Media Intelligence: Definition und Anwendungsfälle

Menschen sprechen über eure Marke.

Mit den immer zahlreicher auftretenden Social Media Netzwerken, News Outlets, Podcasts und anderen Medienkanälen wird es für Marken jedoch zunehmend schwieriger, den Überblick über all die Orte dieser Erwähnungen zu behalten. An dieser Stelle leistet Media Intelligence wertvolle Arbeit.

Media Intelligence, auch als Media Monitoring, Medienbeobachtung oder Medienanalyse bekannt, ist äußerst vielseitig. Sie hilft Unternehmen, neue Möglichkeiten für Marketing, PR, Vertrieb und Kommunikation zu erkennen und ist vor allem für globale Großunternehmen überaus hilfreich.

Durch das aktive Tracking der Medienberichterstattungen via Medienwirkungsanalysen bleibst du stets über die Meinung der Öffentlichkeit bezüglich eures Unternehmens, eurer Produkte, Dienstleistungen, Mitbewerber oder generell über die Branche auf dem Laufenden. Und wenn du in der Lage bist, eure Medienpräsenz zu steuern, kannst du auch ihren ROI messen.

In diesem Beitrag gehen wir der Funktion von Media Intelligence auf den Grund und sehen uns an, wie du sie für deine Marketing-, PR-, Vertriebs- und Kommunikationsstrategie nutzen kannst.

Inhalt

Was ist Media Intelligence?

Media Intelligence ist ein leistungsstarkes Tool, das Unternehmen dabei hilft, über die Medien mehr über ihre Kunden, ihre Mitbewerber, ihre Branche und sogar ihre eigene Marke zu erfahren.

Unternehmen können Media Intelligence nutzen, um wichtige Trends, Kaufmuster und die Vorlieben der Konsumenten aufzudecken, Einflussfaktoren zu identifizieren, potenzielle PR Krisen zu erkennen und den Erfolg ihrer Kampagnen zu analysieren.

Media Intelligence kombiniert verschiedene Quellen und Technologien wie:

Medienbeobachtung.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man Presse-Clippings aus den Zeitungen ausschneiden musste – nachdem man diese in mühsamer Arbeit nach Erwähnungen durchsucht hatte. Die heutige Technologie beobachtet eine Vielzahl von traditionelle Medienquellen, darunter Fernsehen, Radio, Nachrichten und weitere.

Ähnlich wie bei der Medienbeobachtung werden beim Social Listening Technologien eingesetzt, um Erwähnungen und Unterhaltungen in den sozialen Netzwerken zu beobachten. Marken können sowohl die Erwähnung ihres eigenen Namens als auch die von Mitbewerbern, Produkten, Dienstleistungen, Hashtags oder anderen Schlüsselbegriffen erfassen.

Die Umwandlung der mit diesen Technologien erfassten Daten ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt einer Media Intelligence Strategie. Datentools verwandeln Informationen in verwertbare Erkenntnisse und zeigen die Zusammenhänge und die Bedeutung der erfassten Daten auf.

Durch Media Intelligence, sprich das Tracking von Medienerwähnungen und Berichterstattungen über verschiedene Kanäle hinweg, erhalten Marken ein besseres Verständnis ihrer Marktposition. Sie erfahren, wie Kunden über ihr Unternehmen sprechen, fühlen und denken. Vor allem aber finden sie heraus, worauf ihre Zielgruppe anspricht und können so effektivere Botschaften und Kampagnen entwickeln.

Weshalb sollten Unternehmen Media Intelligence nutzen?

Media Intelligence bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Unternehmen aller Branchen und Größen. Schauen wir uns einige praktische Einsatzmöglichkeiten an:

Beseitigung von Schwachstellen in der Customer Journey

Eine gute Media Intelligence Plattform wie die Meltwater Media Intelligence Suite kann dir Schwachstellen in der Customer Journey aufzeigen, die Kunden vom Kauf abhalten. In der Regel teilen die Menschen ihre ehrlichen Meinungen und Ansichten eher online als in persönlichen Gesprächen.

