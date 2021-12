Het Ultieme Kader voor Merkstrategie

Een merk is zoveel meer dan een logo, een cool kleurenpalet, een mission statement, social media, en een tagline. Net zoals dat een merkstrategie meer is dan je merknaam op alles wat doet en maakt plakken.

Zoals bij elke soort strategie, vereist een merkstrategie bewust nadenken over het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe achter je merk.

Het gaat erom de juiste kansen te vinden om bij je ideale publiek onder de aandacht te komen. Het gaat er ook om nee te zeggen tegen kansen die je niet helpen je merk in het best mogelijke licht te presenteren.

Al het bovenstaande is gemakkelijker te bereiken met een kader voor merkstrategie - een soort routekaart die je helpt alle bewegende onderdelen van je marketingstrategie te verbinden met je brand management doelstellingen.

Hier lees je waarom merkstrategie belangrijk is en hoe je ons kader kunt gebruiken om er zelf een te creëren.

Inhoudsopgave:

Wat is een Merkstragie en Waarom Is Het Belangrijk?

Eerst het belangrijkste: We definiëren een merk als een verzameling visuele elementen, waarden, gevoelens, en kenmerken waarvan je wilt dat mensen ze associëren met je naam en producten. Je merkidentiteit omvat zowel je visuele identiteit als je waardepropositie. Om merkdoelstellingen te bereiken, richten bedrijven zich op merkstrategieën om hun activiteiten te sturen.

Een merkstrategie is eenvoudigweg het plan om een merk te creëren, te laten groeien, en te ondersteunen. Met een plan heb je duidelijkheid over de doelen die je wilt bereiken.

De aanpak van je merkstrategie kan het ontwikkelen van visuals zoals een logo, kleuren, en typografie bevatten. Maar het moet ook immateriële zaken omvatten, zoals hoe je wilt dat je klanten zich voelen over je merk of producten, strategieën voor merkgroei, en de algemene impact die je op de markt wilt maken.

Branding is een essentieel onderdeel van elke marketingstrategie. Het geeft je publiek inzicht in wie je bent en gaat verder dan alleen een bedrijfsnaam.

Als marketeer heeft je merkstrategie de ultieme impact wanneer je ziet dat je merkgroei realiseert en je klantenbestand doet groeit.

Hoe Creëer Je een Merk?

Leren hoe je je merk strategisch opbouwt, vraagt de tegenovergestelde benadering van merk ontwikkelings strategieën die gebaseerd zijn op je buikgevoel of persoonlijke voorkeur. In plaats daarvan vereist het vragen stellen en data verzamelen. Het betekent ideeën testen met consumenten en je merk vanuit meerdere invalshoeken bekijken.

Bij het creëren van een merkidentiteit wil je geen middel onbeproefd laten. Laten we eens kijken waar je je activiteiten op moet richten:

Merk Definitie

Een van de fundamentele stappen bij het opzetten van een merk is het bepalen van je merk definitie.

Als je aan H&M denkt, denk je waarschijnlijk aan goedkope, modieuze kleding. Als je aan Chips Ahoy! denkt, denk je misschien aan vrolijk dansende koekjes. En anders doe je dat wel na de video hieronder ;-).

Zelfs CEO's en zelfstandigen hebben merken. Dit staat bekend als een persoonlijk merk, waarbij de persoon synoniem is met zijn bedrijf, product, of dienst. Denk bijvoorbeeld aan Elon Musk en Richard Branson.

Elk merk heeft een definitie. Dit is de manier waarop je wilt dat anderen over je denken. Zet op papier hoe je je merk definieert, en bouw daar dan je merkwaarden, merkstem, merkmissie, en andere merk-gerelateerde richtlijnen omheen.

Doelpubliek

Een succesvolle merkstrategie kan niet bestaan zonder een publiek. Denk aan de mensen van wie je wilt dat ze bij je kopen. Waar hechten deze potentiële klanten waarde aan? Waardoor zullen ze in je merk geïnteresseerd zijn? Het hebben van nauwkeurige consumenteninzichten zal je helpen een merk te bouwen dat aanslaat bij je consumenten.

Bijvoorbeeld, The Honest Company richt zich op ouders die gezondere en veiligere verzorgingsproducten voor hun baby's (en zichzelf) willen. Het bedrijf gebruikt berichtgeving die de aandacht van deze niche groep zal trekken in plaats van te proberen de massa aan te spreken.

