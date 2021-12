Quel que soit votre secteur d’activité, on peut supposer que la majorité de vos clients utilisent les médias sociaux. La plupart des entreprises sont aujourd’hui présentes sur les médias sociaux, qu’il s’agisse d’un simple profil LinkedIn ou d’une large présence avec plusieurs comptes de marque sur différentes plateformes. Le marketing des réseaux sociaux est le processus par lequel vous pouvez promouvoir vos produits et votre contenu, en touchant des clients nouveaux et existants, en encourageant une meilleure fidélisation et en devançant vos concurrents.

La constitution de réseaux et l’utilisation médias sociaux pour atteindre un public plus large nécessitent une stratégie marketing bien planifiée. Dans ce guide, nous allons voir pourquoi le marketing des réseaux sociaux est si essentiel et comment vous pouvez le mettre au service de votre entreprise.

Pourquoi les médias sociaux sont-ils bénéfiques pour le marketing ?

Voici quelques-uns des principaux avantages pour les entreprises qui mettent en œuvre une stratégie efficace de marketing des réseaux sociaux.

Construisez des relations plus solides avec vos clients . Pour les nouveaux clients comme pour les clients plus anciens, votre réseau social est un moyen de rester en contact, d’offrir un service clientèle et de répondre aux questions. De nos jours, de nombreux clients préfèrent interagir sur Facebook ou Twitter plutôt que par téléphone ou par e-mail.

. Pour les nouveaux clients comme pour les clients plus anciens, votre réseau social est un moyen de rester en contact, d’offrir un service clientèle et de répondre aux questions. De nos jours, de nombreux clients préfèrent interagir sur Facebook ou Twitter plutôt que par téléphone ou par e-mail. Attirez de nouveaux prospects et clients. En publiant régulièrement des messages sur les médias sociaux, vous pouvez accroître votre audience. Tous vos followers ne deviendront pas des clients, bien sûr. Mais vous pouvez proposer des liens vers votre site Web et des pages d’inscription pour enrichir votre base de données. Ne sous-estimez pas non plus le potentiel de partage de votre contenu par d’autres personnes, ce qui le met à la portée d’un plus grand nombre de prospects.

En publiant régulièrement des messages sur les médias sociaux, vous pouvez accroître votre audience. Tous vos followers ne deviendront pas des clients, bien sûr. Mais vous pouvez proposer des liens vers votre site Web et des pages d’inscription pour enrichir votre base de données. Ne sous-estimez pas non plus le potentiel de partage de votre contenu par d’autres personnes, ce qui le met à la portée d’un plus grand nombre de prospects. Gardez un œil sur vos concurrents. Les médias sociaux sont devenus la place publique de l’internet. Vous pouvez découvrir ce que disent les gens sur votre secteur, les produits qu’ils utilisent et les fonctionnalités qu’ils préfèrent. Vous pouvez également suivre les pages de vos concurrents pour y puiser l’inspiration.

Les médias sociaux sont devenus la place publique de l’internet. Vous pouvez découvrir ce que disent les gens sur votre secteur, les produits qu’ils utilisent et les fonctionnalités qu’ils préfèrent. Vous pouvez également suivre les pages de vos concurrents pour y puiser l’inspiration. Faites connaître votre marque. L’une des meilleures raisons de publier sur les médias sociaux est simplement de diffuser votre message au monde entier. Les gens sont toujours plus à l’aise avec les entreprises dont ils ont entendu parler, par le biais du bouche-à-oreille ou d’une critique positive. Même si une personne ne devient pas tout de suite votre client, elle est plus susceptible d’acheter quelque chose chez vous ou de vous recommander plus tard si elle a vu votre contenu.

Social media marketing définition

Qu’est-ce que le marketing réseaux sociaux ? Le marketing des réseaux sociaux peut se définir comme suit : la pratique consistant à utiliser les plateformes de médias sociaux pour acquérir des clients, vendre et promouvoir la notoriété d’une marque. Les marques peuvent publier du contenu de différentes manières et avec différents objectifs en tête pour chaque type de message sur les médias sociaux.

L'approche réseaux sociaux marketing implique également des opportunités payantes, de la publicité réseaux sociaux et des partenariats, le tout dans le but de faire connaître votre marque, d’améliorer la qualité de vos prospects et d’encourager la fidélisation et la rétention des clients.

