Van het logo van je merk tot je website, van je aanwezigheid op social media tot je klantenservice - deze elementen samen vormen een merk in de hoofden van klanten. Maar, er zijn duizenden andere bedrijven die een logo, website, aanwezigheid op social media en een website hebben. Dus, hoe kun je je bedrijf op de markt positioneren en het laten opvallen tussen de concurrentie?

De sleutel tot succes is....tromgeroffel... branding & brand management!

In deze post duiken we in verschillende onderwerpen, zoals:

De definitie van branding

Het belang van branding & brand management,

Voorbeelden van Branding,

Voordelen van brand management (bv., Branding),

En nog veel meer.

Laten we beginnen met de definitie van de drie belangrijkste termen die je in deze post zult tegenkomen.

Wat Is Branding?

Branding is het geheel van alle gedachten, gevoelens en meningen die klanten over een merk of product hebben.

Branding is veel meer dan alleen het merk. In zekere zin is het de sociale voetafdruk van een merk, bestaande uit vooraf geplande ontwerpen, concepten en producten. Een merk kan gemakkelijk gecreëerd worden, maar succesvolle branding vergt jaren of decennia om zich te ontwikkelen.

Er zijn veel middelen voor nodig, maar uiteindelijk loont de moeite, want een bedrijf kan alleen via branding een emotionele relatie met de klant opbouwen en in stand houden.

Belangrijke Elementen van Branding

Brand bestaat uit de volgende belangrijke elementen:

Merk namen – Geen naam, geen merk...zo simpel is het. De naam van je merk moet memorabel en uniek zijn en positieve gevoelens oproepen. Je moet dus goed nadenken over de merknaam, want die zal er voor altijd zijn. Bij webwinkels bijvoorbeeld, moet de URL van je website bij je merk passen. Controleer daarom van tevoren de beschikbaarheid ervan.

– Geen naam, geen merk...zo simpel is het. De naam van je merk moet memorabel en uniek zijn en positieve gevoelens oproepen. Je moet dus goed nadenken over de merknaam, want die zal er voor altijd zijn. Bij webwinkels bijvoorbeeld, moet de URL van je website bij je merk passen. Controleer daarom van tevoren de beschikbaarheid ervan. Design – Every brand needs consistent logos, product designs and brand assets. Because this process is so important, it has its own term — Brand Design .

– Every brand needs consistent logos, product designs and brand assets. Because this process is so important, it has its own term — . Producten – Het spreekt voor zich, maar je producten moeten op een kwalitatieve en vooral consistente manier gebrand worden.

– Het spreekt voor zich, maar je producten moeten op een kwalitatieve en vooral consistente manier gebrand worden. Klantenservice – De mensen achter de producten maken ook deel uit van het merk. Bij de communicatie met klanten moet dezelfde waardepropositie gelden als voor de producten zelf.

Samen vormen deze elementen je merkidentiteit. Amazon oprichter Jeff Bezos zei eens dat het merk alles is wat over je gezegd wordt als je er zelf niet bij bent. Je kunt de best mogelijke condities creëeren, maar je merk komt pas tot leven buiten het bedrijf, in het leven van je klanten.

Dat gezegd hebbende, laten we doorgaan naar een andere belangrijke term die met branding te maken heeft...

Wat is Brand Management?

Brand management is de realisatie van branding binnen bedrijven. Dit is het deel van de klantreis dat je zelf kunt en moet beheersen. Brand management is een continu proces. Het speelt een sleutelrol bij het bepalen van het succes van je merk.

Wat bevat Brand Management allemaal?

Eén ding dat je niet kunt missen bij de implementatie van brand management zijn brand managers.

Tegenwoordig hebben veel bedrijven hun eigen brand managers die de branding richtlijnen volgen, en zich alleen richten op brand management.

