Avec un taux d’interaction environ 12 fois supérieur à celui de Facebook (source), Instagram est aujourd'hui le réseau social de l’engagement par excellence. De fait, le reach est devenu une métrique importante pour toute stratégie marketing sur les médias sociaux.

Pour atteindre un taux d’engagement satisfaisant sur Instagram, nous vous conseillons de commencer par définir cet indicateur de performance particulier, qui peut prendre la forme d’un like sur une photo, d’un partage en story ou encore d’un commentaire sous une vidéo Reels.

Pour vous aider à vous y retrouver entre les différents formats d’Instagram et à hiérarchiser votre production de contenus pour générer des réactions de la part de votre audience, Meltwater fait le point sur la définition du taux d’engagement, appliquée à Instagram. Nous avons aussi répertorié les statistiques liées au niveau d’interaction moyen sur Instagram et réuni quelques conseils pour l’augmenter efficacement, sur la durée.

Sommaire

Le taux d’engagement est un indicateur de performance régulièrement utilisé en social media marketing. Il est calculé en faisant le rapport entre :

d’une part, les interactions provoquées par une publication (quel que soit le format utilisé : photo, IGTV, Réels, Story, etc.) et

d’autre part, le nombre d’abonnés comptabilisé par le compte auteur du contenu.

Si diverses formules existent sur le web, des outils comme Meltwater vous permettent de le calculer automatiquement et surtout, pouvoir suivre l'évolution de votre taux d'engagement en fonction des contenus et dans le temps.

Une métrique importante pour tous les créateurs

Le calcul du taux d’engagement sur Instagram est un indicateur essentiel pour tous les créateurs de contenu sur la plateforme, influenceurs comme marques et entreprises. Il aide à mesurer avec objectivité les retours de l’audience sur le contenu proposé par un créateur.

À savoir : vous pouvez avoir recours à un calculateur de taux d’engagement Instagram.

À quoi ça sert d’avoir un bon taux d’engagement ?

L’indicateur n°1 sur Instagram

80 % des entreprises estiment aujourd’hui que l’engagement sur Instagram est la métrique la plus importante à surveiller (source).

Elle permet en effet aux marques de savoir si leur communauté est dormante ou si au contraire elle est particulièrement active concernant les contenus qui sont publiés et si la désirabilité est forte.



Objectif visibilité !

Puisque l’algorithme d'Instagram valorise le niveau d’engagement et d’interactions, les comptes qui savent susciter de l’engagement grâce à une stratégie de contenu avisée entrent dans un cercle vertueux. Ils obtiennent plus de visibilité auprès des utilisateurs, et peuvent même être mis en avant, que ce soit dans la barre de recherche ou encore dans la section Explorer !

Un indicateur complémentaire au nombre d’abonnés

Booster sa visibilité, mais aussi créer un lien d’attachement durable avec sa communauté : le taux d’engagement a une réelle importance sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, les influenceurs Instagram qui comptabilisent un très grand nombre d’abonnés ont tendance à moins performer en termes de niveau d’engagement. Vous pouvez néanmoins parfaitement chercher à gagner des abonnés sur Instagram tout en créant des contenus qui vont favoriser votre niveau d’engagement. À titre d'exemple, sur les réseaux sociaux, des marques comme Netflix ont énormément à nous apprendre sur leur capacité à fédérer leurs communautés autour de leurs séries :



Quel est le taux d’engagement moyen sur Instagram ?

Le taux d’engagement est avant tout un indicateur chiffré. Les influenceurs d’une même thématique ont besoin de se référer au taux d’engagement moyen de leurs concurrents. De même pour les professionnels du marketing qui souhaitent collaborer avec un influenceur. Renseignez-vous sur les statistiques du secteur afin de formaliser des objectifs atteignables et de mettre en œuvre la stratégie de contenu Instagram la plus adaptée pour vous.

Une jauge de performance…

Quels que soient vos objectifs de visibilité sur Instagram, référez-vous au taux d’engagement moyen sur Instagram : 1,9 % (source).

Prudence, il s’agit d’un indicateur global, puisqu’il ne prend pas en compte le nombre d’abonnés et ne différencie pas les multiples formats de publication existants sur Instagram.

À mettre en perspective avec le nombre d’abonnés

Pour renforcer la pertinence de cette donnée statistique, les analystes ont l’habitude de croiser le taux d’engagement Instagram avec le nombre d’abonnés du compte. Ainsi, pour un influenceur à plus de 1 million d’abonnés, un taux d’engagement de 2 % s’avère un bon score ; tandis que pour un créateur de contenu qui s’adresse à une communauté de 5 000 fans, ce chiffre témoigne d’un faible niveau d’engagement.

Le taux d’engagement moyen sur Instagram en fonction du nombre d’abonnés

Les traditionnelles catégories d’influenceurs, établies en fonction du volume d’abonnés sur Instagram, permettent d’apporter du relief à l’analyse du taux d’engagement, dans le cadre d’un audit social media, par exemple. Le taux d’engagement moyen enregistré sur Instagram est de :

5,6 % pour les nano-influenceurs (moins de 5K abonnés). 2,29 % pour les micro-influenceurs (entre 5K et 100K abonnés). 2,05 % pour les macro-influenceurs (entre 100K et 1M d’abonnés). 1,97 % pour les célébrités (plus de 1M d’abonnés) (source).

