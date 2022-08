Het voelt vaak alsof er niet genoeg tijd in een dag zit. Schrijven, of het nu om een persbericht of een case study gaat, kan soms aanvoelen als een enorme taak. We hebben zoveel taken te volbrengen, en vaak duiken er ook buiten werktijd taken op.

Daarom kan het bekijken van trends in je bedrijfstak of via een social listening platform verhalen en gegevens aan het licht brengen die je anders niet zou kunnen ontdekken, en je helpen dit proces te automatiseren. Door ons uit te rusten met de juiste public relations tools (zoals apps die je onderweg kunt gebruiken) kunnen we ervoor zorgen dat we efficiënt werken, zodat we geen belangrijke taken vergeten en dat we ons bewust zijn van mogelijke bedreigingen voor ons merk.

Een paar extra apps op je telefoon hebben kan je helpen je voor te bereiden op welke situatie zich ook voordoet, waar je ook bent. In deze blog schetsen we welke PR tools elke PR Pro op zijn telefoon gedownload zou moeten hebben. Sommige helpen je een crisis te voorkomen, terwijl andere je helpen je dag te structureren.

PR Tool #1: Apple of Google News

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws met de Apple News App of de Google App. Beide passen de getoonde nieuwscontent aan op basis van interesses en voorkeuren, en beide zijn gemakkelijk te gebruiken.

Blijf op de hoogte van de laatste trends bij publicaties zodat je:

PR kansen kan ontdekken

Als we een trending topic opmerken, kunnen we onze PR pitch daarop afstemmen, zodat we actueler en relevanter zijn. Als er bijvoorbeeld veel nieuws is over de milieu-impact van bepaalde verpakkingen, is dat het perfecte moment om je milieuvriendelijke acties onder de aandacht te brengen. Voorkom een crisis.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsberichten om ervoor te zorgen je geen rare dingen zegt op per ongeluk mensen beledigt. We hebben veel voorbeelden gezien van merken die onbedoeld mensen beledigden met hun woordkeuze. Zo zat Entenmann's in de problemen op de dag dat Casey Anthony niet schuldig werd bevonden aan moord en doodslag op haar dochtertje van drie. Deze zaak, en vooral het niet schuldig bevinden van Anthony bracht heel veel teweeg in Amerika. De hashtag #NotGuilty werd gebruikt zodat mensen over het vonnis konden discussiëren. Entenmann nam de hashtag onverstandig over zonder de context ervan te onderzoeken, een slecht voorbeeld van trendjacken. Daarna moest Enthenmann's snel in crisis management modus zoals hieronder is te zien.

PR Tool #2: Meltwater Media Monitoring

Of je nu op weg bent naar je werk of naar een evenement, de Meltwater iPhone en Android apps houden je op de hoogte van de laatste nieuwsberichten over je merk en je sector.

Helaas komen verhalen vaak buiten kantooruren. Blijf op de hoogte van belangrijk nieuws en berichten op social media met onmiddellijke meldingen. Als je het nieuws belangrijk vindt, deel je het gemakkelijk met de juiste collega's via sms, e-mail of WhatsApp.

In tegenstelling tot een normale nieuws app, zal een media monitoring app je ook

Waarschuwen voor zowel nieuws- als social media PR verhalen die relevant zijn voor je merk Analyses tonen over de berichtgeving.

Annabel O’Keeffe, Strategic Marketing & Channel Development Manager bij Focus Ireland zegt:



De mobiele app van Meltwater is mijn favoriete functie van het hele platform - in feite is het mijn favoriete app die ik op mijn telefoon heb. Ik krijg meldingen rechtstreeks op mijn telefoon, onderweg en thuis. Ik kan dan in één klik in de app tikken en bepalen of vermeldingen de moeite waard zijn om verder te bekijken.

PR Tool #3: GoTo.com of Skype voor online vergaderingen

Een goede vergader app is een andere belangrijke toevoeging aan onze online PR gereedschapskist. Velen van ons hebben dagelijks vergaderingen - en we zitten niet altijd aan ons bureau. GoTo.com en Skype zijn beide goede opties. Een voordeel van GoTo is dat je kunt 'inbellen', wat betekent dat gebruikers vanaf hun mobiel kunnen bellen (als ze geen WIFI hebben). Bovendien kun je content bekijken en presenteren binnen de app.

