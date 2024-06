Wenn Ihre Mitbewerber in den News und Branchenpublikationen mehr Aufmerksamkeit erregen, ist es an der Zeit, Ihre PR-Maßnahmen zu überdenken. Folgen Sie den Keywords in Zusammenhang mit Ihrer Branche und Ihren Wettbewerbern, um alle Erwähnungen in Blogs, Podcasts, Foren, sozialen Medien, Bewertungsseiten und traditionellen Nachrichten zu erfassen.