Les principales plateformes de médias sociaux pour les entreprises sont les suivantes : Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook. Il existe de très nombreuses façons d’utiliser ces canaux, et bien d’autres, afin de renforcer et d’optimiser la présence de votre entreprise sur les médias sociaux. Nous y reviendrons plus en détail ci-dessous.

La question suivante, bien sûr, est de savoir comment développer une approche réseaux sociaux marketing et récolter les fruits de ce précieux canal.

Il n’y a pas vraiment de méthode unique pour faire du marketing des réseaux sociaux, mais il existe de bonnes pratiques qui vous aideront à vous engager sur la voie du succès. Lorsque vous envisagez de définir un plan de marketing réseaux sociaux ou social media marketing plan, il est important d’être clair sur vos objectifs, votre budget et les plateformes que vous utiliserez.

Pour être efficace, le marketing social media doit être cohérent, innovant et utiliser les analyses sociales pour savoir quel contenu trouve un écho auprès de vos followers.

Le marketing social media ne se limite pas à la publication de photos sur Instagram, à la diffusion de messages sur Twitter et au partage de liens vers des produits sur vos réseaux sociaux. Vous devez trouver un équilibre entre le contenu promotionnel intense (qui génère des clics vers votre site) et le contenu d’engagement susceptible d’isoler la conversation à court terme sur la plateforme, mais qui suscite l’intérêt des gens pour votre message et les incite à revenir.

Si vous souhaitez améliorer précisément votre stratégie marketing Facebook, lisez notre article dédié.

Bien entendu, votre stratégie de marketing social media doit également se concentrer sur le marketing Instagram.

Que doit-on inclure dans une stratégie de médias sociaux ?

Votre stratégie marketing des réseaux sociaux permet de définir le « comment ». La stratégie correspond au « pourquoi » et le « comment » correspond au travail quotidien pour y parvenir. Votre stratégie doit inclure les plateformes sociales à utiliser, ce qu’il faut dire sur chaque plateforme et, surtout, les résultats que vous souhaitez obtenir.

1. Identifiez votre public cible

La plupart des gens sont présents sur les médias sociaux aujourd’hui, dans toutes les tranches d’âge et dans le monde entier. Mais cela ne signifie pas qu’ils utilisent tous les mêmes canaux, qu’ils consultent les mêmes sujets tendances ou qu’ils les utilisent de la même manière que les autres.

Avant même de commencer à définir vos objectifs et à rédiger vos messages, vous devez connaître vos buyer personas sur le bout des doigts. Où se trouvent-ils sur les réseaux sociaux, qui sont-ils, quelles sont leurs valeurs et leurs centres d’intérêt communs ? Ce type d’informations peut être obtenu à l’aide d’outils d’écoute sociale et facilitera votre travail de spécialiste du marketing des réseaux sociaux.

2. Fixez des objectifs

Lorsque vous définissez un plan marketing, pour les médias sociaux ou tout autre support, vous devez toujours commencer par fixer des objectifs clairs pour les médias sociaux. Un marketing sans objectifs précis a peu de chances de générer des résultats.

Vous pouvez avoir un seul objectif, comme la notoriété de la marque, ou en fixer plusieurs, comme la génération de prospects et l’augmentation de la notoriété de votre marque. Fixer des objectifs permet également de rationaliser votre façon de penser, ce qui facilite la création de contenu pour vos profils sociaux.

3. Créez un calendrier éditorial

Définissez un calendrier de publication accessible à tous les membres clés de l’équipe afin que chacun puisse voir quel contenu est prévu et sur quels canaux. Un calendrier de contenu réseaux sociaux permet de garantir le bon déroulement des opérations, sans aucune rupture inutile.

Créez un calendrier hebdomadaire ou mensuel pour éviter tout chaos de dernière minute. Une bonne stratégie consiste à suivre les différents jours fériés tout au long de l’année, afin de ne pas manquer des célébrations importantes comme la Journée nationale du chocolat et la Journée mondiale de l’océan.

Il est difficile de battre les algorithmes, mais l’un des moyens les plus sûrs de bénéficier d’un traitement positif de leur part est de poster souvent et régulièrement, et un calendrier vous y aidera. Voici les meilleurs moments pour publier des messages sur les médias sociaux. Ils ne sont pas figés, n’oubliez pas de prendre en compte votre localisation et la tranche d’âge de votre public.