Durch die Beobachtung ihres Feedbacks in Online-Bewertungen, in Social Media Daten und über andere Kanäle erhältst du sofortige Einblicke in ihre Erfahrungen. Diese Informationen können genutzt werden, um spezifische Änderungen und Anpassungen am Sales Funnel vorzunehmen und dadurch mehr Umsatz zu erzielen.

Einer PR-Krise zuvorkommen

Wir leben in einer Zeit, in der der Ruf einer Marke durch einen einzigen Tweet zerstört werden kann. Dabei kann es sich um einen allgemeinen Trend wie beispielsweise das Sentiment gegenüber einer bestimmten Branche handeln, doch es kann sich auch konkret auf eure Marke, euer Produkt, eure Dienstleistung oder euren politischen Kandidaten beziehen.

Tipp: Erfahre mehr darüber, wie Krisenmanagement funktioniert und wie du Reputationsmanagement betreiben kannst.

Wenn sich eine mediale Krise anbahnt, kann Media Intelligence Alarm schlagen, damit ihr umgehend handeln könnt. Das geht zum Beispiel via Spike Detection und Real-Time Alerts.

Den Impact einer Kampagne messen

Mit Media Intelligence können Unternehmen Medienerwähnungen in Echtzeit beobachten und den Erfolg von einzelnen Kampagnen messen.

Nehmen wir an, ihr führt ein neues Produkt ein und veröffentlicht auf eurer Presseseite eine Ankündigung. Sie weckt die Aufmerksamkeit von 10 großen Nachrichtenagenturen, die diese Pressemitteilung auf ihrer eigenen Website und in ihren sozialen Netzwerken teilen. Sie zieht zudem das Interesse einiger Nischenblogger auf sich, die daraufhin in den sozialen Medien über das Produkt schreiben und es in ihren eigenen Blogs vorstellen. Dieser Content wird daraufhin von anderen Content-Erstellern und -Verteilern aufgegriffen und geteilt, was euch zu noch mehr Aufmerksamkeit verhilft.

All diese Erwähnungen, Links und sonstigen Inhalte können von eurer Media Intelligence Lösung erfasst werden und euch so den weitreichenden Impact eurer Kampagne aufzeigen.

Die Reputation eurer Marke verbessern

Media Intelligence bietet unschätzbare Erkenntnisse über den Ruf eines Unternehmens. Wenn ihr jederzeit wisst, wie eure Zielgruppe über euer Unternehmen denkt und fühlt, erkennt ihr sofort, wenn das Pendel in die falsche Richtung ausschlägt und könnt entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Was sind die wichtigsten Vorteile einer globalen Media Intelligence Lösung?

Mit einem globalen Media Intelligence Service wie Meltwater an eurer Seite seid ihr stets umfassend informiert und habt eure Marke und gesamtes Marktumfeld immer im Blick, ganz gleich, wer gerade darüber spricht.

Noch vorteilhafter ist es, wenn ihr euch auf einzige Quelle der Wahrheit verlassen könnt. Hier sind nur einige der wichtigsten Vorteile, die ein globaler Media Intelligence Partner mit sich bringt:

Aufgrund der einheitlichen Datenerfassung kannst du beim Reporting Äpfel mit Äpfeln vergleichen.

kannst du beim Reporting Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Einheitliche Daten und Reports machen es euch einfach, anhand einer einzigen Quelle der Wahrheit Strategien zu entwickeln.

Strategien zu entwickeln. Dank der Skaleneffekte ist eine solche Media Intelligence Lösung in der Regel kostengünstiger.

Wie findet man das richtige Media Intelligence Tool?

Social Listening Tools, Social Media Monitoring Tools, Media Monitoring Tools und anderen datengestützten Technologien – es gibt mehr als eine Möglichkeit, eure Media Intelligence Strategie mit Informationen zu unterstützen.

Stellt euch bei der Wahl der passenden Media Intelligence Lösung für euer Unternehmen die folgenden Fragen:

1. Musst du ein komplexes Problem lösen, das eine maßgeschneiderte Media Intelligence Lösung erfordert?

Globale Organisationen benötigen globale Lösungen.

