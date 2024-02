Die 328 Millionen Terabytes an Daten, die Tag für Tag produziert werden, können in Bezug auf die Vorlieben und Kaufgewohnheiten eurer Zielgruppe äußerst aufschlussreich sein. Dieselben Daten können je nach Quelle aber auch ungenau und von geringer Qualität sein. Du musst in der Lage sein, die aktuellsten Insights zu gewinnen und den Aussagen der Daten zu vertrauen – und deshalb ist die Wahl der richtigen Marktforschungstools überaus wichtig.

Die traditionellen manuellen Marktforschungsmethoden haben in der digitalen Welt nach wie vor ihre Daseinsberechtigung, werden aber durch Marktforschungsplattformen und -software ergänzt, die den größten Teil der schwierigen Aufgaben übernehmen.

Heutzutage werden in Blitzgeschwindigkeit gigantische Mengen marktbezogener Daten erzeugt, die unsere Fähigkeit, sie zu verarbeiten, bei weitem übersteigen. Damit wir all diese Informationen finden, filtern, sortieren und verstehen können, haben wir 13 der besten Marktforschungstools zur Rationalisierung und Verbesserung des Prozesses zusammengestellt:

Meltwater Radarly

Als eine der führenden KI-Marktforschungsplattformen liefert Meltwater Radarly, das KI-gestützte Marktforschungstool von Meltwater, Echtzeit-Insights in die Vorlieben der Konsumenten. Diese „Always-on“ Consumer Intelligence Suite verwendet eine Kombination aus Data Science, KI und menschlicher Marktforschungsexpertise, um basierend auf Online-Unterhaltungen und -Aktivitäten Kundeneinblicke ans Licht zu bringen.

Die meisten der weltweiten Daten sind unstrukturiert (nach manchen Schätzungen rund 90 %) und das macht es schwierig, sie zu nutzen und ihre Aussagekraft zu verstehen. Radarly bringt Struktur ins das Unbekannte, indem durch Trenderkennung Muster erkannt und das Sentiment des Publikums analysiert wird.

Meltwater für Marktforschung & Insights beschafft ständig neue Informationen und stellt diese in Echtzeit bereit. Dadurch haben Marketers den großen Vorteil, stets die aktuellsten Daten zur Verfügung zu haben und in den entscheidenden Momenten informierte Entscheidungen treffen zu können.

Statista

Statista bietet Datentrends und Berichte zu einer Vielzahl von Themen und Interessen, von den monatlich aktiven Facebook-Nutzern bis hin zu den führenden Biermarken nach Umsatz. Insgesamt deckt die Marktforschungsplattform mehr als 170 Branchen und 150 Länder ab.

Diese Ressource zeichnet sich insbesondere durch ihre Visualisierungen aus − alle Statistiken von Statista sind in übersichtlichen Diagrammen zusammengefasst, die du direkt veröffentlichen oder in deine eigenen Reports einfließen lassen kannst. Die optische Darstellung macht es einfach, Trends über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten oder einen schnellen Einblick in die Vorlieben der Konsumenten zu gewinnen.

Es gibt für praktisch jedes Thema ein Diagramm und sie werden regelmäßig aktualisiert. In vielen Fällen gibt Statista eine kurze Erklärung zu den Ergebnissen der Grafik und empfiehlt weiterführende Diagramme für die eingehendere Recherche.

Think With Google

Als beliebteste Suchmaschine der Welt ist Google eine hervorragende Quelle für die Marktforschung. Google hat, basierend auf den Online-Suchen der Menschen, Zugang zu Milliarden von Daten aus erster Hand.

Zu Marktforschungszwecken kann Google Trends genutzt werden, um die Beliebtheit von Suchanfragen über einen bestimmten Zeitraum zu verfolgen. Du kannst dir die Begriffe ansehen, die jeden Tag oder jede Woche im Trend liegen oder Shopping-Trends abfragen, um die angesagtesten neuen Produkte in einer bestimmten Jahreszeit vorherzusagen.

Der Market Finder von Google kann zudem neue Märkte aufspüren, die gut zu eurem Produkt oder eurer Dienstleistung passen könnten. Erfahre, wie sich die verschiedenen Märkte im Vergleich zueinander verhalten und wie sich euer Unternehmen darin positionieren könnte.

Wenn ihr physische Produkte verkauft, könnt ihr mit Googles „Rising Retail Categories“ herausfinden, wie sich Verkaufstrends auf euer Unternehmen auswirken könnten. Einzelhändler nutzen dieses Tool häufig, um die umsatzstärksten Artikel für das Weihnachtsgeschäft zu prognostizieren und ihre Bestände optimal zu planen.

Attest

Attest führt mit seinem Rapid-Response-Ansatz traditionelle Fokusgruppen und Umfragen ins digitale Zeitalter. In der Vergangenheit dauerte die Vorbereitung von Interviews und Fokusgruppen Wochen oder sogar Monate. Sobald die Forschungsaktivitäten abgeschlossen waren, benötigten die AnalystInnen weitere wertvolle Zeit, um die Ergebnisse zusammenzustellen. Diese langwierigen Prozesse gehören der Vergangenheit an.

