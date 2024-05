"Die Herausforderung bestand darin, ein Tool zu finden, das sämtliche Aufgaben unserer bisherigen Agentur übernimmt", sagt Chloé Allègre, Social Media Project Manager bei Domino's. "Meltwater bietet uns eine All-in-One-Software, mit der wir auf alle unsere Follower auf allen Plattformen reagieren, Reports erstellen und beobachten können, was in den sozialen Medien gesagt wird - und nicht zu vergessen der Influencer-Bereich. Dank diesem Komplettpaket ist alles viel praktischer."

Konsolidierte Social Media Workflows

Domino's Pizza France benötigt kompatible Lösungen für das Brand Monitoring, das Kampagnentracking und die Performance-Analyse. Das Unternehmen nutzt Meltwaters Analyze, um maßgeschneiderte monatliche Performance-Reports zu erstellen, Monitor für die Medienbeobachtung und um zu erfahren, was und wie über Domino's und seine Mitbewerber gesprochen wird, und Engage, um über alle Social Media Accounts hinweg auf die Reaktionen seiner Follower zu reagieren.

Die Kontrolle über sämtliche Facetten der Social Media Aktivitäten ermöglichte Domino's, von einem fragmentierten, kampagnenbezogenen Ansatz zu einem strategischen, datengesteuerten Social Media Management überzugehen. Bei der Durchführung von Kampagnen erhält Domino's heute ein genaues Bild davon, was bei wem Anklang gefunden hat, einschließlich einer Sentimentanalyse der Unterhaltung und demografischer Daten der Zielgruppe. Zuverlässige Analysen geben dem Social Media Team Aufschluss darüber, ob es auf dem richtigen Weg zur Erreichung seiner KPIs ist oder ob es für den maximalen Erfolg das Targeting anpassen muss.

Dank einer konsolidierten, integrierten Plattform spart das Social Media Team wertvolle Zeit und verfügt über erweiterte Analysemöglichkeiten, um sein weltweites Publikum zu erreichen. "Auf diese Weise haben wir nicht nur einen globalen Überblick über das Markenimage, sondern auch über unsere Rezeptkampagnen, die für uns sehr wichtig sind", sagt Allègre. Maßgeschneiderte Reports verraten dem Team, welche Pizzarezepte in welchen Communities am beliebtesten sind - Daten, die nicht nur der Marketingstrategie, sondern auch der Produktentwicklung des Unternehmens dienen. Diese Daten sind glücklicherweise nicht nur für die NutzerInnen der Plattformen zugänglich und umsetzbar. Über teilbare Dashboards und Slides lassen sich wertvolle Erkenntnisse mühelos auch an teamübergreifende Interessengruppen weitergeben.

Domino's hat mit Meltwater eine Wissensdatenbank über sein Publikum aufgebaut, die mit jeder Markenerwähnung und jedem Social Media-Post wächst. Social Intelligence Daten helfen Domino's dabei, sich mit seinen Kunden weiterzuentwickeln, ohne den wichtigen Informationen hinterherlaufen zu müssen.

Community-Management und Social Media Engagement zur Steigerung des Traffics

Mit Hilfe von Meltwater erreicht Domino's seine Kunden so schnell und persönlich wie nie zuvor. Das Social Media Team nutzt Monitor, um über die Unterhaltungen über die Marke und die Pizzabranche auf dem Laufenden zu bleiben, und Engage, um Beiträge zu erstellen, die bei den rund eine Million Followern auf fünf Social Media Plattformen Gehör finden - ohne zeitraubendes hin und hier zwischen verschiedenen Plattformen und Tools.

Echtzeit-Alerts bei Traffic-Spikes und einheitliche Posteingänge sorgen dafür, dass das Team jederzeit rasch reagieren kann. Die Filterung von Nachrichten und die Aufzeichnung früherer Interaktionen beschleunigen die Reaktionszeiten und schaffen nahtlose, personalisierte Kundenerlebnisse. Darüber hinaus ermöglichen sofortige Analysen, die den Content mit der größten Reichweite, dem größten Engagement und dem größten Social Echo aufzeigen, die Anpassung von Social Posts an die Themen und Unterhaltungen, die für das Publikum am interessantesten sind - und das in Echtzeit. Dank der verbesserten Reaktionsfähigkeit konnte Domino's die Kundenzufriedenheit und die Bindung der Follower erhöhen.

Ein hervorragendes Beispiel ist ein Song einer K-Pop-Gruppe, in dem für Domino's geworben wird. Eine Benachrichtigung informierte das Team sofort über den daraus resultierenden Anstieg des Engagements und der Markenerwähnungen. So konnte das Team in die Unterhaltungen einsteigen, während sie noch in vollem Gange waren. "Die Fans forderten uns auf, eine Kollaboration mit der K-Pop-Gruppe zu starten. Engage ermöglichte es uns, darauf einzugehen, uns mit den KonsumentInnen auszutauschen und mit ihnen gemeinsam zu lachen, was diese sehr zu schätzen wussten", sagt Allègre. "Wir verzeichneten einen Anstieg des Engagements um 5.000% auf unseren Social Media Kanälen und erhielten allein für diesen Tweet 50.000 Likes – und das dank Meltwater."

Ermittlung von Influencern und Kampagnenmanagement

Domino's nutzt Meltwater zur Realisierung ungenutzter Partnerschaftsmöglichkeiten. Basierend auf den Community- und Zielgruppensegmentdaten von Engage verwendet Domino's Klear, die Influencer Marketing-Plattform von Meltwater, um mit perfekt zur Markt passenden Content Creators zusammenzuarbeiten. Mit Hilfe von Filtern für Standort, Interessen, Follower und Plattformen kann die Suche nach Influencern auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kampagne zugeschnitten werden.

Domino's plante eine Halloween UGC-Kampagne, bei der Kunden ein Stück Pizza mit scharfer Soße verzieren sollten. Dazu benötigte Domino's Content Creators und Allègre nutzte die Standort- und Interessenfilter von Klear, um Influencer aus den Bereichen Food und Humor ausfindig zu machen. Dann schaute sie sich deren umfassende Profile an, einschließlich Links zu Social Media Accounts, früheren Kampagnen und Kontaktinformationen, um Influencer zu finden, die für die Teilnahme an der Kampagne werben, die Zielgruppe der Marke ansprechen und ihr neue Kunden zuführen würden. "Die Plattform hat wesentlich dazu beigetragen, die Kampagne auf unseren verschiedenen Social Media Profilen zum Erfolg zu führen", erklärt Allègre. "Wir nutzen Klear fast täglich, um nach Micro- und Nano-Influencern zu suchen."