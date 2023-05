9 Top Consumer Insights Tools & Software

Marktforschung ist wie das Anknipsen eines Lichtschalters in einem dunklen Raum; sie bringt Dinge an den Tag, die uns bisher verborgen geblieben sind. Für Unternehmen sind Consumer Insights Tools Gold wert, denn sie zeigen, wonach Kunden tatsächlich verlangen und was sie sich von einem Unternehmen wünschen. Marken, die regelmäßig Einblicke in das Konsumverhalten ihrer Kunden gewinnen, haben die besten Voraussetzungen, ihre Zielgruppe am richtigen Ort anzusprechen und ihren Erwartungen gerecht zu werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Consumer Insights zu erfassen und zu nutzen. Werfen wir einen Blick auf einige der besten Tools und Unternehmen, die euch mit dem nötigen Wissen ausstatten können.

Inhaltsverzeichnis

Consumer Insights Tools sind ein wesentlicher Bestandteil jedes erfolgreichen Unternehmens. Sie versorgen Unternehmen mit datengestützten Informationen, die ihnen ein umfassendes Bild ihrer Kunden vermitteln. Durch die Nutzung von Consumer Insights können Marken Trends aufspüren, Chancen erkennen, das Kundenerlebnis verbessern und fundierte Entscheidungen treffen, die schlussendlich zum Erfolg führen.

Consumer Insights Tools bieten eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Unternehmen das Kundenverhalten beobachten, Zielgruppen segmentieren und die Wirksamkeit von Marketingkampagnen analysieren können. Mithilfe dieser Tools lassen sich wertvolle Einblicke in die Vorlieben und Kaufgewohnheiten der Kunden gewinnen und umsetzbare Strategien entwickeln, um Ziele schneller zu erreichen.

Darüber hinaus verschaffen sich Unternehmen mit Consumer Insights Lösungen Zugang zu prädiktiven Analysen. So können Marken Kundenbedürfnisse vorhersehen, bevor sie überhaupt entstehen - eine großartige Möglichkeit, um sich in einem ständig wandelnden Markt einen Vorsprung zu verschaffen.

Warum ist Consumer Insights Software wichtig?

1992 rannte Kevin McAllister an Heiligabend durch New York. Der Hurrikan Andrew sorgte im ganzen Land für Schlagzeilen und JNCO-Jeans wurden zum neuen Modebegriff. Der Mafiaboss John Gotti wanderte ins Gefängnis und die Mall of America öffnete zum ersten Mal ihre Türen. Themen wie diese sorgten damals für reichlich Gesprächsstoff in unserem Alltag. Heutzutage beschäftigen wir uns mit ganz anderen Dingen.

Auch die Vorlieben, Interessen und Bedürfnisse der Konsumenten entwickeln sich ständig weiter. Manchmal können wir diesen Wandel regelrecht mitverfolgen. Aber oftmals verschwinden Themen und Trends sang- und klanglos über Nacht, ersetzt durch neue Topics am nächsten Morgen. Und weil Informationen heutzutage in der Geschwindigkeit eines Tweets verbreitet werden, ist es für Marken wichtiger denn je, am Puls der Zeit zu bleiben.

Online-Umfragen, Fokusgruppen und CRMs halten euch nur bedingt auf dem Laufenden. Kundeneinblicke und Marktforschung spielen eine entscheidende Rolle, wenn ihr am Ball bleiben wollt. Wenn Unternehmen wissen, worüber die Konsumenten sprechen, wie sie sich fühlen, was sie brauchen und was sie sich wünschen, können sie ihr Business auf ihre Kunden ausrichten und diesen Fokus für ihr Wachstum nutzen.

Über Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben, kann schnell einmal zu einem Vollzeitjob werden. Consumer Insights Software und Tools nehmen dir einen Großteil dieser Arbeit ab, damit genügend Zeit für anderes bleibt.

