Témoignages clients
Un impact réel, démontré dans la pratique
Suivez votre couverture médiatique en temps réel, identifiez les nouvelles tendances et démontrez l'impact de vos communications.
Plus de 27 000
organisations font confiance à Meltwater
Plus de 1,3 milliard
de documents traités chaque jour
Lire le témoignage
PR & Communications
Proteor
"Meltwater a transformé notre manière de travailler. Pouvoir tout gérer sur une seule interface, des contenus à l'analyse, a simplifié notre gestion et renforcé la collaboration entre nos équipes à l'international."
Filtres :
Prenez vos décisions en toute confiance.
Découvrez comment une seule plateforme peut faciliter toutes vos décisions en matière de RP, de communication et de marketing.
Loading...