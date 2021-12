Der Aufstieg vom Influencer Marketing - heute eine 10-Milliarden-Dollar-Branche, die jährlich um 50 % wächst - ist eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie die sozialen Medien das traditionelle Marketing verändern. Heutzutage reicht es nicht mehr aus, eine Unternehmenswebsite, eine Präsenz in sozialen Netzwerken, PR-Berichterstattung und eigene Inhalte zu haben, um im Wettbewerb zu bestehen. Es sind so viele Inhalte online verfügbar, dass die Inhalte, an deren Erstellung Marken hart arbeiten, leider oft unter ihnen begraben werden.

Social Media Influencer tragen dazu bei, dass Markenbotschaften von einem relevanten Publikum gesehen werden, und verleihen ihnen gleichzeitig ein Maß an Glaubwürdigkeit und Authentizität, das nur durch die Unterstützung einer vertrauenswürdigen dritten Partei erreicht werden kann. Angesehene Influencer verbringen Jahre damit, sich ein organisches Publikum aufzubauen, das ihren Empfehlungen vertraut, und Marken können sich dies durch gut geplante Partnerschaften zunutze machen.

Doch trotz all seiner Vorteile ist Influencer Marketing schwer zu realisieren. Erstens kann es angesichts der explosionsartigen Zunahme von Influencern in den sozialen Medien schwierig sein, die richtigen Schöpfer zu finden, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und dann gibt es noch Hürden bei der Verwaltung dieser Beziehungen in großem Umfang sowie die Schwierigkeit, den ROI zu messen.

Der folgende Blog enthält Auszüge aus unserem neuesten Whitepaper, dem "Social Media ROI Playbook"

Influencer Marketing als fester Bestandteil des Marketing Mix

Langsam aber sicher hat sich Influencer Marketing in den Marketing Mix der meisten Unternehmen eingeschlichen und mittlerweile vollständig etabliert. Denn viele Unternehmen haben bereits davon Wind bekommen: Mit Influencer Marketing erreicht man viel für vergleichsweise wenig Geld.

Nun ist das Influencer Marketing nicht mehr nur eine Spielerei, vielmehr ist der gesamte Bereich professionalisiert worden und hat sich zu einem seriösen Business entwickelt. Das merkt man unter anderem daran, dass viele Influencer sich mittlerweile durch Agenturen vertreten und managen lassen und Verträge immer komplexer werden. Dass ein Unternehmen ein paar Produktproben umsonst verschickt und im Gegenzug dazu einen Post erwartet, funktioniert einfach nicht mehr. Wir wollen dennoch in unserem Allrounder über Influencer Marketing ganz von vorne anfangen und zunächst die Frage klären: Was sind Influencer?

Was sind Influencer und was machen sie genau?

Ein Influencer (englisch wörtlich für Beeinflusser) ist eine auf Social Media aktive Person, die durch ihre Präsenz und ihr Ansehen ihre Follower beeinflusst – man nennt sie auch Meinungsmacher. Meist bedienen Influencer ein bis zwei Social Media Plattformen, die sie mit ihrem Content bespielen.

Der Content erstreckt sich von Bildern, Videos bis hin zu Texten. Dieser erweckt beim Publikum oft den Eindruck, als wären die Bilder und der Content spontan entstanden. Tatsächlich sind die meisten der geposteten Inhalte bis ins Detail geplant. So tragen Influencer beispielsweise bestimmte Marken und Outfits auf ihren Fotos, da Kooperationen mit den jeweiligen Marken bestehen. Wer medial gehyped wird, entscheidet die Internet Community. Dabei kommt es immer auf KPIs, wie die Anzahl der Follower, Likes oder der Kommentare an, um den Wert eines Influencers bestimmen zu können.

Wer ein Influencer ist und für eine Kooperation zwischen Unternehmen und Influencer geeignet ist, entscheiden die Unternehmen selbst. Diese verfolgen verschiedene Ziele.

Was ist Influencer Marketing?