Hier sind unsere Favoriten unter den Consumer Insights Tools, mit denen ihr eure Kunden besser kennenlernt als je zuvor:

1. Meltwater Consumer Insights Tool

Die Meltwater Suite bietet Social Intelligence, Media Intelligence und Consumer Intelligence Tools, die Millionen von Unterhaltungen auf unzähligen Kanälen, darunter Social Media Plattformen, Blogs, Foren, Videos, Nachrichten, Podcasts und sogar Offline-Kanäle, in Echtzeit beobachten.

Neben Social Listening trackt Meltwater auch unzählige Keywords und analysiert Daten zu den erfassten weltweiten Unterhaltungen.

Unternehmen nutzen das Consumer Insights Tool von Meltwater für die Marktforschung, um:

Das Produktangebot zu verbessern

Neue Kunden zu akquirieren

Verschiedene Kundensegmente mit ihrem Marketing zu erreichen

Den direkten Impact des Marketings auf den Umsatz aufzuzeigen

Das Wettbewerbsumfeld zu analysieren (s. Wettbewerbsanalyse)

Das Sentiment der Konsumenten zu beurteilen

Branchenwissen zu erfassen

Gewinne an jedem Touchpoint Einblicke in die Konsumentendaten, einschließlich bei Interaktionen in Geschäften und persönlichen Kontakten. Mit einem umfassenden Wissen über deine Branche kannst du eure Marke und eure Produkte und Dienstleistungen optimal positionieren.

Bist du neugierig, wie das Tool im Einsatz aussieht? Vereinbare eine 15-minütige Demo!

2. Linkfluence - Radarly Consumer Intelligence Plattform

Linkfluence, A Meltwater offering, ist eine KI-gestützte Consumer Intelligence Plattform, die in Echtzeit ein aussagekräftiges Profil eurer Kunden und eures Marktes erstellt. Die Radarly Consumer Intelligence Plattform verschmilzt frei verfügbare Social Media Daten mit bewährten Datenverfahren und menschlichen Data Scientists, um den Sinn und die Bedeutung hinter den erfassten Informationen darzulegen.

Anstatt sich lediglich auf Zahlen und Fakten zu beschränken, stellt Linkfluence umsetzbare Erkenntnisse bereit, die euch Aufschluss über die bestmögliche Verwendung dieser Informationen geben.

Durch die Zusammenhänge, die sich aus den Daten ergeben, können Marken den Veränderungen im Konsumentenverhalten (und ihren Mitbewerbern) einen Schritt voraus sein.

Angesichts der sich immer schneller ändernden Vorlieben der Konsumenten bieten sie Unternehmen eine bessere Möglichkeit, mit Trends, Themen und Unterhaltungen Schritt zu halten und ihr Marketing und ihre Kommunikationsmaßnahmen darauf abzustimmen.

3. Euromonitor - Globale Analysten, spezialisiert auf Konsumgüter

Euromonitor ist eine auf Konsumgüter spezialisierte Marktforschungsplattform. Das Unternehmen arbeitet mit weltweiten Analysten an der Erkennung der neuesten Trends und Business Intelligence, um Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Ein großer Teil der Marktforschung findet vor Ort in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern statt und ermöglicht es Unternehmen, in mehr als 100 Ländern lokale und kulturell relevante Insights zu gewinnen.

Neben maßgeschneiderten Marktforschungsprojekten, die auf die spezifischen Fragen von Kunden ausgerichtet sind, bietet das Consumer Insights Unternehmen auch Technologieprodukte für die tägliche Analyse von eCommerce-Trends an.

4. GlobalData - Consumer Insights über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg

GlobalData bietet Einblicke in die gesamte Konsumenten-Wertschöpfungskette - von den Produzenten über die Lieferanten bis hin zu den Kunden und allem, was dazwischen liegt.

Das Marktforschungsunternehmen recherchiert weltweite Insights und Trends und deckt mehr als 50 Länder und 745 verschiedene Zielgruppensegmente ab. GlobalData bietet zudem individuelle Beratungsleistungen an, die euch helfen, die wichtigsten kontextbezogenen Markteinblicke zu gewinnen.