Als je weet hoe je een merk moet creëren, moet je de waarden van je publiek op één lijn brengen met die van jezelf, niet andersom. Begin bij je publiek en werk van daaruit terug.

Unique Selling Proposition

Er wordt weleens gezegd dat als er twee van iets zijn, er meestal niet één nodig is. Dit is ook zeker waar voor branding.

Merken die het duidelijk goed doen, worden vaak beschouwd als voorbeelden om na te volgen. Maar dat betekent niet dat je ze regelrecht moet kopiëren. Wat voor een ander merk werkt, werkt misschien niet voor jouw merk.

In plaats daarvan moeten merken uitzoeken waardoor ze zich onderscheiden van andere merken in hun ruimte. Dit heet een Unique Selling Proposition (USP), of soms ook wel je onderscheidend vermogen genoemd.

Dit is in wezen je reden van bestaan. Wat is het dat je aanbiedt dat je concurrenten niet doen? Waarom zouden mensen zaken met je moeten doen?

Branding versterkt je USP tot het punt waarop mensen de waarde die je biedt zonder meer inzien. Het schept een samenhangend beeld van je bedrijf en maakt het gemakkelijker om je naam te associëren met wat je doet, vanaf de eerste indruk van de klant tot de conversie en verder.

Merkboodschap

In het proces van merken bouwen is je merkboodschap de manier waarop je je merk met je doelgroep deelt. Het is de verzameling woorden, beelden en content die al je immateriële merkelementen ondersteunt.

Vraag jezelf af: hoe ga je je merkdefinitie, waarden, en doel met anderen communiceren?

Een eenvoudig voorbeeld hiervan is Subway's tagline: Eat Fresh. Slechts twee woorden impliceren dat het eten vers gemaakt wordt en verse ingrediënten gebruikt.

Een ander voorbeeld is de tagline van Levi's jeans: "Quality never goes out of style". Het merkverhaal bestaat al meer dan 130 jaar, en het streven van het merk naar kwaliteit en innovatie is nooit veranderd. Het merk evolueert zijn berichtgeving echter met de tijd. Het is een eenvoudige manier voor een al lang bestaand merk om een nieuwe generatie aan te spreken zonder een totale rebranding te hoeven doorvoeren.

Effectieve merkherkenning draait om het aanbevelen van je merk op een manier die je klanten helpt een verband te leggen tussen wie je bent en wat je doet.

Je wilt controleren hoe je merk door klanten wordt waargenomen en hoe je boodschap wordt ontvangen. Dit kan door een brand management oplossing zoals die van Meltwater te gebruiken.

Relevante Waarden en Gedrag

Bij je merkmarketing gaat het niet alleen om het uiterlijk. Het gaat ook om functionaliteit en persoonlijkheid.

Een mooi voorbeeld is de leverancier van schoonmaakproducten Grove.co. Het spreekt een publiek aan dat milieuvriendelijke producten en handige verzendingen wil. Het bedrijf bouwde zijn hele merk rond emotionele voordelen, zoals duurzaamheid. Je ziet het bewijs daarvan in de artikelen die het bedrijf verkoopt, samen met activiteiten als het planten van 1 miljoen bomen tegen 2022 en 100% plastic neutraal worden.

Onthoud dat elke actie en elk gedrag samenwerken om je merk vorm te geven. Als jemeer nadruk legt op activiteiten die op je merk afgestemd zijn, wordt je merkdefinitie veel duidelijker.

Visuele Merkidentificatie

Goede branding wordt gezien en gehoord. Hier komen de bekendste elementen van branding om de hoek kijken: je logo, kleuren, typografie, en ander beeldmateriaal.

Hoewel deze elementen tot de eerste dingen behoren die je publiek ziet, zijn ze meestal een van de laatste onderdelen van je merk ontwikkelings strategieën.

Het begint met het creëren van het hart en de ziel van het merk, en werkt dan naar buiten toe. Je visuals moeten passen bij wat je merk van binnen betekent.

PR en Marketing Kansen

Onderdeel van het ontwikkelen van een merkstrategie is ook de manieren waarop je merkbekendheid verspreidt. Veel bedrijven kiezen voor professionele PR mogelijkheden om "social proof" te verdienen en een buzz te creëren over bijvoorbeeld een rebrand, een nieuw product, of een virale social media post.