Für Unternehmen mit globalen Teams und Führungsspitzen sind Standardlösungen oft nicht ausreichend, um ihre Anforderungen in großem Umfang zu erfüllen. Sie benötigen maßgeschneiderte Lösungen, die auf unternehmensspezifischen KPIs und globalen oder lokalen Anforderungen aufbauen.

Deshalb bieten wir auch unsere Meltwater Media Intelligence Lösung für Enterprises an.

2. Beschwert dir eine fehlende "Single Source of Truth" in eurem Reporting Kopfzerbrechen?

Mit einem Media Intelligence Tool von einem zentralen Anbieter kannst du dich darauf verlassen, dass sämtliche Teams dieselben Daten, KPIs und Reportingsysteme verwenden.

Damit werden Kampagnen einheitlich gemessen und das Arbeiten in Silos reduziert – was bedeutet, dass eure regionalen Teams untereinander und mit euren globalen und lokalen Mitbewerbern anhand einer einzigen Quelle der Wahrheit verglichen werden können.

Darüber hinaus wird die Wahrscheinlichkeit von doppelter Arbeit und Überschneidungen reduziert und du kannst klar erkennen, wo dein Budget am besten eingesetzt wird.

3. Ist der Umfang der Quellenbasis wichtig für dich?

Wenn ihr Media Intelligence in großem inhaltlichen Umfang benötigt, ist die Wahl eines globalen Media Intelligence Anbieters der Schlüssel zum Erfolg. Globale Partner decken in der Regel sowohl den lokalen als auch den globalen Bedarf an Quellen ab, damit ihr an beiden Fronten abgesichert seid.

Auch die Beziehungen und Anbindungen verschiedener Media Intelligence Software zu Drittanbietern sind wichtig.

Mit Meltwater kannst du beispielsweise von unseren Partnerschaften mit führenden News- und Socia Media Unternehmen profitieren. Von WeChat bis Weibo pflegen wir Kooperationen mit einem Netzwerk von Branchenführern, um dir Zugang zu umfassenderen Berichterstattungen und Erkenntnissen zu bieten.

Hier sind vier Möglichkeiten, wie Media Intelligence euch bei der Optimierung eurer Kommunikations-, Marketing- und PR-Strategie auf globaler Ebene unterstützen kann.

1. Media Intelligence für die Wettbewerbsanalyse

Der Vergleich (Benchmarking) mit Mitbewerbern ist eine der vielen Einsatzmöglichkeiten von Media Intelligence - genauer genommen von Medienbeobachtung. Neben der Tonalität, den Trendthemen und den Spitzenwerten bei den Medienerwähnungen rund um unsere eigene Marke müssen wir auch über den Tellerrand schauen und unsere Mitbewerber im Auge behalten.

Wenn du dich mit den Trends in eurer Branche befasst und eure Performance mit der eurer Konkurrenten vergleichst, lassen sich potenzielle Risiken und Chancen erkennen. Ist es bei einem Konkurrenten kürzlich zu einer Markenkrise gekommen? Die Insights, die durch Media Intelligence gewonnen werden, tragen dazu bei, ein ähnliches Szenario im eigenen Unternehmen zu vermeiden.

Media Intelligence ist außerdem hilfreich, wenn ihr eure Kommunikation auf die Neukundengewinnung ausrichten wollt. Ein Beispiel: Anfang 2017 zerrten Mitarbeiter von United Airlines einen Passagier aus einem Flugzeug, was einen riesigen Wirbel in den sozialen Medien auslöste. Andere Fluggesellschaften reagierten umgehend mit Werbung für die Freundlichkeit ihrer eigenen Fluggesellschaften und wiesen auf die Richtlinien hin, wonach Passagiere nicht gewaltsam aus einem Flugzeug geführt werden dürfen. Mit Marketingkommunikation, die auf die betroffenen Personen ausgerichtet ist, können wir also gezielt auf die Ausrutscher der Mitbewerber reagieren.

Tipp: Erfahre, wie man eine Branchenstrukturanalyse mit Porter's Five Forces durchführt, wie du eine Wettbewerbsanalyse durchführst und ein Alleinstellungsmerkmal (USP) entwickelst.