Marken können eine kostenlose Demo anfordern, um die Plattform im Einsatz zu erleben - von der Erhebung der Konsumentenwahrnehmung bis zum Inhalt der Reports.

IQVIA ist auf Daten und Trends im Gesundheitswesen spezialisiert und unterstützt Life-Science-Organisationen bei ihrer Aufgabe, eine bessere Welt zu schaffen.

Marktforschung und Consumer Intelligence sind entscheidend, um die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen, die Produktsicherheit und -qualität zu verbessern und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erweitern.

All dies trägt zu besseren Behandlungsergebnissen bei und hilft dabei, die Welt in vielerlei Hinsicht zu verändern.

6. GreenBook - Kostenloses Consumer Insights Tool

Eines der besten kostenlosen Consumer Insights Tools macht Echtzeit-Marktforschung für mehr Unternehmen zugänglich.

NutzerInnen können auf GreenBook eine einfache Suche durchführen, ohne irgendwelche Tools oder Software herunterladen zu müssen. Gib einfach eine Suchanfrage ein und das Verzeichnis macht sich an die Arbeit, um relevante Fallstudien, Artikel und andere digitale Daten zu finden, die für deine Strategie nützlich sein können.

GreenBook eignet sich bestens, wenn du rasch einen groben Einblick in Kundenservice-Trends, neue Produkte, die Customer Journey, Buyer Personas, Kundenfeedback und ähnliche Themen benötigst. Die gewonnenen Insights sind zwar nicht sehr ausführlich, bieten dir aber eine gute Grundlage für die Marktforschung.

7. Mintel - Consumer Insights Prognosen

Mintel ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das aktuelle Kundentrends beobachtet und Prognosen für die Zukunft trifft.

Die Consumer Intelligence Plattform unterstützt eine Reihe von Branchen, darunter:

Automobilindustrie

Finanzdienstleister

E-Commerce

Versicherungen

Telekommunikation

und weitere.

Darüber hinaus können NutzerInnen die Insights basierend auf ihrer Funktion im Unternehmen (Marketing, Recht, Verpackungsdesign usw.) abrufen. So gewinnt jeder Anwender die Erkenntnisse, die für seine Aufgaben und Ziele relevant sind.

Als Marktforschungsinstitut nutzt Mintel sowohl internes Fachwissen als auch Technologien, um das Konsumentenverhalten, die Kundenzufriedenheit, Trends innerhalb verschiedener demografischer Gruppen und andere Erkenntnisse zu erfassen und diese Unternehmen zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung bereitzustellen.

8. Savanta - Consumer Insights für B2C und B2B

Savanta ist eines der besten Consumer Insights Tools und sowohl auf B2B- als auch auf B2C-Marktforschung spezialisiert.

Das Unternehmen arbeitet mit Agenturen, Beratungsunternehmen, Behörden und Marken zusammen, um ein umfassenderes Wissen über Massen- und Nischenmärkte zu gewinnen.

Das Consumer Insights Tool des Unternehmens liefert wertvolle Unterstützung für Marketingstrategien und kundenorientierte Erlebnisse. Indem du mehr über deine wichtigsten Zielgruppen und ihre Beweggründe erfährst, kannst du ganzheitliche Strategien entwickeln und die richtigen KPIs auswählen, um deine Maßnahmen darauf abzustimmen.

Google Trends ist ein weiteres leistungsstarkes, kostenloses Tool, das dir Aufschluss darüber gibt, worüber Konsumenten sprechen.

Google-Daten werden in mehr als 92 % aller Online-Suchanfragen genutzt und gehören damit zu den zuverlässigsten Daten.

Das Tool ist äußerst benutzerfreundlich. Gib einfach einen Keyword oder ein Thema ein und Google Trends listet eine Vielzahl von Trends auf, die du nach deinen Wünschen filtern kannst.

Nutze diese Erkenntnisse, um hochwertigen Content zu erstellen, das Kundenerlebnis zu verbessern und euer Unternehmen kundenorientierter auszurichten.

