Plateforme insights consommateurs
Des insights consommateurs en temps réel, alimentés par l'IA
La plateforme d'insights consommateurs de Meltwater vous offre une compréhension en temps réel de vos audiences, de la perception de votre marque et de votre environnement concurrentiel, le tout depuis une plateforme unique. Grâce à l'IA, elle transforme des millions de conversations en insights exploitables en quelques minutes. Plus besoin d'attendre des semaines pour obtenir un rapport ou de vous appuyer sur des données incomplètes : vous bénéficiez d'une intelligence continue pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.
Comprenez vos consommateurs en temps réel
Les consommateurs expriment chaque jour leurs attentes, leurs besoins et leurs opinions sur les réseaux sociaux, les sites d'avis, les forums et bien d'autres canaux numériques. En analysant ces conversations en temps réel, la Consumer Intelligence offre une compréhension plus rapide, plus riche et plus représentative que les seules études traditionnelles. Vous identifiez les tendances émergentes, comprenez les attentes de vos audiences et prenez des décisions fondées sur des données actualisées.
- Un meilleur rapport coût-efficacité
- Des échantillons plus importants
- Un feedback authentique
- Aucune lassitude ou confusion avec les enquêtes
- Des données en temps réel
- Aucune de date de péremption
- Une analyse automatique
Exploitez les données détaillées sur les consommateurs
Accédez à des informations approfondies sur les différents segments de votre public cible et comprenez le comportement et les besoins de votre client potentiel. Audience Insights utilise l’écoute sociale, l’apprentissage automatique, les données psychographiques et la reconnaissance des formes pour vous aider à identifier instantanément les membres de votre public cible grâce à l’analyse des liens entre les personnes qui le constituent.
Accédez aux données sur les consommateurs provenant de 150 millions de sources et de plus de 1,4 trillion de publications individuelles. Analysez ce que les communautés disent de votre marque sur les médias sociaux, et identifiez le contenu et les personnalités influentes qui les inspirent.
La solution Consumer and Audience Insights de Meltwater offre un profilage approfondi et interactif de l’audience. Grâce à un accès complet au firehose Twitter et aux données enrichies par IBM Watson, nous vous aidons à analyser différents segments de communauté pour découvrir ce qu’ils pensent de votre marque et de vos concurrents, et comment les intégrer dans votre stratégie en ligne. Découvrez les informations démographiques (âge, sexe, fonctions) et les habitudes de consommation, ainsi que les personnalités et les médias qui correspondent le mieux à votre marque et qui plaisent à chaque groupe.
Ne vous contentez pas de la segmentation traditionnelle des consommateurs basée sur l’âge, le sexe et le lieu. Vous pouvez désormais découvrir de nouveaux segments basés sur les intérêts des personnes. Apprenez à connaître votre marché cible de manière plus détaillée grâce à des informations exploitables qui vous aideront à faire la différence entre un nouveau follower fidèle et une opportunité manquée. Optimisez vos campagnes marketing et, par conséquent, la satisfaction de vos clients en anticipant les attentes du marché.
Segmentation de l’audience
Identifiez les différents groupes qui parlent de votre marque en ligne. Grâce à IBM Watson, découvrez ce qui les passionne grâce à des insights sur leurs centres d’intérêt, leurs données démographiques et leurs comportements de consommation. Associez simplement de nombreuses options de filtrage lorsque vous créez un rapport d’audience, comme les profils d’utilisateurs, les données démographiques, les affinités et les professions, ce qui vous permet de créer des segments d’audience ultra personnalisés.
Une stratégie de communication éclairée
Déterminez les plateformes (actualités, télévision, radio, podcasts, médias sociaux) que vos clients et prospects utilisent pour leurs besoins d’information et de divertissement. Définissez votre stratégie publicitaire en fonction des données et des recherches sur le comportement des consommateurs et évitez les approximations. Améliorez vos performances par une connaissance précise de votre public.
« Les avantages de Meltwater sont évidents pour nous. Nous devons nous appuyer sur des insights fiables afin de définir notre approche des solutions de contenu pour les différents publics et les différentes plateformes. Meltwater nous aide à promouvoir nos stratégies en nous permettant de mieux comprendre comment les publics se sentent face à des marques et des problèmes spécifiques. »
Alejandro De Luna, responsable de la stratégie sociale, MediaCom
Découverte d’influenceurs
Les influenceurs s’adressent souvent à des catégories de niche. Découvrez lesquels d’entre eux trouvent un écho auprès de votre consommateur, et mesurez leur impact. Ne définissez pas votre stratégie de marketing d’influence à partir d’une approche unique.
