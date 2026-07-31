Diffusion de communiqués de presse
Diffusez vos communiqués. Mesurez leur impact.
Vous avez du mal à susciter l’intérêt autour d’annonces importantes ? Nous pouvons vous aider. Créer un contenu engageant est une chose, mais le faire parvenir à des publics intéressés en est une autre. Lorsqu’un professionnel RP rédige un communiqué de presse, il doit trouver un moyen de le diffuser. Et c’est précisément là qu’un service de diffusion de communiqués de presse se révèle utile. Nous comprenons que des besoins différents requièrent des solutions différentes, c’est pourquoi nous mettons à disposition plusieurs moyens pour que votre communiqué de presse soit vu.
Diffusion de newswires
La diffusion de newswires est un service de distribution de communiqués de presse intégré à la plateforme de veille médiatique de Meltwater. Grâce à elle, les équipes RP sont en mesure de diffuser largement les communiqués de presse auprès des sites Web et des médias à tout moment, en temps réel ou en différé.
Ce type de diffusion consiste à mettre un communiqué « sur le fil de presse », un service de transmission électronique qui fournit du contenu média instantané aux services de presse et aux journalistes. Avec plus de 100 fils de presse parmi lesquels choisir, le service de diffusion de communiqués de presse Newswire de Meltwater aide les professionnels RP à bénéficier d’une couverture médiatique ciblée et garantie.
Le service de diffusion de communiqués de presse Newswire de Meltwater vous aide à transmettre votre message à un public aussi large que vous le souhaitez, qu’il s’agisse d’un public local, national ou mondial. Cette forme particulière de diffusion des communiqués de presse inclut les médias imprimés et audiovisuels, les sites en ligne, les bases de données et les publications professionnelles de votre choix. Elle intègre également des flux en temps réel et en texte intégral via le réseau satellitaire complet AP, le FTP en ligne et les syndicats de contenu.
Diffusion de wire Meltwater via le NASDAQ
- Diffusion de fils de qualité, en temps réel
- Tarification fixe
- Pas de limite de mots pour les communiqués non financiers
- 2 images incluses dans votre communiqué de presse
- Nombre illimité d’hyperliens inclus dans votre communiqué de presse
- Publication de communiqués sur les résultats et d’actualités financières importantes pour le marché, qui répondent à toutes les exigences réglementaires pour les sociétés cotées en bourse aux États-Unis ou au Canada
- Utilisation de services de traduction professionnels pour garantir un écho international aux communiqués de presse
- Suivi de l’engagement pour comprendre la performance du communiqué de presseSuivi de l’engagement pour comprendre la performance du communiqué de presse
Trouvez les bons influenceurs pour augmenter votre notoriété
Influenceurs Meltwater
Si votre équipe RP souhaite adopter une approche plus personnalisée lors de l’envoi de communiqués, découvrez notre service de diffusion auprès des influenceurs, également intégré à la plateforme de veille médiatique de Meltwater.
Le spam RP est un véritable problème et l’utilisation de cette méthode de diffusion des communiqués de presse contribue à y remédier. En effet, elle vous permet de personnaliser la distribution et de vous adresser à des journalistes ciblés, à des utilisateurs de médias sociaux de grande envergure, à des blogueurs et à des publics en ligne sur les médias sociaux qui ont exprimé un intérêt manifeste pour le sujet de votre communiqué. Par exemple, ce service de diffusion de communiqués de presse vous permet de rechercher des contacts RP sur la base de filtres tels que le rythme, le rôle ou des mots-clés contenus dans leurs articles récents.
