Dans un paysage médiatique saturé, les marques cherchent constamment de nouvelles façons de se démarquer et de s'engager avec leur public. C'est à ce moment que Twitch entre en jeu. Avec sa plateforme dynamique de streaming en direct, l’outil offre aux marques une opportunité unique de captiver et d'interagir avec des millions de spectateurs passionnés.

Dans cet article, nous explorerons comment Twitch révolutionne le marketing des marques sur les réseaux sociaux, en offrant des interactions et du trafic pour les marques. Plongez-vous dans le monde captivant de cette plateforme et découvrez comment cette plateforme transforme les relations entre les marques et leur public cible.

Sommaire :

Qu’est-ce que Twitch ?

Twitch est une plateforme de streaming en direct populaire, principalement connue pour les jeux vidéo, qui couvre également une grande variété d'autres contenus tels que l'art, la musique, le sport électronique (e-sport), les émissions de discussion et bien plus encore. Lancée en 2011, la plateforme permet aux utilisateurs de diffuser en direct leurs sessions de jeu, de partager leur écran, de discuter avec les spectateurs via un chat en direct et de construire une communauté en ligne.

À l'origine, ce site était un spin-off du site Justin.tv, axé exclusivement sur le streaming de jeux vidéo. Cependant, au fil des ans, le réseau social a connu une croissance phénoménale et est devenu la plateforme de streaming la plus populaire pour les joueurs et les créateurs de contenu en direct. En 2014, Amazon a acquis Twitch, ce qui a permis à la plateforme de se développer davantage.

Aujourd'hui, Twitch attire des millions de spectateurs et compte des milliers de streamers actifs qui diffusent en direct régulièrement. Les spectateurs peuvent interagir avec les streamers et d'autres membres de la communauté en utilisant le chat en direct, en soutenant leurs créateurs préférés via des abonnements payants ou des dons, mais également en participant à des discussions sur les forums de la plateforme. Celle-ci organise des événements spéciaux, des campagnes de social media, des marathons de streaming et des compétitions d’e-sports.

Twitch fonctionne comme une plateforme de streaming en direct qui permet aux utilisateurs de diffuser leur contenu en temps réel. Voici les étapes principales de son fonctionnement :

Pour utiliser Twitch, les internautes doivent créer un compte gratuit. Il est possible de s'inscrire en utilisant une adresse e-mail ou en se connectant via son compte existant sur des plateformes telles que Google ou Facebook.

Une fois connectés, il s'agit de créer sa propre chaîne sur laquelle le contenu en direct sera diffusé. Les streamers peuvent la personnaliser en ajoutant une description, une image de profil, une bannière, des panels d'information, et en définissant des paramètres tels que les catégories de contenu et les paramètres de chat.

Les streamers doivent utiliser un logiciel de streaming pour diffuser leur contenu en direct. Des logiciels populaires tels que OBS (Open Broadcaster Software) ou Streamlabs OBS sont couramment utilisés. Ces logiciels permettent de capturer leurs écrans de jeu ou d'autres sources vidéo, de gérer les paramètres audios, de superposer des éléments graphiques tels que des webcams, des alertes de dons, etc, et d'envoyer le flux en direct sur la plateforme.

Une fois le logiciel de streaming configuré, il est possible de démarrer la diffusion en direct. Les utilisateurs peuvent choisir les catégories de contenu pertinentes, ajouter des tags appropriés pour aider les spectateurs à trouver leur diffusion, et définir des titres accrocheurs pour attirer l'attention.

Pendant la diffusion en direct, les utilisateurs peuvent interagir avec les spectateurs via le chat en direct de Twitch, mais aussi grâce aux likes comme sur Facebook. Les spectateurs ont la possibilité d'envoyer des messages, de poser des questions, de discuter avec d'autres membres du chat, et les streamers peuvent répondre et interagir avec eux, en temps réel.

Ajoutons aussi que Twitch offre plusieurs moyens de monétiser le contenu. Les streamers peuvent gagner de l'argent grâce aux abonnements payants, aux dons des spectateurs, aux publicités diffusées pendant leurs diffusions et aux partenariats avec des marques. Ils peuvent également vendre des produits dérivés ou promouvoir des liens d'affiliation.

Ce réseau social met l'accent sur la construction d'une communauté en ligne. Les internautes peuvent organiser des événements spéciaux, des concours, des marathons de streaming, et ils peuvent utiliser d'autres fonctionnalités de la plateforme pour interagir avec leur communauté et fidéliser leur public.