Er zijn vele aspecten die de reputatie van een merk en de merkwaarde beïnvloeden. Daardoor is het takenpakket voor brand management breed:

Ontwikkeling van de brand strategy (bv. een merk extensie) Positionering van het merk in het marktsegment Brand management en brand monitoring Reclame, social media en contentmarketing

Nu je het verschil tussen branding en brand management kent, moeten we nog verduidelijken wat een merk definieert.

Wat is een Merk?

Een sterk merk is een eerste vereiste voor elk brandingproces. Het bestaat uit min of meer vaste elementen die een verlangen opwekken.

Het doel is de klanten te motiveren om een product te kopen of zich over de aangeboden diensten te informeren.

Een goed merk wordt als respectabel ervaren en maakt het tegelijk gemakkelijk voor klanten om in het voordeel van het merk te beslissen.

We hebben de basisprincipes behandeld, laten we overgaan tot de voordelen van branding en brand management.

Het Belang van Branding & Brand Management

Het valt niet te ontkennen dat elk bedrijf branding nodig heeft. Hieronder hebben we een aantal van de vele voordelen van branding en brand management op een rijtje gezet, waaronder de volgende:

Klant loyaliteit – sterke merken hebben loyale klanten

– sterke merken hebben loyale klanten Zichtbaarheid – goed geleide merken trekken klanten aan, zelfs zonder veel in reclame te investeren

– goed geleide merken trekken klanten aan, zelfs zonder veel in reclame te investeren Prijsbeleid - populaire merken kunnen hun producten tegen een hogere prijs te verkopen en zo hun omzet verhogen

- populaire merken kunnen hun producten tegen een hogere prijs te verkopen en zo hun omzet verhogen Planbaarheid - brand management maakt het mogelijk om het succes van je merk te zien en te meten

Het volgende hoofdstuk zal wat licht werpen op het belang van branding in de corporate marketing.

Branding in Corporate Marketing

Als een merk eenmaal gevestigd is, komt het echte branding proces centraal te staan. Het speelt een sleutelrol in marketing, want het bouwt relaties met klanten en brand loyalty op.

Branding is het proces van het verbinden van goede strategie met goede creativiteit. (Marty Neumeier)

Marty Neumeier is een gerenommeerd branding expert die deze twee zaken in zijn quote aanhaalt:

Merk Strategy – Vertrouwen ontstaat niet van de ene dag op de andere. Pas als je langetermijndoelen stelt en je waarde voorstel goed doordacht is als onderdeel van een merkstrategie...pas dan kan je succes hebben. Daarbij hoort ook een precies idee van wie je doelgroep is en hoe je die kunt bereiken. Brand design – Een merk is niet in steen gebeiteld. Zelfs gevestigde merken moeten zichzelf steeds opnieuw uitvinden om concurrerend te blijven. Daarom maken visuele aanpassingen, nieuwe formuleringen of digitale verbeteringen ook deel uit van branding.

Maar, het is belangrijk op te merken dat echte branding alleen mogelijk is als beide delen gecombineerd worden. Je moet het verlangen naar je merk berekenbaar maken. Pas dan kun je je branding actief beheren.

Om dit te kunnen doen moet je eerst de verschillende vormen van branding weten.

Wat Zijn de 4 Branding Strategiën? [Typen Branding]

Er zijn verschillende soorten branding die ook op verschillende gebieden kunnen worden toegepast. Je bedrijf hoeft niet al deze branding strategieën te gebruiken om succesvol te zijn. Kies gewoon diegene die het beste voor je merk zouden werken en de waarden van je bedrijf weerspiegelen.

1. Product Branding

Product branding is essentieel. Of het nu in de winkel, online of in reclame is, we worden voortdurend omringd door product branding. Daarom is het belangrijk om er goed over na te denken. Vraag jezelf het volgende af:

Hoe valt jouw product branding op tussen de concurrenten?

Wat is er speciaal, uniek aan?

Welke kwaliteiten en klantenbehoeften hebben het product gevormd en maken het waardevol?

2. Corporate Branding

Corporate branding verwijst naar het imago van je hele bedrijf.

