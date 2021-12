Marketing sur LinkedIn : les clés pour réussir

Avec une base d’utilisateurs de plus de 700 millions de personnes dans plus de 200 pays, LinkedIn n’est pas une plateforme de médias sociaux à négliger. C’est un fait que les entreprises B2B connaissent depuis des années, et c’est pourquoi tant d’entreprises ont investi du temps et des efforts pour perfectionner leur stratégie de marketing sur LinkedIn. Aujourd’hui, les entreprises B2C commencent à accorder plus d’attention à la plateforme de réseau social, car elle commence à adopter des fonctionnalités, telles que les hashtags et les stories, que l’on trouve sur d’autres plateformes.

Ainsi, que vous soyez une petite entreprise, travaillant en B2C ou en B2B, LinkedIn a sa place dans toutes les stratégies de marketing. Non seulement les marques peuvent atteindre des publics très ciblés lorsqu’elles utilisent LinkedIn pour les entreprises, mais le faire a également un impact positif sur le recrutement, la crédibilité de la marque et son positionnement.



Si vous devez encore créer un plan marketing sur LinkedIn, ou si vous vous demandez comment utiliser LinkedIn pour les entreprises, vous êtes au bon endroit. Au cours de ce billet, nous vous proposerons un guide étape par étape pour mettre en place une stratégie marketing efficace sur LinkedIn, ainsi que quelques conseils pour vous aider dans la gestion quotidienne de LinkedIn !

Table des matières

Un profil d’entreprise établit votre image publique à l’échelle mondiale et aide votre organisation à paraître plus réputée et digne de confiance. La première étape de la création d’une stratégie de marketing sur LinkedIn est la création d’une page d’entreprise sur LinkedIn. Lors de la création d’une page d’entreprise LinkedIn, les administrateurs de la page ont accès à un certain nombre de fonctionnalités, notamment :

La possibilité de répertorier tous les postes ouverts dans votre entreprise.

La possibilité de créer des pages spécifiques pour des produits, des services et des événements, appelées « pages de présentation LinkedIn ».

La possibilité de créer une page de carrière, qui aide les équipes de marketing à raconter l’histoire de leur entreprise et à s’engager auprès des prospects, des clients et des talents.

La possibilité d’exécuter des publicités LinkedIn ciblées qui soutiennent des campagnes publicitaires plus larges de contenu sponsorisé à partir de votre profil d’entreprise.

Linkedin page entreprise : vous ne savez pas comment procéder pour en créer une ? Vous pouvez le découvrir ici.

Linkedin page entreprise

Une fois que l’équipe marketing a créé la page entreprise, elle doit ensuite l’optimiser en ajoutant toutes les informations pertinentes sur l’entreprise et les médias. LinkedIn Marketing solutions affirme qu’une page entreprise avec un profil complet obtient 30 % de vues hebdomadaires en plus, il est donc important de ne négliger aucun champ si vous voulez augmenter les chances d’entrer en contact avec vos prospects, clients et employés potentiels.

Jetez un coup d’œil à cette ressource qui propose des conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre page d’entreprise, notamment en rédigeant une description solide de l’entreprise et en utilisant les bons mots-clés pour que votre profil LinkedIn soit adapté au référencement. Nous avons également indiqué ci-dessous les tailles d’image correctes pour les médias uploadés sur le réseau.

Réfléchissez à vos buts et objectifs de marketing sur LinkedIn

Que cherchez-vous à atteindre grâce au Linkedin marketing ? Si, en tant que spécialiste du marketing, vous n’avez pas d’objectifs stratégiques clairs à l’esprit, il peut être facile pour vous de vous concentrer sur les mauvaises choses. Les objectifs typiques du LinkedIn marketing comprennent la notoriété de la marque, les visites du site web, les demandes d’emploi, l’engagement et la génération de leads. Une fois que vous savez quels sont vos objectifs stratégiques, vous pouvez mettre en place les bons objectifs et les bonnes tactiques et vous assurer de rester sur la bonne voie.

