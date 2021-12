De beste manier om je marketing team in staat te stellen beter te presteren is een overzicht van je hele afdeling te maken, die informatie geeft over content en campagnestrategie. Maandelijkse rapporten die zoekverkeer, webbezoeken, nieuws en redactioneel, social, en advertentie-uitgaven combineren doen precies dit. Kijk eens naar onze Consumer Insight rapports, de nieuwste oplossing om de rapportage van je Marketing intern te automatiseren en te vergelijken met die van de concurrentie.

Hoe verhoudt je merk zich tot de concurrentie? Hoewel het van essentieel belang is je PR & marketing ROI bij te houden, moet je ook de vorderingen van je concurrenten nauwkeurig in de gaten houden.

Benchmarking is het vergelijken van je prestaties met de industriestandaarden en prestaties van andere bedrijven. Je kunt ervoor kiezen je prestaties te benchmarken met die van je sector, concurrenten of je eigen prestaties in het verleden.

Als je je vorderingen niet vergelijkt met de resultaten van je concurrenten of van je sector, dan loop je het risico achterop te raken. Je zou bijvoorbeeld niet op de hoogte kunnen zijn van de nieuwste markt-veranderende productlancering van een concurrent, te veel blijven uitgeven aan een bepaald marketingkanaal, of zelfs een belangrijke verschuiving in je sector missen.

In de wereld van vandaag is er een schat aan informatie beschikbaar om je te helpen inzicht te krijgen in je concurrentie positie in de markt, en waar je als marketeer je berichtgeving kunt verbeteren. Onze concurrentieanalyse oplossing biedt je de mogelijkheid om alles op één plaats te zien met kant-en-klare grafieken die je zo in je Powerpoints kan plakken. Ook kun je data filteren en aan de hand van kerncijfers zien hoe je ervoor staat ten opzichte van de concurrentie.

Inhoudsopgave

Waarom Moet Je Je Concurrenten Monitoren?

Simpel gezegd - om te winnen! Als je dit nog niet doet, zou het bovenaan je to-do lijst moeten staan. Door de concurrentie in de gaten te houden kun je ervoor zorgen dat je campagnes opvallen in een overvolle markt en/of goed vallen vinden bij je klanten.

En een van de gemakkelijkste manieren om te winnen is door effectiever met kosten om te gaan dan je concurrenten. Bij het inzetten van je zwaarbevochten marketingbudgetten voor advertenties, het maken van content, en samenwerkingen met derden moet je zo efficiënt mogelijk zijn - en benchmarking van concurrenten kan daarbij helpen.

Veel digitale marketing kanalen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een veiling, wat betekent dat marketeers het hoogste bod op een bepaald trefwoord of publiek moeten hebben om hun advertentie als eerste (of helemaal niet) te zien te krijgen. Met behulp van competitive intelligence kun je bepalen op welke trefwoorden je concurrenten bieden (of niet) om je PPC biedstrategie te verbeteren

Meltwater's Consumer Insight Reports kunnen het proces van competitor benchmarking automatiseren, zodat jij tijd kunt besteden aan het verbeteren van de efficiëntie van je campagnes, en nog veel meer.

Welke Criteria Moet Je Benchmarken?

Van groei in website verkeer tot groei in social media volgers, er zijn talloze meetpunten die je kunt gebruiken om te bepalen hoe je bedrijf het doet ten opzichte van de concurrentie. Op social media zou je kunnen overwegen te benchmarken: gemiddeld bereik van posts, gemiddelde engagement bij posts, totaal aantal volgers, frequentie van posts, enz.

Wat de prestaties van je website betreft, zou je kunnen nagaan voor hoeveel keywords elke concurrent rankt en hoeveel backlinks er in totaal naar de websites van elke concurrent gaan. De lijst gaat maar door, maar onze Marketing Rapporten belichten vier belangrijke gebieden: Earned Media, Owned Media, Paid Media en Social Media. Dus dat is wat we hier zullen bespreken.

De overeenkomst tussen elk segment hier is dat elk van deze gebieden je helpt je financiële efficiëntie te begrijpen. Als je je media spend vergelijkt, kun je gemakkelijk gaten in de ROI per kanaal ontdekken en op je hoede blijven bij het plannen voor de toekomst. Bij het afronden van je content planning kan je verder met de zekerheid dat wat je plant om te publiceren ook relevant is. Bij het benaderen van derden voor samenwerkingen, is het belangrijk te begrijpen welk kanaal het meeste verkeer zal opleveren.

