Het nieuwe van social media is er na bijna 20 jaar Facebook wel af, maar toch zijn er nog steeds bedrijven die niet het volle potentieel benutten van social media branding. Ze creƫren nauwelijks een merk op de socials en zien marketing nog steeds als een vooral offline activiteit of een activiteit waar je voor moet betalen. Maar zoals wij weten is niks minder waar. Het opzetten van een sterk social media brand is een mooie (en gratis) manier van branding waarbij je gratis aandacht kan krijgen en mensen je merk kan te laten onthouden.

Inhoudsopgave:

Wat is social media branding?

Het doel van social media branding verschilt per bedrijf en per intentie die achter de branding zit. Maar over het algemeen gaat het erom naamsbekendheid te creĆ«ren en een band op te bouwen met je volgers. Dit is handig aangezien 80% van de consumenten sneller oplossingen overwegen van bedrijven die ze op social media volgen dan van andere bedrijven. Het idee van een sterk social media brand is dat je doelgroep je niet vergeet en dat je snel herkenbaar bent als ze met je in contact komen. Op deze manier creĆ«er je niet alleen meer tochpoints met je klanten maar kan je ook meteen laten zien waar je mee bezig bent. Social media branding kan een onderdeel zijn van je product branding waarin je een van je producten uitlicht of het kan onderdeel uitmaken van je corporate branding, waarin je je hele bedrijf in het zonnetje zet.Ā

Het is hierbij wel belangrijk om dichtbij je bedrijfsidentiteit te blijven. Doe jezelf op social media niet anders voor dan dat je bent, anders krijgen mensen een ander beeld van je merk dan dat eigenlijk waar is. Hierdoor kunnen je klanten alleen maar teleurgesteld raken en krijg jij klanten die eigenlijk naar iets anders op zoek zijn. Zorg er ook voor dat wat je post in je huisstijl past, trek de kleuren, het lettertype en de manier van schrijven die je op bijvoorbeeld je website gebruikt, door naar je socials. Op deze manier creƫer je weer ƩƩn merk op alle kanalen die je gebruikt om met je klanten te communiceren.

Wat Wil Je Bereiken met Social Media Branding?

Net zoals bij alles wat je doet is het ook bij social media branding weer belangrijk om een doel te hebben. Waarom post je wat je post op social media. Er is een aantal doelen dat je zou kunnen hebben, voorbeelden hiervan zijn:

Naamsbekendheid: Zoals bij alles wat een PR of marketing professional doet is het creƫren van een sterk social media merk ook goed voor je naamsbekendheid. Zorg dat je engaging content post zodat je content goed resoneert bij je doelgroep. Hoe meer mensen die je merk al kennen je posts liken of onder je posts reageren, hoe meer mensen je posts ook zullen zien die je merk nog niet kennen. Als je content goed is, kan je deze mensen ook enagagen en bekend maken met je merk.

Genereren van Leads: Natuurlijk kan je social branding ook gebruiken voor het genereren van leads. Hiervoor is het alleen wel belangrijk dat je wat andere content plaatst dan wanneer je bijvoorbeeld alleen posts om naamsbekendheid te genereren. Plaats transactionele content die mensen dat laatste zetje geeft om hun gegevens achter te laten. Zeker als je harde leads wil genereren is het wel belangrijk dat je volgers al vaker met je merk in contact zijn geweest. Niemand zal bij de eerste post die ze van je tegen komen op social media meteen al zijn gegevens achter laten en bijvoorbeeld een demo aanvragen. Als je deze content niet goed op je volgers afstemt, gaat hij recht langs je doelgroep en bereik je er helemaal niks mee.

Touchpoints voor bestaande klanten: Je kan natuurlijk ook gewoon aan social branding doen om extra touchpoints te creƫren voor je bestaande klanten. Zo blijven ze aan je denken en behoud je positieve associaties die mensen hebben met je bedrijf. Je kan je volgers vertellen over nieuwe producten, product updates of gewoon over algehele ontwikkelingen in je bedrijf zoals een verhuizing naar een nieuw kantoor. Hiervoor is bijna niks te gek en je kan leuk spelen tussen social media platformen. Kies bijvoorbeeld voor product updates op LinkedIn en voor leuke employer branding content op Instagram. Alles kan, als je maar het juiste platform uitkiest. Zeker op TikTok, Facebook en Instagram is veel mogelijk!

Klantenservice: Social media zijn ook steeds vaker een manier voor consumenten om met merken contact te maken. Het hierop inspelen en reageren is ook een cruciaal aspect van je social media branding. Hoe je reageert op klachten of complimenten zegt veel over je merk en beĆÆnvloedt hoe consumenten naar je merk kijken.

Uiteraard zijn de bovengenoemde mogelijkheden slechts voorbeelden van waar je social media branding voor kunt inzetten. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos zolang je het juiste platform gebruikt voor het juiste doel. Zoals je waarschijnlijk wel weet, gebruik je LinkedIn en twitter voor serieuzere zaken en kan je op Instagram, Facebook en vooral TikTok laten zien wat voor een leuk bedrijf je bent zodat je doelgroep ook echt met je engaged.