Créez une stratégie de marketing de contenu sur LinkedIn

Dans le prolongement de ce qui précède, les buts et objectifs de votre profil influenceront également le message de votre stratégie de marketing de contenu. Lorsque le moment est venu de commencer à publier sur votre profil, il est important de ne pas se lancer directement sans comprendre le type de contenu qui fonctionne sur ce canal spécifique. Comme pour tous les réseaux de médias sociaux, les messages doivent être adaptés à l’intention de l’utilisateur de ce réseau, à l’algorithme de LinkedIn, aux dimensions des images de la plateforme, etc. Dans cette optique, tenez compte des éléments suivants lors de l’élaboration de votre stratégie de marketing de contenu et laissez-les guider vos mises à jour de statut.

Laissez l’intention de l’utilisateur guider votre message

Contrairement à Instagram, LinkedIn n’est pas le lieu pour les mèmes ou le partage de photos de votre banana bread fraîchement cuit, ce n’est pas non plus le lieu pour faire une critique de votre série Netflix préférée comme la plupart le font sur Twitter. Au lieu de cela, l’intention de l’utilisateur, que l’on soit pendant ou hors des heures de travail, reste dans l’univers « professionnel » et vos messages doivent le refléter.

Ce réseau est l’endroit où la plupart des décideurs et des cadres supérieurs du Fortune 500 aiment passer leur temps libre, ce qui en fait un canal parfait pour les professionnels du marketing B2B. C’est également là que les gens développent des relations sociales (professionnelles), collaborent avec des personnes partageant les mêmes idées, représentent leur entreprise ou recherchent de nouvelles opportunités commerciales. En tenant compte de ces éléments, les contenus qui ont tendance à bien fonctionner sur la plateforme sont les suivants :

Des clips sur les coulisses d’une journée type dans la vie de votre équipe.

Synthèse des événements marketing et des webinaires.

Contenu original de longue durée, comme des articles.

Nouvelles de l’industrie.

Recherche et rapports sur les résultats.

Aperçu des dernières tendances et prédictions.

Conseils, astuces, modes d’emploi et leçons apprises.

Présentations marketing.

Offres d’emploi.

Études de cas.

Réfléchissez au meilleur moment pour publier vos messages et à la fréquence optimale de publication

Les pages qui publient des messages hebdomadaires voient leur taux d’engagement doubler, mais pour obtenir les meilleurs résultats, LinkedIn Marketing solutions conseille de publier des messages quotidiennement afin d’établir un lien avec votre public.

Pour ce qui est du meilleur moment pour poster, cela dépend vraiment du moment où votre public est actif, et donc du moment qui varie d’une entreprise à l’autre. Il y a bien sûr des moments dans la semaine qui sont les plus propices à l’engagement, comme l’heure du déjeuner ou le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Comme l’explique HubSpot, même s’il n’existe pas de solution unique pour le meilleur moment pour poster, les spécialistes du marketing ont trouvé du succès sur LinkedIn en postant du mardi au jeudi, généralement entre 8 h et 14 h. Servez-vous de cette base et effectuez des tests A/B à différents moments de la semaine. Veillez à documenter votre engagement afin de pouvoir identifier les moments de la journée où votre public est le plus actif.

Respectez les dimensions des images LinkedIn

Vous pouvez passer des mois à élaborer une stratégie bien structurée, mais dès que vous posterez une image qui n’est pas optimisée pour les dimensions d’image du réseau, vous passerez pour un amateur. Pour vous éviter tout embarras, nous avons sélectionné les dimensions clés des images LinkedIn à utiliser lors de la publication.

Photo du profil LinkedIn :

Cette image apparaîtra juste à côté du nom de votre entreprise ou de votre marque sur votre page d’accueil LinkedIn. Cette image apparaît également dans la section « Entreprises que vous pourriez vouloir suivre ». Plus cette image est attrayante et de qualité, plus elle est susceptible d’attirer votre public cible sur la page de votre entreprise.

