Sommaire

Twitter permet aux utilisateurs de publier et d'interagir avec des messages, appelés tweets. Ils sont limités à 280 caractères, ce qui favorise une communication concise et directe. Les utilisateurs peuvent choisir de suivre d'autres utilisateurs dont les tweets leur semblent intéressants. Les tweets des utilisateurs suivis apparaissent ainsi sur leur propre fil d'actualité.

Les utilisateurs de la plateforme peuvent aimer une publication et la retweeter sur leur propre compte. Cette fonctionnalité favorise ainsi le partage de contenu et l’augmentation de l’audience. La plateforme propose également une fonction de messagerie instantanée et permet à ses utilisateurs de communiquer directement et de manière privée.

Le réseau social utilise des hashtags qui servent à regrouper les tweets autour d'un sujet commun. L’objectif est de faciliter la navigation et la recherche de contenu spécifique. Ils sont très utilisés dans le but d’augmenter la visibilité, mais aussi afin de favoriser l'interaction autour d'un tweet.

Quel est le nombre d'utilisateurs actifs dans le monde ?

Twitter est le 7ème réseau social le plus utilisé au monde, derrière Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Snapchat et Tiktok (source). Mais , notamment pour partager des opinions, des informations et des idées avec ses utilisateurs. En effet, les chiffres montrent clairement une augmentation constante du nombre d'utilisateurs au fil du temps :

En 2022, le nombre d'utilisateurs quotidiens était de 237,8 millions (source).

En janvier 2023, le nombre d'utilisateurs actifs était de 353,9 millions (source).

En avril 2023, Twitter atteignait environ 373 millions d'utilisateurs actifs (source).

Quels sont les chiffres clés à connaître sur ce réseau ?

Le 28 octobre 2022, l'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk a marqué un tournant majeur dans l'histoire du réseau social.

Depuis l'arrivée d'Elon Musk, Twitter a connu des bouleversements majeurs. En effet, le réseau social, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 5,1 milliards de dollars en 2021, a subi une baisse significative de ses revenus publicitaires, estimée à environ 40 % selon le Wall Street Journal. En 2022, le chiffre d'affaires a ainsi atteint 4,14 milliards de dollars, et il est prévu qu'il ne dépasse pas les 3 milliards de dollars en 2023 (source).

La valeur de l'entreprise a chuté de manière significative. Selon les estimations de Fidelity, une société de services financiers, la valeur de Twitter serait désormais d'environ 15 milliards de dollars, soit un peu plus d'un tiers des 44 milliards de dollars initialement déboursés par Elon Musk (source). Cette évaluation est basée sur l'analyse récente de Fidelity concernant sa participation dans l'entreprise.

Qui sont donc ces twittos qui peuplent l'univers de Twitter ? Quelles sont leurs caractéristiques, leurs habitudes et leurs préférences ? Nous allons le découvrir ensemble.

Le paysage Twitter est particulièrement masculin : en effet, près de 64.3 % des utilisateurs de Twitter sont des hommes, laissant donc 35,7 % à leurs homologues féminines (source).

Si Twitter attire indéniablement les jeunes, ce n'est pas uniquement une affaire de génération Z ou de Millenials. En effet, bien que 59,2 % des utilisateurs de Twitter aient entre 25 et 49 ans, nous observons aussi une représentation significative des utilisateurs âgés de 18 à 24 ans (17,1%) et de ceux de plus de 50 ans (17,1%) (source). Il semble donc que le "tweeting" n'ait pas d'âge !

Une plateforme mondiale

Si les États-Unis restent le pays avec le plus grand nombre d'utilisateurs, la plateforme a su conquérir d'autres territoires. À titre d'exemple, le Japon compte 58,95 millions d'utilisateurs, l'Inde 23,6 millions, et le Brésil 19,05 millions. D'ailleurs, saviez-vous que Twitter est le réseau de médias sociaux le plus populaire au Japon, utilisé par 64,1 % de tous les habitants du pays (source) ?

La fréquence d'utilisation

Si l'on s'intéresse à la fréquence d'utilisation de Twitter, les chiffres sont éloquents. 96 % des utilisateurs américains de Twitter accèdent à la plateforme chaque mois, et 52 % déclarent l'utiliser quotidiennement (source). En France, 40 % des inscrits l'utilisent tous les jours ou presque, et 22 % au moins une fois par semaine (source).

Quant au temps passé sur le réseau social, les statistiques montrent une moyenne de 4h48 par mois sur Twitter en avril 2023 (source).

Certaines voix portent plus que d'autres sur cette plateforme (source). Ainsi, les comptes les plus suivis dans le monde en janvier 2023 sont ceux de :

Barack Obama : 133.31 Millions d’abonnés

Elon Musk : 124.67 Millions d’abonnés

Justin Bieber : 113.62 Millions d’abonnés

Katy Perry : 108.73 Millions d’abonnés

Rihanna : 107.56 Millions d’abonnés

Cristiano Ronaldo : 106.77 Millions d’abonnés

Taylor Swift : 92.24 Millions d’abonnés

Narendra Modi : 85.64 Millions d’abonnés

Lady Gaga : 84.92 Millions d’abonnés

Youtube : 78.24 Millions d’abonnés



Twitter est plus qu'un réseau social : c'est aussi un outil marketing puissant. En effet, la portée publicitaire potentielle de Twitter est d'environ 544 millions de personnes ! 35,67 % des entreprises B2B utilisent Twitter comme outil marketing et 92 % des entreprises tweetent plus d'une fois par jour.