Social Media Branding Uitvoeren

Nu we hebben uitgelegd wat social media brandig is en wat je doelen ervan kunnen zijn, kunnen we verder gaan met het uitvoeren. Want hoe voer je social media branding precies uit? Er is een aantal dingen waar je op moet letten. Het is vooral belangrijk dat je consistent bent. Post content op bepaalde tijdsmomenten, gebruik dezelfde boodschappen en gebruik dezelfde huisstijl. Je doelgroep verwacht dat je af en toe wat post; als je nooit iets post, heeft het ook geen zin om je merk te volgen. Maar te vaak posten is ook niet goed, mensen zien je dan teveel, worden moe van je en zullen je dan ontvolgen.Ā

Ook is het belangrijk dat je een huisstijl hebt die over al je kanalen heen kan trekken. Gebruik bijvoorbeeld hetzelfde lettertype, dezelfde kleuren en dezelfde manier van praten. Op deze manier ben je altijd meteen herkenbaar, al voordat consumenten Ć¼berhaupt je merknaam hebben gezien en draag je een en hetzelfde uit, wat je ook zegt. In het verlengde hiervan is het ook belangrijk dat je berichten niet teveel verschillen tussen de sociale kanalen die je gebruikt. Zoals gezegd is het taalgebruik dat je voor je content gebruikt op LinkedIn anders dan op bijvoorbeeld Instagram, maar de boodschappen die achter de berichten zitten, moeten wel met elkaar te maken hebben. Dit helpt je allemaal om Ć©Ć©n sterk merk uit te dragen in plaats van dat je voor elk sociaal platform een eigen merk hebt.Ā

Tips voor Goede Social Branding

Om dit blog af te sluiten geven we nog een aantal tips zodat jij een super sterke social branding strategie kan ontwikkelen. Lees snel verder!

Beweeg mee met Trends

Zorg dat je altijd op de hoogte blijft van wat er gebeurt. Als de wereld praat of het ene en jij praat over het andere, verlies je niet alleen geloofwaardigheid, je volgers gaan zich ook afvragen waarom ze je volgen. Doordat je op de hoogte bent van wat er gebeurt en wat de ontwikkelingen zijn, blijf je altijd relevant. Vind je het moeilijk om de trends in de gaten te houden? Overweeg dan eens een media monitoring tool, bijvoorbeeld eentje van Meltwater. Hiermee kan je altijd in de gaten houden wat de ontwikkelingen in de industrie zijn zodat je er snel op in kan spelen.

Ontwikkel Persona'sĀ

Om te zorgen dat je content goed resoneert, is het belangrijk dat je persona's ontwikkelt waarop je je content kunt richten. Wie ziet je content? En wie wil je dat je content ziet? Dit zijn vaak verschillende groepen mensen die allemaal relevant zijn voor je.Ā Als je eenmaal persona's hebt gecreĆ«erd kan je ook je content makkelijker schrijven en je doelgroep targetten per social media platform.

Een goed voorbeeld hiervan is Duolingo, Duolingo is op verschillende social media kanalen actief en past daar een sterke vorm van social branding toe. Zo zitten er verschillen tussen de content die ze posten op de verschillende sociale kanalen terwijl ze toch ƩƩn huisstijl aanhouden zodat altijd duidelijk is dat het over Duolingo gaat. Dit wordt vooral duidelijk als je hun social media pagina's met elkaar vergelijkt, bijvoorbeeld hun TikTok pagina. Op TikTok is Duolingo heel erg losjes en hebben ze een haat liefde verhouding met Dua Lipa (omdat de namen Dua Lipa en Duolingo heel erg op elkaar lijken). Alles draait hier om humor en in hun video's wordt ook het hoger management op de hak genomen. Social branding op TikTok is voor Duolingo vooral een manier om veel buzz te creƫren en mensen over hun merk te laten praten.

Op hun LinkedIn pagina zien we een iets andere benadering. Voor LinkedIn begrippen is de pagina nog steeds wel los, maar Dua Lipa komt er niet in voor en ook het management wordt niet op een lacherige manier benaderd. Hier gaat het vooral om zakelijke updates en ontwikkelingen in de markt. Duolingo maakt goed gebruik van persona's, het heeft relevante persona's voor het merk geĆÆdentificeerd en heeft gekeken welke persona zich op welk social media kanaal bezig houdt. Het target jongeren op TikTok zodat er over hen gepraat wordt en gebruikt LinkedIn om op een serieuzere manier met hun zakelijke stakeholders te communiceren. Dit alles terwijl men altijd meteen doorheeft dat ze met Duolingo te maken hebben, welk platform ook gebruikt wordt. Een erg sterk staaltje social branding!

Meet Je Impact

Om te zien of wat je doet echt werkt en om je werk te bewijzen tegen het management, is het belangrijk dat je je werk kan meten. Dit is altijd al lastig geweest en een grote reden waarom het vak van marketeer, PR professional of social media manager soms een beetje ondergewaardeerd wordt. Schaf daarom eens een media monitoring of social listening oplossing aan. Op deze manier kan je zien en bewijzen of wat je doet ook echt werkt. Is je social media branding strategie goed of moet je iets aanpassen? Wat zegt je doelgroep over je social branding? Krijg real time feedback van je klanten zodat je meteen kan inspelen op wat er over je merk gezegd wordt.Ā

Social Media Branding is Mobile-First

Dit klinkt misschien heel logisch, maar toch vonden we het zo belangrijk dat we er een apart punt van hebben gemaakt. Je doelgroep kijkt vooral naar social media via hun smartphone. En aangezien social media campagnes vooral ontwikkeld worden op een computer of laptop gaat dit niet altijd goed. Veel mensen vergeten vaak even te kijken of wat ze op hun computer ontwikkelen er ook goed uitziet op een mobiele telefoon. Zorg dus dat voordat je iets post op social media, je ook goed kijkt of het werkt op een mobiele telefoon. Op deze manier voorkom je een flater waarbij je iets post wat totaal niet past op een mobiele telefoon en ga jij helemaal trending met je social branding.