Mittels Influencer Marketing können Unternehmen ihre Produkte oder Dienstleistungen mit Hilfe von Influencern an die gewünschte Zielgruppe herantragen und bewerben. Die Produkte werden von den Influencern in ihrem täglichen Content untergebracht. Dabei haben Influencer eine unterschiedlich große Reichweite. Diese Reichweite nutzen Influencer, um Produkte zu vermarkten und ihren Followern über ihren Account vorzustellen. Oftmals wird das als gut gemeinter Rat abgetan, denn ein Rat kommt besser an, als gestandene Werbung und Werbeversprechen von Online Bannern oder TV Werbung. Wer sich als Kooperationspartner eignet, entscheiden meist die Unternehmen mittels verschiedener Kriterien. Zu diesen zählen beispielsweise Aktivität im Netz, Bekanntheitsgrad des Influencers und auch seine Kontakte zu anderen Influencern, dessen Expertise zu einem bestimmten Thema oder seine Glaubwürdigkeit. Gut vernetzte Influencer können Unternehmen einen großen Vorteil verschaffen, indem die Meinungsmacher die Markenbekanntheit stärken und den Umsatz erhöhen. Immerhin profitieren Influencer nicht nur von ihrer eigenen Reichweite sondern auch von der ihrer Fans und Kollegen.

B2B versus B2C: Verschiedene Branchen, verschiedene Influencer

Influencer unterscheiden sich bezüglich der jeweiligen Branchen. So funktionieren bestimmte Kriterien in der B2B (Business to Business) Branche aber nicht in der B2C (Business to Consumer) Branche. In beiden Bereichen zählt die Expertise in einem bestimmten Gebiet. Typische B2B Influencer erzählen von Social Media Strategien und wie man sie angeht und auslegt, während B2C Influencer produktorientierter sind. B2C Influencer haben ihre Expertise beispielsweise im Thema Reisen, Lifestyle, Sport, Ernährung oder auch als Fashion Influencer. B2B Influencer wollen andere Geschäftsleute beeinflussen, während B2C Influencer hauptsächlich Endkunden erreichen, die dann ein bestimmtes Produkt kaufen.

Als B2B Influencer kommt jede Person in Frage, die für die Zielgruppe des Unternehmens kompetent und vertrauenswürdig ist und eine entsprechend relevante Reichweite besitzt. Neben der Expertise des Influencers, geht es vor allem auch um seine Rolle als „Vordenker“ in dem jeweiligen Gebiet – er soll ein sogenannter „Thought leader“, zu Deutsch ein Meinungsführer sein.

Im B2C spielen vor allem Zahlen und Fakten eine Rolle. Wie viele Follower hat ein Influencer in Relation zu dem Engagement auf seinem Kanal. Man merkt schnell, dass gravierende Unterschiede zwischen B2B und B2C Influencern existieren. Ähnlich verhält sich das auch mit den Plattformen, auf denen sie vertreten sind. Während B2B Influencer hauptsächlich auf Business Netzwerken wie LinkedIn oder Twitter unterwegs sind, findet man B2C Influencer hauptsächlich auf Content fokussierten Plattformen, wie Instagram oder YouTube.

Dabei spielt immer eine Rolle, wo sich die jeweilige Zielgruppe aufhält. B2B Influencer wollen Geschäftsleute erreichen, dementsprechend findet sich die Zielgruppe auf Business Netzwerken wieder. B2C Influencer sprechen hauptsächlich Jugendliche und junge Erwachsene an, die vorwiegend Content auf YouTube, Instagram oder TikTok konsumieren.

Nano, Micro, Macro und Mega Influencer: In diese Kategorien sind Influencer einzuordnen

Im Influencer Marketing werden Meinungsmacher in verschieden Kategorien unterteilt, die sich anhand der Reichweite untergliedern. Generell teilt man die Influencer grob in Nano, Micro, Macro und Mega Influencer auf – darüber hinaus gibt es auch noch die Celebrities, die man nochmal als eigene Kategorie betrachten kann. Ab wie vielen Followern ein Influencer in welche Kategorie gehört, ist zum einen Ansichtssache, zum anderen sind die Zahlen sehr schwammig. Es gibt jedoch Richtwerte. So sind Nano Influencer Personen, die eine Followerschaft im dreistelligen Bereich haben, Micro Influencer befinden sich im vier- bis fünfstelligen Bereich, Macro Influencer im sechs- bis siebenstelligen Bereich und Mega Influencer und Celebrities weisen meist eine Followerschaft von einer Millionen und aufwärts auf. Um auf die richtigen Influencer zuzugehen, müssen sich Unternehmen zunächst fragen, welche Ziele sie genau verfolgen. Ist eine besondere Zielgruppe im Visier? Soll die Marke nur generell bekannter gemacht werden? Wie hoch ist das Marketingbudget? Dementsprechend kann ein Influencer mit hoher oder niedriger Reichweite angesprochen werden, denn zwischen den verschiedenen Influencern gibt es durchaus große Unterschiede. Eine Kooperation mit einem Macro Influencer kann sehr teuer werden, die Reichweite eines sponsored Posts bewegt sich dafür aber in Millionenhöhe! Bei großen Meinungsmachern liegt die Engagement Rate oftmals unter der von kleineren Influencern, da sie ein so großes Publikum bedienen, von denen nicht alle aktiv auf sozialen Netzwerken sind oder sich schlichtweg nicht alle mit dem jeweiligen Influencer komplett identifizieren – anders ist das bei Micro Influencern. Sie bedienen ein kleines, aber treues Publikum und weisen meist ein sehr hohes Engagement auf. Genau aus diesem Grund sind die Micro Influencer momentan sehr angesagt. Kleinere Influencer bedienen meist Nischenprodukte, was es Unternehmen ermöglicht, ihren Content und ihre Produkte an eine differenzierte Zielgruppe auszuspielen. Darüber hinaus ist es sehr viel preiswerter, mit kleineren Influencern zu kooperieren. Influencer Marketing hat sich mittlerweile einfach als ernstzunehmender und professioneller Bestandteil des Marketings entpuppt und hat deshalb seinen Preis. Doch wie unterscheiden sich die einzelnen Influencer genau voneinander?

