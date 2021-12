Avant pour performer sur les réseaux sociaux : un court texte parsemé d’émojis accompagné d’une image inspirante pouvait suffire à générer des « likes » et des partages. Mais ça, c’était avant. Le paysage social a bien changé. Pour tirer profit de ces plateformes, il est désormais indispensable de mettre au point une stratégie pertinente, mais aussi de suivre les tendances social media pour adapter son community management aux nouveaux comportements.

Car les médias sociaux ont une particularité : ils évoluent en continu. De nouvelles plateformes émergent. Les goûts et les envies des audiences changent. Des fonctionnalités se transforment (à l’instar du populaire « Swipe up » d’Instagram devenu un sticker contenant un lien). Pour rester dans la course – et prendre de l’avance sur la concurrence – les entreprises doivent être attentives à ces évolutions et se montrer prêtes à les incorporer à leurs stratégies.

C’est tout l’objet de cet article : vous ouvrir une fenêtre sur les tendances social media management qui vont marquer l’année 2022. Et vous donner une idée des orientations à prendre, des formats à privilégier et des outils à employer pour booster les performances de votre community management tout au long de l’année à venir.

Table des matières

Community management : ce qui change en 2022 pour votre stratégie social media

1. Des contenus plus courts et plus interactifs

L’attention des utilisateurs sur les réseaux sociaux tend à se réduire. En cause ? D’une part la multiplication exponentielle des contenus, d’autre part l’évolution de la façon dont nous consultons les médias sociaux. On a forcément moins de temps à consacrer à la lecture d’un long article ou au visionnage d’une vidéo de 30 minutes quand on scrolle sur Facebook depuis son smartphone dans les transports en commun.

La conséquence, c’est moins de temps donné aux marketeurs pour capter l’attention des utilisateurs. Et donc moins de temps pour leur faire découvrir leurs produits/services ou leur marque. Ce sera donc l’une des grandes tendances social media management pour 2022 : les entreprises vont s’attacher à produire plus de contenus, mais plus courts et plus interactifs, de manière à toucher plus efficacement leurs cibles.

2. Le social shopping en plein boom

Autre tendance social media management importante pour 2022 : les entreprises vont utiliser plus intensément les réseaux sociaux pour vendre des produits aux utilisateurs, plutôt que de travailler la notoriété et l’engagement.

Les consommateurs sont prêts à franchir le pas : plus de la moitié affirme avoir déjà réalisé un achat sur un réseau social (HubSpot). Pour les marques, le moment est donc venu de s’engager pleinement dans le social shopping, non seulement en adoptant les fonctionnalités innovantes (multiplication des formats publicitaires, live-shopping, etc.), mais aussi en proposant un parcours d’achat omnicanal aussi fluide que possible. Une démarche qui doit se traduire par une stratégie social media management adaptée.

3. L’essor des micro-influenceurs

Le marketing d’influence va continuer sa route en 2022. Ce n’est pas une surprise. Ce qui l’est, par contre, c’est la direction qu’il prend : les marques commencent à valoriser la qualité plutôt que la quantité d’abonnés.

Par tradition, les entreprises qui pratiquent le marketing d’influence tendaient à s’orienter vers des personnalités qui comptent un maximum d’abonnés (idéalement au-delà de 500 000), espérant ainsi toucher une audience plus vaste. Or ce n’est pas forcément une stratégie qui est toujours rentable : en s’adressant à trop d’internautes, on prend aussi le risque de ne toucher personne et de ne pas cibler suffisamment son public cible.

C’est pourquoi les micro-influenceurs, qui comptent moins de 50 000 followers, sont aujourd’hui très intéressants pour les marques. Ils ont moins d’abonnés mais peuvent bien souvent compter sur une communauté plus fidèle et plus engagée, plus susceptible d’acheter les produits des marques mises en avant. Nul doute que ce sera l’une des tendances social media management majeures en 2022. Si vous n’aviez pas encore envisagé de travailler avec eux, alors l’heure est peut-être venue de s’y pencher !

4. L’importance des contenus générés par les utilisateurs

Alors que les marques exercent un contrôle toujours plus grand sur leurs stratégies social media, elles peuvent aussi compter sur leur communauté pour leur fournir des contenus à réutiliser. C’est une tendance que l’on verra se renforcer dans les années à venir : le fait de capitaliser sur les UGC (user generated content, soit les contenus générés par les utilisateurs en français) pour accroître la visibilité et générer de l’engagement.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 79 % des consommateurs déclarent être influencés dans leur décision d’achat par les contenus publiés par leurs pairs, 10 fois plus que par les contenus des influenceurs (Business Wire). Pour s’adapter, les marques auront donc intérêt à encourager leurs abonnés à produire et partager des contenus qui leur font référence, par exemple via des feedbacks ou des participations à des jeux concours. Ce type de contenu présente un avantage considérable : il permet aux marques de créer de l’authenticité. Ce sont des contenus postés par de vraies personnes qui utilisent vos produits. L’authenticité est une valeur clé pour créer de la confiance et générer de la désirabilité pour votre marque.

Les formats social media avec lesquels vous allez cartonner en 2022

Ces grandes tendances social media management pour 2022 s’accompagnent d’une évolution notable dans la manière de produire des contenus. Nous avons vu déjà (tendance n°1) que ceux-ci iront vers toujours plus de brièveté et d’interactivité. Mais au-delà de cette évolution, quels sont les formats qui vont cartonner ?

