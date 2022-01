Het concept van branded content binnen branding lijkt misschien nieuw, maar het bestaat al sinds radio en televisie zijn uitgevonden. Het verschil is wel dat vroeger, voor de tijd van social media, branded content vooral bestond uit het sponsoren van programma's, of zelfs het sponsoren van de naam van programma's. Voorbeelden hiervan zijn de serie "as the world turns" waarin heel veel producten van Procter & Gamble worden aangeprezen, en het Amerikaanse programma "Colgate Comedy Hour" dat gesponsord werd door tandpasta producent Colgate.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer bedrijven branded content gebruiken, ze eerder herinnert worden, ze een beter imago krijgen wanneer de content hun doelgroep bevalt, en dat het meer impact heeft wanneer het via een uitgever wordt uitgegeven. Redenen genoeg om er eens wat dieper in te duiken.

Tegenwoordig gaat branded content veel verder dan de hierboven beschreven traditionele vormen. Er zijn veel meer mogelijkheden bijgekomen door de opkomst van social media en doordat traditionele marketingtechnieken veel minder goed zijn gaan werken. Dus wat is branded content? En hoe kan je branded content het beste gebruiken voor jouw bedrijf? In deze blog geven we de betekenis van branded content en we geven leuke en praktische voorbeelden zodat het allemaal duidelijk wordt.

Inhoudsopgave:

Wat is Branded Content?

Het concept van branded content is vrij breed, in essentie valt er veel onder en dat maakt het lastig om het echt te definiëren. Om het toch wat overzichtelijker te maken, definiëren we branded content als content die is gemaakt is door een bedrijf, of content die gesponsord wordt door een bedrijf. Het verschilt van content marketing doordat dat vaak gericht is op de eigen kanalen. Branded content via je eigen kanalen gepromoot worden, maar dit hoeft lang niet altijd zo te zijn, zoals we ook zullen zien in deze blog.

Ook verschilt het van product placement doordat het concept van branded content veel breder is dan alleen product placement. Bij product placement betalen bedrijven om een product in een serie of programma te plaatsen. Bij branded content gaat het er meer om dat je een verhaal vertelt om je producten heen. Het gaat niet alleen om naamsbekendheid, maar ook om het verhaal dat je om je producten heen wilt bouwen en het imago dat je je merk wilt aanmeten.

Branded Content Typen en Voorbeelden

Er zijn verschillende manieren waarop je je branded content strategie vorm kan geven. Kijk mee naar wat voor mogelijkheden er allemaal zijn.

Influencers

Bedrijven kunnen een influencer inhuren om een partnerschap aan te gaan. Zo'n influencer kan dan online posten over je merk en zo een verhaal vertellen. Dit kan op verschillende manieren. Je kan vragen aan de influencer of ze op een stille manier wat van je producten in hun video's willen integreren. Dan praten ze er wel over maar zonder dat het heel duidelijk is dat je hen sponsort (al moeten ze dit natuurlijk wel op een of andere manier duidelijk maken). Je kan er ook voor kiezen om de influencer een soort brand ambassador te maken door een partnerschap aan te gaan waarbij de influencer een of verschillende video('s) maakt over je product. Deze video's zijn dan compleet toegewijd aan jouw merk. Een voorbeeld hiervan dat tegenwoordig erg populair is, zijn unboxing video's of video's waarbij de influencer verschillende van je producten uitprobeert.

Het is hierbij wel belangrijk dat je influencers uitkiest die goed bij je merk passen. Als je bijvoorbeeld een automerk bent, en je kiest EnzoKnol om je auto's te promoten, dan zal dat niet werken. Zijn publiek bestaat vaak uit jonge tieners die nog lang geen rijbewijs hebben en die dus geen auto kunnen kopen. Ook is het belangrijk dat jouw boodschap past bij de boodschap van de influencer. Als jij een heel formeel bedrijf bent, is het beter om ook een wat zakelijkere influencer te vinden in plaats van een hele losse. Andersom is het ook belangrijk om een losse en bijvoorbeeld grappige influencer te vinden als je juist een hip en populair bedrijf bent. Heb je moeite om de juiste influencers te vinden om mee samen te werken? Meltwater heeft een uitgebreide en overzichtelijke media database met influencers die voor elk type promotie inzetbaar zijn. Zo kan je makkelijk een influencer vinden die bij jouw merk past.

Je kan er ook voor kiezen om een programma, serie of evenement te sponsoren. Er zijn, vooral in Amerika, ontelbaar veel voorbeelden van programma's met een gesponsorde naam. Een leuk voorbeeld is het programma "The Jensen Project" dat zwaar gesponsord werd door Procter & Gamble. Dit programma was gericht op families met jonge kinderen, en doordat P&C zoveel sponsorden, hadden ze ook redelijk wat in de melk te brokkelen bij de creatie van het programma. Hierdoor konden ze veel van hun producten verwerken in de serie. Een ander bedrijf dat er om bekend staat dat ze dit heel veel doen is Red Bull. Als je zelf snel nadenkt, kan je misschien zo al wel drie verschillende Red Bull evenementen opnoemen. Het gaat bij hen dan ook verder dan alleen sponsoren, ze zijn vaak eigenaar of beheren het evenement. Voorbeelden zijn sportclubs (zoals Red Bull New York), RedBull Crashed Ice, en veel van de extreme sporten die Red Bull sponsort zoals het off-piste skiën en het schoonspringen in open water (highdiving).