Qui regarde Twitch ?

Twitch attire un large éventail de spectateurs issus de différentes communautés et intérêts. Son public principal est composé de jeunes adultes et d'adolescents passionnés par les jeux vidéo.

Cette plateforme est aussi appréciée par les fans de l'e-sport. Cette pratique, qui désigne les compétitions professionnelles de jeux vidéo, a connu une énorme croissance ces dernières années. Twitch est devenu une plateforme incontournable pour regarder des tournois d'e-sport en direct, soutenir leurs équipes et joueurs préférés, et participer à cette communauté.

Aussi, de nombreux streamers, artistes, musiciens, cuisiniers et autres créateurs de contenu utilisent cet outil pour partager leur travail en direct. Ils peuvent présenter leurs talents, interagir avec les spectateurs et construire leur propre communauté de fans.

Quel que soit leur passion ou leur intérêt, les spectateurs de Twitch peuvent trouver une communauté qui partage leurs centres d'intérêt et interagir avec des créateurs de contenu passionnés. Il s’agit d’une plateforme dynamique où chacun peut trouver du contenu qui l'inspire et se connecter avec des personnes partageant les mêmes intérêts.

La majorité des utilisateurs ont entre 18 et 34 ans. Ce n’est donc pas le même public que pour le marketing sur Facebook notamment. Parmi les utilisateurs, nous pouvons compter les passionnés d'art et de créativité, les fans de musique et les spectateurs intéressés par des sujets spécifiques tels que la science, la politique, la mode, le fitness, le voyage, la comédie et bien d'autres.

Que peut-on voir sur Twitch ?

Il existe une grande variété de contenus à regarder sur la plateforme. Si l’application est majoritairement centrée sur les jeux vidéos et l'e-sport, elle se développe autour d'autres types de contenus. En voici quelques-uns :

Création de contenu artistique : l'outil propose une catégorie "Art" où les artistes diffusent leurs sessions de dessin, de peinture, de sculpture et d'autres formes d'art en direct. Vous pouvez regarder des artistes créer des œuvres originales, poser des questions sur leurs techniques et interagir avec eux pendant leur live.



Musique en direct : des musiciens, des DJs et des producteurs de musique utilisent Twitch pour diffuser des performances en direct, des sessions de mixage, des leçons de musique et des discussions sur la musique. Vous pouvez écouter différents genres musicaux, découvrir de nouveaux artistes et interagir avec eux pendant leurs diffusions.



Émissions de discussion et de podcasts sur une variété de sujets tels que la politique, la science, les actualités, le divertissement, le sport et bien d'autres. Ces émissions offrent une plateforme pour les débats, les interviews, les analyses et les discussions interactives avec les spectateurs.



Il est possible de découvrir des streams liés à différents hobbies et activités créatives. Cela peut inclure la cuisine, le fitness, la mode, les voyages, la comédie, le développement personnel et bien plus encore. Les utilisateurs partagent leurs compétences, leurs conseils et leurs expériences tout en permettant aux spectateurs de participer et d'interagir avec eux.



Twitch organise également des événements spéciaux, des marathons de streaming et des festivals en ligne. Cela peut inclure des initiatives caritatives, des conventions et avant-premières de jeux vidéos, des compétitions spéciales et bien d'autres occasions qui offrent une expérience unique aux spectateurs.



Pourquoi utiliser Twitch au sein de votre entreprise ?

Utiliser ce réseau social au sein de votre entreprise offre de nombreux avantages uniques. Voici quelques raisons clés pour lesquelles il est conseillé d'intégrer ce réseau social à votre stratégie marketing :

Engagement interactif : c’est une plateforme de streaming en live qui favorise l'interaction directe avec votre public. Vous pouvez interagir en temps réel avec vos clients, répondre à leurs questions, recueillir leurs commentaires et créer des liens solides avec votre audience. Audience engagée : elle compte des millions de spectateurs passionnés, prêts à découvrir et à soutenir de nouvelles marques. Vous avez la possibilité de toucher une audience hautement engagée, prête à interagir avec votre contenu et à devenir des défenseurs de votre marque. Promotion de produits et services : utile pour promouvoir vos produits ou services de manière authentique. Vous pouvez organiser des diffusions en direct pour présenter votre entreprise, offrir des démonstrations interactives, répondre aux questions des spectateurs et renforcer la confiance dans votre marque. Influenceurs et partenariats : Twitch abrite une communauté florissante d'influenceurs et de créateurs de contenu. En collaborant avec des streamers, vous êtes en mesure d’établir des partenariats stratégiques pour accroître la visibilité de votre marque, atteindre de nouveaux publics et bénéficier de la crédibilité de ces personnalités publiques.



