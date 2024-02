Was ist Marktforschung? Definition und Methoden

Bei der Marktforschung geht es nicht nur um die Erhebung von Daten. Vielmehr ist sie ein strategisches Tool, mit dem sich Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und gleichzeitig die optimale Nutzung ihrer Ressourcen sicherstellen können. Marktforschung gibt dir wertvolle Einblicke in eure Zielgruppe, deren Vorlieben, Kaufgewohnheiten und aufkommende Bedürfnisse – und all diese Informationen helfen euch, neue Möglichkeiten für das Wachstum eures Unternehmens zu erschließen.

Wenn sie richtig durchgeführt wird, kann die Marktforschung Risiken und Verluste minimieren, das Wachstum ankurbeln und euch in eurer Branche als Marktführer positionieren.

In diesem Artikel schauen wir uns die Grundpfeiler der Marktforschung an und erklären, wie ihr Daten erfassen und nutzen können, um euer Unternehmen erfolgreich voranzubringen:

Warum Definition: Was ist Marktforschung?

Marktforschung kann wie folgt definiert werden: Der Prozess des Erfassens, Analysierens und Interpretierens von Informationen über einen Markt oder eine Zielgruppe.

Mit Marktforschung wird das Verhalten der Konsumenten untersucht, um ihre Meinung über und Wahrnehmung von Produkten und Dienstleistungen besser zu verstehen. Diese Erkenntnisse helfen Unternehmen, Möglichkeiten zum Ausbau ihres aktuellen Angebots zu erkennen, neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, das Markenvertrauen zu stärken und den Bekanntheitsgrad ihrer Marke zu erhöhen.

Man spricht bei der Marktforschung auch von Marktanalyse oder Konsumentenforschung (Consumer Insights).

Zu den traditionellen Formen der Marktforschung gehören Fokusgruppen, Umfragen, Interviews und sogar Wettbewerbsanalysen. Dank moderner Analyse- und Forschungstools können Unternehmen inzwischen jedoch umfassendere Einblicke aus einer breiteren Palette von Quellen gewinnen, beispielsweise auf den sozialen Medien, Online-Bewertungen und Kundeninteraktionen. Diese zusätzlichen Insights können Unternehmen helfen, sich ein vollständigeres Bild von ihrer Zielgruppe zu machen.

Warum ist Marktforschung wichtig?

Aufgrund des rasanten Tempos, mit dem sich die Vorlieben der Konsumenten und die Märkte entwickeln und verändern, benötigen Unternehmen eine Möglichkeit, stets über die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen auf dem Laufenden zu bleiben. Deshalb kann die Bedeutung der Marktforschung nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Die Marktforschung bietet eine proaktive Möglichkeit, diese Trends zu erkennen und Anpassungen bei der Produktentwicklung, den Marketingstrategien und dem gesamten Betrieb vorzunehmen. Dieser vorausschauende Ansatz kann Unternehmen helfen, dem Wandel voraus zu sein und flexibel zu agieren, wenn sich die Märkte verändern.

Marktforschungsbeispiel

Es gibt zahlreiche Beispiele für Marktforschung. Angesichts der unzähligen Möglichkeiten, sich in die Köpfe der Kunden hineinzuversetzen, kann schon das Überfliegen der Social Media Kommentare in Verbindung mit einem Unternehmen zu einer Form der Marktforschung gehören.

Eine Restaurantkette kann mit Hilfe von Marktforschung mehr über die Entwicklung der Essgewohnheiten ihrer Kunden erfahren. Diese Insights können beispielsweise genutzt werden, um neue Gerichte auf der Speisekarte anzubieten, die Preisstrategie zu überdenken oder sogar neue Standorte in anderen Märkten zu eröffnen.

Ein Anbieter von Unterhaltungselektronik kann die Marktforschung für ähnliche Zwecke nutzen. Sie könnte beispielsweise aufdecken, wie KonsumentInnen Ihre Smartgeräte nutzen, damit sie innovative Funktionen entwickeln können.

