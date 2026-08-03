Consolidez toutes vos actions de marketing et de communication, au sein d’une seule et même plateforme.

Prenez des décisions éclairées

Les informations que vous pouvez obtenir grâce à une stratégie avancée de veille médiatique aident déjà des millions d’entreprises à prendre des décisions plus éclairées, leur donnant ainsi un sérieux avantage sur la concurrence.



Gagnez du temps

Avez-vous le temps de parcourir les médias, les forums spécialisés et les groupes de médias sociaux pour suivre les performances de votre marque en ligne ? Ce n’est certainement pas le cas de la plupart des professionnels RP. En outre, la quantité d’informations qui circulent en dehors de leur propre sphère rend difficile la distinction entre les sources d’information les plus pertinentes et les autres. En d’autres termes, le suivi des médias vous fera gagner beaucoup de temps. Et ce temps, vous pouvez l’investir dans des tâches plus importantes, comme la préparation de votre prochaine campagne de marketing.



Améliorez votre service global

Vous pouvez apprendre beaucoup lorsque vous prenez le temps d’écouter, en temps réel, ce qui se dit autour de vous. Les services avancés de veille médiatique peuvent parcourir les sites d’évaluation, ce qui vous permet d’identifier les tendances liées à la qualité de votre service. Par exemple, si vous identifiez des plaintes croissantes concernant le temps que mettent vos équipes de médias sociaux à répondre, vous pourriez envisager d’engager une paire de bras supplémentaires pour renforcer votre capacité de traitement.