Nano Influencer

Nano Influencer sind die meisten deiner Freunde auf Instagram. Sie bedienen eine Followerschaft im hunderter Bereich. Sie bespielen ihren Kanal hauptsächlich aus Spaß an der Sache und für Freunde und Familie. Themen sind meist breit gefächert und Situationen aus dem Alltag werden bedient. Da Nano Influencer meist über regionale, lokale Restaurants, Bars etc. posten, die sie in ihrem Alltag besuchen, wäre diese Gruppe an Meinungsmachern beispielsweise der beste Ansprechpartner, wenn es darum geht, ein Café in der Nähe zu bewerben oder auf einen neuen Laden hinzuweisen. Geld spielt dabei noch nicht so eine große Rolle. Viele Nano Influencer freuen sich über einen kostenlosen Besuch bei euch, wenn sie zum Beispiel euer Café in einem Post bewerben.

Micro Influencer

Micro Influencer sind momentan viel diskutiert und sehr beliebt bei Unternehmen. Sie bedienen eine ausgewählte und meist sehr interaktive Followerschaft, was sich positiv auf die Marken, mit denen sie zusammenarbeiten auswirkt. Vor allem, wenn es um Themen wie Glaubwürdigkeit auf Social Media geht, haben Micro Influencer meist einen enormen Vorteil. Sie kooperieren mit Marken, die genau zu ihnen und ihrer Expertise passen und von denen sie selbst überzeugt sind. Dadurch verschaffen sie sich einen Vertrauens-Vorteil gegenüber größeren Meinungsmachern. Die Engagement Rate – also wie viele Follower im Verhältnis zu der gesamten Anzahl an Follower mit den Inhalten interagieren – liegt bei Micro Influencern meistens zwischen 25 und 50 Prozent, was im Vergleich zu größeren Influencern enorm viel ist. Macro oder Mega Influencer fallen in ihrer Engagement Rate oftmals unter 5 Prozent.

Macro Influencer

Macro Influencer sprechen auf Social Media eine sehr hohe Followerzahl an und haben eine hohe Posting-Frequenz. Sie posten meist mehrmals am Tag in ihrem Feed und lassen ihre Follower über Stories am ganzen Leben teilhaben. Durch diese enorme Reichweite öffnen Unternehmen ihnen auch die Türen zur klassischen Werbung und erweitern die Werbung auch auf TV und Print. Macro Influencer können sehr viele Menschen erreichen, was einem Unternehmen auch sehr viel Reichweite einbringt – dennoch müssen Unternehmen auch vorsichtig mit dieser Reichweite umgehen. Die Followerschaft ist eine breite Masse mit vielen verschiedenen Interessensfeldern. Geht es darum, Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben, die jeder nutzen kann – wie Bekleidung oder Kosmetikprodukte – sind Macro Influencer eine gute Wahl. Für spezifische oder lokale Produkte sind Micro Influencer meist besser geeignet.