Dit zijn enkele van de vragen die je jezelf moet stellen als het gaat om de corporate branding van je bedrijf.

Welke waarden vertegenwoordig je?

Heb je een bedrijfscultuur, richt je je op employer branding of leef je maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Ben je hoog geprijsd of beter betaalbaar?

Hoe communiceer je successen, ga je om met kritiek of manage je crisissen?

3. Persoonlijke Branding

Vaak staat een bepaalde persoon in het middelpunt van een bedrijf. Of een persoon vertegenwoordigt het hele bedrijf, zoals in het geval van influencers, bijvoorbeeld. De persoonlijkheid en het verhaal van deze persoon bepalen dan het hele branding proces. Persoonlijke branding kan gebruikt worden om grote verhalen te vertellen - menselijke verhalen die gevoelens van bewondering oproepen en het verlangen om te na te doen.

4. Geographisch-culturele branding (Geo-Branding)

Soms wordt een locatie of een plaats het merk. Als je de oprichter bent van een digitale start-up in Silicon Valley, bijvoorbeeld, bouw je bepaalde verwachtingen op en die kan in je eigen voordeel gebruiken bij het branding proces.

Dus hier kan een heel specifieke levensstijl, taal of herkenningspunt je merk ondersteunen en je geloofwaardiger maken. Je moet hier echter niet te veel op vertrouwen.

Als Kers op de Taart: Co-Branding

Co-branding is een bijzondere vorm van branding waarbij twee merken met elkaar samenwerken. Ofwel gaat het om het combineren van een bepaald voordeel van het ene merk met het product van een ander merk... of twee merken besluiten een geheel nieuw product op de markt te brengen.

Co-branding is daarom vooral de moeite waard voor grotere, al bekende merken. Maar een groot bedrijf dat een snelgroeiende kleine start-up helpt, kan ook een succesvolle vorm van co-branding zijn.

Nieuwe Kansen Ontdekken: Brand Extension

Werpen je merk inspanningen al vruchten af? Is je merk bekend en heeft het een hoge reputatie? Op dit punt zou je een uitbreiding van je merk kunnen overwegen om verder te gaan dan je bestaande markt. Lees meer over deze strategie in onze blog over brand extension en leer hoe je die in je strategie kunt opnemen.

Voorbeelden van Succesvolle Branding

Nu laten we je zien hoe divers goede branding kan zijn. Laat je inspireren 😊

Muji: Geen Branding is Goede Branding

Muji is een Japans winkelbedrijf dat winkels heeft in grote steden over de hele wereld. Hun merk werd beroemd omdat hij niet veel visuele componenten gebruikt maar zich concentreert op de producten zelf. Er is geen echte Muji lifestyle of identiteit, maar de pure eenvoud van alles.

Maar: omdat deze eenvoud past bij het beeld van de Japanse cultuur, legt Muji een slim verband tussen hun erfgoed en hun bedrijf. Zelfs op de Engelse homepage laten ze hun logo in Japanse letters zien, wat een heel duidelijk voorbeeld is van geo-branding. Toch zit er niet echt een uitgesproken identiteit achter, wat Muji aantrekkelijk maakt voor geglobaliseerde consumenten.

De term MUJI is gebaseerd op de Japanse uitdrukking "Mujirushi Ryohin", wat letterlijk "merkloze kwaliteitsgoederen" betekent. Deze zeer unieke manier van branding door geen branding te gebruiken, maakt dus zelfs deel uit van de naam van het bedrijf zelf.

Uniqlo: Succesvolle Co-Branding

Uniqlo is een Japans kledingmerk met talrijke winkels over de hele wereld. Hun benadering van mode is zeer functioneel en biedt kwaliteitskleding voor redelijke prijzen.

Toch heeft Uniqlo veel samenwerkingsverbanden met bekende ontwerpers die hun eigen collecties voor het merk ontwerpen. Dit is een prototype van co-branding: De exclusiviteit van designer fashion gecombineerd met de massaproductie en betaalbaarheid van een wereldwijd modemerk.

