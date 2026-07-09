Zusammenfassung

Meltwater unterstützt Vans bei

Unterstützung bei der erfolgreichen Durchführung von Events

"Wir haben Meltwater in unser House of Vans Event in Johannesburg integriert, um die Reichweite, den AVE (Werbeäquivalenzwert) und die Reaktionen im Vorfeld der Veranstaltung zu erfassen und zu beobachten. Auf diese Weise konnten wir die Menge, den Fluss und das Level der Informationen erhöhen/verringern, um im Hinblick auf den Hype vor der Veranstaltung positive unbezahlte Medienpräsenz und Social Media Reichweite zu erzielen. Das übergeordnete Ziel war eine hohe Besucherzahl und ein hohes Maß an Aufmerksamkeit - und Meltwater unterstützte uns tagtäglich bei der Vorbereitung auf den Launch! Dies geschah in Form von Tracking des Social Media Outputs sowie der Nutzung der Influencer Outreach-Funktion. Die Vans Kunden hatten unzählige Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu registrieren und Teil des Events zu sein."

Vernetzung mit Influencern

"Die Modebranche orientiert sich stark an Trends und verlässt sich oft auf Blogger und Micro-Celebrities, um Kaufabsichten zu wecken. Die Influencer Kontaktmanagement Datenbank hilft uns, potenzielle Influencer und Medienprofis zu erreichen, Kooperationen aufzugleisen und damit ausgefeilte und zielgruppengerichteten Content zu veröffentlichen, die unsere PR- und Kommunikationsbemühungen bei der Bekanntheitssteigerung und der Leadgenerierung unterstützen."

Erstellung von Reports und Messung des ROI

"Die Reports bilden den Kern unserer Strategie und unseres Entscheidungsprozesses. Das Meltwater-Team hat uns beispielsweise die AVE-Zahlen für die Reichweite und das Engagement in den sozialen Medien bereitgestellt, mit deren Hilfe wir unsere Post-Event-Ergebnisse auswerten konnten. Dank des Erfolgs unserer digitalen Maßnahmen und Veranstaltungen können wir inzwischen mehr Geld in Web und Werbung investieren."

— Warren Talbot