Für die Marktforschung gibt es eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise für:

Verbesserung bestehender Produkte

Erschließung neuer Märkte

Skalierung der physischen Präsenz

Verbesserung von Markenimage und Markenbekanntheit

Gewinnung von Wettbewerbseinblicken durch Competitive Intelligence

Kurz gesagt können sich Unternehmen auf Marktforschungstechniken stützen, um Trends und Mitbewerbern voraus zu sein und gleichzeitig ihren Kunden das Leben einfacher und angenehmer zu machen.

Was sind Methoden der Marktforschung?

Es gibt verschiedene Marktforschungsmethoden und du musst dich nicht auf eine einzige beschränken. Schauen wir uns die gängigsten Marktforschungsmethoden und die dadurch gewonnenen Insights an.

1. Interviews

Persönliche Befragungen gehören zu den gängigsten Marktforschungstechniken. Neben Antworten auf direkte Fragen können erfahrene InterviewerInnen auch die tiefgreifenden Beweggründe und Emotionen aufdecken, welche die Kaufentscheidungen von Konsumenten beeinflussen. Dadurch lassen sich detailliertere und nuanciertere Antworten gewinnen, als es mit anderen Methoden, wie beispielsweise eigenständig ausgefüllten Umfragen, möglich ist.

Darüber hinaus bieten Interviews die Gelegenheit, eine Verbindung zu Kunden und Interessenten aufzubauen. Der Beziehungsaufbau zu den Befragten kann sie dazu ermutigen, sich zu öffnen und ihre Gedanken ehrlich mitzuteilen, was deine Erkenntnisse bereichern kann. Die ForscherInnen haben zudem die Möglichkeit, klärende Fragen zu stellen und tiefer auf die individuellen Antworten einzugehen.

2. Umfragen

Marktforschungsumfragen ermöglichen einen einfachen Einblick in die Psyche der Konsumenten. Die Durchführung ist kosteneffizient und bietet den Forschern die Möglichkeit, innert kurzer Zeit eine große Zielgruppe zu erreichen. Zudem ist die Teilnahme für die KonsumentInnen einfach, was in der Regel zu mehr Antworten von mehr Menschen führt.

Big Data und Data Analytics machen traditionelle Umfragen immer wertvoller. ForscherInnen können Consumer Insights Tools einsetzen, um den Antworten präzisere Informationen zu entlocken und verborgene, bisher nicht erkennbare Muster und Zusammenhänge in den Umfragedaten aufzudecken.

Auch die Art und Weise der Durchführung von Umfragen ändert sich. Dank des Aufstiegs der sozialen Medien und anderer Online-Kanäle haben sowohl Marken als auch Konsumenten mehr Möglichkeiten, sich miteinander auszutauschen, was einen kontinuierlichen Zugang zu Marktforschungsumfragen ermöglicht.

3. Fokusgruppen

Fokusgruppen sind „Gruppeninterviews“, die dazu dienen, kollektive Erkenntnisse zu gewinnen. Dieser interaktive Rahmen unterstützt die offen und ehrliche Äußerung von Meinungen und Gefühlen der Teilnehmendenund verschafft den Forschern tiefgreifende Insights, die über „Ja“ oder „Nein“ Antworten hinausgehen.

Einer der entscheidenden Vorteile von Fokusgruppen ist die Gelegenheit für die Teilnehmenden, sich untereinander auszutauschen. Sie regen Diskussionen an und bringen unterschiedliche Standpunkte ein. Diese Sessions können unterschwellige Motivationen und Einstellungen aufdecken, die mit anderen Forschungsmethoden nur schwer erfasst werden können.

4. Beobachtungen

Deine Kunden „in Aktion“ zu beobachten, mag zwar ziemlich informell wirken, kann sich aber als eine der aufschlussreichsten Marktforschungstechniken erweisen. Der Grund? Vielleicht weißt du nicht immer, welche Fragen du stellen sollst und durch bloßes Beobachten kannst du wertvolle Insights aufdecken, nach denen du vielleicht gar nicht gesucht hättest.