PR Tool #4: Rebtel – voor internationale gesprekken

Als je veel internationale gesprekken voert of veel reist, is Rebtel een goede keuze. Bel gratis of tegen een lage prijs naar internationale nummers via 4G, Wifi of je eigen netwerk. Verschillende collega's van ons hebben dit gebruikt en ze vonden het geweldig om in contact te blijven met mijn familie en vrienden thuis! Als het daar goed voor is, is het ook goed om zakelijke gesprekken te voeren.

PR Tool #5: Meltwater Engage – voor social media

Toegang hebben tot al je social media feeds en kunnen reageren op posts is essentieel voor PR profs. Naarmate het publiek veeleisender wordt, is de noodzaak om snel te reageren op vragen en verzoeken essentieel. Bovendien betekent altijd toegang hebben tot sociale feeds dat we bij elke gelegenheid kunnen posten, wat handig is als je bedenkt dat je zo snel in kan spelen op gebeurtenissen!

Voor een alles-in-één tools voor social media management download je de Meltwater Engage app. Het voordeel van de app is dat al je social media feeds op één plaats staan, zodat je gemakkelijk berichten kunt ontdekken en erop kunt reageren, plus dat je het proces van het bekijken van ongelezen berichten kunt automatiseren en je dashboard gemakkelijk met je team kan delen.

PR Tool #6: Trello voor je to-do lijsten

Helaas heeft niet iedereen het beste geheugen (inclusief te schrijven van dit blog)! Om het nog uitdagender te maken hebben velen van ons zoveel taken op hun to-do lijst staan, dat het moeilijk kan zijn om ze allemaal bij te houden. Hoewel handgeschreven to-do lijstjes leuk zijn, raken ze gemakkelijk kwijt. En als je op mij lijkt, heb je er waarschijnlijk meer dan één nodig! Trello is de oplossing voor dit probleem.

Je kunt een specifieke to-do lijst maken voor een project of gewoon één reusachtige to-do lijst hebben waar je al werkzaamheden in staan. Maak taken en voeg dan checklists en details toe binnen de taken. Een ander voordeel van Trello is de mobiele app. Je kunt lijsten onderweg bijwerken. Bovendien kun je je team of manager uitnodigen om de lijst te bekijken, wat je helpt om op één lijn te blijven. Veel bureaus en klanten zijn met dit platform vertrouwd, wat ook helpt om er snel mee te beginnen zonder dat je eerst nog door een ellenlange introductie moet.

De afbeelding hierboven geeft een beetje inspiratie over hoe Trello een PR tool van onschatbare waarde kan worden!

PR Tool #7: Google Drive of Dropbox voor opslaan in de cloud

Een andere app om aan je lijst van PR tools toe te voegen is Dropbox of Google Drive. Het hebben van back-ups van onze bestanden is echt belangrijk voor het geval onze laptop stuk gaat of gestolen wordt. Bovendien betekent het hebben van onze bestanden in de cloud dat wij (of ons team) altijd en overal bij onze documenten kunnen. Bij een crisis heb je gemakkelijk toegang tot je bestanden, en cloudopslag betekent ook eenvoudig delen als dat nodig is.

PR Tool #8: Focus Keeper voor meer Productiviteit

HIIT training is de laatste paar jaar steeds populairder geworden. Het idee is dat je een korte, heftige intervaltraining doet met korte rustpauzes. Waarom zou je de HIIT methode niet ook op productiviteit toepassen? Als je snel bent afgeleid en merkt dat je productiviteit verhoogt als je kort goed je best doet en daarna ook kort een pauze neemt, is dit iets voor jou. Er is een app die Focus Keeper heet, waarmee je concentratieperioden kunt instellen (meestal zo'n 15-30 minuten), gevolgd door een pauze. Zie het als HIIT voor de geest!

PR Tool #9: LaguageTool voor Schrijven & Grammatica

Er zijn maar weinig elementen die zo belangrijk zijn voor je persbericht als spelling en grammatica. Zulke slordige fouten komen onprofessioneel over - en kunnen je persbericht meteen de nek omdraaien.

Deze tool maakt het je gemakkelijk door je nuttige suggesties voor spelling en grammatica te geven - en een lijst van fouten bij te houden, zodat je altijd weet waar je aan toe bent. Het integreert ook met de meeste schrijfprogramma's en apps en kan worden gedownload als extensie van je browser.

