per Definition ist Marktforschung der Prozess der Erfassung marktbezogener Daten, meist in Form von direkten und spezifischen Fragen.

Diese Daten können Punkte einschließen:

Größe eines adressierbaren Marktes

Marktdurchdringung

Nachfrage nach einer Branche, einem Produkt oder einer Dienstleistung in einem bestimmten Gebiet

Demografische Daten wie Alter, Einkommensniveau und Bildung

Mitbewerber der Marke via Wettbewerbsanalysen

Marktbedürfnisse oder -lücken

Umfangreiche Marktforschungsdaten bieten einen umfassenden Überblick über eine bestimmte Konsumentengruppe. Marken nutzen diese Daten für eine Vielzahl von Zwecken, z. B., um neue Märkte zu erschließen oder um Entscheidungen über die Entwicklung ihrer nächsten Produkte zu treffen.

Derzeit hat die Marktforschungsbranche als Ganzes einen geschätzten Wert von 73,4 Milliarden US-Dollar. In vielen Fällen führen spezielle Marktforschungsunternehmen im Auftrag von Unternehmen Untersuchungen und Studien durch. Aber auch andere Informationsquellen können Einblicke in einen bestimmten Markt bieten, z. B. Nachrichtenagenturen.

Die Schnittstelle zwischen Marktforschung und Consumer Insights

Sowohl Marktforschung als auch Consumer Insights sind auf präzise und umsetzbare Daten angewiesen, damit fundierte Entscheidungen getroffen und die Ressourcen optimal genutzt werden können. Diese Daten könnt ihr beispielsweise durch Social Listening finden, durch Datenanreicherung (Data Enrichment) und Datenbanknormalisierung verbessern und schlussendlich mithilfe von Data Analytics auswerten.

Marktforschung und Consumer Insights zielen darauf ab, in die Köpfe der KonsumentInnen einzudringen, um ihr Verhalten und die Motive für dieses Verhalten zu ergründen. Und beide können euch dabei helfen, die aktuelle Marktposition eures Unternehmens (z.B. durch den Share of Voice und Sentimentanalysen) zu bestimmen und zu entscheiden, welche nächsten Schritte für die Festigung oder den Ausbau dieser Position erforderlich sind.

Merke: Obwohl Marktforschung und Consumer Insights unterschiedlichen Zwecken dienen, werden sie nicht immer isoliert betrachtet. Vielmehr werden Marktforschungsprojekte oft mit Consumer Insights ergänzt, um Marktdaten einen zusätzlichen Kontext zu verleihen.

Mit Marktforschung ein weites Netz auswerfen

Nehmen wir an, ihr bringt eine neue Produktlinie für Küchengeräte und -zubehör auf den Markt. Euch ist bereits bekannt, dass der Markt hart umkämpft ist, also beschließt ihr, dieses Umfeld zu erforschen und die besten Anlaufstellen für die Einführung eurer Marke zu finden - beispielsweise durch die Anwendung des Porter's 5 Forces-Modells.

Zu diesem Zeitpunkt könnte Marktforschung Trends beim Kochen zu Hause über einen bestimmen Zeitraum hinweg aufdecken, Trendthemen im Bereich Ernährung finden und potenzielle Mitbewerber auf dem Markt (bekannte und aufstrebende) ausfindig machen.

Vielleicht möchtet ihr zudem herausfinden, wer über das Kochen in der eigenen Küche spricht (z. B. Influencer, Prominente, Branchenleader usw.) und worum es in diesen Unterhaltungen geht.

Findet heraus, welche Einzelhändler am häufigsten erwähnt werden.

Untersucht bestimmte Produktkategorien genauer.

Bringt in erfahrung, was die Menschen tatsächlich kaufen.

Diese Informationen können euch bei der Produktentwicklung und beim Marketing helfen.

Als Nächstes musst du deine Makrolevel-Marktforschungsdaten mit Mikrolevel-Konsumenteneinblicken ergänzen.

Dazu gehört beispielsweise die Entwicklung von Buyer Personas (nutze gerne unser kostenloses Buyer Persona Template) basierend auf den Influencern oder Unterhaltungen, die bei der Marktforschung identifiziert wurden. Erfahre mehr über ihre Erfahrungen und Bedürfnisse beim Kochen, ihr verfügbares Einkommen, ihre Erwartungen an Qualität und andere Details, die euren Marketingansatz beeinflussen können.