Améliorez la pertinence et la portée
Communication RP ultra ciblée avec recherche par mots-clés
- Recherchez des contacts dans les médias, créez des listes de distribution ciblées, engagez directement le dialogue grâce à des actions de communication personnalisées et mesurez le succès de votre communiqué de presse sur une plateforme tout-en-un
- Profitez de notre fonction innovante de recherche par mots-clés qui analyse le contenu associé aux auteurs afin d’affiner vos listes de contacts
- Analysez les principaux indicateurs de diffusion des communiqués de presse, tels que les taux d’ouverture et de clics, le temps de lecture, et surveillez les nouveaux articles publiés à la suite de vos actions
« Meltwater a radicalement changé la façon dont nous gérons les relations publiques et la communication avec la presse... C’est beaucoup plus rapide et plus efficace. »
Massimiliano Colonna, coordinateur de la communication, Search for Common Ground
En quoi un service de diffusion de newswires peut-il aider à communiquer avec les influenceurs ?
La couverture offerte par un fil de presse est avant tout un média paid, et non un média earned. Comme elle est payante, cette forme de service de diffusion de communiqués de presse garantit une couverture médiatique certaine.
Ce type de service de diffusion est idéal si vous avez un contenu d’actualité général pour lequel vous recherchez une vaste couverture. Il peut s’agir, par exemple, d’annonces concernant votre société, de nouveaux membres du conseil d’administration, d’informations relatives aux capitaux et aux investissements, d’informations financières, etc.
La plupart des journalistes sont abonnés aux newswires. Les services de fil d’actualité les aident à identifier les nouvelles histoires et à vérifier les faits. Le plus souvent, les journalistes n’interagissent pas avec eux. Les journaux locaux et les sites en ligne reprennent automatiquement le communiqué mot pour mot ou extraient le titre du sujet des publications de presse. Ils sont également utilisés par des personnes occupant d’autres fonctions, comme les rédacteurs en chef, qui distribuent les communiqués de presse à leurs rédacteurs en fonction de leur domaine d’intérêt ou de leur secteur.
À l’inverse, la couverture médiatique obtenue grâce à l’interaction avec un contact média est du earned media. Vous vous adressez à un professionnel des médias, pas à une machine. En s’adressant à des contacts médias, les RP peuvent créer une communication très personnalisée et nouer des relations médias lucratives.
Si vous avez découvert un contact média qui publie des articles dont le contenu est similaire à celui de l’article que vous souhaitez diffuser. Par exemple, à l’aide de cet outil de diffusion de communiqués de presse, vous pouvez trouver des rédacteurs spécialisés dans les technologies qui dressent régulièrement le portrait de femmes PDG.
Si l’e-mail ressemble à une brochure ou à un communiqué, ils le supprimeront probablement ou le marqueront comme spam. Si l’e-mail est personnalisé et montre que vous avez fait des recherches, ils sont plus susceptibles de répondre, car le contenu du communiqué est pertinent et suscite l’intérêt.
Témoignages
Questions fréquentes
Oui. Grâce à la section de communication avec les influenceurs de la plateforme Meltwater, vous pouvez créer un template que vous et votre équipe pouvez utiliser pour gagner du temps.
Lorsque vous signez un contrat avec Meltwater, vous bénéficiez de l’accès à la plateforme et à notre tchat en direct 24h/24 et 7j/7 depuis l’application. L’aide à la recherche de médias dans notre centre de support vous permettra de trouver des réponses à vos questions.
Oui. Grâce à la plateforme intégrée de veille médiatique, vous serez en mesure de partager des annonces pertinentes avec la solution newswire, en ciblant des audiences locales, nationales ou mondiales. Créez vos propres listes de médias pour vous assurer que vous ciblez le bon public et les bons médias.
Oui. Grâce à la plateforme Meltwater, vous pouvez accéder aux newslines des marchés internationaux, nationaux et régionaux avec une solution de fil d’actualité entièrement intégrée. Vous pouvez utiliser les services de traduction professionnels pour garantir un écho international aux communiqués de presse.
À quoi devrait ressembler votre Suite Meltwater?
Que vous souhaitiez commencer à petite échelle ou intégrer Meltwater à l'échelle mondiale, nos produits s'adaptent pour vous accompagner sur le chemin que vous souhaitez emprunter.