Außerdem liefert diese Methode rohe, authentische und ungefilterte Daten. Es gibt keinen Raum für Voreingenommenheit und keine Möglichkeit für die Teilnehmenden, die Angaben versehentlich zu verdrehen. Die ForscherInnen können zudem nonverbale Hinweise und Gesten aufgreifen, die bei anderen Forschungsmethoden möglicherweise nicht erfasst werden.

5. KI-gesteuerte Marktforschung

Eine der neueren Methoden der Marktforschung ist der Einsatz von KI-gesteuerten Marktforschungs-Tools, die für euch Insights erfassen und analysieren. KI-unterstützte Customer Intelligence Tools und Consumer Insights Software wie Meltwater Radarly verfolgen einen Always-on-Ansatz, d. h. sie folgen deiner Zielgruppe dorthin, wo sie sich aufhält und prognostizieren ihr Verhalten kontinuierlich basierend auf den aktuellen Verhaltensweisen.

Durch den Einsatz von fortschrittlichen Algorithmen, maschinellem Lernen und Big Data Analysen können Unternehmen mit Hilfe von KI tief verwurzelte Muster und Zusammenhänge in großen Datensätzen aufdecken, die für menschliche ForscherInnen fast unmöglich zu erkennen wären. Dies führt nicht nur zu genaueren und zuverlässigeren Ergebnissen, sondern gibt Unternehmen auch die Möglichkeit, informierte Entscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen.

Tipp: Erfahre, wie du Meltwater zur Marktforschung nutzen kannst, wie Meltwater KI einsetzt, was es mit Consumer Insights auf sich hat und wie du Consumer Intelligence nutzen kannst.

Was sind gängige Marktforschungsfragen?

Unabhängig von der angewendeten Marktforschungsmethode liegt die Wirksamkeit der Marktforschung in den Fragen, die du den Teilnehmenden stellst. Diese Fragen sollten so formuliert sein, dass sie ehrliche Antworten hervorrufen und dir damit helfen, deine Ziele zu erreichen.

Beispiele für gängige Marktforschungsfragen sind:

Demografische Marktforschungsfragen

Wie alt sind Sie?

Welchen Beruf üben Sie aus?

Wie hoch ist Ihr Haushaltseinkommen?

Welchen Bildungsabschluss haben Sie?

Wie ist Ihr Geschlecht?

Marktforschungsfragen zur Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen

Wie lange nutzen Sie [Produkt/Dienstleistung] schon?

Wie häufig nutzen Sie [Produkt/Dienstleistung]?

Was gefällt Ihnen an [Produkt/Dienstleistung] am besten?

Sind bei der Nutzung von [Produkt/Dienstleistung] schon einmal Probleme aufgetaucht?

Wie könnten wir [Produkt/Dienstleistung] verbessern?

Aus welchem Grund haben Sie sich für [Produkt/Dienstleistung] und nicht für [Produkt/Dienstleistung] eines Mitbewerbers entschieden?

Marktforschungsfragen zur Markenwahrnehmung

Wie vertraut sind Sie mit unserer Marke?

Welche Wörter assoziieren Sie mit unserer Marke?

Wie denken Sie über unsere Marke?

Weshalb vertrauen Sie unserer Marke?

Was hebt unsere Marke von der unserer Mitbewerber ab?

Was würde Sie dazu veranlassen, unsere Marke weiterzuempfehlen?

Marktforschungsfragen zum Kaufverhalten

Worauf achten Sie bei einem [Produkt/Dienstleistung]?

Welche Eigenschaften eines [Produkts/Dienstleistung] sind für Sie wichtig?

Wie viel Zeit benötigen Sie, um ein [Produkt/eine Dienstleistung] auszuwählen?