4. Utilisez un outil de gestion des médias sociaux

La gestion de votre calendrier sera infiniment plus facile avec un outil de gestion et de programmation des médias sociaux. Cet outil vous permet de publier des messages sur plusieurs plateformes sociales et de générer des rapports d’analyse avancés depuis un seul et même endroit.

Vous pouvez également utiliser des outils de médias sociaux pour automatiser vos activités sur les réseaux. Ces outils vous aident à mesurer et à analyser vos campagnes avec précision, le tout dans un seul tableau de bord.

5. Analysez les données

Veillez à vérifier régulièrement les indicateurs afin de suivre les performances de vos publications sur les médias sociaux et de déterminer ce qui vous aide le plus à atteindre vos objectifs. Parmi les indicateurs les plus courants : impressions, clics, visionnages de vidéos, commentaires, likes et partages.

6. Donnez la priorité aux vidéos et au marketing visuel

Aujourd’hui, la plupart des gens naviguent sur les médias sociaux alors qu’ils sont en mouvement. L’utilisation de visuels percutants qui ont le pouvoir d’attirer l’attention peut améliorer considérablement vos interactions sur les médias sociaux. Les gens sont plus susceptibles de remarquer une image forte que de lire une légende.

Une fois que vous avez capté leur attention grâce à un visuel pertinent, vous pouvez les retenir grâce au texte. Outre les images fixes, le contenu vidéo est considéré comme le type de message social le plus engageant (74 % des spécialistes marketing affirment que la vidéo a un meilleur retour sur investissement que l’imagerie statique, selon Biteable).

Consultez nos conseils rapides pour le contenu vidéo social et découvrez les secrets d’un marketing vidéo réussi.

7. 7. Investissez dans des publicités payantes sur les médias sociaux

Prévoyez un petit budget pour investir dans des publicités réseaux sociaux payantes ou social media ads. Les plateformes de médias sociaux favorisent les marques qui paient, en leur donnant plus de visibilité. Atteindre un large public de followers potentiels en utilisant uniquement des méthodes organiques est pratiquement impossible pour la plupart des marques. Booster ou promouvoir vos posts est comparativement moins coûteux que Google AdWords, ce qui en fait une stratégie efficace pour les petites entreprises.

8. Créez et rejoignez des communautés sociales

Les communautés sur les médias sociaux sont de véritables trésors : des endroits où l’on peut trouver des personnes partageant les mêmes idées, poser des questions, partager des commentaires, débattre et proposer des idées. Elles peuvent être petites ou grandes (les micro-communautés sont le point fort des spécialistes du marketing !) et couvrent littéralement d’innombrables sujets, secteurs, activités et intérêts.

Rejoignez des communautés en rapport avec votre activité et votre public cible pour savoir de quoi les gens parlent, pour partager vos propres opinions et même pour créer des liens vers des articles ou des produits pertinents sur votre site Web. S’il n’existe pas beaucoup de communautés de ce type dans votre secteur, ou si elles sont inactives, commencez à créer vous-même une communauté sociale.

9. Interagissez et dialoguez

Le marketing social media permet non seulement de faire connaître la marque, mais aussi de créer un canal de communication entre votre marque et vos clients. Interagissez avec vos clients existants ou potentiels et surveillez de près chaque commentaire, like, follow et partage pour profiter des opportunités en temps réel. Cet engagement crée un sentiment de confiance avec vos clients et offre un excellent moyen d’assurer le service à la clientèle.

10. Collaborez avec des marques et des influenceurs

Le marketing d’influence est un excellent moyen de donner un coup de pouce à vos actions sur les médias sociaux. La collaboration avec le(s) bon(s) influenceur(s) donne à votre marque une plus grande visibilité auprès d’un public pertinent et vous fournit un incroyable contenu généré par les utilisateurs à utiliser sur d’autres canaux de marketing digital.

En outre, vous pouvez également collaborer avec d’autres marques qui bénéficient déjà d’un bon suivi social, ce qui profitera aux deux entreprises.

Quels sont les types de médias sociaux ?

Il existe de nombreux types de médias sociaux, de nombreuses possibilités de rejoindre des communautés et de les commercialiser en ligne. Image montrant un ordinateur ouvert avec le message de bienvenue « Rejoignez-nous en ligne » en ligne

Les médias sociaux couvrent en effet bien plus que ces différents types de sites et comprennent notamment :

1. Sites d’évaluation (tels que Yelp, Trip Advisor)

Les avis sont essentiels pour votre entreprise : ils constituent un facteur de décision important pour les consommateurs. L’un des moyens les plus rapides et les plus faciles de vous démarquer est de répondre aux avis, qu’ils soient positifs ou négatifs.