Du kannst die Unterhaltungen über das Kochen zu Hause, die Planung und Zubereitung von Mahlzeiten und sogar Spartipps beim Kauf von Lebensmitteln noch genauer unter die Lupe nehmen.

Welche Themen werden häufig diskutiert?

Kochen immer mehr Menschen zu Hause?

Haben sie weniger Zeit und brauchen sie Hilfsmittel, die das Kochen schneller oder einfacher machen, oder zumindest das Aufräumen erleichtern?

Wenn du diese Gespräche isoliert betrachtest, kannst du dich auf bestimmte Informationen konzentrieren. Nutze sie, um deine Botschaft zu formulieren und die Produkte auszuwählen, die ihr euren Kunden anbieten möchtet.

Der schwierige Teil dieses Prozesses ist das Verständnis der zahlreichen Nuancen, die eure Kundenerkenntnisse beeinflussen können. Das Ecosystem aus Geschlechtern, Generationen, Berufen, Interessen, Erfahrungen und der Wahrnehmung einer Marke oder Kategorie durch die Konsumenten ist komplex. Ein genaues Kundenprofil anhand all dieser Faktoren zu erstellen, ist nicht einfach, aber es ist eine Aufgabe, die Marken erfolgreich meistern müssen.

Warum sind Consumer Insights wichtig?

Hast du schon einmal für jemanden gekocht, ohne zu wissen, welche Speisen er oder sie mag oder ob Allergien vorliegen? Oder ein Geschenk für jemanden gekauft, ohne zu wissen, was die Person interessiert oder was sie schon besitzt? Wenn du ein wenig mehr über die Vorlieben der Person weißt, kannst du bessere Entscheidungen treffen.

Das Gleiche gilt in der Geschäftswelt. Wenn ihr mehr über die Bedürfnisse, Wünsche, Vorlieben und Abneigungen eurer Kunden wisst, könnt ihr sie genau am richtigen Ort in der Customer Journey auf die richtige Weise abholen.

Konsumentenforschung bietet einen detaillierten Einblick in bestimmte Aspekte des Kundenerlebnisses, unter anderem:

Prozess der Kaufentscheidung

Einkaufsgewohnheiten

Feedback zu Produkten oder Dienstleistungen

Faktoren für Markentreue

Engagement

Empfehlungsgewohnheiten

Konsumentenverhalten

Unternehmen können diese Informationen zur Entwicklung von Marketingstrategien nutzen, die ihre Kunden gezielt ansprechen und eine bessere Chance für Conversions schaffen.

Gleichzeitig können Consumer Insights Unternehmen helfen, potenzielle Chancen für Produktinnovationen oder die Expansion in neue Märkte zu erkennen. Dank dieser Erkenntnisse können Unternehmen klügere Entscheidungen darüber treffen, wie ihre Ressourcen für den größtmöglichen Impact eingesetzt werden sollen.

Welche Arten von Consumer Insights gibt es?

Consumer Insights stehen uns in verschiedenen Formen zur Verfügung. Sehen wir uns einige Beispiele an, auf die du (wahrscheinlich) bereits zugreifen kannst.

Marktforschung

Die Begriffe „Marktforschung“ und „Consumer Insights“ sorgen oft für ein wenig Verwirrung. Grundsätzlich sind Consumer Insights ein kleinerer Teil des größeren Marktforschungs-Puzzles.

Bei Marktforschung geht es darum, Daten über die Zielgruppe und den breiteren Markt eines Unternehmens zu erfassen. Dazu gehören Informationen zur Marktgröße, zu geografischen Gebieten, zum Kundenstamm und zu den Mitbewerbern. Der Fokus liegt hier vor allem auf quantitativen Daten, während bei Consumer Insights die Qualität im Vordergrund steht.

Online-Bewertungen

Online-Bewertungen geben euch einen Einblick in das Kundenerlebnis. Die Kunden hinterlassen Hinweise darauf, wie sie über eure Marke denken und teilen ihre Erfahrungen mit anderen.

Online-Bewertungen sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden. Jeder kann eine Bewertung für ein beliebiges Unternehmen abgeben und die Zahl der fingierten Bewertungen nimmt ständig zu. Eine Analyse zeigt, dass rund 31 % der Rezensionen auf Websites wie Amazon und Walmart vermutlich gefälscht sind.