Wie entdecken Sie neue Produkte wie [Produkt/Dienstleistung]?

Kaufen Sie [Produkt/Dienstleistung] lieber online oder im Geschäft?

Wie recherchieren Sie [Produkt/Dienstleistung], bevor Sie einen Kauf tätigen?

Wie oft kaufen Sie [Produkt/Dienstleistung]?

Wie wichtig ist der Preis beim Kauf von [Produkt/Dienstleistung]?

Was würde Sie dazu bewegen, zu einer anderen Marke von [Produkt/Dienstleistung] zu wechseln?

Marktforschungsfragen zur Kundenzufriedenheit

Wie zufrieden sind Sie mit [Produkt/Dienstleistung]?

Was würde Sie Ihre Zufriedenheit mit [Produkt/Dienstleistung] erhöhen?

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie [Produkt/Dienstleistung] weiterhin nutzen werden?

Bonus-Tipp: Wenn du diese Fragen in einer Marktforschungsvorlage zusammenträgst, kannst du viel Zeit und Aufwand sparen.

Wo stößt die Marktforschung an ihre Grenzen?

Marktforschung kann aussagekräftige Einblicke ans Licht bringen, hat aber auch einige Schwachstellen. Eine wesentliche ist die mögliche Voreingenommenheit. MarktforscherInnen können die Ergebnisse unbewusst aufgrund ihrer eigenen Vorurteile oder Wünsche verfälschen, was zu ungenauen Erkenntnissen führen kann.

Je nach Marktforschungsmethode können deine Ergebnisse zum Zeitpunkt der Analyse und Umsetzung bereits veraltet sein . Bei einigen Verfahren ist es schwierig, den sich rasant verändernden Vorlieben und Verhaltensweisen der Konsumenten Rechnung zu tragen.

. Bei einigen Verfahren ist es schwierig, den sich rasant verändernden Vorlieben und Verhaltensweisen der Konsumenten Rechnung zu tragen. Bei selbst angegebenen Informationen (wie in Online-Umfragen üblich) besteht ebenfalls ein gewisses Risiko . Es kann sein, dass die Konsumenten ihre wahren Gefühle oder Absichten nicht immer präzise ausdrücken. Zudem können Sie Antworten geben, die die Forscher ihrer Ansicht nach erwarten oder die Frage komplett falsch verstehen.

(wie in Online-Umfragen üblich) besteht ebenfalls ein . Es kann sein, dass die Konsumenten ihre wahren Gefühle oder Absichten nicht immer präzise ausdrücken. Zudem können Sie Antworten geben, die die Forscher ihrer Ansicht nach erwarten oder die Frage komplett falsch verstehen. Ein weiteres potenzielles Risiko ist das Übersehen neuer oder unerschlossener Märkte. Oft nehmen ForscherInnen das, was (oder wen) sie bereits kennen, genauer unter die Lupe. Dadurch kann ein wichtiger Teil der Story unbeabsichtigt übersehen werden.

Die Vorteile der Marktforschung können dennoch nicht hoch genug eingeschätzt werden, vor allem, wenn du die traditionellen Marktforschungsmethoden mit modernen Tools und Technologien ergänzt.

Wie führt man Marktforschung durch?

Nun fassen wir die einzelnen Punkte zusammen und erklären dir Schritt für Schritt, wie Marktforschung durchgeführt wird, damit du den großmöglichsten Nutzen aus alle ihren Vorteilen ziehen kannst.

1. Schritt: Bestimmung deiner Ziele

Marktforschung ist erfolgreicher, wenn du dich auf ein bestimmtes Ziel konzentrierst: Was willst du genau herausfinden und hilft dieses Wissen eurem Unternehmen?

Dieser Schritt unterstützt dich zudem bei der Definition deiner Zielgruppe. Du musst den richtigen Personen die richtigen Fragen stellen, um zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Stelle sicher, dass du die Eigenschaften der Zielgruppe kennst und verstehst, wodurch sie sich zur Beantwortung deiner Fragen qualifiziert.