Taille : 300x300 pixels

La taille maximale des fichiers est de 4 MB

Les types d’images personnelles sont limités à JPG, GIF ou PNG

Photo de couverture :

Les photos de couverture occupent tout l’espace supérieur de la page de l’entreprise. La couverture, ou image d’en-tête, apparaît plus grande que les dimensions personnelles, ce qui donne aux entreprises un peu plus d’espace pour se mettre en valeur.

Taille : 1 536 x 768 pixels

La taille maximale des fichiers est de 4 MB

Les types d’images de la photo de couverture sont limités aux formats JPG, PNG ou GIF

Hero Image :

C’est sur cette photo que vous pouvez donner un aperçu plus approfondi des expériences quotidiennes du personnel de votre entreprise. La hero image sert également de bannière en haut de votre page d’entreprise et est généralement plus grande que les autres photos LinkedIn.

Taille : 1 128 x 376 pixels

La taille maximale des fichiers est de 2 MB

Les types de fichiers image sont limités à PNG, JPG ou GIF

Logo carré :

Il s’agit de l’image de l’entreprise ou de la marque qui apparaît lorsque vous êtes recherché. Comme elle est plus petite, vous devez vous assurer que la photo que vous utilisez est toujours reconnaissable et accrocheuse pour votre public cible ou vos candidats potentiels.

Taille : 60x60 pixels

La taille maximale des fichiers est de 2 MB

Les types de fichiers image sont limités à PNG, JPG ou GIF

Image partagée ou image de lien :

Cette résolution d’image fonctionne pour les messages LinkedIn qui partagent une photo ou contiennent un lien vers un article de blog ou un article d’actualité comportant une photo.

Taille : 1200x627 pixels

Les phototypes d’images ou de liens partagés sont limités aux formats PNG, JPG ou GIF

Image de la bannière :

Ces types d’images sont plus faciles à utiliser car elles apparaissent dès qu’un utilisateur visite la page de votre entreprise. Cette image étant située sur votre page d’accueil, c’est un excellent moyen d’engager le dialogue avec l’utilisateur, qui a très probablement effectué une recherche active sur vous.

646x220 pixels

La taille maximale des fichiers est de 2 MB

Généralement, il s’agit d’un format paysage. Les types de fichiers image sont limités à PNG, JPG ou GIF.

Conseil : Rappelez à votre équipe de marketing que la création d’un excellent contenu est un voyage, l’important n’est pas forcément la destination. Vous devez constamment vous efforcer de vous améliorer et de devenir plus pertinent tout en augmentant l’engagement. L’analyse de votre page d’entreprise LinkedIn et l’adaptation du contenu en fonction des résultats obtenus vous aideront considérablement.

Conseils pour augmenter le nombre de followers

Les grandes marques cool ont tendance à avoir le luxe d’avoir un grand nombre de followers, mais si vous êtes une petite entreprise, vous devrez probablement travailler plus dur pour construire votre base de followers, voici nos conseils pour y parvenir !

Familiarisez-vous avec l’algorithme

Comme la plupart des réseaux sociaux, LinkedIn a mis en place un algorithme qui passe au crible des centaines de milliers de messages partagés sur le réseau chaque jour, dans le but de proposer aux utilisateurs un contenu plus pertinent pour eux. Bien qu’il soit impossible de « hacker » l’algorithme en tant que tel (il est mis à jour régulièrement, tout comme Google), le géant des médias sociaux a fait part d’actions qui sont favorisées par l’algorithme. Après tout, leur mantra est : « des gens que vous connaissez qui parlent de choses qui vous intéressent ».

« Des gens que vous connaissez, qui parlent de choses qui vous intéressent »

S’engager dans le contenu de votre connexion est essentiel pour augmenter la visibilité de votre profil via la priorité « personnes que vous connaissez ». En outre, plus vous vous engagez avec des personnes de la même entreprise, mieux c’est, car cela signifie une relation authentique.