Wenn man sie jedoch in den richtigen Kontext stellt und mit anderen Daten kombiniert, können Online-Bewertungen ein wirkungsvolles Instrument sein, um einen Einblick in die Köpfe der Konsumenten zu gewinnen.

Kaufinformationen

Ein Blick auf die Kaufhistorie kann Aufschluss über die Einstellung der Kunden zu eurem Unternehmen geben. Wenn sie zum Beispiel häufig bei euch eingekauft haben, dann aber plötzlich keine Bestellungen mehr aufgeben, kann diese Abwanderung möglicherweise mit einem bestimmten Ereignis oder einem Mitbewerber in Zusammenhang stehen.

Umgekehrt gilt das Gleiche. Wenn euch ein Kunde seit Monaten oder Jahren treu ist, eignet er sich möglicherweise hervorragend für euer Brand Advocacy-Programm, für Influencer Marketing-Kooperationen oder euer Kundenbindungsprogramm.

Website-Analysen

Informationen zu Webseiten-Sessions können Möglichkeiten zur Verbesserung des Kundenerlebnisses aufdecken. Faktoren wie die Dauer der Sessions, die Abbruchraten, der Zeitpunkt des Abbruchs, Weiterleitungsquellen, organische Keywords und die Anzahl der pro Session aufgerufenen Seiten können mehr über das Kundenerlebnis verraten.

Wenn ihr Marketingkampagnen durchführt, lassen sich anhand der Kampagnendaten zudem die Quellen ermitteln, aus denen der Website-Traffic und die Conversions stammen. Wenn ihr den Ursprung eurer Leads und Umsätze kennt, können eure Ressourcen besser eingeteilt werden, was wiederum zu besseren Ergebnissen führt.

In den sozialen Medien lässt sich eine Fülle von Informationen über eure Kunden finden. Die Menschen sind auf Social Media Kanälen offener und teilen ihre Meinung gerne mit ihrer Familie oder ihren Freunden.

Selbst wenn ihre Kommentare oder Beiträge nichts mit eurem Unternehmen zu tun haben, könnt ihr aus der Beobachtung dieser Unterhaltungen nützliche und umsetzbare Erkenntnisse gewinnen.

Schon gewusst? Unser Meltwater Social Media Monitoring Tool sowie die Meltwater Consumer Insights liefert euch genau diese Einblicke.

Erfahre mehr über die Interessen, Vorlieben und Abneigungen eurer Kunden, ihre berücksichtigten Marken, die Art und Weise, wie sie über Marken, Produkte und Themen sprechen, und viele weitere Hinweise auf ihr Konsumverhalten. So könnt ihr eure Botschaften genau auf eure Zielgruppe zuschneiden und engere Verbindungen zu ihr aufbauen.

Kundensentiment

Zu wissen, wie die Kunden über eure Marke, einen Mitbewerber, ein Produkt oder ein Ereignis denken, ist von unschätzbarem Wert. So erfährt ihr, wo ihr bei eurem Publikum steht und wo ihr euch verbessern müsst, um die Beziehungen zu stärken.

Darüber hinaus hilft euch der Einsatz von KI-gestützten Kundensentiment-Tools (wie natürliche Sprachverarbeitung), mehr über den Kontext der Worte zu erfahren. Es geht nicht nur darum, worüber die Menschen sprechen, sondern auch wie sie über diese Themen sprechen.

Tipp: Erfahre mehr darüber, wie Sentimentanalysen funktionieren und lade dir unser kostenloses Template zur manuellen Sentimentanalyse herunter.

Euer Kundenservice-Team kommuniziert tagtäglich mit euren Kunden.

Sie sind eine hervorragende Ressource, um mehr über das Kundenerlebnis zu erfahren und hilfreiches Feedback zu den Stärken und Schwächen einer Marke zu geben.

Genauso wie die Menschen online über eure Marke sprechen, unterhalten sie sich auch über eure Mitbewerber.

Mithilfe von Informationen über eure Mitbewerber (z. B. mittels einer Wettbewerbsanalyse, Marktbeobachtung oder Benchmarking) könnt ihr eure eigenen Benchmarks für die Consumer Insights-Forschung erstellen und herausfinden, wie ihr euch zur Profilierung am besten positionieren könnt.

Was sind die Vorteile der Erfassung von Consumer Insights?