Cela montre que vous vous intéressez réellement à ce que disent les gens et que vous prenez le temps de répondre aux problèmes et aux préoccupations. Les avis négatifs sont difficiles à accepter, mais selon le contexte, ils peuvent parfois se transformer en une véritable crise s’ils ne sont pas traités rapidement.

2. Forums (tels que Reddit, Quora)

L’un des plus vieux trucs du marketing social media ou social marketing consiste à participer à des discussions en ligne où il existe un lien clair entre votre produit ou service et la conversation. Cette pratique a tendance à être sévèrement réprimée par les modérateurs, il est donc important de peser le pour et le contre. Veillez à apporter une certaine valeur ajoutée à la discussion et ne vous contentez pas de faire de l’autopromotion.

Le marketing par le biais des forums demande de la patience et du dévouement, mais cela peut en valoir la peine. Il existe des milliers de micro-communautés sur Reddit, trouvez la bonne et lancez-vous ! Pour en savoir plus, lisez notre guide de référence du marketing sur Reddit.

3. Partage multimédia (notamment Pinterest, YouTube)

Le multimédia devient de plus en plus populaire sur les médias sociaux, ce qui implique des vidéos bien montées, des graphiques nets et toutes sortes d’effets numériques. Si vous voulez utiliser le multimédia dans votre stratégie marketing, ne le faites pas à la légère.

Pour le marketing sur YouTube, par exemple, vous devez vous assurer que vous avez le temps d’investir dans des vidéos soignées ; même les plus simples prennent du temps. Le marketing sur Instagram est un peu plus facile à incorporer, et vous avez beaucoup d’options comme les Réels, IGTV et les Stories.

Pinterest est super populaire pour les marques de vêtements et de lifestyle, offrant un excellent moyen de présenter différentes associations de produits.

4. Blogs communautaires (tel que Medium, Tumblr)

Faites-vous connaître en tant que leader d’opinion dans votre secteur en publiant des articles et en collaborant à d’autres contenus sur un site de blog communautaire. Il s’agit d’un moyen plus facile et plus rapide d’attirer l’attention que de publier des articles sur votre propre blog (ce que vous devez absolument faire).

Des sites tels que Medium offrent une excellente opportunité de créer du contenu sur tous les sujets que vous souhaitez. Ce contenu est soigneusement classé et facile à lire. Publier sur Medium est également un excellent moyen d’améliorer votre référencement.

5. Économie collaborative (notamment AirBnB, Patreon)

L’économie collaborative a connu un véritable essor au cours de la dernière décennie, AirBnB en tête de file. Il existe de plus en plus de possibilités pour les gens de gagner de l’argent grâce à leur maison, leurs créations et autres activités artistiques, par le biais de sites qui misent à la fois sur les médias sociaux et sur l’aspect commercial.

À moins que vous ne fassiez partie de ces secteurs, il peut être difficile d’accéder à ces audiences, mais il y a beaucoup de place pour des partenariats créatifs. Vous pouvez, par exemple, soutenir un vidéaste sur Patreon. En créant des liens avec lui et ses followers, vous découvrirez une excellente opportunité de promotion, pour lui et pour vous !

Les premiers médias sociaux sont bien sûr des sites comme Facebook, qui permettent de rester en contact avec les amis et la famille, de publier des photos, de laisser des commentaires et de profiter d’un sentiment de communauté. Les marques qui se lancent dans le jeu de Facebook peuvent créer des pages ou des groupes, un excellent moyen de développer leur présence sur les médias sociaux. LinkedIn est une autre application de mise en relation, conçue spécifiquement pour le réseautage professionnel.

Si vous voulez réussir votre stratégie marketing sur LinkedIn, lisez notre article dédié.

Types de marketing des réseaux sociaux

La prochaine question à laquelle vous devez répondre en tant que responsable des médias sociaux est donc la suivante : sur lequel des six types de médias sociaux ci-dessus devez-vous vous concentrer ? Si vous essayez de tout faire en même temps, votre stratégie risque de partir dans tous les sens. Si vous voulez tous les utiliser, c’est bien, mais assurez-vous d’avoir un plan d’attaque parfaitement hiérarchisé.