2. Schritt: Wahl deiner Marktforschungsmethoden

Wähle eine oder mehrere der Marktforschungsmethoden (Interviews, Umfragen, Fokusgruppen, Beobachtungen und/oder KI-gesteuerte Tools) zur Unterstützung deiner Recherchestrategie.

Je nach Ziel eignen sich bestimmte Methoden besser als andere. Wenn du ein allgemeines Kundenfeedback zu einem Produkt benötigst, reicht eine einfache Umfrage aus. Wenn du für die Entwicklung eines neuen Produkts nach den größten Schwachstellen im Markt suchen willst, ist eine Fokusgruppe oder ein Interview wahrscheinlich am besten geeignet.

Du kannst auch auf Sekundärforschung wie Branchenberichte oder Analysen von großen Marktforschungsunternehmen zurückgreifen. Diese können dir dabei helfen, erste Informationen zu sammeln und deine Vorgehensweise basierend darauf festzulegen.

Bevor du dich an die TeilnehmerInnen wendest, musst du deine Umfrage- oder Interviewfragen, Interviewleitfäden und andere Tools entwickeln. Diese helfen dir dabei, die korrekten Informationen zu erfassen, nicht qualifizierte TeilnehmerInnen auszusortieren und deine Informationen zu strukturieren.

Für die Aufzeichnung der Antworten benötigst du ein System, das die Richtigkeit der Daten und den Datenschutz gewährleistet. Teste deine Prozesse, bevor du mit den Teilnehmern sprichst, damit du Ineffizienzen oder Fehler im Vorfeld erkennen und beheben kannst.

4. Schritt: Durchführung der Marktforschung

Sobald ein System steht, kannst du nach Kandidatinnen und Kandidaten zur Teilnahme an deiner Marktforschungsaktion suchen. Vielleicht möchtest du Umfragen an bestehende Kunden verteilen oder TeilnehmerInnen, die einem bestimmten Profil entsprechen, für eine Fokusgruppe rekrutieren.

Lege einen Zeitrahmen für die Durchführung deiner Studie fest. Die Antworten können innerhalb von einigen Tagen, Wochen oder sogar Monaten eingehen und erfasst werden. Wenn du KI-Tools zur Datenerfassung verwendest, wähle einen bestimmten Datenbereich, um dich auf die relevantesten Informationen zu konzentrieren.

Schritt 5: Analyse und Umsetzung deiner Ergebnisse

Sieh dir deine Ergebnisse an und suche nach Trends und Mustern. Durch die Fähigkeit, große Datenmengen analysieren zu können, leisten KI-Tools in dieser Phase einen wertvollen Beitrag zu deiner Arbeit.

Stelle deine Ergebnisse in einem übersichtlichen Bericht zusammen und hebe die wichtigsten Schlussfolgerungen und nächsten Schritte hervor. Berichte sind nur dann nützlich, wenn der Leser sie versteht und entsprechend handeln kann.

Tipp: Erfahre mehr über Trendprognosen, Trenderkennung und Trendanalysen.

Marktforschung mit Radarly optimieren

Die Radarly Consumer Intelligence Suite von Meltwater hilft dir, die Vorteile der Marktforschung kontinuierlich zu nutzen. Mit einer Kombination aus KI, Data Science und Marktforschungsexpertise durchsucht Radarly verschiedene globale Datenquellen, um herauszufinden, worüber die Menschen sprechen, was sie tun und wie sie über bestimmte Marken denken.

Unsere Tools werden von Marktforschungsexperten entwickelt und helfen Forschern, Antworten auf all ihre Fragen zu finden (inklusive solcher, von denen sie nicht wussten, dass sie sie beantwortet haben wollten). Gewinne datengestützte Insights in großem Umfang mit Informationen, die immer relevant, immer präzise und immer auf die Bedürfnisse eures Unternehmens zugeschnitten sind.