Ein gut informiertes Unternehmen ist viel eher in der Lage, in den entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen. So wird vermieden, dass sie von ihren Mitbewerbern abgehängt werden, Kunden verlieren oder ihr Unternehmen von negativen Einflüssen beeinträchtigt wird.

Zu den Vorteilen des Erfassens von Consumer Insights gehören:

Höherer Customer Lifetime Value

Wenn ihr wisst, wie eure Kunden über eure Marke denken und welche Produkte sie kaufen, könnt ihr den gesamten Customer Lifetime Value maximieren.

Mithilfe von Zielgruppenanalyse-Tools könnt ihr Erkenntnisse über euer Zielpublikum sammeln und sie daran erinnern, Produkte nachzubestellen, ihnen Rabatte anbieten, die sie vermutlich auch nutzen werden, oder ihnen nach einer schlechten Erfahrung ein Sonderangebot zu unterbreiten, um die Abwanderung zu einem Mitbewerber zu vermeiden.

Tipp: Die Meltwater Plattform liefert dir Costumer Insights. Sichere dir noch heute eine kostenlose Demo!

Geringere Kundenabwanderung

Eine Customer Insights-Strategie kann Unternehmen dabei helfen, die Kundenabwanderung besser vorauszusehen und einzugreifen, bevor sie ihre Kunden verlieren.

Dazu kann die Verbesserung des Kundenservices, die Bereitstellung von speziellen Rabatten oder Angeboten oder mehr persönliche Gespräche und Kommunikation gehören.

Möglichkeit zur Personalisierung von Erlebnissen

Die Kunden verlangen zunehmend nach personalisierten Erlebnissen. Wer sich in die Köpfe seiner Kunden hineinversetzt, kann ihre hohen Erwartungen erfüllen.

Tipp: Mithilfe einer genauen Zielgruppendefinition und -segmentierung erhältst du genau die Daten, die du dazu benötigst.

Optimierung der Planung

Das Kaufverhalten der Konsumenten kann sich jederzeit ändern.

Kundeneinblicke können Marken dabei helfen, den Entwicklungen einen Schritt voraus zu sein und das Auftreten neuer Trends genauer vorherzusagen.

Auf diese Weise könnt ihr euch entsprechend vorbereiten und den Bestand optimal anpassen. Es wird vermieden, dass zu wenig eingekauft wird und die Kunden nicht beliefert werden können oder dass zu viel eingekauft wird und die Waren zu reduzierten Preisen angeboten werden müssen, um Platz für neue Produkte zu schaffen.

Expansion in neue Märkte

Die Erschließung neuer Märkte kann ein mühevoller Prozess sein.

Consumer Insights können euch helfen, mehr über Kunden, die Nachfrage, das Sentiment und die Marktbedürfnisse einer bestimmten Region oder eines Landes zu erfahren und so den Markteintritt zu beschleunigen.

Effektiveres Marketing

Zu wissen, was eure Kunden zum Kauf eurer Produkte oder Dienstleistungen bewegt, kann zur Verbesserung des Marketings beitragen.

Wendet euch mit gezielten Angeboten an spezifische Zielgruppen, die am ehesten darauf ansprechen.

an spezifische Zielgruppen, die am ehesten darauf ansprechen. Kennt den Preis, der Kunden für ein bestimmtes Produkt zu zahlen bereit sind.

Plant eure Marketingmaßnahmen so, dass ihr eure Kunden zum richtigen Zeitpunkt und auf dem richtigen Kanal erreicht (mehr darüber in „Wann ist die beste Zeit zum Posten auf Social Media?“).

Consumer Insights – Beispiele für Anwendungsfälle

Marken können die Grundsätze der Kundeneinblicke für eine Reihe von Anwendungsfällen nutzen. Schauen wir uns einige Consumer Insights Beispiele an, dir Ideen für deine eigene Strategie zu geben.

Consumer Insights Marketing

Massenkommunikation hat in der Welt des Marketings nach wie vor einen festen Platz, doch die Forderung nach personalisierten Botschaften wird immer lauter.

Consumer Insights können die Personalisierung in großem Umfang erleichtern. Sie geben Marken Aufschluss darüber, was Menschen zum Kauf bewegt und weshalb sie bestimmte Produkte anderen vorziehen.

Wayfair hat beispielsweise 3D Augmented Reality in seiner App eingeführt, damit Kunden einen Eindruck davon bekommen, wie ein Möbelstück in ihrem Zuhause aussehen würde.

