Vous avez démarré votre chaîne YouTube, peut-être mis en place des publicités et créé une solide stratégie de marketing digital, mais votre nombre d'abonnés n'augmente pas ?

Transformer les vues en abonnés sur YouTube n'est pas facile. Vous avez besoin d'un public fidèle de téléspectateurs et vous devez continuer à produire un contenu pertinent et de haute qualité, un contenu engageant pour eux avant qu'ils ne décident de s'abonner.

Dans ce guide du marketing YouTube, nous analyserons l'importance de YouTube dans toute stratégie marketing. Vous découvrirez aussi tous nos conseils et les bonnes pratiques pour augmenter votre nombre d'abonnés sur YouTube.

Sommaire :

L'importance d'utiliser YouTube dans sa stratégie marketing

Si YouTube ne fait pas encore partie de votre stratégie marketing, vous perdez l'opportunité d'atteindre de nouvelles audiences et d'engager encore plus vos publics actuels.

En effet, le contenu vidéo YouTube gagne toujours plus de terrain, le public en étant toujours plus friand. Dans ce contexte, YouTube reste le point central de la création de vidéos, même si les autres plateformes sociales comme Instagram, Facebook et LinkedIn ont leurs propres fonctionnalités en matière de vidéos.

Concrètement, réussir sur YouTube peut aider votre marque à :

Toucher de nouvelles audiences

Engager vos publics existants

Créer du lien et fidéliser via un storytelling réussi

Développer votre présence dans les moteurs de recherches (SERP) car les vidéos YouTube s'affichent dans les résultats Google

Mettre en place une stratégie de marketing d'influence avec des chaînes YouTube en rapport avec votre marque.

Organiser des partenariats avec des social influenceurs pour gagner en notoriété sur la plateforme

Réutiliser le contenu créé pour d'autres plateformes sociales. Par exemple, une partie de votre vidéo YouTube peut être diffusée sur votre compte Instagram en invitant vos abonnés à voir la vidéo entière sur votre chaîne

Comment fonctionne l'algorithme YouTube ?

Comprendre l'algorithme YouTube est un prérequis pour avoir plus d'abonnés sur YouTube. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul algorithme, mais plusieurs :

Un algorithme pour les recommandations, à retrouver sur la page d'accueil de la plateforme ;

Un pour les suggestions après avoir visionné une vidéo ;

Et enfin un autre pour le moteur de recherche (Google).

En règle générale, vous disposez de 48 heures pour faire une bonne première impression auprès de l'algorithme. Son but est de trouver la vidéo adaptée à chaque spectateur et les encourager à poursuivre leur visionnage. En d'autres termes, il faut que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Au cours des 48 premières heures, YouTube va analyser trois éléments :

Le taux de clic de votre vidéo ;

Son Watch Time (le temps de visionnage) ;

Et le Watch Time par session du spectateur.

L'algorithme YouTube est un système qui permet de :

Sélectionner les vidéos pour la page d'accueil de la plateforme

Classer les résultats pour toutes les recherches

Pousser des suggestions de vidéos que les spectateurs peuvent ensuite regarder

Selon la plateforme elle-même, la page d’accueil et les suggestions de vidéos constituent les principales sources de trafic de la majorité des chaînes existantes. Seules les vidéos explicatives et éducatives ne sont pas concernées, car elles obtiennent la grande partie de leur trafic depuis la section Explorer (source).

Les bonnes pratiques pour augmenter ses abonnés sur YouTube

Voici les bonnes pratiques si vous vous demandez comment avoir plus d'abonnés sur YouTube.

Se positionner sur un thème et s'y tenir

Pour que l'algorithme comprenne votre positionnement, mais aussi les abonnés qui vous suivent, votre chaîne doit avoir un fil conducteur. Les thèmes qui fonctionnent le mieux sur YouTube sont le fitness, la beauté, le lifestyle, le e-commerce, l'éducation, etc. Assurez-vous de rester cohérent pour ne pas dérouter vos abonnés.

Privilégier la qualité à la quantité (pour le contenu)

S'il faut tout de même être régulier dans la publication de vidéos, le plus important reste de publier du contenu de qualité. Les éléments pris en compte par l'algorithme pour décider ou non de pousser votre vidéo sur la plateforme étant aussi la qualité du contenu. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour proposer un travail qualitatif.

Créer une bande-annonce pour la chaîne

Cette bande-annonce vous permet d'être reconnu par vos abonnés et par les internautes qui ont déjà été exposés à vos contenus. Elle doit être unique et représenter votre marque du mieux possible.

Collaborer avec d'autres chaînes YouTube

Faire des collaborations avec d'autres chaînes YouTube vous permet facilement d'avoir plus d'abonnés YouTube, à condition qu'elles soient liées à votre thème et suffisamment développées.

Publier des vidéos longues

Un conseil : le but de l'algorithme YouTube est d'allonger le temps passé sur la plateforme par les utilisateurs. C’est pourquoi les vidéos longues (10 minutes ou plus) sont favorisées.

