Fort de ses 347 millions d’utilisateurs actifs par jour (source), Snapchat figure aujourd’hui au rang des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Ciblant une audience jeune, la plateforme au fantôme n’en finit pas de voir ses chiffres augmenter. Chez les 15-49 ans, 57 % de ses utilisateurs sont actifs chaque jour (source).

Les statistiques de Snapchat évoluent rapidement. Pourtant, ces dernières années, le réseau social n’est pas parvenu à s’imposer parmi les réseaux sociaux utilisés par les entreprises et les marques (Instagram, Facebook ou encore TikTok) (source). Meltwater fait le point.

Sommaire

Quelle est la démographie sur Snapchat ?

En France

Snapchat, un réseau social pour adolescents ? Les chiffres 2022 fournis par Snapchat Inc. tordent le cou aux a priori . Aperçu.

13-17 ans : 14,9%

18-20 ans : 15,6%

21-24 ans : 17,1%

25- 34 ans : 24,8%

Plus de 35 ans : 27,2% (source).

En outre, les statistiques Snapchat France pour 2021 démontrent une belle parité parmi les utilisateurs : 53 % de femmes contre 47 % d’hommes (source).



Côté localisation, la dernière analyse menée par Snap Ads Manager montre que 60% d’entre eux réside en Ile-de-France. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive en seconde position avec 19% de snapchatters, suivie par les Hauts-de-France et ses 14% d’utilisateurs français (source).

Dans le monde

En 2021, 54% des snapchatters dans le monde étaient des femmes, et 46% étaient des hommes, un chiffre proche du ratio français (source).



En revanche, toutes régions du monde confondues, les utilisateurs de Snapchat sont en moyenne plus jeunes qu’en France. 60% d’entre eux ont moins de 24 ans (source). Les tranches d’âge de l’audience de Snapchat dans le monde se présentent de la manière suivante :

21,1% de 13-17 ans

39% de 18-24 ans

22% de 25-34 ans

13,4% de 35-49 ans

3,7% de plus de 50 ans (source).

Quel est le nombre d’utilisateurs Snapchat ?

En France



En avril 2022, le réseau social a mené une grande étude sur les statistiques Snapchat. Celle-ci témoigne d’un nouveau record : la France a dépassé, cette année, la barre des 25 millions d’utilisateurs actifs mensuels (source). 18,1 millions d’entre eux se connectent chaque jour à l’application (source). Avec ces chiffres, la France atteint le second rang mondial en termes de nombre d’utilisateurs réguliers (source).



Dans le monde

Plus de 3,5 milliards de snaps sont envoyés chaque jour à travers le monde (source). Derrière ces messages éphémères, se cachent 347 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (source), pour l’année 2022. Si l’on compare cette donnée avec les statistiques Snapchat de 2021 (source), on constate une augmentation de 18%. L’utilisation de Snapchat par régions du monde se présente comme suit :

86 millions d’utilisateurs en Europe, 10% de plus qu’en 2021

99 millions aux Etats-Unis, 4% de plus que l’année précédente

162 millions sur le reste du monde, soit une augmentation de 35% par rapport à 2021 (source).

En outre, Snapchat compte 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels à travers le monde.



Enfin, le réseau social bénéficie de ¾ d’utilisateurs dits exclusifs. Ces derniers n’ont pas de compte sur les réseaux sociaux concurrents : Instagram et/ou Facebook. Plus précisément, 38% des utilisateurs de Snapchat n’ont pas Instagram (source). Ils sont de véritables ambassadeurs de la marque, et par conséquent une cible d’utilisateurs à fidéliser sur le long terme.

Quel est le chiffre d’affaires de Snapchat ?

Chiffre d’affaires global de Snapchat dans le monde



A l’échelle mondiale, le chiffre d’affaires de Snapchat atteint les 4,117 milliards de dollars, soit une augmentation de 64% par rapport à l’année précédente (source). En 2022, le réseau social a franchi un cap, avec un bilan à 1 111 millions de dollars, rien que pour le second trimestre 2022, c’est-à-dire 13% de plus qu’à la même période en 2021 (source).



Sur les différentes grandes régions du monde, les statistiques Snapchat en termes de chiffre d’affaires se décomposent comme suit :

Amérique du Nord : 786 millions de dollars générés (12% de plus qu’en 2021)

Europe : un chiffre d’affaires de 170 millions de dollars (une augmentation de 12% également par rapport au chiffre d'affaires de 2021 sur le continent)

Autres régions du monde : 155 millions de dollars, soit 21% de plus que l’année précédente (source).

ARPU de Snapchat World



L’acronyme “ARPU” signifie “Average Revenue Per User”, c’est-à-dire “Revenu moyen par utilisateur”. Il s’agit d’une donnée pertinente pour évaluer la performance financière d’une entreprise commercialisant des produits numériques. L’ARPU livre une image claire de la valeur d’un utilisateur Snapchat.