Op de eerste foto werkt de puristische stijl, ontworpen door het 20e eeuwse Duitse mode-icoon Jil Sander, goed bij Uniqlo's moderne minimalistische aanpak.

De door de Britse kunstenaar Fergus Purcell ontworpen tees zijn allemaal klassieke Uniqlo hemden met een iconische opdruk. De kwaliteit blijft Uniqlo, de stijl is van de ontwerper (tweede foto)

Deze voorbeelden tonen de verschillende vormen van co-branding dat Uniqlo gebruikt om hun eigen bereik en branding te versterken.

Dritan Alsela

Dritan Alsela noemt zichzelf Il Barista en runt een café in Düsseldorf en ook zijn eigen branderij met een online winkel.

Voor Dritan is de persoon het merk en omgekeerd. Zijn persoonlijkheid is wat het bedrijf onderscheidt, Hij vertrouwt op een heel eenvoudige branding. Alle producten worden alleen gebrandmerkt met Dritan's handtekening als visuele code.

Dritan is erg actief op Instagram, zijn branding op social media platforms is goed doordacht en geestig. Voor hem staat koffie voor pure lifestyle en genieten. De locatie doet er niet toe, de kosmopolitische Dritan heeft dan ook fans over de hele wereld. Deze strategie werkt perfect voor Il Barista en is een uitstekend voorbeeld van personal branding.

Kivamo

Kivamo is een kleine branderij in Wuppertal. De naam is vrij complex, samengesteld uit het oude Turkse woord "Kiva" voor koffie en het Italiaanse "Ti amo". De twee eigenaren verwijzen naar hun afkomst, maar de essentie van het merk is duidelijk de liefde voor koffie.

Al in de kop van de website staat geografische branding ... "Coffeeroastery from Wuppertal". De plaatselijke verwijzing is duidelijk en het merk wordt geassocieerd met branding van de stad, hoewel er ook een online winkel is. Op hun blog staat geschreven:

Daarom droomde ik ervan mijn eigen koffiebranderij met koffieschool te beginnen, die verse koffie, met liefde gebrand in kleine batches, aanbiedt voor het Wuppertal en omgeving.

Bij Kivamo kun je kiezen uit 13 koffiesoorten met gedetailleerde informatie over herkomst en verwerking. De kwaliteit van de koffie speelt de hoofdrol - het sterke, vertrouwde merk met plaatselijke wortels is een succes gebleken.

Branding Begrippen: Top 5

Je weet nu wat branding is, waarom het belangrijk is en welke vormen het kan aannemen. Om je reis te volbrengen hebben we een korte woordenlijst over branding opgesteld met de vijf belangrijkste begrippen.

1. Corporate Identity

Corporate Identity (CI) zijn alle kenmerken die het imago van een bedrijf bepalen en onderscheiden van de concurrentie.

CI bestaat uit drie belangrijke elementen:

Corporate Design - De visuele verschijning van de hele bedrijf.

Bedrijfscultuur - Een bepaalde reeks waarden en regels die het bedrijf vertregenwoordigt.

Bedrijfscommunicatie - De communicatiestijl waarmee een bedrijf zich presenteert. De term tone of voice is hier ingeburgerd geraakt.

Branding is een vormend onderdeel van corporate identity, maar de twee termen zijn niet onderling verwisselbaar. Branding legt de nadruk op producten en klantenervaring, terwijl corporate identity ook gericht is op zelfbeeld en interne bedrijfscultuur.

2. Brand Ambassador

Een brand ambassador is iemand die een merk promoot. Het verschil tussen een brand ambassador en een testimonial is dat een brand ambassador zich niet bezighoudt met in scene gezette, gewaagde reclame. Het merk wordt op een natuurlijke manier geïntegreerd op social media en getoond in het dagelijks gebruik.