So, und jetzt fragst du dich vielleicht, wofür du die ganzen erfassten Erkenntnissen nutzen kannst. Hier sind vier Beispiele, wie unsere Meltwater-Kunden unsere Meltwater Consumer Intelligence Suite in der Praxis einsetzen.

Brut. - Mit Meltwater relevante Themen identifizieren

Das Digital Media Unternehmen Brut. ist auf sozial verantwortungsvolle Videos und Nachrichten spezialisiert. Ihr Ziel: Themen zu finden, die für ihre Zielgruppe von Interesse sind, um Journalisten bei ihren Unterhaltungen und ihrer Berichterstattung zu unterstützen.

Brut. stützt sich auf die Daten von Meltwater, um laufende Unterhaltungen zu analysieren und Kunden damit die Möglichkeit zu geben, sich auf authentische Weise einzuklinken und sich an den Gesprächen zu beteiligen.

Tipp: Lies unsere Meltwater x Brut. Customer Story (auf Englisch)

Vans - Optimierung der Markenpräsenz

Die Sneaker-Marke Vans macht sich die Zusammenarbeit mit Influencern und die aktuellsten Trends zunutze, um ihre Produkte zu entwerfen, an Veranstaltungen teilzunehmen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen.

Die Marke entschied sich für Meltwater, um ihre Markenpräsenz in den lokalen Märkten zu optimieren und sich gegenüber der wachsende Konkurrenz zu behaupten.

Tipp: Lies die gesamte Meltwater x Vans Customer Story

Fifty Acres - Social Conversations verstehen

Die Kommunikationsagentur Fifty Acres unterstützt gemeinnützige Organisationen bei einer Reihe von gesellschaftlichen Anliegen.

Um mehr über die Unterhaltungen in den sozialen Medien zu erfahren, die den Menschen am Herzen liegen, nutzt das Unternehmen die Agenturlösung von Meltwater. So kann es die besten Kanäle und Plattformen identifizieren, um Storys zu teilen und zu veröffentlichen, die eine echte Wirkung erzielen.

Tipp: Lies die gesamte Meltwater x Fifty Acres Customer Story (auf Englisch)

W Singapore

Die Hotelkette wollte in der stark umkämpften Hotelbranche für Furore sorgen.

Mithilfe der Daten von Meltwater hat die Marke mehr über die Vorlieben ihrer Kunden erfahren, um so persönlichere Beziehungen aufzubauen, Einblicke in das Gästeerlebnis zu gewinnen und den ROI von Social Media Aktivitäten und Events zu messen.

Tipp: Lies die gesamte Meltwater x W Singapore Customer Story (auf Englisch)

Das Meltwater Consumer Insights Tool richtig nutzen

Wenn es um die Wahl der besten Consumer Insights Tools und Unternehmen geht, kann keine andere Lösung mit Meltwater mithalten.

Die globalen Analysen von Meltwater erfassen mehr Unterhaltungen und Kundendaten als jede andere Plattform. Sie ermöglichen es dir, umfangreiche Informationen über deine Kunden zu gewinnen. Du kannst beliebig viele Themen beobachten, denn es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf Keywords.

Meltwater geht über das einfache Social Listening hinaus und hilft Marken, die Zusammenhänge und den Sinn hinter den erhobenen Daten zu erkennen. Die Plattform verwandelt Zahlen und Informationen in aussagekräftige Grafiken und reduziert so den zeitaufwändigen Prozess, die Daten in umsetzbare Informationen umzuwandeln.

Ganz gleich, ob ihr neue Themen entdecken oder herausfinden wollt, wie sich eine Krise auf das Sentiment des Publikums ausgewirkt hat - Marken können sich auf die Medienberichterstattung in Echtzeit verlassen und den Impact, der ihre Maßnahmen auf ihr Zielpublikum hat, haargenau nachvollziehen.

Erfahre in einer kostenlosen Demo mehr darüber!