Metriken, die sich für das Benchmarking eurer Marke im Vergleich zur Konkurrenz anbieten:

Share of voice. Wie hoch ist der Prozentsatz der Gespräche, in denen ihr als Marke im Vergleich zur Konkurrenz erwähnt werdet?

Wie hoch ist der Prozentsatz der Gespräche, in denen ihr als Marke im Vergleich zur Konkurrenz erwähnt werdet? Sentiment. Wie positiv oder negativ wird im Vergleich zu euren Mitbewerbern über euch gesprochen?

Wie positiv oder negativ wird im Vergleich zu euren Mitbewerbern über euch gesprochen? Medienpräsenz. Inwieweit hat die Medienpräsenz der einzelnen Marken im Laufe der Zeit zu- oder abgenommen?

Inwieweit hat die Medienpräsenz der einzelnen Marken im Laufe der Zeit zu- oder abgenommen? Trendthemen. Welches sind die am häufigsten genannten Keywords im Zusammenhang mit den einzelnen Marken?

Welches sind die am häufigsten genannten Keywords im Zusammenhang mit den einzelnen Marken? Negative Trendthemen. Welche sind die häufigsten Beanstandungen, die eure Konkurrenten zu hören bekommen?

Tipp: Erfahre, wie du Media Impact messen und eine Medienwirkungsanalyse durchführst.

2. Media Intelligence zur Leadgenerierung

Mit Media Intelligence können spielend leicht potenzielle Geschäftsmöglichkeiten erkannt werden. Suche ganz einfach nach den Communities, die sich über die Art eurer angebotenen Produkte oder Dienstleistungen unterhalten.

Die boolesche Suchfunktionalität von Meltwater ermöglicht NutzerInnen, äußerst spezifische Suchen zu erstellen. Ein Beispiel ist die Suche nach verschiedenen Kombinationen von "Kann jemand einen Klempner empfehlen". Danach können wir die Online-Unterhaltungen rund um diese Frage analysieren und unsere Dienstleistungen entsprechend bewerben.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für Media Intelligence für die Leadgenerierung ist die Suche nach Personen, die sich über eure Mitbewerber unterhalten. Wer nach Empfehlungen fragt oder über eure Konkurrenten spricht, eignet sich hervorragend als Zielgruppe - denn ihr wisst, dass ein Bedürfnis besteht, das ihr erfüllen könnt.

„Ich schaue mir die Online-Medienberichterstattungen über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten an und analysiere, in welchen Medien sie erwähnt wurden, wie die Tonalität der Gespräche war, ob bei Markteinführungen oder Krisen Spitzenwerte auftraten - und mache dann das Gleiche mit den Hauptkonkurrenten.” – Roxana Tintea, Planning & Insights Manager bei Hill + Knowlton Strategies.

Das ermöglicht es Roxana, ihren Pitch zu personalisieren und sicherzustellen, dass sie möglichst viel Wissen über die zukünftigen Kunden des Unternehmens sammelt.

3. Media Intelligence für die Customer Experience

Beim Kundenerlebnis (der Customer Experience) geht es nicht immer darum, neue Kunden zu gewinnen. Unternehmen müssen ihr Möglichstes tun, um die bestehenden Kunden an sich zu binden.

Die Echtzeit-Benachrichtigungen von Meltwater nutzen künstliche Intelligenz, um Anomalien in verschiedenen Bereichen wie den sozialen Medien, bei den Werbeausgaben und im Suchmaschinenmarketing zu erkennen. Die Auffälligkeiten können euch auf wichtige Entwicklungen außerhalb eures Unternehmens aufmerksam machen.

Ein Fußballstadion kann beispielsweise die Social Media Beiträge innerhalb der geografischen Lage des Spiels verfolgen - auch wenn die Fans das Stadion oder den Vereinsnamen nicht erwähnen. Sie müssen sich nur innerhalb der festgelegten Geo-Location befinden. Wenn sich innerhalb des Geo-Standorts eine Reihe von Fans über die zu lange Schlange vor dem Hotdog-Stand beschwert, erhältst du eine Benachrichtigung. Dank dieser Funktion könnt ihr umgehend auf Kundenbeschwerden reagieren, bevor noch mehr Menschen davon betroffen sind und sich die Situation zu einer PR-Krise ausweitet, die zu einer Flut negativer Storys über eure Marke führt.