Au quatrième trimestre 2021, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de Snapchat était de 4,06 dollars. Les résultats concernant le chiffre d’affaires par utilisateur ont démontré une augmentation de 18% par rapport au quatrième trimestre 2020. Sans surprise, l’ARPU le plus élevé dans le monde est celui des Etats-Unis : 9,58 dollars au trimestre 4 de 2021 (source).

Provenance des revenus de Snapchat

Comment Snapchat parvient-il à générer des revenus si colossaux alors que le réseau social propose un service majoritairement gratuit ? Comme la plupart des plateformes sociales, son modèle économique repose sur la publicité. À titre indicatif, celle-ci représente 99% de ses revenus en 2020, et 98% en 2019 (source).

Quelle est la représentation des marques sur Snapchat ?

Un levier sous-exploité en stratégie social media



Du côté des annonceurs comme des agences de publicité, Snapchat n’est utilisé que par 5% des marketeurs en B2C et 3% en B2B (source). La plateforme arrive en dernière position des médias sociaux exploités par les professionnels en 2020 et 2021. Snapchat se situe donc bien après Facebook (plébiscité à 96%), Instagram (à 83% en 2021), YouTube (à 55%), LinkedIn (53%), Twitter (46%) et TikTok (10%) (source). En 2021, seulement 6% des spécialistes du marketing prévoyaient d’augmenter leurs activités organiques Snapchat (source).

Pourtant, Snapchat présente un potentiel très intéressant pour les marques et les entreprises, aussi via la création de contenus gratuits que via la publicité. Alors, pourquoi encore si peu d’entreprises choisissent d’intégrer Snapchat dans leurs campagnes marketing ?

D’une part, l’image « jeune » de Snapchat peut représenter un frein pour les chefs d’entreprises et marketeurs. En réalité, Snapchat permet de créer des contenus ciblés pour différents types d’audience, quel que soit le type de cibles définies par la marque.

D’autre part, suivre ses statistiques Snapchat ne s’avère pas aussi simple que sur la plupart des autres réseaux sociaux. La veille concurrentielle, par exemple, demande de mettre en place des processus internes spécifiques à Snapchat pour adapter régulièrement sa stratégie de création de contenus.



Type de contenu créé par les marques sur Snapchat



En 2021, 57% du contenu de marque était au format vidéo (source). Les annonceurs choisissent généralement d’apparaître dans la section “Discover” de Snapchat, en ayant recours aux services publicitaires proposés par l’application.

En 2017, Netflix a pris cette voie en mettant à disposition de son audience des stickers représentant les personnages de séries emblématiques de la plateforme de streaming (source).

Tout savoir sur la visibilité sur Snapchat

Insights : l’interface de gestion statistique de Snapchat



Les marques et entreprises qui choisissent d’intégrer Snapchat dans leur stratégie social media peuvent suivre la portée de leurs actions depuis Snapchat Insights. Créé en 2018 pour répondre au besoin de suivi des annonceurs et créateurs de contenus, cet outil d’analyse est indispensable pour estimer son retour sur investissement.



Parmi les différents indicateurs de performance mis en avant par Insights, on retrouve :

un rapport détaillé du nombre de vues des stories;

les données démographiques de l’audience : âge moyen, sexe, localisation, centres d’intérêt;

un focus sur le taux de complétion, c’est-à-dire le nombre de personnes qui visionnent une story en entier.



Pour suivre et analyser vos insights sur l’outil, commencez par vous rendre sur l’écran d’accueil de votre compte Snapchat. Cliquez sur l’onglet intitulé “Insights” : vous accédez alors à toutes les statistiques Snapchat mentionnées ci-dessus.



SI l’outil proposé par ce réseau social se révèle trop limité pour évaluer la pertinence de vos campagnes marketing, sachez qu’il existe d’autres plateformes pour analyser vos données d’audience. Par exemple, Snaplytics livre un aperçu général du taux d’ouverture des contenus, de leur nombre de vues, du nombre moyen de captures d’écran par story ou encore du taux de complétion, le tout sous la forme de schémas simplifiés. Indispensable !



Les personnes les plus suivies sur Snapchat



En septembre 2022, Mediaboss a mis à jour les données de son classement des influenceurs les plus populaires sur le réseau. Si Kylie Jenner obtient la première place à l’échelle mondiale, les influenceurs français savent aussi tirer avantage de Snapchat pour développer leur notoriété. Parmi eux :

@studiodanielle, avec 1 600 000 abonnés

@just-riadh : 1 600 000 abonnés également

@citizennasri : 2 900 000 abonnés

@nabilla.v : 3 800 000 abonnés

@jessoff13- : 4 900 000 abonnés (source).

Les marques les plus novatrices sur Snapchat

De plus, certaines marques ont su tirer leurs épingles du jeu sur le réseau social californien via des campagnes novatrices plaçant l'utilisateur au centre de leurs stratégies. Voici trois formats utilisés :