PR Tool #10: Hemingway Editor voor Beter Schrijven

Zoek je een ander bewerkingsprogramma? Deze is misschien meer naar je smaak - vooral als je meer visueel ingesteld bent en een reden wil waarom de tool een correctie aangeeft.

De Hemingway Editor geeft elke grammatica en spelfout een kleurcode terwijl je bezig bent, zodat je precies kunt zien wat er fout is en hoe je het kunt verbeteren. Van lopende zinnen tot bijwoorden die je zinnen kunnen verzwakken, het geeft handige suggesties om je schrijven te verbeteren.

PR Tool #11: Synoniemen.net voor een diverser woordgebruik

Het is soms moeilijk om afwisselend woorgebruik toe te passen, zeker als je over een nogal specifiek onderwerp praat. Dit kan gevaarlijk zijn als het om persberichten gaat. Als je het te vaak doet, zal je publiek het waarschijnlijk merken en zijn belangstelling verliezen.

Deze tool gaat verder dan een eenvoudig woordenboek - het kan woorden opzoeken op basis van hun definitie. Als je bijvoorbeeld het woord "zachtjes" invoert, krijg je eerst een definitie en geeft het je daarna verschillende synoniemen als. Zo kun je herhaling vermijden en je persbericht opleuken met nieuwe woorden die je publiek aanspreken

PR Tool #12: Cliche Finder

Clichés kunnen een grillig tintje aan je schrijven geven. Maar als je persberichten schrijft, kunnen clichés in de weg zitten en je hoofdboodschap vertroebelen. Je wilt immers je bedrijf of jezelf onderscheiden in een persbericht.

Voer je persbericht in de editor van Cliche Finder in en hij geeft een handige lijst van al je clichés. Dit helpt je om je schrijven te verbeteren en teveel clichés te vermijden.

PR Tool #13: StayFocusd

StayFocusd is een digitale tool waarmee je precies dat kunt doen.

Op dit platform kun je apps of websites kiezen waarvan je weet dat ze je het meest afleiden, en ze voor een bepaalde tijd blokkeren van het apparaat waar je op werkt, of van al je apparaten. Veel mensen voelen zich 's morgens vroeg het frisst en meest productief. Blokkeer daarom eens alle afleidende apps van 8 - 12 uur. Probeer het een week en besef - ten eerste, hoe verslaafd we zijn aan social media, het controleren van meldingen en berichten - maar ook, hoe prettig het is om zonder afleiding te werken.

PR Tool #14: Wordcounter

Het aantal woorden tellen is belangrijk voor een goed persbericht. Je wilt er zeker van zijn dat het een redelijke lengte heeft zonder langdradig te zijn. Hoewel de meeste schrijfprogramma's een functie voor het tellen van woorden hebben, kunnen ze verstpot zijn in het uitklapmenu; bovendien is het een gedoe om voortdurend te stoppen met schrijven om je voortgang te controleren.

Wordcounter is een gemakkelijke oplossing waarmee je je woordaantal kunt bijhouden met een enkele blik bovenaan je scherm. Schrijf je persbericht in zijn editor, met een grote, vetgedrukte woord- en karakterteller bovenaan, zodat je nooit je werk hoeft te verlaten om het te controleren.

PR Tool #15: Answer the Public

Het maakt niet uit hoeveel werk je in je persbericht steekt als niemand het leest. Mensen zullen je verhaal alleen lezen als het hen interesseert en hen raakt. Dus wat kun je doen om je nieuws aantrekkelijker te maken, als je geen gedachte kan lezen?

Dit gratis hulpmiddel vertelt je wat mensen bezighoudt door je de meest voorkomende dingen te vertellen waar ze op Google naar gezocht hebben. Dit kan een geweldige manier zijn om je persbericht relevanter te maken voor je doelgroep.

Als je persbericht bijvoorbeeld gaat over een nieuwe lancering van je boekhoudsoftware, kun je de term "boekhoudsoftware" in deze tool invoeren, en zien wat mensen vragen of zoeken op zoekmachines - en die informatie in je bericht verwerken.

Download deze public relations tools om er zeker van te zijn dat je slim werkt. Deze apps zullen je helpen de tijd die je nodig hebt om dagelijkse taken uit te voeren te verminderen en ervoor zorgen dat je uitgerust bent om alles aan te kunnen, waar je ook bent!