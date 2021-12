Diffusion de newswires

La diffusion de newswires est un service de distribution de communiqués de presse intégré à la plateforme de veille médiatique de Meltwater. Grâce à elle, les équipes RP sont en mesure de diffuser largement les communiqués de presse auprès des sites Web et des médias à tout moment, en temps réel ou en différé.

Ce type de diffusion consiste à mettre un communiqué « sur le fil de presse », un service de transmission électronique qui fournit du contenu média instantané aux services de presse et aux journalistes. Avec plus de 100 fils de presse parmi lesquels choisir, le service de diffusion de communiqués de presse Newswire de Meltwater aide les professionnels RP à bénéficier d’une couverture médiatique ciblée et garantie.

Le service de diffusion de communiqués de presse Newswire de Meltwater vous aide à transmettre votre message à un public aussi large que vous le souhaitez, qu’il s’agisse d’un public local, national ou mondial. Cette forme particulière de diffusion des communiqués de presse inclut les médias imprimés et audiovisuels, les sites en ligne, les bases de données et les publications professionnelles de votre choix. Elle intègre également des flux en temps réel et en texte intégral via le réseau satellitaire complet AP, le FTP en ligne et les syndicats de contenu.

Demander une démo