Pour ce qui est de la partie « parler de choses qui vous intéressent », LinkedIn explique qu'« il y a beaucoup de sophistication dans la compréhension d’une bonne conversation. En règle générale, les meilleures conversations sont authentiques et comportent un va-et-vient constructif. » En tenant compte de cela, nous vous recommandons d’éviter les commentaires génériques tels que « bonne idée », « sympa », etc., et de poser des questions ou de partager une opinion lorsque vous vous engagez avec le post de votre communauté.

Utilisez les mix médias

Tous les spécialistes du marketing vous diront que plus vous mélangez d’images fixes, de vidéos, de liens, etc., et mieux c’est ! Les vidéos, en particulier, ont tendance à mieux se démarquer dans le flux, ce qui aide votre marque à se faire remarquer. En fait, le contenu vidéo a 5 fois plus de chances d’engager une conversation que tout autre type de contenu, et les messages contenant des images reçoivent deux fois plus de commentaires que les messages textuels. Pour garantir un mélange sain de types de médias, utilisez un calendrier de contenu. La plupart des outils de gestion des médias sociaux intègrent des calendriers de contenu, mais si vous préférez en créer un de toutes pièces, vous pouvez apprendre comment créer un calendrier éditorial ici !

Il va sans dire que si quelqu’un prend le temps de commenter la page de votre entreprise, il est tout à fait poli que la marque lui réponde. Évidemment, cela peut être difficile pour les grandes marques à fort taux d’engagement, et tous les commentaires ne justifient pas une réponse, mais votre équipe marketing devrait s’efforcer de répondre à chaque question, contribution et plainte sérieuse. Non seulement cela permet d’augmenter la visibilité du flux, mais les membres sont également plus susceptibles de suivre une page d’entreprise qui engage activement sa communauté. Si vous continuez à ignorer votre public, il finira par vous ignorer à son tour.

L’algorithme récompense l’engagement, en particulier les publications qui suscitent des conversations. Et plus vite votre post commence à ratisser les interactions, plus LinkedIn est susceptible de l’inclure dans les flux des autres. Posez donc des questions, marquez les entreprises/prospects/clients, utilisez des mots-clés de manière stratégique et incluez des hashtags pertinents !

Utilisez la publicité sur LinkedIn

La publicité sur LinkedIn aide les entreprises de toute taille à atteindre leurs objectifs. Que votre objectif soit la génération de prospects, la notoriété de la marque ou les inscriptions à des événements, les publicités LinkedIn peuvent vous aider.

La publicité sur LinkedIn est extrêmement utile pour les professionnels de la communication B2B qui mènent des campagnes de marketing basées sur les comptes, car le réseau contient une grande quantité d’informations sur la vie professionnelle de l’audience. Par exemple, vous pouvez cibler les publicités LinkedIn en fonction de l’intitulé du poste, de la fonction, du secteur d’activité, etc. pour vous assurer de toucher les personnes qui comptent le plus pour votre entreprise. De plus, 4 membres sur 5 prennent des décisions d’affaires, ce qui rend les publicités LinkedIn encore plus attrayantes pour ceux qui travaillent dans l’espace B2B que, par exemple, les publicités Facebook qui sont plus orientées vers le B2C que le B2B.

Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns des différents types de publicités LinkedIn que vous pouvez lancer pour atteindre plus rapidement les objectifs de votre stratégie marketing LinkedIn.

La fonction de contenu sponsorisé de la plateforme vous permet de diffuser des publicités LinkedIn natives dans le flux sur le bureau et le mobile. Les annonces de contenu sponsorisé se présentent sous différents formats, notamment les annonces de contenu sponsorisé à image unique, les annonces vidéo et les annonces carrousel. Avant de choisir votre type de publicité, jetez un coup d’œil à cette fiche de conseils sur les meilleures pratiques en matière de contenu sponsorisé.

Ce format publicitaire particulier vous permet de diffuser des annonces directes, en tête-à-tête, dans la boîte de réception des messages directs de votre public cible. De nombreux professionnels du marketing préfèrent utiliser ce format en raison de ses fonctionnalités interactives, comme les formulaires de génération de leads et les appels à l’action automatisés. Les annonces LinkedIn de messagerie sponsorisée se présentent sous deux formats différents : les annonces de conversation, qui vous permettent d’entamer des conversations de qualité avec votre public grâce à une expérience de type « choisissez votre propre chemin », et les annonces de message, qui vous permettent d’envoyer des messages directs à votre public pour susciter une action immédiate.

