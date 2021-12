12 chiffres Instagram à connaître pour créer le post parfait

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels actifs, dont 14 millions de français, Instagram peut être un véritable tremplin pour votre marque. Mais encore faut-il savoir s’en servir ! Comment créer le post parfait sur Instagram, qui fera pleuvoir les likes et rendra jaloux vos concurrents ? Nous avons réuni les résultats de nombreuses études sur l’engagement, pour vous donner les clés de la réussite sur Instagram !

1. Le contenu

Photo ou vidéo ? Si les vidéos sont de plus en plus utilisées par les marques (et représentent 13,2% de tous les contenus), les photos restent les publications préférées du grand public. Celles-ci génèrent 36% plus d’engagement que les vidéos, selon Simply Measured.

Il faut ensuite savoir quoi prendre en photo. Certains sujets fonctionnent plus que d’autres. Par exemple les photos de visages génèrent 38% de likes et 32% de commentaires en plus. Pour les marques, ce sont les photos de produits qui sont les plus efficaces.

Source : @papermint_paris

En effet, 65% des publications de marque les plus performantes sur Instagram affichent des produits, tandis que seulement 29% d’entre elles font figurer des influenceurs ou célébrités.

Une fois votre photo prise avec soin, vous pouvez ajouter un filtre ! D’après l’étude de Yahoo Labs et Georgia Tech, les photos publiées avec un filtre génèrent plus d’engagement que sans, surtout ceux aux teintes chaudes et qui augmentent l’exposition et les contrastes. Munis du bon filtre, vos visuels ont 21% de chances en plus d’être vus et peuvent générer 45% de commentaires en plus. L’étude conclue donc que ceux à privilégier sont Mayfair, Rise, Valencia, Hefe et Nashville, tandis que Lo-Fi et X-Pro II sont à éviter.

Source : Yahoo Labs et Georgia Tech

Enfin, une dernière étude de Curalate démontre que les photos les plus lumineuses et qui comportent une seule couleur dominante génèrent plus d’engagement que les autres.

2. La description

Il n’y a pas de corrélation directe entre la longueur de la description d’un contenu et l’engagement qu’il génère. Toutefois, Simply Measured note que les marques les plus populaires sur Instagram publient des descriptions de 138 caractères en moyenne, hashtag compris.

En revanche, mentionner un autre compte dans sa description revient à 56% d’engagement en plus, car cela permet de toucher une audience plus large.

D’après la même étude, géolocaliser ses publications rapporteraient 79% plus d’engagement.

Enfin, il ne faut pas hésiter à utiliser des emojis. Selon une étude de Quintly, les emojis permettent de profiter de 17% d’engagement en plus. Alors que l’emoji appareil photo est le plus utilisé, c’est le cœur rouge qui ramène le plus d’interactions, selon Simply Measured.

Source : Simply Measured

Les hashtags sont des outils indispensables pour booster la visibilité de vos messages sur Instagram, et de fédérer des communautés autour de votre marque. Mais, comme toute activité sur les réseaux sociaux, il existe des règles, quelque peu officieuses, mais qu’il ne faut pas négliger.

Trop de hashtags, tue le hashtag !

Une étude de TrackMaven révèle que les publications avec 9 hashtags reçoivent le plus d’engagements. Limitez-vous donc à quelques hashtags, en vous concentrant sur les plus pertinents par rapport à votre message et à votre audience.

Source : TrackMaven

Les hashtags sont le moyen idéal pour faire relayer un message et identifier votre communauté la plus engagée. Certaines marques ont même fait déposer les leurs !

L’enjeu est d’arriver à proposer des hashtags fédérateurs, qui suscitent l’interaction. Ne centrez pas vos hashtags sur votre marque, mais créez une expérience : lancement d’un jeu-concours, promotion d’un style de vie, etc.

Si vous souhaitez créer un hashtag, gardez une règle en tête : plus le hashtag est court, plus il captera de l’attention. Si vous en utilisez des trop complexes comme #astucespourmaitriserlartduhashtag, votre audience aura du mal à vous suivre.

Lorsque vous faites vous-mêmes une recherche de hashtag, vous tombez sur du contenu et des personnes intéressantes, mais vous rencontrez probablement des spammeurs également, des personnes qui utilisent des hashtags sans rapport avec leurs photos, uniquement pour surfer sur leur popularité.

Cependant, cette utilisation a une image très négative auprès du public, c’est pourquoi vous devriez vous assurer de n’employer que des mots liés à l’idée que vous voulez véhiculer.

De même, il peut être tentant d’utiliser des hashtags grands publics comme #followmeback ou #picoftheday, mais votre post sera vite noyé sous la quantité d’autres comptes qui utilisent ce hashtag.

Sur Instagram, certaines communautés se regroupent derrière des hashtags très spécifiques. Ces hashtags de niche seront utilisés par moins de personnes, mais celles-ci seront très engagées envers les contenus qui les utilisent.

Par exemple le secteur du fitness utilise des hashtags spécifiques comme #onebreathatatime, et celui du voyage a droit à #tinypeopleinbigplaces.

Pour identifier les hashtags de votre secteur, suivez les leaders du marché et analysez les différents hashtags qu’ils emploient.

Ne mentionnez pas les mêmes 10 hashtags sur tous vos posts, car vous atteindrez toujours les mêmes personnes. Pour diversifier votre audience, et gagner en visibilité sur le long-terme, pensez à varier vos hashtags.

Par exemple, si vous avez l’habitude d’utiliser un hashtag de lieu à chaque post, essayez de varier celui-ci en regardant les autres hashtags utilisés par les comptes influents sur ce lieu (ainsi #toulouse peut être remplacé par #toulousemaville ou #toulouseispink).

Pour aller plus loin, retrouvez notre guide gratuit « Promouvoir votre marque sur Instagram ». Nous y présentons :

Les étapes à suivre pour vous lancer sur Instagram

Les stratégies gagnantes pour engager vos abonnés

Les outils pour créer facilement vos posts et vos Stories

Téléchargez le guide ici.