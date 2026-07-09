Vans
Die Herausforderung
Manuelles Reporting und die damit verbundenen Schwachstellen
Die Führung eines Unternehmens und seine Optimierung für lokale Märkte erfordert individuelle Anpassungen und viel Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund beschloss Vans, für seine digitalen und Social Aktivitäten eine Nischen-PR-Agentur zu beauftragen. Diese Umstellung war jedoch mit der Herausforderung einer begrenzten Leistungsbandbreite verbunden und das Reporting und die Datenerfassung stellten sich als Problembereiche heraus. Digitale und soziale Medien werden von der Geschäftsleitung oftmals als ein völlig neuer Bereich angesehen und für Vans war es eine enorme Herausforderung, ohne konkrete Zahlen, Daten und ROI grünes Licht für Kampagnen zu bekommen.
"Wir benötigten Echtzeit-Monitoring und -Analysen von Branchentrends, um strategische Geschäftsentscheidungen zu begründen und in einem Markt, der von einem enormen Wettbewerb geprägt ist, die Nase vorn zu haben."
"Der Einstieg in die Arbeit mit Meltwater war sehr einfach. Mit Unterstützung und Anleitungen rund um die Uhr haben wir ein optimales Account-Setup für einen reibungslosen automatisierten Betrieb erreicht. Alles geschieht auf Knopfdruck und ermöglicht so eine rasche Abwicklung. Dank Meltwater wissen wir heute viel genauer, was unsere Kunden von uns in den sozialen Medien erwarten und wie sie darauf reagieren. Der Service und der After-Sales-Support von Bevan und Jess sind fantastisch - wir betrachten sie als einen Teil unseres Teams."
Warren Talbot
Die Lösung
Die Meltwater-Plattform hilft Vans, den ROI nachzuweisen
Mit der umfangreichen Keyword-Suche von Meltwater erhält Vans Echtzeit-Updates zu ihren Aktivitäten sowie Echtzeit-Reports in Form von Dashboards. Die Meltwater-Plattform erfasst den Puls der Vans-Kunden zu jedem möglichen Zeitpunkt.
Im Gegensatz zu den zuvor manuell erstellten Berichten haben die Meltwater-Reports dazu beigetragen, den Wert der verschiedenen digitalen Kampagnen der Marke zu steigern und ihren ROI nachzuweisen. Dies ermöglichte es dem Führungsteam und den Vorstandsmitgliedern, die entsprechenden Budgets bereitzustellen. Das Team schätzt die Flexibilität, Genauigkeit und die Reporting-Metriken, die ihm die Plattform bietet.
Zusammenfassung
Meltwater unterstützt Vans bei
Unterstützung bei der erfolgreichen Durchführung von Events
"Wir haben Meltwater in unser House of Vans Event in Johannesburg integriert, um die Reichweite, den AVE (Werbeäquivalenzwert) und die Reaktionen im Vorfeld der Veranstaltung zu erfassen und zu beobachten. Auf diese Weise konnten wir die Menge, den Fluss und das Level der Informationen erhöhen/verringern, um im Hinblick auf den Hype vor der Veranstaltung positive unbezahlte Medienpräsenz und Social Media Reichweite zu erzielen. Das übergeordnete Ziel war eine hohe Besucherzahl und ein hohes Maß an Aufmerksamkeit - und Meltwater unterstützte uns tagtäglich bei der Vorbereitung auf den Launch! Dies geschah in Form von Tracking des Social Media Outputs sowie der Nutzung der Influencer Outreach-Funktion. Die Vans Kunden hatten unzählige Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu registrieren und Teil des Events zu sein."
Vernetzung mit Influencern
"Die Modebranche orientiert sich stark an Trends und verlässt sich oft auf Blogger und Micro-Celebrities, um Kaufabsichten zu wecken. Die Influencer Kontaktmanagement Datenbank hilft uns, potenzielle Influencer und Medienprofis zu erreichen, Kooperationen aufzugleisen und damit ausgefeilte und zielgruppengerichteten Content zu veröffentlichen, die unsere PR- und Kommunikationsbemühungen bei der Bekanntheitssteigerung und der Leadgenerierung unterstützen."
Erstellung von Reports und Messung des ROI
"Die Reports bilden den Kern unserer Strategie und unseres Entscheidungsprozesses. Das Meltwater-Team hat uns beispielsweise die AVE-Zahlen für die Reichweite und das Engagement in den sozialen Medien bereitgestellt, mit deren Hilfe wir unsere Post-Event-Ergebnisse auswerten konnten. Dank des Erfolgs unserer digitalen Maßnahmen und Veranstaltungen können wir inzwischen mehr Geld in Web und Werbung investieren."
— Warren Talbot
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