Mega Influencer und Celebrities

Mega Influencer und Celebrities haben eine Followerschaft im Millionenbreich. Sie sind auch außerhalb der sozialen Medien vertreten, tauchen in Zeitschriften oder im TV auf. Meist kennen sie nicht nur Personen, die auf Social Media vertreten sind. Die Zusammenarbeit mit Celebrities und Mega Influencern kann sehr teuer werden. Wenn es um die Bekanntmachung einer Marke geht und nicht um die tatsächliche Anzahl des Engagements, denn das liegt in den meisten Fällen nur bei ca einem Prozent, ist diese Kategorie geeignet. Wenn es um das Thema Glaubwürdigkeit geht, schneiden Celebrities schlechter ab als Macro und Micro Influencer. Es ist einfach vielen Menschen bekannt, dass offensichtliche Meinungsmacher viel Geld für ihre Kooperationen bekommen und meistens sind es auch große Unternehmen mit hohem Marketingbudget, die mit Celebrities kooperieren. Die Zusammenarbeit ist hochprofessionell und wird oft über Agenturen abgewickelt. Individueller Handlungsspielraum ist nicht wirklich möglich – ganz im Gegensatz zu der Zusammenarbeit mit kleineren Influencern.

Influencer Marketing im B2B und Sales

Dinge, die auf den ersten Blick für viele nicht zusammenpassen: Influencer, B2B und Sales. Dabei ist Influencer Marketing auch im B2B Sales Bereich sehr wichtig und spielt eine immer größere Rolle. Das hat einen ganz einfachen Grund: Der Kaufprozess im B2B Umfeld gestaltet sich langfristiger und komplizierter als im B2C Bereich. Das liegt daran, dass eine Transaktion mit höheren Risiken verbunden ist, da dadurch meist eine langfristige Partnerschaft eingegangen wird. Die für ein solches Umfeld passenden Influencer sind, wie bereits im oberen Abschnitt erwähnt, andere als im B2C Bereich: Nämlich sogenannte Thought Leader. Sie sind Experten in ihrem Gebiet, besitzen eine hohe Reichweite und sprechen über relevante Themen in Podcasts, Webinaren oder auf Business Events. Wenn Unternehmen mit B2B Influencern kooperieren, stärkt das die Glaubwürdigkeit und somit auch die Neukundengewinnung nachhaltig.

Die richtigen Influencer finden und identifizieren

Der folgende Absatz enthält Auszüge aus unserem neuesten Whitepaper, dem "Social Media ROI Playbook"

→ Social Media ROI Playbook kostenlos herunterladen

Seien wir ehrlich: Gutes Influencer Marketing ist ressourcenintensiv. Daher ist es unerlässlich, die richtigen Influencer zu finden, die bei deiner Zielgruppe Anklang finden. Die Herausforderung besteht darin, die einflussreichsten Vertreter für deine Marke ausfindig zu machen, was extrem manuell und zeitaufwändig sein kann.

Zunächst bedeutet das Recherche, Recherche, Recherche. Das kann man natürlich eigenhändig machen oder man erspart sich Tage und Nächte voll Arbeit und nimmt sich ein Planungstool zur Hilfe. Es gibt mittlerweile etliche Tools, die eine Art Influencerdatenbank anbieten. Mit dem Social Influencer Tool von Meltwater kann man beispielsweise verschiedene Kategorien und Themengebiete wie Lifestyle, Sport, Food etc. filtern und bekommt aus über 500 Millionen Influencern die richtige Auswahl bereitgestellt, um dann den richtigen kontaktieren zu können.

Die richtige Zielsetzung und Stufe im Sales Funnel ist entscheidend

Zunächst müssen die Zielsetzungen geklärt werden.

Was möchtest du mit deiner Kampagne erreichen?

Ist die richtige Influencer Kategorie ausgewählt worden?

Wie hoch ist das Budget?

Wenn diese grundlegenden Fragen geklärt sind, kann man sich auf die Suche nach dem passenden Influencer für die bevorstehende Kampagne machen.

Passende Influencer für jede Stufe des Sales Funnels

Bei der Auswahl deiner Social Media Influencer gibt es kein Patentrezept - die Eignung hängt oft von den Zielen deiner Kampagne und der Persönlichkeit deiner Marke ab. Das nachstehende Diagramm zeigt, welche Art von Influencern sich am besten für bestimmte Ziele eignet.

Weitere Kriterien, um Influencer zu finden

Die beste Recherche – ob händisch oder mittels eines entsprechenden Tools – hilft euch nichts, wenn ihr aus den Daten nicht die richtigen Erkenntnisse ziehen könnt. Und Influencer gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wie könnt ihr also noch herausfinden, welcher Influencer der Richtige für euch ist?

Wie hoch ist die Qualität der geposteten Inhalte?

Teilt der Influencer die Werte deines Unternehmens?

Passen die Inhalte des Channels thematisch zu deinem Fokus?

Deckt sich die Followerschaft des Influencers mit deiner Zielgruppe?