Il existe quelques types clés de marketing des médias sociaux que vous pouvez envisager :

1. Marketing de contenu

Générer du trafic

Promouvoir différents types de contenu

Le terme générique « marketing de contenu » est parfois un peu fourre-tout, mais il s’agit essentiellement de promouvoir le contenu publié sur votre site Web ou sur un autre réseau social. (Par exemple, le partage d’une vidéo YouTube sur votre page Facebook).

Lorsque vous faites la promotion d’un contenu, votre principal objectif marketing est généralement d’obtenir des clics de lien, c’est-à-dire d’augmenter le trafic vers votre site Web. Vous pouvez étendre la portée de votre contenu en participant à des chats et des forums en ligne et en utilisant des hashtags spécifiques pour le rendre plus facile à découvrir.

Il est important de se rappeler que le contenu ne se limite pas aux articles écrits. Le marketing de contenu comprend également la création de vidéos, de Gifs et d’images.

2. Publicité

Élargir son audience

Trouver de nouveaux clients

La publicité réseaux sociaux payante ou social media sont est une sous-composante du marketing des réseaux sociaux qui peut être très utile si vous disposez du budget nécessaire. La pub réseaux sociaux consiste à faire de la promotion au sein de la plateforme (par exemple en boostant une publication Facebook) ou, plus sophistiquée, à passer par Google Adwords.

Les annonces sociales peuvent cibler des publics spécifiques en fonction du type de contenu et de la valeur ajoutée que vous souhaitez promouvoir avec l’annonce. Il s’agit d’une excellente stratégie pour étendre votre champ d’action, attirer davantage de personnes sur vos profils de médias sociaux et trouver de nouveaux clients.

3. Gestion des communautés

Instaurer la confiance

Interagir avec les fans et les followers

Il s’agit sans doute de l’utilisation la plus naturelle des médias sociaux pour une entreprise, dans la mesure où vous ne vous « battez pas contre le système » pour ainsi dire. Vous utilisez les médias sociaux de la manière dont ils ont été conçus. La gestion de la communauté doit être une composante essentielle de tout plan de marketing des réseaux sociaux. En recueillant des données analytiques sur vos messages d’engagement, vous obtiendrez des informations précieuses sur votre public cible et comprendrez à quel contenu il réagit le plus favorablement.

Pour gérer efficacement votre communauté sur les médias sociaux, vous devez connaître les tendances actuelles et y participer. Vous devez également définir la voix de votre marque.

Exemples de campagnes réseaux sociaux

Le marketing des médias sociaux va bien au-delà de la publication de photos, de légendes et de hashtags. Il s’agit aussi de donner à vos followers une raison d’interagir avec vous, et une raison de partager votre entreprise avec leurs amis. Pour cela, le mieux est de lancer une campagne !

Si vous cherchez une source d’inspiration spécifique, consultez notre blog sur les 7 meilleurs exemples de marketing sur les médias sociaux en 2021.

1. Concours

Les concours sur les médias sociaux sont souvent de grands succès pour les marques, s’ils sont bien exécutés.

Le plus grand avantage des concours est qu’ils attirent beaucoup d’attention et de prospects potentiels. En revanche, les leads générés ne sont pas toujours de la meilleure qualité. Quoi qu’il en soit, les concours sont un moyen infaillible d’accroître la notoriété d’une marque et de recueillir les adresses électroniques de clients potentiels.

L’un des concours sur les médias sociaux les plus réussis à ce jour est le programme Build a Business de Shopify.

Depuis le lancement du programme en 2010, Shopify a aidé des milliers d’entreprises à démarrer et à développer des activités prospères grâce à un concours classique.

Les gagnants du concours reçoivent chacun un investissement de 50 000 dollars et bénéficient du mentorat d’entrepreneurs chevronnés. Le concours, qui en est à sa septième année, a généré plus de 100 millions d’impressions, 1,5 million d’engagements, 1 million de partages et, surtout, plus de 500 millions de dollars de valeur ajoutée brute pour les entreprises qui y ont participé.

Vous avez besoin de suggestions de cadeaux ? Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer :

Produit en édition limitée

Collection complète de produits

Produit(s) d’influenceurs issus de votre secteur d’activité

Cartes-cadeaux

Voyage

L’essentiel est de faire en sorte que votre concours sur les médias sociaux soit gagnant pour tout le monde. Le prix doit être suffisamment attractif pour que les participants le partagent avec leurs amis et leur famille (ne soyez pas radin !).

