Afin de réduire le temps passé à la gestion manuelle des newsletters internes et à la création de rapports, des solutions numériques existent et accompagnent efficacement les entreprises. Par exemple, une application mobile peut permettre de communiquer avec l’équipe de direction. Si une information est urgente et doit être personnalisée, il est possible de l’envoyer sur le téléphone portable de la direction via des notifications push.

La newsletter numérique est un moyen supplémentaire de fournir des informations régulières aux différentes parties prenantes de l’entreprise. Le recours à ces communications est très dynamique. Dans le cas le plus simple, il peut s’agir d’une revue de presse classique mettant en évidence les informations les plus importantes concernant la réputation de l’entreprise. En revanche, les newsletters de veille commerciale qui contiennent des informations sur les concurrents, les fournisseurs et les comptes clés sont plus populaires auprès des équipes de vente, par exemple. Les départements RH, quant à eux, peuvent créer une newsletter de défense des intérêts des employés afin de positionner l’entreprise et les employés comme leaders d’opinion, grâce à un contenu prêt à être partagé sur LinkedIn.

Si vous devez donner des informations à l’ensemble du personnel, un centre multimédia sur l’intranet est un bon moyen d’automatiser les flux d’informations. La catégorisation permet au lecteur de se concentrer sur les informations les plus intéressantes pour lui.