Qu’est-ce qu’un bon taux d’engagement sur Instagram ?

Pour plus de pertinence, le taux d’engagement moyen sur Instagram peut être complété par une échelle indiquant si votre taux d’engagement est plutôt “bon” ou “mauvais”. Là encore, il s’agit d’indicateurs généraux, permettant de situer un influenceur ou une marque dans son environnement concurrentiel…mais pas d’interpréter ses performances d’engagement avec une objectivité sans faille.

Ainsi, l’échelle est la suivante :

1 % ou moins : faible taux d’engagement. Entre 1% et 3,5 % : bon taux d’engagement. Entre 3,5 % et 6 % : taux d’engagement élevé. 6 % ou plus : taux d’engagement très élevé (source)

En somme, pour savoir si un taux d’engagement Instagram est bon, il faut nécessairement prendre en compte le nombre d’abonnés du profil. Par exemple, si 10 000 personnes sont abonnées à votre compte Instagram, vous devriez générer environ 229 interactions par publication sur le réseau social pour estimer avoir un ratio satisfaisant. En parallèle il est important de souligner qu'en règle générale, plus la communauté est petite, plus le taux d'engagement est grand. C'est notamment pour cette raison que les marques se tournent de plus en plus vers les micro-influenceurs.

Vous avez compris pourquoi augmenter votre taux d’engagement sur Instagram ? Vous savez vous positionner parmi vos concurrents pour définir des objectifs atteignables ? Vous êtes maintenant prêt à les atteindre !

Comment ? En planifiant votre publication de contenu sur Instagram et en inscrivant vos actions marketing sur la durée, afin d’améliorer significativement votre niveau d’engagement sur ce canal.

Suivre les bonnes pratiques de création de contenu sur Instagram

Pour faire grimper votre taux d’engagement sur Instagram, il est vivement conseillé de suivre les bonnes pratiques du social media management.

Tout d’abord, une règle incontournable : vos contenus doivent être originaux ! Exemple ici avec un contenu vidéo crée par les éclaireuses qui imagine un échange entre Jacques Chirac et Simone Veil et lui donne vie avec les technologies d'aujourd'hui :

En plagiant d’autres publications, non seulement vous perdez en crédibilité auprès de vos abonnés, mais vous êtes aussi repéré par l’algorithme d’Instagram.

Plébiscité par les utilisateurs, le format vidéo est aujourd’hui indispensable à toute stratégie de contenu performante sur Instagram. Aujourd’hui, vous avez le choix entre : story, vidéo permanente, Réels, vidéo publiée dans le fil d’actualité et Live. Faites vos jeux !



Autre exemple ici avec les vidéos courtes d'actu de Hugo Décrypte qui génère de très forts taux d'engagement :

Retenir l’utilisateur grâce aux appels à l’action

Comment retenir l’internaute sur votre compte Instagram ? Comment susciter chez lui l’envie d'interagir avec votre publication ?

Pour faire grimper efficacement votre taux d’engagement sur Instagram, intégrez toujours un appel à l’action à vos publications. Ces dernières années, Instagram en a développé un grand nombre à destination des créateurs de contenu professionnels. Vous pouvez par exemple ajouter un bouton “acheter” sur une publication photo, afin de rediriger facilement l’utilisateur vers la page correspondant au produit mis en avant sur Instagram. Vous proposez ainsi du contenu interactif à votre audience ! Il est également possible de surfer sur l'User-Generated Content ou UGC pour adopter un ton joueur avec sa communauté comme le fait par exemple souvent Burger King :

Mettre à profit tous les formats d’Instagram

Plus largement, afin de renforcer l’engagement de vos abonnés et des autres utilisateurs d’Instagram, essayez d’actionner tous les leviers d’Instagram. Vous le savez : la vidéo est aujourd’hui largement favorisée sur Instagram. Alors, à vos stories ! Le taux d’engagement est un facteur encore plus important sur ce format que sur les autres types de publication Instagram. Les Réels sont aussi des canaux d’engagement bien connus. Il peut être pertinent d’en inclure dans votre stratégie de contenu sur Instagram.

Autre ici avec la marque Evadict, du groupe Décathlon qui capitalise également sur la capture d'émotions fortes et que Meltwater accompagne également pour mesurer sa e-réputation.



Utiliser les hashtags

Les hashtags font partie des premiers outils mis à disposition par le réseau social. Déjà présents avant l’ère de la vidéo, ils sont toujours aussi efficaces pour booster la visibilité d’une publication sur Instagram et augmenter l’engagement de l’audience. Cependant, attention à bien les choisir. Il a été prouvé que se positionner sur les hashtags les plus populaires ne s’avère pas forcément être une stratégie gagnante. En effet, comme vu dans cet article, le taux d’engagement n’est pas forcément synonyme de visibilité maximale.

Pratiquer le marketing d’influence

Capitaliser sur la notoriété d’autres comptes est un excellent moyen de développer votre visibilité sur Instagram. Commencez par identifier les leaders d’opinion de votre secteur, regardez leur reach et étudiez les différentes stratégies possibles. Pour vous aider, n’hésitez pas à avoir recours à des plateformes spécialisées dans le marketing d’influence.