Auch hier könnt ihr natürlich wieder händisch eine eigene Recherche vornehmen oder ein Tool verwenden. Meltwater Social Influencers gibt euch dafür direkt Einblicke auf die inhaltliche Historie von über 500 Millionen Influencern – und das sogar bis zu 5 Jahre rückwirkend. Damit könnt ihr sicherstellen, dass der von euch präferierte Influencer qualitativ hochwertigen Content postet und die Werte eures Unternehmens teilt. Das Ganze ist ebenfalls nach Engagement sortiert, um euch zu zeigen, welche Art von Posts am besten bei den jeweiligen Followern ankommen. Auch die Follower der Meinungsmacher lassen sich auf einen Blick analysieren, sodass ihr gut abschätzen könnt, ob eine Kooperation für euch erfolgversprechend aussieht.

Wo und wie kann man Influencer finden?

Auf Social Media Plattformen natürlich! Dort, wo die Meinungsmacher aktiv sind und dort, wo ihr aktiv werden wollt, könnt ihr Influencer finden. Macht euch auf die Suche nach potentiellen Kooperationspartnern, indem ihr die verschiedenen Netzwerke wie Instagram, Twitter, YouTube, Facebook und Co. nach passenden Hashtags durchsucht. Schaut euch dann die

Reichweite

Anzahl der Follower

Menge an Engagement (Reaktionen)

der Influencer an und vergleicht diese. Dabei spielt natürlich eine Rolle, auf welchem Social Channel ihr am liebsten vertreten sein möchtet. Hat ein Influencer beispielsweise außerordentlich viele Follower auf YouTube, ihr wollt aber eine Instagram-Kampagne starten, kommt ggf. ein anderer Meinungsmacher eher in Frage.

Zunächst kann so eine eigens händisch durchgeführte Recherche natürlich ganz gut laufen – sie nimmt allerdings auch relativ viel Zeit in Anspruch. Plant ihr also, langfristig Kampagnen durchzuführen, solltet ihr euch überlegen, ein Tool zu Hilfe zu nehmen. Damit vermeidet ihr, nächtelang vorm PC zu verbringen und zu hoffen, zufällig über einen passenden Influencer zu stolpern. Spezielle Social Influencer Tools erleichtern euch die Recherche, indem ihr nach Wohnort, Sprache, Themengebieten, wie Sport, Lifestyle, Food usw. filtern könnt. Die genaue Analyse der Zielgruppe der Influencer hilft euch ebenfalls dabei, zu verstehen, welcher Meinungsmacher sich am besten für euch eignet. Das Social Influencers Tool von Meltwater beispielsweise liefert euch dann die perfekten Influencer, die ihr im nächsten Schritt – ebenfalls über das Tool – kontaktieren könnt.

Die Influencer verstehen

Durch Tools wie Social Influencers hat man Zugang zu einer Datenbank von über 500 Millionen Infuencerkontakten und kann auf die Historie der Influencer bis zu 5 Jahre zurückblicken. Das heißt, ihr könnt schauen, wie sie die letzten Jahre performt haben, welches Engagement sie aufweisen, ob es sich um “echtes” Engagement handelt und ihre Posts einsehen. Das sind eine Menge Informationen über eine Person, die Unternehmen aber auch benötigen, um den richtigen Influencer ausfindig zu machen.

Die Influencer richtig kontaktieren

Influencer sind keine Journalisten – da muss differenziert werden. Ist der richtige Influencer gefunden, möchte man diesen natürlich auch für sein Produkt und sein Unternehmen begeistern können, um ihn letztendlich für eine Kooperation zu gewinnen. Eine personalisierte Ansprache ist dabei Voraussetzung. Als erstes solltet ihr also euren Nutzen und eure Werte präsentieren. Das aber weniger in Form eines Sales Pitches und mehr anhand einer Wertschätzung, die erklärt, warum ihr denkt, dass der Influencer perfekt zu eurem Unternehmen passt. An diesem Punkt angekommen sind Soft Skills alles. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wie man Fremde anschreibt und für sich gewinnt. Es kann sehr hilfreich sein, dem Influencer direkt zu sagen, was einem an seiner Arbeit besonders gut gefällt und warum man unbedingt ihn für die Kooperation begeistern möchte. Aber bei der ganzen Ansprache sollte nicht um den heißen Brei herum geredet werden. Eine nette Anrede und eine kurze Erklärung bezüglich des Warums sind ausreichend. Danach sollte man auf den Punkt kommen und erklären, was genau man sich vorgestellt hat. Am Ende des Anschreibens sollte ein konkretes Angebot angehängt werden.