Benchmark concurrentiel
Notre plateforme d’intelligence d’audience vous permet de comparer des segments avec des valeurs de référence ou d’autres audiences, mais aussi de créer des benchmarks avec différents segments, pays ou même concurrents. Vous pouvez ainsi étudier vos concurrents en vous plaçant du point de vue de votre consommateur en ligne.
Maîtrisez vos données
Vous souhaitez intégrer des études d’audience personnalisées à vos propres données ou visualisations ? Aucun problème, Meltwater vous simplifie la tâche. Générez des rapports précis par catégories, comportements, sentiments et médias. Ensuite, il vous suffit d’exporter vos rapports aux formats PDF ou PowerPoint pour utiliser les insights les plus pertinents sur vos audiences dans vos présentations.
Vous pouvez également exporter les analyses vers un fichier CSV pour les traiter, les partager ou les intégrer facilement dans votre organisation. Un pas de plus vers une prise de décisions commerciales intelligentes, fondées sur des données qualitatives et quantitatives.
Une approche axée sur l’audience, dans le cadre du marketing de consommation, implique que vous posiez les questions suivantes : « Qui s’intéresse à ce que nous faisons ? » et « Quels aspects de notre marque retiendraient le plus leur attention s’ils devaient faire un choix ? ». Vous récupérez ces informations et vous leur adressez des actions marketing ciblées. Il s’agit donc d’une méthodologie beaucoup plus précise et pertinente pour les études de marché et la segmentation. De plus, vous pouvez l’utiliser pour aller plus loin dans le domaine du leadership éclairé et de la crédibilité de la marque.
Enfin, et c’est peut-être là l’aspect le plus intéressant des données sociales, elles n’expirent jamais. Elles changent et évoluent en même temps que le monde, ce qui vous permet de rester au fait des changements et des tendances de consommation. C’est vraiment ce qui se rapproche le plus du pouls du monde et c’est l’un des outils d’analyse les plus efficaces pour les équipes tournées vers l’avenir. Par conséquent, votre logiciel d’écoute sociale et de suivi média devient le partenaire marketing essentiel de toutes les entreprises.
Accès à des insights rapides
Écoute sociale axée sur l’audience
Les études de marché sont traditionnellement coûteuses et prennent beaucoup de temps. Une fois que vous avez une meilleure idée des personnes qui composent vos différents segments, vous pouvez surveiller toutes les conversations auxquelles elles participent. Vous serez ainsi en mesure de mieux comprendre ce qu’elles aiment et ce dont elles parlent sans avoir à organiser un groupe de discussion direct.
À partir de là, vous pouvez définir les meilleurs messages de campagne pour communiquer avec eux. De plus, vous pouvez repérer les tendances en matière de comportement des consommateurs à court, moyen et long terme.
Messages pertinents
Stratégie de contenu ciblé
Il peut s’avérer difficile de générer un contenu de qualité qui s’adresse aux différents segments de votre public. Mais lorsque vous pouvez analyser les données de manière approfondie, et voir ce que chaque segment partage ou avec quoi il interagit, vous pouvez découvrir ce qui fait écho auprès de votre consommateur clé et élaborer votre propre contenu en conséquence.
Adaptez votre ciblage et menez des campagnes de marketing et de publicité performantes, à grande échelle. Optimisez l’expérience client en identifiant les points à améliorer et les aspects de votre marque que vos consommateurs apprécient. Créez un parcours client en ligne plus pertinent.
Témoignages
Questions fréquentes
L’outil de Meltwater explore en profondeur la segmentation de l’audience, l’écoute sociale axée sur l’audience, la découverte d’influenceurs et le contenu, y compris l’affinité avec les médias. L’outil Audience Insights offre des informations détaillées sur les différents segments et communautés qui parlent de votre marque sur les médias sociaux, ainsi que sur le contenu et les influenceurs qui les inspirent.
Oui. La recherche sur les consommateurs avec Meltwater vous permet de comprendre les différents groupes qui parlent de votre marque en ligne. L’utilisation de ces données vous permettra de découvrir ce qui passionne vos marchés cibles grâce à des informations sur leurs centres d’intérêt, leurs caractéristiques démographiques et leurs comportements.
Les données utilisées pour les insights consommateurs de Meltwater proviennent de Twitter, Facebook et Instagram. Grâce aux données d’un important panel mondial de consommateurs, l’outil offre des insights d’audience très riches, alimentés par IBM Watson.
Oui. Grâce à notre intégration de données, Meltwater propose une analyse d’audience dans le cadre des principaux tableaux de bord de veille médiatique et permet aux clients de fusionner les données d’écoute sociale avec des informations détaillées.
À quoi devrait ressembler votre Suite Meltwater ?
Que vous souhaitiez commencer à petite échelle ou intégrer Meltwater à l'échelle mondiale, nos produits s'adaptent pour vous accompagner sur le chemin que vous souhaitez emprunter.