Unsere Social Media Monitoring Suite eignet sich auch hervorragend, um rasch auf Online-Unterhaltungen zu reagieren. Mit einer fortschrittlichen Media Monitoring Lösungen wie Meltwater seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch Nutzer mit „@ Erwähnung” erwähnen – was sie oft nicht tun –, damit euch keine Fragen oder Kritiken entgehen.

4. Media Intelligence für die PR-Analyse

Viele NutzerInnen von Medienbeobachtungstools machen nur von der grundlegendsten Funktion Gebrauch - der Ermittlung von PR-Treffern. Das ist großartig, aber wir können die PR-Treffer auch noch ausführlicher unter die Lupe nehmen.

Mit der Google Analytics-Integration von Meltwater können die Auswirkungen der einzelnen PR-Treffer auf den Website-Traffic analysiert werden. Das Widget zeigt die Sessions und die verwiesenen Sessions zu einer ausgewählten Website in Relation zur Medienpräsenz für eine Meltwater News- oder Social Search an.

Die Auswertung von Referral Traffic ist besonders hilfreich, wenn du herausfinden möchtest, welche Quellen (wie Pressemitteilungen, Blogbeiträge, bestimmte Landing Pages oder Social Media Kanäle) den meisten Traffic aus „Earned Media" Beiträgen generieren. Anhand dieser Daten könnt ihr eure Content-Strategie anpassen und optimieren. Vielleicht beschließt ihr, zusätzlichen Content zu dem Thema zu erstellen, das die meisten Zugriffe auf die Website ausgelöst hat. Oder ihr könnt künftige Inhalte auf die Publikationen ausrichten, die den größten Einfluss auf den Website-Traffic haben.

Und schließlich könnt ihr Trendthemen, das Sentiment, Social Shares und Social Media-Daten analysieren, um ein vollständiges Bild der Resonanz auf einen bestimmten Beitrag zu erhalten.

Schau dir unser kostenloses Tool Meltwater Impact an, um diese Media Intelligence Funktion umsonst zu testen.

Media Intelligence PR-Metriken

Sentiment. Verstehe, wie die Story von den Redaktionen und in den sozialen Medien wahrgenommen wurde.

Verstehe, wie die Story von den Redaktionen und in den sozialen Medien wahrgenommen wurde. Medienpräsenz. Verstehe den Impact der Berichterstattung basierend auf dem Umfang der Berichterstattungen.

Verstehe den Impact der Berichterstattung basierend auf dem Umfang der Berichterstattungen. Google Analytics. Verstehe den Impact der PR basierend auf dem Website-Traffics

Verstehe den Impact der PR basierend auf dem Website-Traffics Trendthemen. Verstehe, wie die Mehrheit der Menschen auf die Story reagiert.

Mit Meltwater eine Single Source of Media Intelligence erstellen

Verschiedene Media Intelligence Anbieter an verschiedenen Standorten zu nutzen, kann für ein Unternehmen eine Herausforderung sein. Verschiedene Anbieter bedeuten unterschiedliche Vorgehensweisen, unterschiedliche KPIs und unterschiedliche Kostenstrukturen. Dieser Mangel an Einheitlichkeit kann zu einer Reihe von Problemen führen, z. B. zu verfälschten Ergebnissen und überhöhten Kosten.

Deshalb ist eine einzige und einheitliche Media Intelligence Lösung für globale Marken bei ihrem Streben nach Erfolg entscheidend.

Meltwater bietet eine umfassende Media Intelligence Lösung, die Social Listening, Medienbeobachtung und Datenanalyse vereint.

Nutze eine einzige Quelle der Wahrheit für mehr Kanäle als jede andere Plattform und stelle sicher, dass du keine Gelegenheit verpasst, aus Paid und Earned Media Coverage Kapital zu schlagen.