2. Défis

Vous avez entendu parler du défi #IceBucketChallenge ? Ou encore #FliptheSwitch ? Il y a une raison pour laquelle ces défis vous semblent familiers. Ils font partie des défis les plus viraux lancés sur les médias sociaux au cours des dernières années. L’un sensibilise à la SLA, l’autre est un défi de danse amusant dans lequel les couples changent de vêtements à mi-chemin.

Ces types d’événements viraux sont le fruit d’une planification précise, d’un concept simple, de nombreux partages, d’un bon timing et d’un tout petit peu de chance. Mais si vous parvenez à prendre la vague, c’est un excellent moyen de présenter votre marque et de donner envie aux gens de participer et de s’engager avec vous.

3. Partenariats avec des influenceurs et des ambassadeurs de marque

À ce stade, la collaboration avec les influenceurs représente une stratégie reconnue en matière de marketing sur les médias sociaux. Elle peut être un excellent moyen de générer des prospects super pertinents et d’augmenter les ventes. Et si vous travaillez avec le même influenceur sur plusieurs campagnes réseaux sociaux, vous augmentez également vos chances d’obtenir des taux de fidélisation élevés.

Il est important de vous assurer que vous associez votre marque au bon influenceur, et que vous définissez des directives claires à suivre. Mais faites confiance à leur processus créatif. Leurs followers les suivent pour une raison, donc s’ils sont obligés de trop changer leur style de contenu, ils perdent des followers et vous perdez à la fois des ventes et un partenaire potentiel à long terme.

Élaboration d’une stratégie de marketing des médias sociaux en 2022

Le paysage des médias sociaux en 2022 est plus vaste, plus complet et plus riche que jamais, avec de nombreux moyens créatifs d’atteindre votre public cible. Nous vous proposons ici quelques éléments à prendre en compte pour avancer, et n’oubliez pas de consulter notre blog chaque semaine pour connaître les grandes tendances des médias sociaux. Par ailleurs, nous avons également compilé ici les 53 chiffres du social media marketing à connaître sur le bout des doigts en 2022 pour renforcer vos stratégies.

1. Mises à jour et changements récents

Les mises à jour les plus importantes apportées récemment aux réseaux sociaux les plus populaires concernent de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles opportunités d’utilisation de ces plateformes par les entreprises. Avez-vous par exemple déjà pensé à utiliser WhatsApp pour le marketing par messagerie ? Vous pouvez commencer par utiliser WhatsApp for Business, créer des publicités WhatsApp et mettre en place des listes de diffusion WhatsApp.

Sur Twitter en particulier, la principale nouveauté est la création d’un profil spécial pour les entreprises. Jusqu’à présent, les profils Twitter pour les entreprises étaient les mêmes que ceux des particuliers. Le même processus de configuration, gratuitement. Aujourd’hui, Twitter teste en version bêta un compte professionnel qui offrirait aux entreprises davantage de fonctionnalités, comme une section « À propos » élargie et un bouton de contact. Snapchat a également introduit récemment des profils professionnels. Nous avons rédigé un blog consacré à la création d’une stratégie de marketing sur Twitter.

Instagram et LinkedIn offrent désormais des moyens de lister publiquement vos pro-noms, une habitude de plus en plus populaire. (Les utilisateurs de LinkedIn détournaient cette fonction en ajoutant les prénoms dans le champ Nom de famille, mais ils disposent désormais de leur propre section distincte).

2. Ce que les gens attendent des marques en 2022

Authenticité

Activisme social

Les utilisateurs des médias sociaux exigent de plus en plus d’authenticité de la part des marques. Les gens remarquent les tentatives peu convaincantes de réalisme et le jargon marketing démodé, qui ne fait plus recette (à moins d’être utilisé de manière ironique). Cela s’applique également à la responsabilité sociale et à l’activisme.

Par exemple, s’il fut un temps où il était respecté, voire audacieux, de montrer sa solidarité pendant la Pride en incorporant un drapeau arc-en-ciel dans son logo, on parle aujourd’hui de « rainbow-washing », c’est-à-dire de détournement de la fête pour réaliser des ventes. Les gens en redemandent, et insistent pour que les entreprises ne se contentent pas de parler, mais agissent.