Een andere vorm van gesponsorde branded content zijn prijzen die aangeboden worden door een bedrijf. Vaak gebeurt dit op de radio waar luisteraars een prijs kunnen winnen als ze een vraag juist beantwoorden. Wat je ook doet, ook hier moet je ervoor zorgen dat wat je sponsort, de identiteit van je merk weergeeft. Als we weer kijken naar Red Bull, dan zien we dat zij alleen iets sponsoren wanneer het bij hun hippe en snelle imago past. Volg hun principe en sponsor niet gewoon om iets te sponsoren, maar sponsor omdat iets bij je merk past. Je zult zien dat je er veel meer uithaalt als merk dan alleen wat meer naamsbekendheid.

Creëer zelf content

Naast het aangaan van samenwerkingsverbanden met influencers of het sponsoren van allerlei dingen kan je ook zelf content creëeren. Alles wat je sponsort, kan je in principe ook zelf doen. Het allerbeste voorbeeld hiervan is BMW. BMW maakt al meer dan 20 jaar korte films waarin hun auto's de helden zijn. De auto's worden vaak gereden door internationaal bekende supersterren zoals Clive Owen en ook de schurken zijn bekende acteurs. Deze professionele films hebben bioscoop-waardige kwaliteit en daardoor spreken ze een groot publiek aan.

Op deze manier kunnen bedrijven, en in dit geval BMW, zelf de regie houden over wat er over hun merk gezegd wordt. Ze zijn niet afhankelijk van de reputatie en het handelen van een partner en zijn zelf verantwoordelijk voor de content.

Een ander mooi voorbeeld hiervan is de reclame van Volvo Trucks. Hierin laten ze Jean-Claude van Damme een split doen tussen twee rijdende Volvo Trucks. Dit spreekt niet alleen aan doordat het de aandacht grijpt van klanten met deze spectaculaire actie. Het laat ook de betrouwbaarheid van het precisiesturen in de Volvo's zien. Zeker dit soort korte filmpjes, die soms net iets langer zijn dan een gewone reclame (zoals bij Volvo) maar soms ook een heuse minifilm zijn (zoals bij BMW), werken erg goed en weten de aandacht van je doelgroep goed te vangen. Ze geven een goed beeld van het imago, en tegelijkertijd geven ze ook informatie over wat er allemaal mogelijk is met de producten.

Branded Content Tips

Nu we hebben gezien wat branded content is en we zijn ingegaan op de verschillende vormen, geven we je hier nog een aantal tips om je strategie nog beter vorm te geven.

Incentives voor je publiek

Zorg ervoor dat je doelgroep er ook wat uithaalt, zo is je content niet alleen leuk om naar te kijken maar levert het ook wat voor ze op. Dit kunnen kortingscodes zijn maar ook bijvoorbeeld een prijsvraag. Op deze manier kan je doelgroep een artikel van je met korting kopen of een gratis product winnen. Dit is een goede manier om nieuwe klanten te werven, als je de kortingscode alleen geldig maakt voor de eerste aankoop, of als bedankje voor je klanten als ze altijd geldig zijn. Buiten dit leveren ze ook verkeer op op je website en zorgt het ervoor dat mensen over je merk gaat praten. Daarnaast is het bewezen dat 39% van de consumenten meer geld uitgeven wanneer ze een kortingscode krijgen. Zeker iets om rekening mee te houden dus.

Imago en Reputatie

Het is al eerder gezegd, maar het is zo belangrijk dat we het nog een keer zeggen: Wat je ook doet, zorg dat het bij je imago past. Of je nu een influencer uitkiest om een partnerschap mee aan te gaan, of iets gaat sponsoren, het moet bij je bedrijf passen. Sowieso kan je niet de juiste doelgroep bereiken als je dit fout doet, je doelgroep ziet je content waarschijnlijk niet eens dan. Als je voor influencers kiest, is dit iets makkelijker. Meltwater heeft al een media database waarmee je de juiste influencers uit kan zoeken. Maar ook zullen influencers niet met je willen werken als je niet bij hun past. Ook zij willen er iets uithalen, en van hen wordt verwacht dat ze altijd leuke en engaging content maken. Iets wat niet lukt als het bedrijf dat ze sponsort een mismatch is. Bespaar jezelf een hoop moeite, vul het formulier onderaan deze pagina in en ga op zoek naar de juiste influencers met Meltwater.

Maak het spannend

Om bij de voorbeelden te blijven die al in deze blog gegeven zijn kijken we weer even naar Volvo en BMW. Bij hen allebei zie je heel subtiel dat het om hun bedrijf gaat. In eerste instantie gaat het om de acteurs en het verhaal. Dit wekt interesse en creëert spanning. Dat dan uiteindelijk duidelijk wordt dat het om respectievelijk Volvo en BMW gaat, maakt het subtieler en zorgt ervoor dat een sterk merkimago wordt opgebouwd.

Samenvatting

Dus, om alles nog even op een rijtje te zetten zodat je helemaal klaar bent om met jouw branded content campagne te beginnen die helemaal bij je merkstrategie past. Je branded content strategie kan uit verschillende onderdelen bestaan. Je kan een partnerschap aangaan met influencers die content creëren om je producten te promoten. Let er wel op dat je een influencer kiest die goed bij je merk past. Ook kan je verschillende evenement of programma's sponsoren. Op deze manier kan je via hen je eigen imago bevorderen. Als laatste kan je ook zelf content creëren. Je kan zoals BMW en Volvo zelf een filmpje maken waarin je je merk aanprijst, en waarin jij de hoofdrol speelt.