Mit Attest kannst du dank vorbereiteten Fragen und bereitstehenden Teilnehmern die Konsumenten, die deinem Zielgruppenprofil entsprechen, direkt befragen. Alle Antworten werden auf der Attest-Plattform erfasst und die Marktforschungssoftware übernimmt für euch die Analyse der Ergebnisse und die Erfassung von Consumer Insights.

Die Abrechnung erfolgt pro Antwort, d. h. du kannst deine Marktforschung nach Bedarf und Budget skalieren.

Typeform

Typeform ist ein beliebtes Umfragetool und bietet eine mobilfreundliche Möglichkeit, Marktforschungsdaten zu erfassen. Das Einzigartige daran ist, dass den Nutzern jeweils nur ein Feld angezeigt wird, um Ablenkungen zu vermeiden. Das Look-and-Feel der eher zwanglosen und dialogorientierten Art kann die Befragten dazu ermutigen, offen und ehrlich auf die Fragen zu antworten. (Beweisen können wir es allerdings nicht.)

Die Nutzer können verschiedene Arten von Fragen erstellen, darunter Multiple-Choice-Fragen, offene Fragen und Skalenbewertungen. Das Tool ist intuitiv und macht grundlegende Marktforschung spielend leicht.

Ubersuggest

Ubersuggest, ein beliebtes Keyword-Recherche-Tool, verfügt auch über integrierte Marktforschungsfunktionen in seiner benutzerfreundlichen Oberfläche. Die Keyword-Recherche ist eine wichtige Form der Marktforschung, denn sie gibt dir einen Einblick in das, wonach Menschen online aktiv suchen.

Nehmen wir an, ihr seid eine Kosmetikmarke und führt ein neues Gesichtsreinigungsgerät ein. Wenn du Ubersuggest für die Keyword-Recherche nutzt, erfährst du:

Welche anderen Marken ebenfalls Gesichtsreinigungsgeräte verkaufen

Publikationen, die über Gesichtsreinigungsgeräte schreiben und sprechen

Die Beliebtheit von Online-Suchen nach Gesichtsreinigungsgeräten

Wettbewerb in Bezug auf zugehörige Keywords

Fragen zum Stichwort „Gesichtsreinigungsgerät“

Kosten pro Klick, um mittels bezahlter Anzeigen für das Keyword zu ranken

Suchvolumen (und Interesse) während eines bestimmten Zeitraums

Ubersuggest ist ein großartiges Online-Marktforschungstool, um herauszufinden, wer im Internet zu euren größten Konkurrenten gehört, welche Inhalte für ein bestimmtes Keyword gut ranken und wie umkämpft ein Markt für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung ist.

SurveyMonkey

Marktforschungssoftware muss nicht zwangsläufig kostspielig und komplex sein – und SurveyMonkey ist ein gutes Beispiel dafür. Mit diesem benutzerfreundlichen Umfragetool kannst du sowohl simple als auch umfangreiche Umfragen erstellen, die für Feedback an bestimmte Zielgruppen gesendet werden.

Vielleicht willst du Kunden, die einen Kauf getätigt haben, in einer einmaligen Aktion einige Fragen stellen, um mehr über ihre Kaufgewohnheiten zu erfahren. Oder du möchtest zur Unterstützung einer Produktentwicklung längere Umfragen an deine Kunden senden. Ganz gleich, wozu deine Marktforschung eingesetzt wird, kannst du die Umfragen so anpassen, dass du ganz bestimmte Zielgruppen erreichst und die Antworten sofort auswerten kannst.

SurveyMonkey bietet zudem fertige Marktforschungslösungen an, darunter eine globale Panel-Umfrage, Übersetzungsdienste und ein Reporting-Dashboard. Mithilfe dieser Dienstleistungen erreichst du mehr Menschen und ziehst einen größeren Nutzen aus deinen Daten.

Answer the Public

Answer the Public ist ein kostenloses Search Listening Tool, das die Fragen zusammenträgt, die Menschen online stellen. Diese Fragen können als Ansatzpunkt für die Entwicklung neuer Produkte, für Produktverbesserungen und für Content Marketing dienen.

Diese Marktforschungssoftware nutzt die Autocomplete-Daten von Google. Wenn du mit der Eingabe einer Suche beginnst, versucht Google anhand der Suchanfragen anderer Personen zu erkennen, wonach du suchst. Du kann deine komplette Frage auch manuell eintippen, allerdings kostet es mehr Zeit und die Ergebnisse basieren ausschließlich auf deinen Ideen.

Answer the Public macht dir das Leben leichter, indem es zusammengehörige Fragen in einem leicht verständlichen Diagramm zusammenstellt. Und da die Daten von Google stammen, können Marktforscher auf ihre Zuverlässigkeit und Qualität vertrauen.

BrandMentions

Hast du dich jemals gefragt, was genau die Menschen an einer Marke (einschließlich eurer) lieben? Welche Dinge sie zu Unterhaltungen anregen? BrandMentions kann dabei helfen, einige Zusammenhänge herzustellen.