3. Soyez précurseur sur les nouvelles plateformes

TikTok

Clubhouse --> vous parlez suédois ? Regardez notre webinaire suédois à la demande sur le Clubhouse 101.

S’il y a une constante dans le monde des médias sociaux, c’est qu’il y aura toujours une nouvelle plateforme ou un nouvel outil brillant. Pour garder une longueur d’avance sur vos concurrents, vous devez être l’un des premiers à adopter ces applications et ces sites. Attention, toutefois, les nouveaux utilisateurs de ces sites appartiennent généralement à la jeune génération (la génération Z au moment où nous écrivons ces lignes). Évitez donc la tentation d’entrer dans cet espace pour le plaisir. Assurez-vous que votre public cible y participe en premier.

4. Le contenu éphémère est toujours d’actualité

Fleets

Stories LinkedIn

Live & Stories Instagram

Avec l’adoption des « Fleets » sur Twitter, des Stories LinkedIn et des Instagram Live, le contenu « catch it or you’ll miss it » ne manque pas. Un contenu qui disparaît 24 heures après avoir été publié. Quelle utilité cela peut-il avoir, demandez-vous ? Il s’avère qu’il y en a beaucoup.

L’augmentation du contenu vidéo de format court était l’une de nos principales prédictions de tendances marketing pour 2022 et elle ne montre aucun signe de ralentissement. Le fait de savoir que quelque chose ne sera disponible qu’une seule fois a un certain attrait. Les marques peuvent en tirer parti en créant des offres et des ventes exclusives et en encourageant les gens à suivre leurs événements et leurs stories en direct.

Utilisation médias sociaux pour générer des prospects

Qu’ils soient directs, indirects, qualifiés pour le marketing ou les ventes, les leads générés par les équipes marketing sont rarement attribués aux médias sociaux. Les médias sociaux continuent d’être considérés comme un outil de notoriété de la marque, et les spécialistes du marketing considèrent souvent comme acquis leur efficacité en matière de génération de leads, que les entreprises opèrent dans l’espace marketing des médias sociaux B2C ou B2B.

1. Écoute active

La vente de votre produit est probablement en tête de liste des objectifs de votre stratégie de médias sociaux. L’écoute sociale peut être un moyen extrêmement efficace de découvrir et d’entrer en contact avec des acheteurs potentiels.

La recherche booléenne de Meltwater permet aux utilisateurs de créer des recherches très spécifiques sur tous les sujets imaginables. Vous pouvez l’utiliser pour trouver des opportunités RP ou identifier des clients potentiels. Par exemple :

(« Nettoyeur de vitres » ET (« Recommandations » ou « recherche »)

Cette recherche fera apparaître toutes les personnes qui recherchent un nettoyeur de vitres. Vous pouvez même inclure une région, par exemple (« Nettoyeur de vitres » ET « Londres ») ET (« recommandations » ou « recherche »). Voici un aperçu rapide des recherches booléennes efficaces :

Pour générer des prospects, les marques peuvent également utiliser l’écoute sociale en lançant des recherches automatiques sur les personnes qui parlent de leurs concurrents sous un angle neutre ou négatif. Cela peut donner l’occasion à votre marque de proposer une meilleure alternative.

2. Publicité sur les réseaux sociaux

Ce dont nous avons parlé jusqu’à présent concerne principalement les tactiques organiques pour votre stratégie de marketing des médias sociaux. Mais à l’autre extrémité du spectre, il y a la publicité, c’est-à-dire les actions payantes sur les médias sociaux, comme les annonces et les promotions. Pour de nombreux spécialistes du marketing, la publicité réseaux sociaux ou social media ads sont devenues un pilier de leurs programmes de marketing. Outre la notoriété de la marque, les annonces peuvent être l’un des principaux canaux de génération de prospects pour votre marque.

La réussite de la conversion de ces prospects dépend de trois éléments essentiels :

La qualité de votre positionnement La qualité de vos annonces La capacité à suivre les résultats

Les bonnes annonces axées sur la conversion contiennent presque toujours une offre irrésistible. Il peut s’agir d’une remise sur un produit, d’un essai gratuit, d’un bon de réduction ou d’une offre « un acheté, un offert ».