Benchmarking is een noodzaak, en terwijl de meeste marketeers in leidinggevende functies rapporten van een aantal kanten krijgen toegediend, is het onschatbare waarde zijn om een duidelijke kijk te hebben op deze vier kerngebieden van Digitale Marketing die geanalyseerd en verpakt worden in een verteerbaar maandelijks rapport.

Earned Media

Earned media, ook bekend als gratis media, is wanneer een blogger besluit je product te recenseren, de pers je merk vermeldt of een klant je product op social media tagt zonder dat hij daarvoor betaald of gevraagd wordt.

Als een artikel, blog, of social media post je merk vermeldt en een directe link naar de website van je bedrijf bevat, krijg je waardevolle publiciteit. En, meer verkeer kan meer inkomende leads voor je bedrijf betekenen.

Je zou dus moeten overwegen bij te houden welke websites je concurrenten vermelden. Waarom? Wel, als je merkt dat je belangrijkste concurrent veel verkeer krijgt doordat hij op een bepaald blog vermeld wordt en jij een deal sluit om daar zelf vermeld te worden, is de kans groot dat je wat van dat verkeer voor je bedrijf steelt.

Meltwater's geautomatiseerde maandelijkse PR- en marketingrapporten kunnen uitsplitsen waar jij en je concurrenten online worden weergegeven, inclusief welke kanalen het meeste verkeer naar je website opleveren.

Owned Media

Organisch verkeer dat vooral via zoekmachines naar je website wordt gedreven, staat bekend als owned media. Wanneer marketeers nadenken over hoe ze hun "search engine optimization (SEO)" kunnen verbeteren, beginnen ze onmiddellijk te evalueren welke trefwoorden ze op webpagina's moeten opnemen om te zorgen dat ze overeenkomen met de meest gezochte termen.

Meltwater's marketing & PR inzicht rapporten bieden maandelijkse updates met de zoekwoorden die het meeste verkeer via organische zoekopdrachten genereren en stellen je in staat om je website up-to-date te houden met de nieuwste trends.

Paid Media

Pay-per-click (PPC) wordt gebruikt om advertenties te beschrijven waarvoor je bedrijf per klik moet betalen. Als je bijvoorbeeld een advertentie op LinkedIn of via Google Ads instelt, moet je op elke klik bieden met een geldbedrag waartegen je elke inkomende lead waardeert. PPC is altijd top of mind voor elke marketing leider. Voordat je geld uitgeeft aan kliks (potentiële leads), moet je bepalen op wie je je richt. Vaak krijg je de mogelijkheid om te bieden op een publiek, demografie, of trefwoord. De meest actuele informatie krijgen over waar je concurrent op biedt, kan ervoor zorgen dat je de trefwoorden vindt met de laagste Cost-Per-Click (CPC) en het hoogste zoekvolume. Zo verbeter je je biedingsstrategie

Met onze Competitive Intelligence tool kun je de advertentie-uitgaven van je concurrenten bekijken en bepalen waar je moet investeren, zodat je geld bespaart, en zoveel mogelijk leads naar je verkoopteam brengt.

Social Media

Het monitoren van de social media aanwezigheid van je concurrentie is de sleutel naar het begrijpen van hoe ze hun digitale aanhang weten te vergroten, met welke social media influencers ze eventueel samenwerken en op welke social media netwerken ze actief zijn.

Het volgen van de social media activiteit van je concurrent kan je ook helpen te bepalen welk soort content bij je eigen volgers zou kunnen aanslaan.

Met onze Marketing & PR Inzicht rapporten kun je tweets met links identificeren die direct invloed hebben op het verkeer dat op je site aankomt. Je kan deze data gebruiken om snel die influencers te identificeren die het verkeer sturen, zodat je team het gesprek kan aangaan waar dat het belangrijkst is. Dan kan je de omvang van de gesprekken per platform vergelijken om te bepalen waar je advertentiebudget het best besteed wordt, zodat je team de leiding kan nemen over engagement en sentiment van je publiek.