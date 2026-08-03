Logiciel de veille médiatique
Des insights en temps réel. Une couverture complète.
Meltwater offre un suivi et une analyse complets des médias à travers les actualités en ligne, les médias sociaux, la presse, la télévision et les podcasts, recueillant ainsi plus de contenu et de conversations que quiconque dans le secteur. Notre outil de suivi de l’actualité repère les mots-clés liés aux sujets qui vous intéressent et regroupe tout le contenu public en ligne et éditorial qui mentionne vos mots-clés.
20 ans d’expérience en tant que première plateforme de veille médiatique.
La quantité d’informations publiées en ligne ne cesse d’augmenter chaque jour, alors que les professionnels RP et marketing disposent d’un temps limité pour trouver du contenu pertinent.
Nous vivons désormais à une époque où rien ne se passe dans le monde réel sans laisser de traces en ligne. Forts de 20 ans d’expérience, les services de veille médiatique faciles à utiliser de Meltwater ont aidé des millions de professionnels du marketing et des RP, dans le monde entier, à suivre leur marque, leurs marchés, le paysage concurrentiel, les tendances et bien plus encore.
Depuis 2001, nous avons investi dans une technologie exclusive pour recueillir le contenu de plus de 270 000 sources d’information mondiales, plateformes de médias sociaux, forums, blogs, publications, émissions et podcasts. Nous récupérons plus de 500 millions de nouveaux contenus chaque jour et continuons à ajouter des sources d’information quotidiennement. Vous pouvez également toujours accéder à vos résultats de recherche et obtenir des analyses en temps réel grâce à notre application mobile leader du secteur, disponible sur iOS et Android.
Ce que nous suivons
Difussion
Nous disposons de plusieurs options différentes pour le suivi de la télévision et de la radio, entièrement intégrées au produit Meltwater. Nous veillerons donc à vous recommander celle qui est la plus appropriée à votre région.
Médias sociaux
Nous vous permettons de suivre plus de 15 canaux de médias sociaux différents (y compris l’accès à l’ensemble du contenu de Twitter), des blogs et des commentaires sur des articles d’actualité et des évaluations de produits.
Actualités en ligne
Nous analysons plus de 270 000 sources d’information dans le monde. Avec des clients dans 125 pays, nous avons une approche à la fois locale et mondiale, ce qui vous permet de bénéficier d’une couverture partout où l’actualité se présente.
Presse
Grâce à un réseau très fiable de partenaires mondiaux, régionaux et locaux de suivi de la presse, vous avez l’assurance que Meltwater vous fera parvenir toute publication vous concernant.
Podcasts
Nous vous aidons à suivre plus de 25 000 podcasts à l’échelle mondiale, avec la possibilité d’ajouter des podcasts à notre réseau de capture si nous ne couvrons pas ce dont vous avez besoin.
Le logiciel de suivi des médias de Meltwater vous aidera à suivre :
- Le volume des mentions : nous surveillons votre couverture médiatique sur une période spécifique à travers les actualités en ligne, les blogs, les médias sociaux, les forums et les sites d’évaluation
- La part de voix par plateforme : où votre marque est-elle le plus mentionnée, et où devriez-vous investir plus de temps et d’énergie ?
- La portée potentielle des mentions : cet indicateur montre le potentiel total d’impressions que vous avez reçues sur une période donnée grâce à votre couverture médiatique
- L’analyse du sentiment : une mesure de la façon dont votre marque est perçue dans les discussions en ligne
- L’analyse des tendances : les sujets les plus courants associés à votre marque
- Les publications principales : les publications qui parlent le plus de votre marque.
- Les localisations principales : d’où proviennent les mentions de votre marque
- Les principaux influenceurs et journalistes : qui mentionnent votre marque, vos produits ou vos parties prenantes clés
Un monde d'informations
Suivi mondial des médias
Les entreprises qui opèrent dans différentes régions sont souvent confrontées au fait que les marchés ne sont pas reliés par un seul système de suivi mondial. Dans le monde d’aujourd’hui, le cycle des informations évolue rapidement et se propage sur les médias sociaux et dans le monde entier en un clin d’œil. Si vous ne suivez pas les actualités et les médias sociaux à l’échelle mondiale, et si vous ne suivez pas le sentiment de votre couverture, vous risquez de passer à côté d’informations importantes.
Les entreprises capables de dégager des informations à partir d’une source unique et de comparer les marchés et les services sur la base de données unifiées bénéficient d’un véritable avantage concurrentiel. Notre fonction de suivi des actualités et des médias sociaux à l’échelle mondiale vous permet de :
- Découvrir les articles d’actualité correspondant à vos mots-clés, dès leur publication
- Comprendre comment votre marque est perçue sur les médias sociaux et les marchés
- Créer des alertes par e-mail et des notifications mobiles adaptées à vos besoins
Créez un lien avec vos consommateurs
Écoutez les besoins et les désirs de votre marché
Même si vous êtes un expert dans votre domaine, vous ne pouvez pas suivre tout ce qui se passe en permanence. Notre cerveau humain ne peut tout simplement pas agréger de grands volumes d’informations, provenant de multiples canaux médiatiques, afin d’identifier des tendances.