Il est essentiel de suivre les résultats au moyen d’outils tels que Facebook Pixel, Google Analytics ou même le CRM de votre marque. Comprendre quelles campagnes réseaux sociaux génèrent des conversions, quelles campagnes génèrent des clients ayant une plus grande valeur à vie, et quelles campagnes perdent de l’argent vous aide à optimiser ce qui fonctionne et à abandonner ou à itérer ce qui ne fonctionne pas.

Qu’est-ce que la publicité payante sur les médias sociaux ?

La publicité payante sur les médias sociaux est une méthode qui consiste à utiliser des annonces pour faire connaître votre contenu et votre marque à un public plus large. La plupart des principaux canaux de médias sociaux offrent des possibilités de publicité en utilisant un modèle PPC (paiement par clic). Il existe également d’autres modèles, comme le paiement par impression ou par visionnage de vidéos.

Le type d’exposition que vous obtenez en tant que marque dépend du montant que vous payez, mais aussi de l’efficacité de votre publicité. Par exemple, si vous payez pour un spot publicitaire qui peut être ignoré sur YouTube, n’hésitez pas à suivre les bonnes pratiques publicitaires de YouTube pour rendre votre publicité tellement attrayante que les spectateurs ne voudront pas la passer.

Pourquoi la publicité réseaux sociaux est-elle importante ?

Vous augmentez votre notoriété et vous vous adressez à de nouveaux publics qui, autrement, ne verraient peut-être pas vos messages dans l’océan de contenus sélectionnés par les algorithmes et provenant de personnes qu’ils suivent déjà.

Rien que cette année, « les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux devraient atteindre un pic de 47 milliards » (statista), et continuer à croître de manière exponentielle jusqu’en 2022, rebondissant après le coup porté par Covid en 2020. La morale de l’histoire est donc la suivante : vos concurrents investissent de l’argent dans leur stratégie de médias sociaux et dans la publicité pour prendre de l’avance. Et vous devriez faire de même.

La pub réseaux sociaux est-elle vraiment efficace ?

Cela dépend de la façon dont vous interprétez le retour sur investissement de vos publicités, mais dans l’ensemble, oui. La publicité réseaux sociaux est efficace.

Voici quelques statistiques convaincantes à ce sujet :

2,14 milliards de personnes peuvent être atteintes par des publicités sur Facebook.

50 % des utilisateurs d’Instagram sont plus intéressés par une marque lorsqu’ils voient des publicités pour celle-ci sur Instagram.

78 % des utilisateurs disent que le contenu des marques [sur Pinterest] est utile, y compris les publicités.

Les utilisateurs de Twitter passent 26 % plus de temps à regarder des publicités par rapport aux autres plateformes.

65 % des entreprises B2B ont généré un client grâce à des publicités payantes sur LinkedIn.

Mais attendez, ce n’est pas tout ! Consultez plus de 70 statistiques sur le marketing des médias sociaux pour 2020.

3. Social selling définition

Légèrement différente de l’utilisation des publicités réseaux sociaux, le social selling ou vente sociale consiste en fait à utiliser les médias sociaux comme un autre canal permettant à votre équipe de vente d’entrer directement en contact avec les clients et les prospects. Il s’agit d’une stratégie efficace. En fait, « les leaders de la vente sociale attirent 45 % de ventes de plus que leurs pairs et ont 51 % de chances de plus d’atteindre leurs quotas » (smallbizgenius.net).

Il devrait s’agir d’une composante naturelle de votre stratégie de médias sociaux, le principal canal utilisé pour la vente sociale étant LinkedIn, par le biais des DM.

Votre stratégie de médias sociaux vacille et ne donne pas les résultats escomptés ? Nous pouvons certainement vous aider. Les médias sociaux sont une bête capricieuse et délicate. Il faut beaucoup de tests, une tonne d’itérations et une attention constante pour faire bouger les choses.

Si votre stratégie doit être améliorée, l’une des premières choses à faire est de procéder à un audit des médias sociaux. Cela vous aidera à réduire les zones problématiques et à déterminer les domaines dans lesquels vous devez redoubler d’efforts.

Ensuite, repensez vos objectifs. Il peut être intéressant d’établir des objectifs moins agressifs, ou des priorités différentes quant aux résultats que vous souhaitez obtenir sur vos canaux sociaux.

Une autre solution serait de trouver un meilleur outil ! Les solutions de marketing digital de Meltwater peuvent vous aider à obtenir de meilleurs résultats.