1. Erklärt den Mehrwert

Der Influencer denkt natürlicherweise erstmal an sich selbst und daran, welche Vorteile er aus einer Kooperation ziehen kann. Erst im nächsten Schritt überlegt er, welchen Mehrwert er an seine Follower weitergibt. Achtet darauf, dass der Influencer das Gefühl hat, einen größeren Mehrwert zu erhalten als ihr von ihm verlangt. Dann ist eine Kooperation auch für diesen interessant.

2. Verliert eure Ziele nicht aus den Augen

Stellt bereits in eurer Ansprache klar, welche Ziele ihr mit der Kooperation verfolgt, damit der Influencer eure Absichten nachvollziehen kann und der Erfolg der Kampagne messbar ist. Nur so ist für beide Parteien klar definiert, wann die Zusammenarbeit wirklich positiv verlaufen ist.

3. Soft-Skills sind alles

Entwickelt ein Gefühl dafür, wie ihr einflussreiche Personen, denen ihr fremd seid, anschreibt und für euch gewinnt. Eine starke Kooperation entsteht nicht von jetzt auf gleich. Erzählt dem Influencer, was euch an seiner Arbeit besonders gut gefällt, wie ihr auf ihn aufmerksam geworden seid und warum genau er der richtige für diese Kooperation ist. Er wird sich geschmeichelt fühlen und mit einem guten Gefühl in die Konversation einsteigen.

4. Redet nicht um den heißen Brei herum

Natürlich sind eine nette Anrede und eine kurze persönliche Note zum Einstieg ein Muss. Dennoch möchtet ihr eine geschäftliche Beziehung aufbauen und dem Influencer ein Angebot machen. Das darf auf keinen Fall fehlen. Fügt also Ende des Anschreibens ein konkretes Angebot hinzu, das noch Verhandlungsspielraum lässt. Wie möchte der Influencer vergütet werden? Monetär oder doch lieber in Form eines Tausches gegen Ware? Ein Thema, das nicht fehlen darf, dennoch müssen an dieser Stelle noch keine genauen Zahlen genannt werden.

5. Follow-up, aber richtig

Ihr habt einem Influencer eine Kooperationsanfrage gesendet. Was nun? Glaubwürdige und erfolgreiche Influencer sind oft sehr beschäftigt und eine Antwort lässt dementsprechend gerne mal auf sich warten. Also versucht nichts zu überstürzen. Lasst dem Influencer Zeit und euch selbst ein bisschen Zeit. Es ist kontraproduktiv, ungeduldig zu werden oder auf eine Antwort zu drängen. Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Sollte der Influencer nach ein paar Tagen aber immer noch nicht reagiert haben, solltet ihr einen kurzen Reminder hinterherschicken. Fragt zum Beispiel, ob ihr euch per Telefon kurz austauschen wollt. Über E-Mail oder Social Media fühlt sich der Kontakt oftmals sehr viel unverbindlicher an, als es eigentlich gewollt ist. Nach einem Telefonat fühlt sich das Gegenüber eher dazu verpflichtet, auch tatsächlich auf Nachrichten zu antworten. Konntet ihr während des Gesprächs einige Schnittstellen und Gemeinsamkeiten identifizieren, fällt der Kontakt viel leichter und der Grundstein für eine langfristige Beziehung ist gelegt. Also mit Geduld und Fingerspitzengefühl an die Sache herangehen.

Follow Up, aber richtig

Sind die Suche und das Anschreiben vollbracht, liegt es nun an dem Influencer, den nächsten Schritt zu machen. Bleibt dieser aus, muss das nicht auf Desinteresse zurückzuführen sein. Viele Influencer bekommen nicht nur Nachrichten von Unternehmen, sondern auch tausende von ihren Followern. Bei der Flut an Nachrichten kann immer mal wieder eine Nachricht untergehen. Darüber hinaus reisen Influencer überdurchschnittlich viel und nehmen an verschiedenen Events teil. Es ist jedoch kontraproduktiv, ungeduldig zu werden und auf eine Antwort zu drängen. Nach einer gewissen Zeit kann jedoch eine Follow Up Nachricht in Form eines kurzen Reminders verschickt werden. Fragt beispielsweise, ob man sich bei einem kurzen Telefonat kennenlernen und die wichtigsten Informationen austauschen könnte. Über Email oder Direct Message fühlt sich ein Kontakt immer unverbindlicher an als nach einem netten Telefonat. Dementsprechend wird sich der Influencer eher verpflichtet fühlen, euch zu antworten.