BrandMentions ist auf Social Media Monitoring spezialisiert und verrät dir in einem weiteren Schritt, weshalb ein bestimmtes Keyword gerade für Furore sorgt. Wenn du ein Keyword eintippst, werden dir die aktuellsten Social Media Beiträge angezeigt, in denen dieses Keyword enthalten ist.

Du kannst zudem die Reichweite, die Performance und die Anzahl der Erwähnungen des Keywords sehen − alles sehr wertvolle Informationen, wenn ihr eine neue Produkteinführung plant. Diese Insights lassen sich nutzen, um Beiträge zur Produkteinführung zu planen, die möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen

Tipp: Erfahre mehr über Brand Monitoring und Brand Tracking und sieh dir die besten Brand Tracking Tools auf dem Markt an.

Heartbeat AI

Mit KI-Marktforschungstools wie Heartbeat AI lässt sich die Marktforschung nahezu auf Autopilot schalten. Mithilfe der Sentimentanalyse erkennt dieses Marktforschungstool Themen und Trends in qualitativen Textdaten.

Du musst also nicht mehr seitenweise Texte wälzen − Heartbeat AI bringt in kürzester Zeit ans Licht, was eure Zielgruppe von eurer Marke oder euren Produkten (oder derjenigen der Mitbewerber) hält. Darüber hinaus können diese Insights in ansprechende Grafiken umgewandelt werden, um die Zahlen leichter verständlich darzustellen oder sie mit Stakeholdern zu teilen.

Discuss

Weil die qualitative Recherche mehr Variablen enthält, kann es schwieriger sein, sie zu ordnen und zu analysieren. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, die sich mit spezifischen, messbaren Daten beschäftigt, geht es bei der qualitativen Forschung um die Komplexität des menschlichen Verhaltens und der Wahrnehmung. Die Ergebnisse sind subjektiver Natur und es bedarf mehr Aufwand, ihre Aussagekraft zu ermitteln.

Discuss will dies mit KI-gestützten Insights ändern. Mit Videofunktionen, integrierter Notizfunktion und automatisch generierten Highlight Reels können Marketer die „Aha!“-Momente einfangen, ohne dass die Effizienz darunter leidet.

Die Marktforschungsplattform macht es einfach, auf Unterhaltungen zurückzugreifen und die Zielgruppe während des gesamten Prozesses eingebunden zu halten − was zu vollständigeren Daten führt.

U.S. Census Bureau

Das U.S. Census Bureau ist eine der ältesten und zuverlässigsten Marktforschungsquellen und bietet grundlegende demografische Informationen über US-BürgerInnen. Auf dieser Plattform erhältst du einen sofortigen Einblick in die amerikanische Bevölkerung, z. B. über Familiengrößen, Einkommensverhältnisse und Bevölkerungszahlen.

Neben den demografischen Daten bietet die Marktforschungsplattform Tausende von Tabellen und Karten, mit denen du deine Marktforschung bereichern kannst. Mit den verfügbaren Daten lassen sich eigene, maßgeschneiderte Karten und Tabellen erstellen.

Unternehmen mit Sitz in den USA können zudem ihren NAICS-Code (North American Industry Classification System) eingeben und dann nach ihrer Branche filtern. Dadurch kann festgestellt werden, wo eine Branche am beliebtesten ist und wo sie möglicherweise über- oder unterrepräsentiert ist.

Tableau

Tableau von Salesforce ist eine Business Intelligence Platform, die eine Verknüpfung zu all deinen Datenquellen herstellt und es so einfacher macht, die Punkte zwischen verschiedenen Systemen zu verbinden. Sie eignet sich hervorragend, um unstrukturierte Daten in visuelle Darstellungen umzuwandeln und so die Entscheidungsfindung zu vereinfachen.

Ihr Ziel ist die Demokratisierung sowie die einfachere Zugänglichkeit und Nutzung von Daten. Unterstützt wird dies durch eine nutzerfreundliche Oberfläche, visuelle Datenumwandlungen und eine Community mit mehr als einer Million Mitgliedern, die Anleitungen und Best Practices untereinander austauschen.

Traditionelle Umfragen oder Fokusgruppen lassen sich nicht durch Online-Marktforschungstools ersetzen. Sie werden vielmehr durch ihren Always-on-Ansatz, der zu schnelleren Ergebnissen führt, ergänzt. Durch die Erschließung der Unmengen an Daten, die Menschen im Internet bereitwillig preisgeben, gewinnen Unternehmen mehr Erkenntnisse als je zuvor – und das auf Abruf.

Die präzise, zuverlässige und nutzerfreundliche Marktforschungssoftware von Meltwater gehört zu den besten Lösungen auf dem Markt. Durch den Zugriff auf Milliarden von Datenpunkten und deren Analyse im Zusammenhang mit euren Business kannst du wertvolle datengestützte Entscheidungen treffen, die eure Unternehmen voranbringen.

