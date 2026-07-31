Newsletter interne automatisée
Créez et diffusez des newsletters internes en quelques minutes
Gagnez des heures de travail grâce à un workflow entièrement automatisé. Meltwater transforme les résultats de votre veille média en newsletters professionnelles prêtes à être diffusées. Sélection des contenus, mise en page, personnalisation de votre marque et distribution : tout est réuni dans une seule plateforme. Plus de copier-coller, de mise en forme manuelle ou de pertes de temps. Diffusez rapidement des revues de presse, des newsletters internes ou des synthèses destinées à vos équipes, vos clients ou vos dirigeants.
Partagez les résultats et informez les parties prenantes
Une newsletter numérique ou un fil d’actualité vous permet d’envoyer facilement des informations aux employés, aux clients, aux investisseurs ou à d’autres membres pertinents de la communauté et vous aide à tenir les parties prenantes clés informées. Grâce à la newsletter numérique de Meltwater, vous pouvez : Utiliser un template d’e-mail personnalisé pour partager la couverture médiatique importante avec l’ensemble de l’organisation, ou avec les principales parties prenantes. Présenter une sélection d’actualités ou de contenus issus des médias sociaux directement sur votre site Web ou votre intranet. Partager les résultats et informer les parties prenantes. Tenir vos parties prenantes informées en partageant le contenu le plus pertinent de vos résultats de recherche de deux façons différentes : Notre newsletter vous permettra de créer une sélection d’articles, que vous pourrez personnaliser et partager au sein de votre entreprise. Notre solution de fil d’actualité a pour but de mettre en valeur les actualités positives ou les contenus des médias sociaux sur votre site Web, en y ajoutant la validation d’une partie tierce. Le fil d’actualité peut également être utilisé sur un intranet pour les communications internes et peut être intégré à Slack ou à d’autres applications de messagerie d’entreprise.
Les différents groupes au sein de l’entreprise ont besoin de différents types d’informations. Il est donc important d’adapter et de personnaliser ces informations en fonction des objectifs et des domaines d’intérêt du destinataire.
Équipe de direction
Salariés
Chaîne logistique
Clients, partenaires et investisseurs
Partagez de façon intelligente
Afin de réduire le temps passé à la gestion manuelle des newsletters internes et à la création de rapports, des solutions numériques existent et accompagnent efficacement les entreprises. Par exemple, une application mobile peut permettre de communiquer avec l’équipe de direction. Si une information est urgente et doit être personnalisée, il est possible de l’envoyer sur le téléphone portable de la direction via des notifications push.
La newsletter numérique est un moyen supplémentaire de fournir des informations régulières aux différentes parties prenantes de l’entreprise. Le recours à ces communications est très dynamique. Dans le cas le plus simple, il peut s’agir d’une revue de presse classique mettant en évidence les informations les plus importantes concernant la réputation de l’entreprise. En revanche, les newsletters de veille commerciale qui contiennent des informations sur les concurrents, les fournisseurs et les comptes clés sont plus populaires auprès des équipes de vente, par exemple. Les départements RH, quant à eux, peuvent créer une newsletter de défense des intérêts des employés afin de positionner l’entreprise et les employés comme leaders d’opinion, grâce à un contenu prêt à être partagé sur LinkedIn.
Si vous devez donner des informations à l’ensemble du personnel, un centre multimédia sur l’intranet est un bon moyen d’automatiser les flux d’informations. La catégorisation permet au lecteur de se concentrer sur les informations les plus intéressantes pour lui.
Valorisez votre travail
Le rôle d’un professionnel de la communication ne s’arrête pas à la couverture des médias « earned ». Nous vous aiderons à créer une newsletter qui reflète l’image de marque de votre organisation. Sélectionnez simplement la couverture que vous souhaitez partager et vous voilà prêt à programmer ou à envoyer, sans quitter l’application Meltwater. Nos clients utilisent les newsletters pour :
- Partager les mentions de l’entreprise dans les médias
- Fournir aux responsables des commentaires sur les articles clés
- Compiler des comptes rendus sur le marché et les concurrents
Présentation de l’actualité et des mentions sociales
Utilisez un logiciel pour ajouter un contenu agréable et dynamique à votre site Web afin de promouvoir les actualités récentes, les mentions de la marque et les mentions intéressantes sur les médias sociaux. Notre fil d’actualité est personnalisé pour être fidèle à votre marque, et vous pouvez sélectionner le contenu que vous souhaitez afficher. De cette façon, vous pouvez :
- Afficher une image positive de la marque auprès des investisseurs, des clients, des employés et des dirigeants
- Diffuser des témoignages de clients à partir des médias sociaux
- Intégrer facilement le marketing de contenu dans vos programmes en publiant des informations sur le secteur provenant des médias traditionnels et sociaux
« L’un des principaux atouts de Meltwater est que nous obtenons facilement un aperçu de la couverture médiatique en ligne ou des mentions sur les médias sociaux et que nous pouvons adapter les newsletters internes. C’est ainsi que les informations pertinentes et correctes sont transmises aux bonnes personnes. »
Siri Grude, responsable marketing, Kverneland Group
Mais quel est le meilleur format pour une newsletter ?
Une newsletter interne à l’entreprise peut être perçue comme un simple e-mail de plus dans notre boîte de réception, non ? Le design est donc un élément crucial qui incitera ou non vos lecteurs à s’engager et à cliquer. Aujourd’hui, vous pouvez utiliser un template professionnel de newsletter ou personnaliser le vôtre grâce à Meltwater. Découvrez nos templates de newsletter ici.
Améliorez votre communication interne en favorisant l’engagement des employés
La défense des intérêts des employés est essentielle à la construction et à la préservation de la réputation de la marque. Il est donc logique de cultiver une culture interne forte. Et une newsletter interne est une composante essentielle de tout bon programme de défense des intérêts des employés. Maintenant que les newsletters internes sont plus faciles à produire, pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui ?
Témoignages
Questions fréquentes
La gamme de produits de Meltwater se compose de newsletters internes par e-mail et de fils d’actualité sur le site internet. Ces produits vous permettent de tenir vos parties prenantes informées en partageant le contenu le plus pertinent à partir des résultats de veille médiatique.
La newsletter et le fil d’actualité sont des produits inclus dans notre plateforme de veille médiatique, complète et intégrée. Vous pouvez sélectionner manuellement le contenu que vous souhaitez afficher ou laisser les résultats de votre veille médiatique s’afficher automatiquement. La plateforme est conçue de façon à être interactive et facile à utiliser.
Lorsque vous utilisez Meltwater pour envoyer des newsletters internes, vous avez la possibilité de choisir les destinataires du contenu. Partagez soit des newsletters à l’échelle de l’entreprise, avec des actualités et un contenu pertinents, soit des newsletters hebdomadaires ou mensuelles destinées uniquement à certaines parties prenantes.
Le fil d’actualité de Meltwater est personnalisé pour refléter l’image de votre marque ou de votre intranet interne. Vous pouvez sélectionner le contenu que vous souhaitez afficher. Installez votre fil d’actualité RSS et tenez votre organisation informée.
À quoi devrait ressembler votre Suite Meltwater?
Que vous souhaitiez commencer à petite échelle ou intégrer Meltwater à l'échelle mondiale, nos produits s'adaptent pour vous accompagner sur le chemin que vous souhaitez emprunter.