Er zijn drie verschillende typen brand ambassadors:

Betaald - Beroemdheden gaan een betaald partnerschap aan om het merk op social media platforms te promoten. Onbetaald (vrijwillig) - Influencers of die-hard fans spreken zich uit voor je merk op sociale media en genereren zo waarde. Intern - Interne teamleden promoten het merk publiekelijk, bv. vanuit het management. Hier is het bijzonder belangrijk om bindende social media richtlijnen te volgen om een consistente merkaanwezigheid te verzekeren.

Een andere term die hier het vermelden waard is, is brand advocacy aka. de promotie van een merk via mond-tot-mond marketing. Feit is dat consumenten vertrouwen op de mening van andere consumenten, daarom moet je ervoor zorgen dat je merk, producten en diensten door anderen positief worden ervaren.

3. Brand Awareness

Brand awareness is de merkbekendheid van een bedrijf. Het kan gemeten worden en wordt berekend aan de hand van het percentage ondervraagden dat zich een bepaald merk kan herinneren. Na een gerichte (digitale) branding campagne, bijvoorbeeld, kan het nuttig zijn het succes of falen te meten aan de hand van brand awareness.

4. Brand Asset Management

Tegenwoordig moeten bedrijven op zo veel mogelijk kanalen tegelijk aanwezig zijn, zowel online als offline. Dat vereist veel verschillende digitale middelen, zoals beelden of video's, die zo zinvol mogelijk georganiseerd worden. De technische term hiervoor is brand asset management. Hierbij worden alle voor branding relevante assets centraal opgeslagen en gestructureerd, bijvoorbeeld met een media asset management software.

5. Brand Equity

Brand equity is de merkwaarde van een bedrijf. Het is belangrijk omdat een merk een ontastbaar maar zeer belangrijk aandeel heeft in de waardecreatie van het bedrijf. Daarom wordt brand equity ook in een monetaire waarde uitgedrukt.

Je kunt er de merkcampagnes van verschillende bedrijven mee vergelijken. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat er veel verschillende benaderingen zijn om een merk te evalueren en dat brand equity sterk kan verschillen tussen de berekeningsmodellen.

Het belangrijkste onderdeel van brand equity is geloofwaardigheid. Geloofwaardige merken hebben immers meer kans om loyale relaties op te bouwen en uit een crisis te komen.

Bescherm je Merk

Het is niet verrassend dat, vanwege het monetaire belang van brand management, managers zich steeds meer met deze praktijk gaan bezighouden. De uitdaging zit hem erin dat het beheren van de complexiteit van een merk, vooral op wereldschaal, geen gemakkelijke taak is.

De combinatie van 24/7 nieuws cycles en altijd aanwezige social media kanalen heeft een luidruchtig en vluchtig landschap gecreëerd. We leven nu in een wereld waar de reputatie van een merk in een tweet gemaakt of gekraakt kan worden, waardoor reputatieschade voor bedrijven dubbel zo duur wordt.

Tegenwoordig kan zelfs de kleinste wrijving exploderen en uitgroeien tot een crisis, omdat miljoenen mensen gesprekken die merken en klanten voeren kunnen bekijken, reageren en delen.

In staat zijn om effectief te reageren op een crisis is van cruciaal belang voor bedrijven om een positief merkimago en reputatie te behouden, en natuurlijk om hun klantenbestand niet te verliezen. De snelheid waarmee je reageert op een zich ontwikkelende crisissituatie zal bepalen wat de media en consumenten van jouw merk vinden, dit is wanneer social listening zo belangrijk wordt.

Crisis Identificatie

Het is de moeite waard in gedachten te houden dat, hoewel de zaken er op het eerste gezicht slecht voor je merk uitzien, ze misschien niet zo erg zijn als je denkt. Zo is bijvoorbeeld niet elke klacht van een klant op Twitter of elk gerucht waarover gespeculeerd wordt een crisis.