Das Unternehmen erkannte mithilfe von Consumer Insights, dass die Hälfte der Kunden ihre Bestellungen über die App tätigte. Es ergab also Sinn, in AR-Technologie zu investieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Kundenservice

Der Kundenservice spielt beim gesamten Kundenerlebnis eine entscheidende Rolle. Mithilfe von Consumer Insights-Daten kann der Service verbessert und damit die Kundenzufriedenheit erhöht werden.

Consumer Insights-Daten können euch zum Beispiel verraten, dass viele Menschen Fragen zu einer neuen Promotion haben. Wenn ihr also einen Ansturm von Anrufen und E-Mails erwartet, könnt ihr eine spezielle Telefonlinie oder eine Warteschlange einrichten, um die Wartezeiten am Telefon zu verkürzen. Darüber hinaus können bestimmte Teammitglieder mit der Beantwortung dieser E-Mails beauftragt werden oder ihr könntet sogar Online-FAQs oder einen Social Media Chatbot einrichten, um diese Anfragen zu bearbeiten.

Neukundengewinnung

Wenn ihr den Großteil eurer Leads in einer bestimmten Phase eures Sales Funnels verliert, können euch Website-Analysedaten möglicherweise den Grund dafür liefern.

Ein fehlerhafter Link auf eurer Website oder eine wenig aussagekräftige oder unklare Sprache könnten die Ursache sein. Mit diesen Daten können die Schwachstellen in eurem Funnel behoben und mehr Leads in Kunden umgewandelt werden.

Kundenbindung

Das Tracking des Kundenverhaltens, der Kritikpunkte und der Trends ist der Schlüssel zur Kundenbindung.

Meltwater-Kunde Pernod Ricard nutzt Meltwater, um wachsende Communities und Trends zu identifizieren, Produktinnovationen voranzutreiben und die Bedürfnisse seiner Kunden kontinuierlich zu erfüllen.

Content Marketing Strategie

Die Content Marketing-Landschaft verändert sich ständig und macht Marken die Entscheidung, wie und wo sie ihre Ressourcen einsetzen sollen, immer schwerer.

Consumer Insights können die Richtung, die bei der Erstellung von Content eingeschlagen werden soll, genauer vorgeben. So kann ansprechender Content erstellt werden, der bei euren Kunden Anklang findet.

Das Digital Media Unternehmen Brut. nutzt die KI Consumer Inslights von Meltwater für die Entwicklung seiner Content-Strategie. Durch Social Media Monitoring ist das Unternehmen in der Lage, den Impact seiner Inhalte besser einzuschätzen und wertvolle Verbindungen zu den richtigen Kunden zu knüpfen.

Kundenengagement

Domino's Pizza Frankreich nutzt Meltwaters End-to-End Consumer Insights Research, um seine Online-Präsenz auszubauen und das Engagement zu steigern.

Durch diese Recherchen spart die Marke Zeit und Geld, weil sie sich auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren kann, die ihre Fans auch wirklich sehen wollen.

Rückenwind der Geschäftsleitung

Für manche Führungskräfte ist Social Media nach wie vor Neuland.

Die Genehmigung von Marketingkampagnen und -ausgaben kann sich ohne konkrete Zahlen und nachgewiesenem Marketing- und Social Media ROI manchmal als schwierig erweisen.

Meltwater hat Vans (einer bekannten Skater-Marke) dabei geholfen, Echtzeit-Monitoring, -Analysen und -Berichte zu erhalten, damit das Unternehmen den Erfolg seiner Marketingmaßnahmen besser nachvollziehen konnte.

Diese Erkenntnisse trugen dazu bei, die Geschäftsleistung vom Erfolg von Social Media Marketingmaßnahmen zu überzeugen und den ROI nachzuweisen.

Tipp: Schau dir unsere Suite für die C-Suite und die Geschäftsführung an, um mehr Informationen zu erhalten.

Personalisiertes Marketing

Explosionsartiges Wachstum kann dazu führen, dass viele Prioritäten auf der Strecke bleiben, darunter auch die Notwendigkeit von personalisierten Erlebnissen.

Meltwater hat W Hotels in Singapur dabei geholfen, Einblicke in das Gästefeedback zu gewinnen und den Wert der sozialen Medien für ihren Vorteil zu nutzen.