En plus d'augmenter la visibilité et la notoriété d'une entreprise, Twitter permet aux entreprises une communication directe avec les clients, le suivi des tendances et de l'actualité, la promotion de produits et services, le déploiement d’une stratégie de marketing d’influence ainsi que la gestion des relations publiques et de la réputation. La plateforme peut également constituer un excellent outil de veille concurrentielle. Sans oublier que certaines entreprises utilisent des technologies spécifiques telles qu’une API Meltwater, pour suivre et analyser leur activité sur le réseau social.

Voici trois entreprises qui ont su profiter des opportunités de la plateforme pour assurer le succès de leur stratégie de développement :

Olly's Farm

Située dans les montagnes de Dublin, Olly's Farm est une exploitation apicole qui a connu un certain succès sur Twitter (@OllysFarm). Le propriétaire, Olly, utilise Twitter pour informer ses clients, partager des informations sur sa journée de travail, publier des photos des animaux de la ferme et promouvoir ses produits. Il considère que Twitter est un excellent moyen de partager des mises à jour régulières et du contenu visuel. Il a ainsi pu générer plus d'engagements envers sa marque. Olly a également souligné l'importance de l'interaction avec l'audience, de la cohérence dans les publications et du personal branding (source).

Imbibe Coffee Roasters

Cette entreprise de torréfaction de café basée à Dublin (@garyimbibe) a également réussi à utiliser Twitter pour se développer. Le fondateur, Gary, partage régulièrement des tweets sur le café Imbibe qu'il déguste, la musique qu'il écoute et ce que l'entreprise a accompli. Il évite les ventes forcées et tente d'insuffler sa personnalité dans le compte Twitter. Il affirme que Twitter lui a permis de raconter l'histoire de l'entreprise et de présenter ses réalisations de manière transparente. Il a également constaté que l'interaction avec le public et l'échange étaient plus faciles sur Twitter (source).

Société Générale

La Société Générale a su tirer parti du caractère direct et instantané de Twitter pour réinventer sa relation client. D'abord, elle a mis en place un compte Twitter dédié (@SG_etvous) pour répondre directement aux préoccupations de ses clients. La banque a aussi exploité la plateforme pour sa promotion commerciale. Des campagnes ciblées ont été lancées, générant une visibilité et un engagement immédiat. De plus, la Société Générale a pu partager les actualités de la marque, organiser des jeux-concours, et même faire du live-tweet. Enfin, Twitter est également utilisé comme un outil de veille pour la Société Générale (source).

Les actualités

Un aspect important à souligner est la place prépondérante qu'occupe Twitter dans la diffusion de l'information. En effet, 62% des utilisateurs français estiment que l'information y circule plus rapidement que sur d’autres plateformes. Ils sont 57% à venir sur Twitter pour suivre l'évolution d'une information en temps réel, tandis que 55% pensent que cette plateforme offre une diversité de points de vue sur une même information (source). Twitter est également perçu par 52% des 18-30 ans comme le réseau social ayant le plus de "pouvoir sur l'information" (source).

Des mots forts ont marqué l'histoire du réseau social depuis 2015. Parmi eux, nous retrouvons #JeSuisCharlie, #MeToo, #PrayforParis ou encore #JamaisSansElle. Autant de hashtags de sensibilisations qui ont su toucher le cœur de la communauté française et internationale.

Les phénomènes viraux

Il existe aussi une autre catégorie de tendances sur Twitter, celle des phénomènes viraux. Rappelez-vous du défi #TrashTag qui a incité de nombreuses personnes à nettoyer leur environnement, ou du #BottleCapChallenge, ce défi qui consistait à dévisser une bouteille d'un coup de pied bien placé.

Le direct, vous connaissez ?

Bien sûr, Twitter est aussi le théâtre d'événements en direct. Qu'il s'agisse de suivre le dernier match de la coupe du monde ou de vibrer lors de la finale de l'Eurovision, les twittos aiment partager leurs émotions en temps réel.

Les centres d'intérêt de ces derniers sont variés. Ainsi, la musique occupe une place importante avec 58% des twittos français qui y sont intéressés, suivie de près par les jeux vidéos (34%), les voyages (49%), les nouvelles technologies (48%), la cuisine (48%) et le sport (44%) (source).

Désormais, vous savez tout sur Twitter et ses statistiques ! Alors, misez sur la plateforme pour développer la croissance, la performance et l’impact médiatique de votre entreprise. Les outils Meltwater peuvent vous accompagner dans cet objectif ! Contactez gratuitement un expert dès maintenant.