Influencer Relations: So gestaltet ihr eure Kooperation

Die Beziehung zu dem Influencer vor, während und nach einer Kooperation sollte nachhaltig und langfristig gestaltet sein. Dazu zählt der regelmäßige Kontakt zu Influencern und auch die Einbeziehung dieser in die gesamte Kampagne und darüber hinaus in die Planung – natürlich nur so weit, wie es möglich ist. Influencer sollten generell als Partner und nicht als Litfaßsäulen angesehen werden. Am besten funktionieren Influencer Relations, wenn Strategien zusammen mit Influencers aufgebaut und entwickelt werden, denn ihr kennt euer Unternehmen und sie kennen ihre Follower und somit auch eure Zielgruppe. Dabei ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig. Influencer Relations beinhaltet nämlich beides: Marketing und Kommunikation.

Probleme und Herausforderungen, die Influencer Marketing mit sich bringen

Wie bei jeder Marketingstrategie stößt man auch beim Influencer Marketing auf Probleme und Tücken, die nicht zu vermeiden sind. Zum einen bedeutet die Zusammenarbeit mit einflussreichen Meinungsmachern hohe Ausgaben. Wie genau die Followerschaft auf das beworbene Produkt, die Dienstleistung oder generell das Unternehmen reagiert, kann aber nicht vorhergesagt werden. Des weiteren wurden populäre Influencer bereits in einer gewissen Art überstrapaziert. Soll heißen, dass sie mit bereits sehr vielen Unternehmen zusammengearbeitet haben und man ihnen neue Kooperationen nicht mehr so leicht abkauft. Es ist wichtig, auf nachhaltige Kooperationen zu setzen und nicht ständig neue Produkte zu bewerben, damit die Glaubwürdigkeit nicht darunter leidet und das Unternehmen einem eventuellen Schaden trotz hoher Ausgaben aus dem Weg gehen kann. Darüber hinaus kann das Verhalten von Influencern hohen Schaden verursachen. Im Endeffekt können Unternehmen nicht kontrollieren, wie Influencer auf eine Marke reagieren oder wie sie das Produkt vorstellen. Es gab schon etliche Posts, die einen Shitstorm nach sich gezogen haben und bei denen letztendlich das Produkt nicht so vorgestellt worden ist, wie es eigentlich geplant war. Sollten die Influencer im Nachhinein unzufrieden mit dem Produkt oder der Zusammenarbeit sein, können sie der Marke enormen Schaden zufügen. Ein populäres Beispiel ist Kylie Jenners Twitter Post im Februar 2018 über Snapchat. Nachdem sie daran beteiligt war, dass Snapchat so groß geworden ist, war sie durch den Tweet auch maßgeblich an einem Verlust in Milliardenhöhe verantwortlich. Sie tweetete:

“Sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.”

(deutsch: “Nutzt ihr Snapchat auch nicht mehr? Oder bin das nur ich… ugh das ist so schade.”)

Nachweislich machte Snapchat nach diesem Tweet einen Verlust in Höhe von 1,7 Milliarden US Dollar. In Bezug auf den Return on Investment sind hohe Verluste im Influencer Marketing keine Ausnahme. Es besteht immer ein Risiko, dass Influencer nicht mit der Kooperation oder dem Produkt zufrieden sind und diese Meinung auch an ihre Follower herantragen.

Das Problem der Glaubwürdigkeit auf Social Media

Eine der größten Herausforderungen im Influencer Marketing ist die Glaubwürdigkeit der Influencer. Die Glaubwürdigkeit aufrecht zu erhalten, wird mit jedem Follower, den die Influencer dazu gewinnen schwieriger. Die Botschaft, die kommuniziert werden soll, ist der wesentliche Kern einer Influencer Kampagne – vor allem, wenn es um die Glaubwürdigkeit geht. Diese soll im Optimalfall durch die Botschaft gestärkt werden. Wird eine Werbebotschaft beim Influencer aus reinen Marketingzwecken platziert, ist nicht transparent kommuniziert und die Influencer sehen selbst offensichtlich keinen Nutzen in dem Produkt, kann das der Marke und dem Influencer enorm schaden. Wie glaubwürdig ein Influencer ist, hängt auch von der Kennzeichnung der Posts ab. Damit ist die gesetzlich verpflichtete Werbekennzeichnung von Beiträgen gemeint.