Dit doen kan natuurlijk de aandacht van het publiek verhogen. Maar PR of marketing activiteiten moeten ook zinvol zijn voor je merk. Een blogpost van iemand die aan het vissen is over de lancering van je nieuwe merk bij Sephora bijvoorbeeld, zal waarschijnlijk niet door het juiste publiek opgemerkt worden. Co-branding kansen tussen twee merken die geen publiek delen krijgen meestal geen tractie.

3 Merkstrategie Voorbeelden uit het Wild

Nu je meer weet over de rol van strategisch brand management, laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van merkstrategieën gecreëerd door bedrijven die het goed aanpakken.

Dollar Shave Club

Een typisch voorbeeld van een goed uitgevoerde merkpositionering is het e-commerce bedrijf Dollar Shave Club (DSC), dat de scheermesjesindustrie op zijn kop zette toen het goedkope, hoogwaardige scheermesjesabonnementen lanceerde.

Tot DSC, dachten veel consumenten dat scheermesjes gewoon duur waren om te maken. Het blijkt dat ze duur zijn omdat ze vaak gestolen worden. En omdat er maar weinig concurrenten zijn, kunnen scheermesjesfabrikanten een hogere prijs vragen.

Voor zijn bedrijfsstrategie koos de scheermesjesbranche-verstoorder (leuk woord) ervoor om alle nadelen van de industrie in hun voordeel te laten werken. Dergelijke innovaties maken het merk nog doeltreffender.

DSC onderscheidt zich in twee opzichten van de rest van de markt: voordelige prijzen en uitstekende kwaliteit. Het merk voegt ook gemak toe door scheermesjes op regelmatige basis naar het huis van de klant te verzenden.

Trader Joe’s

Kruidenierswinkel Trader Joe's biedt biologisch voedsel van hoge kwaliteit tegen betaalbare prijzen aan. Hiermee doorbreken ze een denkpatroon dat biologisch voedsel persé duur moet zijn. Hoewel de merkpositionering sterk lijkt op die van Whole Foods wat betreft de kwaliteit van de ingrediënten, onderscheidt Trader Joe's zich door zijn funky originele winkelillustraties, aanzienlijk lagere prijzen en vreemde selectie van exotische producten.

De doelgroep bestaat uit personen die waarde hechten aan afwisseling, lage prijzen en voedsel dat te vertrouwen is. Met zo'n uniek productaanbod heeft elke klant de potentie om een brand advocate te worden.

Het winkelen bij Trader Joe's heeft meer weg van een schattenjacht dan van boodschappen doen. Bovendien houdt Trader Joe's zijn merkimago in stand van een winkel die je kunt vertrouwen door consumenten monsters van bijna elk product in de winkel aan te bieden voordat ze het kopen.

Als extra bonus is Trader Joe's een goed voorbeeld van corporate branding die niet saai is. De merkpersoonlijkheid komt terug in alles wat het doet, wat helpt om merkwaarde op te bouwen. Als je een van hun winkels binnenloopt, voelt het gewoon alsof je in je lokale kruidenierswinkeltje staat zoals die in de jaren 70 bestonden. Dit in combinatie met consistentie, contentmarketing en mond-tot-mondreclame maken van Trader Joe's een goed gedefinieerde onderneming.

Airbnb

Airbnb, een andere grote marktverstoorder, doet wat hotels altijd hebben geprobeerd te doen, maar nooit helemaal konden: het creëren van een hoogwaardige ervaring die aanvoelt als thuis ver van huis.

Het bedrijf breidde de mogelijkheden van korte termijn verhuur uit door huiseigenaren in staat te stellen deel te nemen aan de hotelsector. Het was een directe uithaal naar dure, onpersoonlijke hotels.

De positionering van het merk trekt reizigers aan die verschillende verblijfsmogelijkheden waarderen, een meer huiselijke ervaring willen, en graag geld willen besparen in het proces. Het merk concurreert op klantervaring en steeds veranderende reispatronen om zich te onderscheiden.

Gebruik een Merkstrategie Template

Er gaat heel wat werk zitten in het uitwerken van een merkstrategie. Daarom adviseren we een template voor merkstrategie te gebruiken. Het helpt je je branding proces te beginnen met behulp van een solide fundering en laat het je aan je behoeften aanpassen.

Neem gerust de hierboven geschetste stappen als template voor merkstrategie en pas ze aan voor je bedrijf.