5 campagnes réseaux sociaux qui ont marqué l’année

Au quotidien, plus de 4,7 milliards de personnes sont actives sur les médias sociaux, mettant en évidence l'importance cruciale de ces plateformes pour les marques. Pour améliorer votre présence en ligne, envisagez de vous inspirer des campagnes à succès menées sur les médias sociaux.

Le marketing des réseaux sociaux offre aux marques la possibilité d'entrer en contact avec un public international, de construire une marque mémorable, d'augmenter les ventes et de stimuler le trafic sur les sites web.

Mener une campagne sur les réseaux sociaux qui se distingue requiert une combinaison astucieuse de créativité, de patience, de recherche, et la compétence de reconnaître une excellente idée au moment opportun. Les plateformes sociales s'agrandissent et se diversifient davantage au fil des années. Ainsi, il devient difficile pour les marques de concevoir du contenu qui se démarque et atteigne ses objectifs.

C'est là que nous pouvons aider. Nous avons rassemblé des exemples de campagnes marketing, de tweets et de vidéos de marques qui ont marqué cette année, et qui peuvent inspirer votre stratégie médias sociaux:

Burger King : la campagne social media "You Rule"

Les jingles entraînants de Burger King, tels que "Whopper, Whopper", ont été omniprésents pendant la majeure partie de l'année 2023, propulsant même Burger King en tant que leader des conversations liées à la NFL. La thématique principale de sa présence sur les médias sociaux cette année a été "You Rule", mettant en lumière les clients qui ont contribué à rendre le jingle viral dès le départ.

Tout au long de l'année, l'équipe créative des médias sociaux de Burger King a utilisé ce thème dans le contenu de la marque, avec des légendes telles que "It's Crowning Szn" pour une publication sur le retour à la maison, et en favorisant une collection de contenus générés par les utilisateurs avec la légende "y'all out here ruling spooky season" (vous êtes tous là pour régner sur la saison glauque).

Ces exemples de stratégie social media illustrent parfaitement la manière dont les marques peuvent associer un thème ou un message clé à différents posts afin de maintenir l'unité de la marque.

La Roche Posay : sensibilisation en cancérologie

"Le Pouvoir Réparateur du Toucher". Dans cette initiative, La Roche-Posay met en avant des individus atteints de cancer pour démontrer l'existence de véritables solutions dermatologiques qui ont le potentiel de les aider pendant leurs traitements.

La mission de La Roche-Posay est de soutenir ceux qui souffrent d'effets secondaires cutanés sévères dus à leur traitement. La marque souhaite soutenir le personnel soignant qui est l'allié quotidien des patients en leur apportant des produits qui conviennent aux personnes sous traitement.

À cette fin, la marque a produit une vidéo mettant en scène des personnes atteintes de cancer et souffrant de sévères effets secondaires dus à leur traitement.

Campagne Nike "No Pride, No Sport"

Bien que chaque année, le mois de juin soit désigné comme le mois de la Pride, des marques socialement responsables telles que Nike reconnaissent que la Pride n'est pas limitée à une saison. C'est pourquoi Nike a initié la campagne "Pride for Life", mettant en avant les athlètes LGBT.

Deux films d'une durée de 60 secondes ont marqué le lancement de la campagne, avec pour objectif de présenter des récits authentiques issus du segment de marché LGBT, mettant en avant des athlètes et des centres de remise en forme respectueux de la Pride. Cette initiative constitue une extension cohérente de la collection "Be True" déployée antérieurement et est un bon exemple de marketing viral réussi.

Dove "Detox Your Feed"

Dove est depuis longtemps une marque synonyme de responsabilité sociale. De sa campagne révolutionnaire La Vraie Beauté (Real Beauty) s'engageant à promouvoir une image corporelle positive, Dove a toujours repoussé les limites de ce que signifie être une marque responsable.

Sa récente campagne, #DetoxYourFeed, continue sur cette lancée en mettant l'accent cette fois sur le soutien aux parents pour orienter leurs enfants dans l'utilisation des médias sociaux.

Dans le cadre de cette initiative, Dove a convié des duos mère-fille à découvrir du contenu sur les médias sociaux et à réfléchir à ses conséquences. Lors de cette expérience, une vidéo mettait en scène une mère défendant des pratiques controversées, comme l'utilisation de Botox sur des nourrissons.

La marque a employé la technologie du "deep-fake" pour illustrer de manière percutante le pouvoir de persuasion des médias sociaux. Dans le cadre de cette campagne, l'objectif était d'inciter les parents et leurs enfants à éviter les influenceurs nuisibles, à cultiver des comportements sains sur les réseaux sociaux et à identifier les conseils de beauté néfastes.

Le Kilomètre Marvelous d'Amazon

Les campagnes de médias sociaux les plus réussies de 2023 ne débutent pas toujours sur les plateformes sociales elles-mêmes - elles sont plutôt conçues comme une destination. Un exemple notable est celui de la série à succès d'Amazon, "The Marvelous Mrs. Maisel", pour laquelle la plateforme de streaming a célébré la sortie de sa dernière saison.

L'événement pop-up à New York mettait en vedette une voiture rose éclatante et un tapis rose d'une longueur d'un mile, déroulant sur 10 blocs le long de la Cinquième Avenue. En chemin, les visiteurs pouvaient participer à des arrêts interactifs et à des séances photo, tous imprégnés des thèmes des années 50 et 60.

Cette événement est un bon exemple de marketing viral car il a également donné naissance au Pink Shoe Laces Challenge, ou #PSLChallenge (pas de pumpkin spice lattes ici), qui a obtenu plus de 50 millions de vues sur Instagram et TikTok.

Utiliser Meltwater pour vos campagnes de médias sociaux

Quel que soit l'objet de votre campagne, la publication de contenu ne marque pas la fin de l'histoire. Une fois votre campagne opérationnelle, servez-vous d'un logiciel de suivi de marque pour examiner et évaluer son impact, vous donnant ainsi la capacité de constater la valeur ajoutée que vous apportez.

Ces illustrations de campagnes sur les médias sociaux ne représentent qu'une fraction de l'ensemble. Comment envisagez-vous de les intégrer pour stimuler votre approche en matière de marketing social ? Pour bénéficier d'une assistance dans l'élaboration de votre prochaine campagne et optimiser votre présence sur les médias sociaux, n'hésitez pas à entrer en contact avec Meltwater dès maintenant.