La vidéo (courte)

Les internautes partagent deux fois plus les vidéos que tout autre forme de contenu. En réponse, 93 % des marketeurs leur ont donné une place importante dans leur stratégie (Wyzowl). Ce n’est pas surprenant quand on sait que la vidéo permet d’atteindre tous les objectifs, quels qu’ils soient.

Or ce que l’essor rapide de TikTok et des Reels d’Instagram nous ont appris, c’est que les vidéos prisées par les internautes sont avant tout… très courtes ! La brièveté est en effet la caractéristique des posts sur TikTok, et les Reels (développées par Instagram pour concurrencer le réseau social qui monte) ont une durée maximale de 30 secondes. Ces vidéos doivent néanmoins être conçues pour toucher des audiences très spécifiques.

Le live stream

Dans le contexte de distanciation sociale que nous connaissons depuis 18 mois, les marques ont transformé leur manière de s’adresser à leurs audiences. Le format live s’est fortement développé à cette occasion afin de renforcer les liens entre les professionnels et leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Mais la pandémie n’a fait qu’accélérer une tendance déjà bien en place, incarnée par l’essor de la plateforme Twitch et du streaming en général (Facebook Live et autres fonctionnalités idoines).

Le live stream est un excellent levier pour communiquer des informations sur votre marque, faire passer des messages forts, véhiculer des valeurs, mais aussi présenter des produits ou des services. Ce format vous permet de diffuser des webinars, des FAQ, des rencontres et autres événements virtuels à fort potentiel d’engagement. Avec un avantage majeur : l’interactivité, les audiences ayant l’opportunité de commenter et de réagir en direct. On retrouve ainsi, à travers ce type de contenu, l’idée même de communauté réunie autour d’un événement, d’une marque ou d’une cause sociale.

Les stories

Peut-on dire que les stories font partie des tendances du social media management en 2022, alors qu’elles existent depuis des années ? Oui, dans la mesure où elles constituent toujours un format performant, très apprécié des utilisateurs des réseaux sociaux.

Presque toutes les plateformes sociales disposent d’une fonctionnalité de type « stories ». Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter ou LinkedIn intègrent tous une version de ces contenus créatifs et éphémères. Ces stories servent à mettre en avant une information, une actualité, un produit/service, un événement, etc. Elles sont idéales pour attirer l’attention sur des offres temporaires ou des événements ponctuels.

Or les stories sont une mine d’or en matière d’engagement. Surtout parce qu’elles sont immersives : 73 % des utilisateurs américains des réseaux sociaux disent que les stories leur permettent de sortir de leur quotidien et de vivre de nouvelles expériences (Facebook). Elles se caractérisent là aussi par leur authenticité et par leur façon de conférer aux audiences un fort sentiment d’appartenance à la communauté.

Les outils indispensables pour pratiquer le social media management en 2022

Terminons ce tour d’horizon des tendances social media management pour 2022 en évoquant les outils qui, sont des alliés incontournables des entreprises et des marques pour élaborer leurs stratégies, déployer leurs actions sur les médias sociaux, optimiser leurs campagnes et générer des performances.

Les outils de gestion des réseaux sociaux. Ils permettent de planifier et de programmer des publications, de suivre les posts, de collecter les données des internautes, de gérer sa réputation de marque, et d’obtenir de façon automatisée des mesures détaillées des performances (engagement, clics, achats, etc.). Un véritable gain de temps pour les community managers qui peuvent alors reprendre le contrôle et se concentrer sur des tâches moins manuelles !

Les outils d’aide à la création de contenus pour les médias sociaux . Parce qu’il n’est pas toujours facile de savoir quels contenus créer, des solutions comme Canva sont conçues pour vous aider à produire des posts pertinents pour chaque type de format, en fonction des plateformes sur lesquelles vous souhaitez publier. Grâce à eux les community managers peuvent créer facilement du contenu pour alimenter au quotidien les réseaux sociaux de leur marque.

. Parce qu’il n’est pas toujours facile de savoir quels contenus créer, des solutions comme Canva sont conçues pour vous aider à produire des posts pertinents pour chaque type de format, en fonction des plateformes sur lesquelles vous souhaitez publier. Grâce à eux les community managers peuvent créer facilement du contenu pour alimenter au quotidien les réseaux sociaux de leur marque. Les outils de social listening. L’écoute sociale est un incontournable pour savoir comment les internautes parlent de vous sur les réseaux. Ces outils analysent les flux de données issus des différentes plateformes pour en extraire les mentions de votre marque. Ils permettent notamment aux community managers de suivre la réputation de leur marque et de communiquer avec leurs directions concernant des posts sensibles avant qu’une crise ne se déclenche.



Les outils d’analyse des comportements de consommateurs. C’est ce qu’on appelle aussi les « insights consommateurs » : l’étude des changements dans le comportement de recherche et d’achat de groupes de clients spécifiques, afin de permettre aux marques d’adapter leurs stratégies. Grâce à ces outils, les directions marketing et communication peuvent mieux comprendre leurs audiences afin d’anticiper leurs besoins et identifier les canaux sur lesquels il faudra s’appuyer pour les atteindre.

Les réseaux sociaux sont constamment en mouvement. Pour garantir les performances de votre community management, vous devez l’être aussi ! Il est essentiel de suivre les tendances social media management pour 2022, mais aussi d’identifier les formats les plus efficaces pour toucher vos audiences, et d’adopter les outils qui feront toute la différence en matière de gestion de vos comptes sociaux, de compréhension de vos publics cibles, et de création de contenus adaptés.

Depuis des années, Meltwater développe des solutions conçues pour accompagner les entreprises (petites et grandes) dans leurs stratégies marketing. Contactez-nous pour en savoir plus !