La veille médiatique peut aider les professionnels marketing et RP à identifier et à saisir les tendances émergentes du marché avant qu’elles ne se généralisent. Ce faisant, ils ont la possibilité d’adapter leurs produits et services aux besoins de leur public.
Mesurez vos médias
Évaluez vos performances
Il ne s’agit pas seulement de vous. Comment pouvez-vous évaluer les performances de votre contenu médiatique si vous n’avez pas de point de comparaison ? Quelle que soit la taille de votre entreprise et ses performances, le fait de garder un œil sur la concurrence, en temps réel, vous fournira des informations essentielles :
- Quelles conversations se tiennent autour des marques et des médias concurrents ?
- Comment les marques concurrentes sont-elles positionnées et quel est le sentiment des clients à leur égard ?
- Où sont-elles mentionnées ? Et par qui ?
- Et, surtout, comment pouvez-vous les devancer ?
Engagement, éducation, exploration
Analyse complète des médias
Plus que jamais, les professionnels des RP et de la communication doivent justifier du retour sur investissement de leurs actions médiatiques. C’est pourquoi nous proposons une large gamme d’options d’analyse et de rapports personnalisés pour vous aider à démontrer la valeur réelle et tangible de votre travail. Nous savons que les professionnels RP et marketing doivent contrôler la gestion de la réputation de leur entreprise. Grâce à notre plateforme, vous pouvez facilement créer des tableaux de bord à partager comprenant un large éventail d’analyses disponibles. Ces analyses portent sur l’exposition aux médias, les graphiques de part de voix, l’écho social avancé et les fonctions personnalisées de scoring. Nos fonctions d’analyse des médias basées sur les données vous permettent de :
- Construire des tableaux de bord à partager afin d’informer les principales parties prenantes
- Comparer vos propres performances à celles de vos concurrents selon des dizaines de paramètres
- Suivre l’écho social de vos communiqués de presse, en temps réel
- Profiter de fonctions personnalisées de scoring
- Créer en un clic des rapports complets contenant des informations fournies par l’IA
Consolidez toutes vos actions de marketing et de communication, au sein d’une seule et même plateforme.
Prenez des décisions éclairées
Les informations que vous pouvez obtenir grâce à une stratégie avancée de veille médiatique aident déjà des millions d’entreprises à prendre des décisions plus éclairées, leur donnant ainsi un sérieux avantage sur la concurrence.
Gagnez du temps
Avez-vous le temps de parcourir les médias, les forums spécialisés et les groupes de médias sociaux pour suivre les performances de votre marque en ligne ? Ce n’est certainement pas le cas de la plupart des professionnels RP. En outre, la quantité d’informations qui circulent en dehors de leur propre sphère rend difficile la distinction entre les sources d’information les plus pertinentes et les autres. En d’autres termes, le suivi des médias vous fera gagner beaucoup de temps. Et ce temps, vous pouvez l’investir dans des tâches plus importantes, comme la préparation de votre prochaine campagne de marketing.
Améliorez votre service global
Vous pouvez apprendre beaucoup lorsque vous prenez le temps d’écouter, en temps réel, ce qui se dit autour de vous. Les services avancés de veille médiatique peuvent parcourir les sites d’évaluation, ce qui vous permet d’identifier les tendances liées à la qualité de votre service. Par exemple, si vous identifiez des plaintes croissantes concernant le temps que mettent vos équipes de médias sociaux à répondre, vous pourriez envisager d’engager une paire de bras supplémentaires pour renforcer votre capacité de traitement.
Questions fréquentes
Meltwater peut analyser plus de 270 000 sources d’information dans le monde. De plus, la plateforme intégrée vous permet de suivre les conversations de plus de 15 canaux de médias sociaux différents, de podcasts, d’émissions et de presse.
La plateforme de veille médiatique de Meltwater est conçue pour être intuitive et facile à utiliser. Lorsque vous signez un contrat avec Meltwater, vous bénéficiez d’une assistance pour configurer votre nouveau compte et vous assurer que les recherches, les rapports et les tableaux de bord sont efficaces. En outre, le service offre des recherches ad hoc illimitées et invite l’utilisateur à travailler dans la plateforme lorsque de nouveaux besoins apparaissent.
Oui. À titre d’exemple, Meltwater s’intègre avec l’API de Google Analytics afin de présenter directement ces données à l’utilisateur dans les tableaux de bord de veille médiatique. Début 2021, nous avons lancé l’intégration à Slack, qui fournit à l’utilisateur des alertes alimentées par l’IA et envoyées directement à Slack. En outre, l’API et les applications commerciales de Meltwater vous aident à associer des données internes et externes.
Lorsque vous signez un contrat avec Meltwater, vous avez accès au service client en direct 24/7, via le tchat. Vous ne savez pas comment créer une recherche ? Aucun problème. Les clients peuvent accéder aux articles de support intégrés au produit et discuter avec notre service client directement depuis l’application. Les professionnels et les entreprises bénéficient également d’un conseiller personnel pour tous les types d’assistance et de questions.
À quoi devrait ressembler votre Suite Meltwater ?
Que vous souhaitiez commencer à petite échelle ou intégrer Meltwater à l'échelle mondiale, nos produits s'adaptent pour vous accompagner sur le chemin que vous souhaitez emprunter.