Aufkommende Trend-Themen

Die Kommunikationsagentur Fifty Acres arbeitet mit Non-Profit-Organisationen, um bei einer Reihe von Themen und Fragen Veränderungen herbeizuführen.

Fifty Acres nutzt Meltwater Insights, um die Themen zu identifizieren, die den Menschen am Herzen liegen. Unsere Suite trackt Keywords und Trends und macht es einfach, mit Organisationen, Regierungen und den Medien Verbindung zu knüpfen, um Teil der Unterhaltungen zu werden.

Wie findet man Consumer Insights?

Zu einer Consumer Insights Strategie gehören die richtigen Tools und Technologien, damit ihr herausfinden und verstehen könnt, was eure Kunden denken und sagen. Dies sind einige der wichtigsten Tool, die uns hier in den Sinn kommen...

Microsoft Dynamics 365

Zunächst einmal ist da Microsoft Dynamics 365. Das Go-to-Market-Tool Dynamics 365 ist ein Ressourcenplanungssystem für Großunternehmen, das auf Business Intelligence ausgerichtet ist. Es kann von Marken genutzt werden, um Konsumentendaten zu erfassen, einschließlich Verhaltensweisen, Käufe und andere hilfreiche Erkenntnisse.

Zunächst einmal ist da Microsoft Dynamics 365. Das Go-to-Market-Tool Dynamics 365 ist ein Ressourcenplanungssystem für Großunternehmen, das auf Business Intelligence ausgerichtet ist. Es kann von Marken genutzt werden, um Konsumentendaten zu erfassen, einschließlich Verhaltensweisen, Käufe und andere hilfreiche Erkenntnisse. Bestehendes CRM

Ein weiteres wertvolles Tool ist euer bestehendes CRM. Durch die Auswertung eurer CRM-Daten erfährst du mehr über das Kundenverhalten, Lead-Quellen, Kaufmuster, Lifetime Values und andere Einzelheiten.

Ein weiteres wertvolles Tool ist euer bestehendes CRM. Durch die Auswertung eurer CRM-Daten erfährst du mehr über das Kundenverhalten, Lead-Quellen, Kaufmuster, Lifetime Values und andere Einzelheiten. Meltwater Consumer Insights Tool

Und selbstverständlich möchten wir an dieser Stelle das Consumer Insights Tool von Meltwater erwähnen. Unsere KI-gestützte Plattform beobachtet Milliarden von Online- und Offline-Unterhaltungen in Echtzeit. Wir versorgen euch mit den entscheidenden Daten und helfen, das Unwichtige auszublenden. Wenn Marken bestimmte Handlungen und Beobachtungen verstehen, können sie den Zusammenhang der Daten besser nachvollziehen und herausfinden, was sie bedeuten und wie die nächsten Schritte aussehen sollten.

Erhalte noch heute eine kostenlose Demo unserer Plattform!

Marktforschung vs. Consumer Insights: Warum Marken beides benötigen

Wenn Marken neue Produkte auf den Markt bringen, in neue Märkte expandieren oder Entscheidungen treffen, die sich auf ihre Kunden auswirken, benötigen sie sowohl einen Überblick aus der Vogelperspektive als auch eine Frontansicht des Gebiets. Die Vogelperspektive dient als Ausgangspunkt und liefert allgemeine Informationen über eine bestimmte Herausforderung. Um die Feinheiten dieser Herausforderung zu verstehen, wird jedoch auch eine präzisere Darstellung benötigt. Diese Einzelheiten vermitteln ein deutlicheres Bild des „Warum“ hinter dem „Was“ und können Unternehmen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass Consumer Insights zwar die Erkenntnisse aus der Marktforschung untermauern können, die Ergebnisse aber manchmal zwei Seiten ein und derselben Sache darstellen. Consumer Insights können im Vergleich zu Marktdaten eine ganz andere Version der Story erzählen. Der Grund dafür sind die unterschiedlichen Quellen, aus denen die Daten stammen. Bei der Marktforschung beziehen sich Marken auf allgemeine Brancheninformationen aus den News-Medien und ähnlichen Quellen - nicht auf die Stimme der Konsumenten.