Répondre aux commentaires est important d'une part pour augmenter vos interactions sous la vidéo. De plus, les internautes sont habitués à interagir directement avec les marques, notamment sur Instagram. Alors, n’oubliez pas de répondre aux commentaires de vos abonnés.

Utiliser des Call-to-action (CTA)

La plateforme vous permet d’ajouter un bouton qui invite l’internaute à s’abonner à votre chaîne ou à partager la vidéo. Ce sont deux fonctionnalités très efficaces pour savoir comment avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube.

Utiliser l'écran de fin pour promouvoir les autres vidéos

L'écran de fin est une opportunité de proposer aux internautes de visionner vos autres vidéos. Cette fonctionnalité vous permet d'en mettre deux en avant. L’algorithme est sensible au temps passé par les spectateurs sur votre chaîne YouTube. Utilisez les différentes fonctionnalités à votre disposition pour suggérer vos autres contenus et gagner des abonnés.

Faire la promotion de la chaîne sur les autres réseaux sociaux de la marque

Utilisez la synergie des réseaux sociaux pour pousser votre chaîne YouTube. Pour cela, vous pouvez montrer des parties intéressantes de vos contenus YouTube et inviter les personnes à en découvrir plus sur votre chaîne.

Porter une attention particulière à votre SEO

Ce n'est peut-être pas immédiatement évident, mais le référencement naturel est la clé du succès sur YouTube. En effet, vous pouvez optimiser vos vidéos pour la recherche YouTube comme vous le feriez pour un article. Faites attention aux métadonnées comme votre titre et votre description. N’hésitez pas à mettre les mots-clés en rapport avec le thème de votre vidéo. Il est toujours intéressant de regarder ce que font vos concurrents pour vous en inspirer.

L'importance du reporting

Mettre en place un bon reporting est un moyen efficace de savoir où vous en êtes. Tout ce qui est mesurable peut être amélioré. Pour vous aider, une bonne option est d’utiliser un reporting social media. En utilisant cet outil, vous pourrez connaître facilement les performances de votre campagne social media.

Les choses à éviter pour avoir des abonnés YouTube

Voici les choses à ne pas faire pour ne pas voir ses abonnés YouTube diminuer.

Tomber dans l'excès des vidéos tendance

Comme vu précédemment, il est important de conserver un fil conducteur sur votre chaîne. Récemment, YouTube a lancé la section "tendances", qui met en avant les contenus qui marchent. Si surfer sur cette tendance social media peut vous faire gagner en visibilité, vous risquez aussi de perdre vos abonnés en vous éloignant trop de votre ligne éditoriale.

Négliger la modération des commentaires

Modérer les commentaires est important pour ne pas nuire à l'expérience des spectateurs. Cela montre aussi que vous êtes attentif à ce que les personnes disent de votre marque.

Oublier l'image de la marque

En tant qu'entreprise, vous devez contrôler votre image de marque, même sur YouTube. Cela passe par proposer du contenu de qualité, avec une valeur ajoutée et en prenant en compte l'avis de vos abonnés / potentiels clients.

Ne pas optimiser son contenu pour les recherches

Le texte accompagnant la vidéo YouTube est utile pour que votre contenu soit trouvé dans la section Explorer. Ne négligez pas cette partie, au risque de ne pas bénéficier de ce canal d'acquisition pourtant central pour gagner de nouveaux abonnés.

Ne pas structurer sa chaîne

Pour que les nouveaux abonnés comprennent facilement ce qu'est votre chaîne, il convient de la structurer. Vous pouvez classer vos vidéos par catégories, en mettre une en avant, etc.

Exemples de chaînes YouTube à succès

Pour mieux comprendre les propos développés dans cet article et comprendre comment avoir des abonnés sur YouTube, voici deux exemples de chaînes à succès.

Disneyland Paris

La chaîne YouTube Disneyland Paris montre toute la magie et la diversité du parc d’attractions. Les vidéos officielles de la marque tournent autour des attractions, des parcs, des restaurateurs, des Cast Members, des nouveautés et actualités. Pour rappel, Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe.

Air France

Air France est une compagnie aérienne nationale française, fondée le 7 octobre 1933. La communication de la compagnie s’appuie sur une communication 100% digitale reflétant son image de marque, pour toucher des cibles différentes. Sur sa chaîne YouTube, elle communique par exemple sur ses nouvelles cabines moyen-courriers et celles pour les classiques business (source).

Une tactique YouTube bien menée peut réellement devenir un élément-clé de votre marketing, surtout si vous parvenez à augmenter le nombre d’abonnés à votre chaîne ! Pour lancer une stratégie marketing percutante, n’hésitez pas à demander conseil à des professionnels. Les équipes Meltwater disposent d’outils performants pour analyser en profondeur vos performances et adapter votre stratégie. Objectif : aller plus loin que les objectifs fixés. Contactez-nous dès aujourd’hui !