Publicité sous forme de texte

Les annonces textuelles sont un format d’annonce de paiement par clic (PPC) facile à utiliser en libre-service et ne prennent que quelques minutes à mettre en place. Une fois que vos annonces textuelles sont en ligne, lisez ce guide utile de Linkedin Marketing solutions sur l’optimisation des annonces textuelles afin d’améliorer vos résultats et de développer vos campagnes de marketing et de publicité pour attirer davantage les bons clients.

Campagne publicitaire dynamique

Les annonces dynamiques sont conçues pour attirer l’attention grâce à l’utilisation de la personnalisation, par exemple en faisant figurer dans la création les données du profil LinkedIn de chaque professionnel, comme sa photo, le nom de son entreprise, l’intitulé de son poste, etc.

Il faut tenir compte du fait que les publicités LinkedIn ne sont pas bon marché. Les spécialistes du marketing expérimentés savent que chaque entreprise a une formule unique pour réussir sa stratégie. Il faut du temps et des essais pour apprendre quels types d’annonces LinkedIn fonctionnent, y compris comment définir et gérer un budget publicitaire. Dans cette optique, nous vous recommandons de lire ce « guide de LinkedIn Marketing solutions pour tirer le meilleur parti de votre budget » et d’apprendre à définir, tester et ajuster votre budget pour maximiser votre retour sur investissement. Une fois que vous aurez lu ce guide et que vous aurez envie de tester vous-même les publicités LinkedIn, vous pourrez vous lancer et créer votre première campagne ici !

Ajoutez un bouton « suivre » sur votre site web et sur les autres canaux de médias que vous possédez

La promotion croisée de votre page d’entreprise LinkedIn à partir de votre site web de signature de courriel encourage vos visiteurs à devenir des followers. Un simple CTA qui explique l’intérêt de vous suivre sur LinkedIn sera utile. Vous pouvez créer un bouton de suivi de la page d’entreprise LinkedIn pour votre site web à l’aide de leurs ressources de développement.

Lancer une stratégie d’engagement des employés

De manière assez surprenante, les messages portant la marque de l’entreprise voient leur portée augmenter de 561 % lorsqu’ils sont partagés par les employés par rapport aux canaux de marque. Chaque employé dispose de son propre réseau et, lorsque vous faites le compte de ses connexions, vous serez surpris de constater à quel point les entreprises peuvent gagner en notoriété en exploitant leurs réseaux. Certains suggèrent que c'est jusqu'à dix fois ce que votre marque pourrait gagner par elle-même. Si cela ne vous a pas convaincu de commencer à stimuler l’engagement des employés, peut-être que le fait que les opportunités de génération de leads trouvées par le biais de la vente sociale ou de la défense des intérêts des employés ont 7 fois plus de chances de se concrétiser le fera ?

Cela dit, les bonnes choses ne viennent pas facilement. Il est peu probable que vos employés partagent les publications de l’entreprise sur LinkedIn sans avoir mis en place les bons processus. Commencez par vous assurer que tous vos employés sont correctement associés à votre page d’entreprise LinkedIn en la citant avec précision dans la section « expérience professionnelle » de leur profil personnel. Ainsi, chaque nouvelle connexion établie par vos collègues sera invitée à suivre la page d’entreprise LinkedIn. Si vous disposez d’une newsletter d’entreprise, mettez en évidence les articles clés que les parties prenantes peuvent partager — et incluez un appel à l’action (CTA) pour le faire ! Il existe également des plateformes spécifiques de défense des intérêts des employés sur le marché, comme GaggleAMP et LinkedIn Elevate, qui peuvent être incluses dans votre kit d’outils de solutions marketing LinkedIn pour améliorer la portée de vos messages.