Wenn wir unser Küchenunternehmen als Beispiel nehmen, hören wir vielleicht aus den Medien, dass die Lebensmittelpreise steigen und die Konsumenten mehr auswärts essen. Aber in Wirklichkeit kochen die Menschen vielleicht genauso oft zu Hause wie zuvor und reduzieren ihre Lebensmittelausgaben, indem sie mit weniger Zutaten kochen. Das hilft, Geld zu sparen und das Tun und Wirken in der Küche einfacher zu machen. Diese zwei Blickpunkte machen einen erheblichen Unterschied, den wir vielleicht erst entdecken, wenn wir Consumer Insights mit den Marktforschungsdaten vergleichen.

Wenn sich Unternehmen die Zeit nehmen, Marktforschung zu betreiben und Consumer Insights zu gewinnen, können sie verhindern, dass Entscheidungen auf Vermutungen beruhen.

Es wird vermieden, dass Geld für die Entwicklung eines Produkts oder einer Dienstleistung ausgegeben wird, das oder die eure Zielgruppe nicht kaufen wird.

für die Entwicklung eines Produkts oder einer Dienstleistung ausgegeben wird, das oder die eure Zielgruppe nicht kaufen wird. Es reduziert das Risiko, dass ein unpassendes Produkt dem Image und dem Ruf eurer Marke schadet.

und dem Ruf eurer Marke schadet. Und das Wichtigste: Es stellt ein Gleichgewicht zwischen Informationen (Marktdaten) und persönlichen Gefühlen (Insights) her, damit ihr die richtigen Botschaften zur Kommunikation mit eurer Zielgruppe formulieren könnt.

AI-Powered Consumer Insights mit Meltwater gewinnen

Die Durchführung von Marktforschungs- oder Consumer Insights-Projekten ist ein umfangreiches Unterfangen. Die Marktforschung ist oft einfacher zu handhaben, weil auf einfache, direkte Fragen einfache, direkte Antworten gegeben werden. Das ist bei Consumer Insights ganz anders.

Der emotionale Aspekt von Consumer Insights bringt eine Reihe von Feinheiten mit sich, die Marken bei der Verwendung dieser Daten zur Entscheidungsfindung berücksichtigen müssen. Wortwahl und Tonfall können auf verschiedene Weisen interpretiert werden. Marken müssen nicht nur berücksichtigen, was die Kunden sagen, sondern auch wie, wann, wo und warum sie es sagen. Der Kontext ist das A und O bei Consumer Insights. Um Licht ins Dunkel zu bringen, entscheiden sich immer mehr Marken für KI-gestützte Consumer Insights.

Bei KI-gestützten Consumer Insights werden Algorithmen verwendet, um digitale Daten in Echtzeit zu durchsuchen und Datenpunkte in nutzbare und umsetzbare Informationen zu verwandeln. Anstatt Unterhaltungen in den sozialen Medien zu durchforsten, Keywords und Erwähnungen von Hand zu zählen und zu versuchen, das „Warum“ hinter der Meinung eines Konsumenten zu verstehen, scannen KI-gestützte Algorithmen unzählige Datenpunkte, um aussagekräftige Erkenntnisse für eure Marke herauszufiltern. Das spart einerseits eine Menge Zeit und hilft Marken andererseits durch seine Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit, schneller und stabiler voranzukommen.

Meltwater Radarly nutzt KI, um die Social Intelligence einer Marke zu verbessern - sowohl aus der Makro- als auch aus der Mikro-Perspektive der Konsumenten.

Unsere Plattform gibt dir Zugang zu Echtzeit-Feedback von Kunden, damit ihr wirkungsvolle Änderungen am Kundenerlebnis vornehmen könnt.

von Kunden, damit ihr wirkungsvolle Änderungen am Kundenerlebnis vornehmen könnt. Beobachte Unterhaltungen, um euren Markenwert zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu messen.

Segmentiere deine Zielgruppe, um neue Produktideen zu fördern.

Entdecke neue Branchentrends vor euren Mitbewerbern.

Frage jetzt eine kostenlose Demo an!

Mach Meltwater zu einem Teil deiner Consumer Insights Strategie!

Mit der KI-gestützten Meltwater Consumer Insight Plattform können Daten schneller und einfacher analysiert und die Zusammenhänge zwischen den Erkenntnissen erkannt werden.

Meltwater bietet eine Fülle von Datenanalysen und kontextbezogenen Details und deckt die gesamte Customer Journey ab - von der Interessensbekundung über den Kauf bis hin zum Account Management.

Erfahre in einer kostenlosen Demo mehr darüber!