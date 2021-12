20 ans d’expérience en tant que première plateforme de veille médiatique.

La quantité d’informations publiées en ligne ne cesse d’augmenter chaque jour, alors que les professionnels RP et marketing disposent d’un temps limité pour trouver du contenu pertinent.

Nous vivons désormais à une époque où rien ne se passe dans le monde réel sans laisser de traces en ligne. Forts de 20 ans d’expérience, les services de veille médiatique faciles à utiliser de Meltwater ont aidé des millions de professionnels du marketing et des RP, dans le monde entier, à suivre leur marque, leurs marchés, le paysage concurrentiel, les tendances et bien plus encore.

Depuis 2001, nous avons investi dans une technologie exclusive pour recueillir le contenu de plus de 270 000 sources d’information mondiales, plateformes de médias sociaux, forums, blogs, publications, émissions et podcasts. Nous récupérons plus de 500 millions de nouveaux contenus chaque jour et continuons à ajouter des sources d’information quotidiennement. Vous pouvez également toujours accéder à vos résultats de recherche et obtenir des analyses en temps réel grâce à notre application mobile leader du secteur, disponible sur iOS et Android.