Kennzeichnungspflicht bei Werbeanzeigen auf sozialen Netzwerken

Die Kennzeichnungspflicht auf den Fotos der Influencer ist ein sehr stark diskutiertes Thema. Die Frage, die sich alle stellen ist, ob es sich um Schleichwerbung handelt, wenn man beispielsweise Marken verlinkt, die nicht für diese Art von Werbeanzeige gezahlt haben. Um unlauteren Wettbewerb zu verhindern, hat die Wettbewerbszentrale erstmals in 2017 einen Leitfaden veröffentlicht, der vorgibt wann und wie Werbekennzeichnung auf Instagram pflicht ist. Durch die Zusammenarbeit von Unternehmen und Influencern entstehen rechtliche Pflichten. Influencer müssen ihre gepostete Werbung kennzeichnen – alles andere ist verboten. Schleichwerbung ist getarnte Werbung, die den Anschein erweckt, dass der Influencer neutral handelt, er jedoch insgeheim einen wirtschaftlichen Vorteil aus dem Post zieht. Sollte das ohne Kennzeichnung auffliegen, muss der Influencer nicht nur eine hohe Strafe zahlen, auch seine Glaubwürdigkeit und das Vertrauen seiner Follower leiden darunter. Das Telemediengesetz (TMG) schreibt vor, dass auf Facebook, Instagram und Co. kommerzielle Kommunikation als solche klar zu erkennen sein muss. Die Übergänge zwischen der privaten und der geschäftlichen Nutzung von Instagram können fließend sein. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Influencer ihre eigenen Produkte bewerben. Unternehmen müssen zum Beispiel ihre beworbenen Produkte auf ihren eigenen Accounts nicht als Werbung kennzeichnen, da der Umstand schon vermuten lässt, dass es sich dabei um Werbung handelt.

Aber wie ist das mit Produkt-Beiträgen, die nicht auf einer Kooperation mit einem Unternehmen basieren?

Nach Wortlaut des TMG ist keine Gegenleistung vom Unternehmen vorausgesetzt. Auch kommt es nicht auf die subjektive Vorstellung des Influencers an. Das heißt, dass auch nicht bezahlte Posts darauf geprüft werden müssen, ob eine geschäftliche Handlung vorliegt. Nun muss geprüft werden:

Wann liegt eine geschäftliche Handlung vor?

Eine geschäftliche Handlung liegt vor, wenn der Influencer von einem fremden Unternehmen eine Gegenleistung für einen veröffentlichten Beitrag erhält. Nun macht einen Influencer aus, dass er Tipps gibt, Outfits vorstellt und die Community im Alltag mitnimmt. Oft ist es nicht möglich, nicht bezahlte Marken völlig aus dem Feed zu verbannen. Dennoch ist Vorsicht geboten, da sowohl das Landgericht (LG) Berlin, LG Heilbronn und das LG Itzehoe über Beiträge von Influencern mit getaggten Unternehmen geurteilt haben, dass eine geschäftliche Handlung vorlag, auch wenn es im Einzelfall keine konkrete Gegenleistung für die Verlinkung gab. Das hatte die Konsequenz, dass auch diese Beiträge gekennzeichnet werden müssen.

Warum gibt es im Influencer Marketing immer noch so viele Unsicherheiten bezüglich der Werbekennzeichnung?

Generell sind die Übergänge von privater Nutzung hin zur geschäftlichen fließend. Dazu kommt, dass viele Gerichte in Einzelfällen unterschiedlich entscheiden. Das sorgt für allgemeine Unsicherheit.

Influencer Kampagnen messen und auswerten

Eine häufig gestellte Frage ist: Kann man die Erfolge von Influencer Marketing messen? Und die Bezeichnung sagt schon alles: Ein Influencer soll beeinflussen. Letztendlich entscheiden die Reaktionen der Follower auf den Output eines Influencers über dessen Erfolg. Reaktionen bedeuten nicht immer gleich, dass ein User das Bild liked oder kommentiert. Viele User in sozialen Medien sind passiv unterwegs und reagieren zwar auf die Bilder beziehungsweise Werbebotschaften, aber interagieren nicht mit den Anzeige an sich. Das macht es sehr schwer, die tatsächlichen Ausmaße eines Postings zu messen. Erst wenn es zu tatsächlichen Reaktionen auf eine Anzeige kommt, können diese auch gemessen werden. Diese Reaktionen zeigen allerdings oft sehr genau, was die breite Masse von der Werbemaßnahme hält. Auch durch Wettbewerber Benchmarking und anhand bestimmter KPIs – wie zum beispiel der Engagement Rate – lässt sich sehen, wie die Werbeanzeige bei der Zielgruppe angekommen ist.

Für eine erfolgreiche Influencer Marketing Strategie ist ein Tool, das bei der Planung, Ausführung und Messung hilft, für den nachhaltigen Erfolg einer Kampagne maßgeblich.