Nous sommes tous un peu compétitifs d’une manière ou d’une autre, alors pourquoi ne pas créer une petite compétition saine et encourager les employés à suivre leur social selling index ? En un mot, le social selling index de LinkedIn mesure l’efficacité d’un employé à établir sa marque personnelle, à trouver les bonnes personnes, à s’engager avec des idées et à établir des relations. Si les employés comparent leur index entre eux, il est probable que cela leur donne envie de faire mieux ! Vous êtes curieux de savoir quel est votre score SSI sur LinkedIn ? Vous pouvez le consulter ici !

Analysez la concurrence

L’analyse concurrentielle devrait faire partie de toutes les stratégies de marketing. En observant ce que font les principaux acteurs de votre secteur, vous pouvez comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec leur public. Vous pourrez ainsi apprendre et reproduire leurs succès (avec votre propre touche personnelle, bien sûr) et éviter leurs erreurs.

Analysez les meilleurs profils LinkedIn des leaders d’opinion de votre secteur d’activité.

Nous vous conseillons de vérifier les meilleurs profils LinkedIn des leaders d’opinion de votre secteur en même temps que vous procédez à l’examen de vos concurrents. La meilleure chose à faire est d’utiliser un outil d’influence pour trouver les professionnels les plus pertinents, mais si vous n’y avez pas accès, jetez un coup d’œil à cette liste des principales voix de LinkedIn. Vous y trouverez une liste des personnes les plus responsables de l’animation des conversations professionnelles sur le réseau. La liste des meilleurs profils LinkedIn est également ventilée par secteur d’activité et par lieu géographique, ce qui la rend très facile à consulter !

Examinez les statistiques de LinkedIn

Nous l’avons déjà dit et nous le répétons, garder un œil sur vos statistiques est essentiel si vous voulez optimiser votre stratégie de marketing sur LinkedIn. Malheureusement, LinkedIn n’autorise pas les fournisseurs de media intelligence à suivre la plateforme comme d’autres grands réseaux de médias sociaux, mais il offre aux administrateurs de pages professionnelles LinkedIn des solutions d’analyse et de marketing LinkedIn natives plutôt décentes.

En cliquant sur l’onglet « Statistiques », vous pouvez voir toutes les solutions et mesures clés du marketing LinkedIn dans une vue centrale. Par exemple, vous pouvez mieux comprendre les données démographiques et les sources de vos followers et visiteurs, évaluer l’efficacité de vos mises à jour et, si vous avez enrichi votre page avec les pages de carrière LinkedIn, vous aurez également accès aux analyses de la marque de talent.

Les indicateurs de marketing LinkedIn proposés comprennent :

Réactions, commentaires et partages

Impressions

Taux de clics

Taux d’engagement

Pages vues et visiteurs uniques

Augmentation du nombre d’abonnés

Les données démographiques des visiteurs, notamment la fonction, le lieu, l’ancienneté, le secteur et la taille de l’entreprise.

Minutes de visionnage à vie pour la vidéo

Nombre d’affichages des pages d’atterrissage par rapport au nombre de prospects et au taux de conversion

Taux de réponse au Lead InMail

En vous familiarisant avec les solutions de marketing de LinkedIn et en surveillant ces mesures, vous pourrez repérer les opportunités de marketing et augmenter le nombre de followers au fil du temps. Bien qu’il soit essentiel de garder un œil sur toutes les analyses offertes par le réseau, demandez à votre équipe marketing de prêter une attention particulière aux mesures publicitaires, car vous pouvez rapidement perdre de l’argent et du temps en ne le faisant pas.



Voilà donc un guide étape par étape pour créer un plan marketing LinkedIn réussi. La vidéo ci-dessous résume parfaitement ce blog. N’oubliez pas de partager ce blog et la vidéo avec vos équipes marketing et sociales pour vous assurer que vous êtes en phase et prêts à démarrer.

Nous sommes toujours intéressés par l’inspiration de profils, alors si vous avez une liste des meilleurs profils LinkedIn que vous avez rencontrés, n’hésitez pas et tweetez-nous @Meltwater !