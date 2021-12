Exploitez les données détaillées sur les consommateurs Demander une démo

Accédez à des informations approfondies sur les différents segments de votre public cible et comprenez le comportement et les besoins de votre client potentiel. Audience Insights utilise l’écoute sociale, l’apprentissage automatique, les données psychographiques et la reconnaissance des formes pour vous aider à identifier instantanément les membres de votre public cible grâce à l’analyse des liens entre les personnes qui le constituent.

Accédez aux données sur les consommateurs provenant de 150 millions de sources et de plus de 1,4 trillion de publications individuelles. Analysez ce que les communautés disent de votre marque sur les médias sociaux, et identifiez le contenu et les personnalités influentes qui les inspirent.

La solution Consumer and Audience Insights de Meltwater offre un profilage approfondi et interactif de l’audience. Grâce à un accès complet au firehose Twitter et aux données enrichies par IBM Watson, nous vous aidons à analyser différents segments de communauté pour découvrir ce qu’ils pensent de votre marque et de vos concurrents, et comment les intégrer dans votre stratégie en ligne. Découvrez les informations démographiques (âge, sexe, fonctions) et les habitudes de consommation, ainsi que les personnalités et les médias qui correspondent le mieux à votre marque et qui plaisent à chaque groupe.

Ne vous contentez pas de la segmentation traditionnelle des consommateurs basée sur l’âge, le sexe et le lieu. Vous pouvez désormais découvrir de nouveaux segments basés sur les intérêts des personnes. Apprenez à connaître votre marché cible de manière plus détaillée grâce à des informations exploitables qui vous aideront à faire la différence entre un nouveau follower fidèle et une opportunité manquée. Optimisez vos campagnes marketing et, par conséquent, la satisfaction de vos clients en anticipant les attentes du marché.