La création d'une communauté pour une marque peut être un excellent moyen d'interagir avec votre public cible, de promouvoir votre marque et de fidéliser vos clients. Voici plusieurs étapes pour vous aider dans cette démarche :

Avant de commencer, clarifiez vos objectifs spécifiques pour votre communauté Twitch. Souhaitez-vous accroître la notoriété de votre marque, générer du trafic vers votre site web, promouvoir des produits ou services spécifiques, ou simplement offrir un espace interactif pour vos clients ? Comprendre vos objectifs vous aidera à orienter vos efforts. Faire en sorte que votre profil reflète votre marque de manière cohérente. Pour cela, vous pouvez utiliser un nom de chaîne pertinent par rapport à votre domaine d’activité, télécharger un logo ou une photo de profil qui représente votre marque et créer une bannière attrayante. Il est aussi pertinent de rédiger une description claire de votre marque, de vos valeurs et de ce que les spectateurs peuvent attendre de votre communauté. Déterminer le type de contenu que vous allez diffuser sur la plateforme pour promouvoir votre marque. Vous pouvez organiser des diffusions de jeux en rapport avec votre secteur d'activité, proposer des discussions ou des ateliers liés à votre domaine, organiser des événements spéciaux ou partagez des lives avec des invités pertinents. Assurez-vous que votre contenu est intéressant, divertissant et en adéquation avec l'image de votre marque. L'engagement est essentiel pour construire une communauté solide. Il est conseillé d’interagir activement avec vos spectateurs en répondant à leurs questions, en discutant dans le chat en direct et en encourageant les conversations. Créez un sentiment d'appartenance en remerciant régulièrement vos abonnés pour leur soutien. Pour encourager la fidélité et l'engagement, vous pouvez envisager d'offrir des avantages exclusifs à votre communauté. Cela peut inclure des emojis personnalisés, des badges de chat, des concours réservés aux spectateurs, des réductions sur vos produits ou services, ou même des abonnements gratuits à votre chaîne. La collaboration avec d'autres streamers, des social influenceurs ou des marques qui partagent des intérêts similaires, peut vous aider à élargir votre audience et atteindre de nouveaux spectateurs.



Pour analyser les statistiques d'une chaîne Twitch, vous avez la possibilité d’utiliser les outils d'analyse intégrés à la plateforme, appelés Twitch Analytics. Cette fonctionnalité est comparable à Facebook Ads avec Meta For Business. Afin d’y accéder, rendez-vous sur Twitch Studio en accédant à la section "Créateur" ou "Créateur de contenu" de votre profil, puis cliquez sur "Tableau de bord".

Dans Twitch Studio, recherchez l'onglet "Statistiques" ou "Analytics" pour accéder aux données analytiques de votre chaîne. La page des statistiques vous fournira une vue d'ensemble des données clés de votre chaîne. Vous pouvez voir des informations telles que le nombre de followers, le nombre de vues, la durée de visionnage, le taux d'engagement, les abonnements, etc.

Les statistiques de flux en direct vous fourniront des informations détaillées sur vos diffusions en direct, notamment le nombre de spectateurs, la durée moyenne de visionnage, les pics de fréquentation, les emplacements géographiques des spectateurs, etc. Cette veille média vous aidera à évaluer l'efficacité de vos diffusions et à identifier les moments forts.

Twitch Analytics vous fournira également des informations sur votre audience, telles que l'âge, le sexe, les intérêts et les pays d'origine de vos spectateurs. Ces données démographiques vous aideront à mieux comprendre votre public cible.

Twitch offre de nombreux avantages et opportunités pour les marques qui souhaitent développer leur présence en ligne. En s'appuyant sur la popularité croissante de la plateforme, les marques peuvent atteindre un large public de joueurs, de passionnés de jeux vidéo, d'artistes et de communautés spécifiques. Découvrez comment tirer profit de cette plateforme en contactant les experts Meltwater.