Laat je leiden door data voor je kiest of en waarop je reageert. Gelukkig hebben we veel tools binnen handbereik die gebruikt kunnen worden om bij te houden wat er gebeurt en ons te vertellen wanneer het tijd is om in crisismodus te gaan. Het Meltwater platform is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden om ons te helpen crises op te sporen, door inzicht te geven in belangrijke maatstaven zoals:

Influencer Deelname

Trending Keywords

Sentiment

Duur

Engagement

Manage Je Merk Op Wereldniveau

Global brand management is opgebouwd rond het idee om één globale strategie uit te stippelen die op alle plaatselijke markten kan worden herhaald. Bedrijven met een internationale aanwezigheid discussiëren al lang over de vraag of ze strategieën moeten lokaliseren of aanpassen, maar global brand management reikt veel verder dan het "glocolization" debat.

Global brand managers zijn verantwoordelijk voor het concept en de uitvoering van de strategie, het coördineren van processen door te zorgen voor afstemming en integratie van landen, verkopers, en partners, en het creëren van organisatorische structuren die samenwerking ondersteunen.

Data Integratie

Data integratie kan hoofdpijn opleveren voor wereldwijde teams die meerdere leveranciers gebruiken in geografisch verspreide omgevingen. Merken betalen vaak de ultieme prijs voor gebrek aan integratie: een data silo.

Data silo's hebben een negatief domino-effect op afstemming, samenwerking, productiviteit, en het vermogen om een enkel en holistisch beeld te krijgen van campagnes en de klantervaring. Forrester ontdekte zelfs dat de nummer één factor die marketeers weerhoudt van één enkele waarheidsbron voor hun marketing en media campagne prestaties vast te leggen, het gebrek aan integratie van wereldwijde marketing analytics tools was. Uit dezelfde Forrester studie bleek dat twee keer zoveel marketeers hun omzetdoelstellingen met meer dan 10% zouden overtreffen wanneer hun marketing analytics tools goed geïntegreerd zouden zijn.

Om data integratie te bevorderen, maken veel organisaties gebruik van API's. Een API wordt gebruikt om data van de ene applicatie naar de andere over te dragen. Kortom, het helpt tools om met elkaar te praten zonder dat de eindgebruiker iets extra's hoeft te coderen. De API van Meltwater helpt merken bijvoorbeeld bij het extraheren, contextualiseren, organiseren en integreren van informatie uit social media en deze te combineren met hun interne data(verkoop, klantinzichten, enz.). Het resultaat? Een 360-gradenoverzicht van hun bedrijf en ecosysteem, de mogelijkheid om klantreizen in kaart te brengen en de inzichten die nodig zijn om de klantervaring en perceptie over hun merk te verbeteren binnen handbereik.

Hoe Meet Je Je Merk's Succes?

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, moet je vertrouwd raken met de gangbare methoden die gebruikt kunnen worden om brand awareness te meten.

Opinie Peiling - Enquêtes per telefoon, per post, of rechtstreeks op websites kunnen gebruikt worden om de brand awareness te meten als onderdeel van een statistisch onderzoek. Website data- Met tools als Google Search Console kan je meten hoeveel gebruikers via Google op je website terechtkomen en hoe je voor specifieke keywords in Google scoort. Met SEO tools zoals ahrefs kun je ook je prestaties in zoekmachines vergelijken met die van je concurrenten. Zoekvolume - Met de Google Ads Keyword Planner kun je analyseren hoe vaak mensen naar een bepaalde term zoeken in Google (gemiddeld en per maand). Dit maakt het gemakkelijk om het totale zoekvolume van merkgerelateerde keywords te bepalen. Social Listening - Vooral op social media praten mensen veel over merken en je kunt dit in je voordeel gebruiken. Met social listening tools zoals die van Meltwater kunnen discussies worden gevolgd en samengevat, afhankelijk van het social media platform. Zo ontstaat een zinvol beeld van je merk op sociale media.