Facebook Marketplace : Guide Ultime, Astuces et Conseils

Jusqu'à 40% des utilisateurs actifs mensuels de Facebook, soit 3,07 milliards au total, font leurs achats sur Marketplace.

Ce sont les chiffres publiés par Facebook en 2024 sur les performances de sa plateforme Marketplace (source).

Arrivé en France en 2017, ce portail de petites annonces met en relation des acheteurs et des vendeurs. Les utilisateurs (aussi bien des particuliers que des professionnels) peuvent mettre en vente des produits sans payer de frais.

Que vous soyez un vendeur passionné à la recherche d'un public avide, ou un acheteur curieux en quête de bonnes affaires, le Marketplace de Facebook est le lieu de rencontre idéal pour réaliser vos rêves commerciaux. Avec des milliards d'utilisateurs actifs sur la plateforme, vous entrez dans un monde où les possibilités sont infinies et où chaque transaction peut être une nouvelle aventure excitante.

Mais comment utiliser cette plateforme ? Dans ce guide des médias sociaux, nous nous intéressons à son utilisation, les fonctionnalités à disposition et son utilité pour votre entreprise. Nous présenterons également les avantages d'utiliser Facebook Marketplace pour les entreprises de toutes tailles.

Sommaire :

Facebook Marketplace, c'est quoi ?

Marketplace Facebook a été créé en 2017 en France. Il s'agit d'une plateforme intégrée à Facebook, dont le but est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs. Les utilisateurs peuvent donc acheter et vendre des articles neufs et d'occasion à d'autres utilisateurs.

Les particuliers peuvent facilement trouver des produits à proximité de chez eux, en utilisant les filtres de Facebook Marketplace. Pour y accéder, il suffit de télécharger l'application Facebook et d'avoir un compte. Les annonces des vendeurs sont directement intégrées sur Facebook. Vous pouvez rechercher des produits en utilisant les filtres :

Par emplacement

Par catégorie

Par prix

Et bien d'autres filtres selon le produit recherché (par exemple pour la recherche d’une voiture : prix le plus bas / le plus élevé, le kilométrage, l’année de mise en circulation, la distance parcourue, la date de mise en vente, etc.)

Enfin, vous avez la possibilité d'entrer en contact via Messenger pour finaliser la transaction. Vendeurs et acheteurs ont accès au profil public de chacun, ce qui permet d’instaurer une relation plus humaine. L'acheteur est ainsi rassuré avant de passer à l'achat sur la plateforme.

Mais alors comment vendre sur Marketplace Facebook ? Il faut savoir que tous les utilisateurs de Facebook peuvent utiliser la plateforme. Le service est gratuit puisque le réseau social ne prend aucune commission. Attention toutefois, le vendeur est entièrement responsable du paiement et de l'envoi du produit. Facebook n'intervient ni sur la vente, ni en cas de litige. Pour mieux gérer vos réseaux sociaux et l’utilisation de Marketplace Facebook, vous pouvez utiliser un outil de gestion des médias sociaux. Ainsi, vos équipes sont plus efficaces pour la gestion de votre présence sur chacun des canaux.

Qui plus est, il n'y a pas besoin de créer un nouveau compte, ni d'avoir un compte professionnel. Mais il faut bien entendu respecter les politiques commerciales de la plateforme. Par exemple, certains produits sont interdits à la vente sur la Marketplace Facebook, tels que :

La drogue ;

Le tabac ;

Les compléments alimentaires ingérables ;

Les animaux ;

L'alcool ;

Les produits / services pour adultes ;

Les produits de santé tels que des lentilles de contact ;

Des services de jeux de hasard impliquant de l’argent réel.

Quels sont les avantages de cette fonctionnalité ?

L'avantage principal de Marketplace sur Facebook est de faciliter la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Le social selling sur Facebook s’adresse à tout le monde !

Les fonctionnalités mises à disposition sont pertinentes et aident réellement l'acheteur à trouver ce qu'il cherche. Elles permettent aussi au vendeur de se faire connaître plus facilement, en filtrant par zone géographique notamment.

Une véritable aubaine pour les commerces de proximité qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour lancer un site e-commerce et une stratégie marketing complète. En effet, mettre une annonce sur Facebook, c'est gratuit !

Si Facebook n'intervient pas dans la transaction, la plateforme offre tout de même une certaine sécurité aux utilisateurs. En effet, les personnes ont accès au profil public du vendeur et de l'acheteur, ainsi que les informations les concernant :

Nom, prénom ;

Photo de profil ;

Localisation, etc.

Ce climat de confiance permet d'engager les consommateurs avec une forte intention d'achat, pour fluidifier le processus de vente. Les entreprises peuvent-elles aussi bénéficier de cette vitrine pour leurs produits neufs ou d’occasion, avec par exemple une stratégie de réseaux sociaux B to B.

Bon à savoir : les services sont aussi concernés par Marketplace sur Facebook. Il est possible de vendre un coaching sportif ou des conseils en immobilier par exemple.

Par ailleurs, Facebook Marketing est une plateforme très intéressante pour les entreprises souhaitant lancer de nouveaux produits en limitant les coûts. C'est aussi un bon moyen de faire une étude de marché à moindre coût. Vous obtiendrez ainsi les premiers retours de vos clients et pourrez améliorer l'offre avant le "vrai" lancement.

Grâce à ce côté humain, vous tissez des liens de confiance durables avec vos acheteurs.

Pour accéder à Facebook Marketplace, plusieurs conditions doivent être remplies. La première et la plus importante : cette plateforme est uniquement disponible pour les utilisateurs de Facebook, âgés de 18 ans et plus.

Vous devez aussi posséder un compte personnel sur le réseau social pour pouvoir utiliser le Marketplace. Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un avant de pouvoir accéder à l'outil.

Un autre critère est de respecter les conditions d'utilisation de Facebook et les politiques du Marketplace. Cela inclut notamment les règles relatives aux produits interdits, aux contenus inappropriés et aux pratiques commerciales abusives.

Ajoutons aussi que certaines fonctionnalités du Facebook Marketplace peuvent être limitées en fonction de votre historique d'utilisation, de votre comportement sur la plateforme ou de signalements de la part d'autres utilisateurs. Les administrateurs peuvent restreindre ou suspendre l'accès à l'outil si vous enfreignez les règles ou si vous êtes signalé pour des comportements inappropriés.

Comme sur toutes les plateformes, il existe des bonnes pratiques à mettre en place pour maximiser vos chances de vendre avec succès sur Facebook Marketplace et d'offrir une expérience positive aux acheteurs potentiels.

Voici les étapes et les conseils pour bien réussir à vendre sur Marketplace Facebook.

Une fois sur Facebook dans le fil d'actualité, cliquez sur Marketplace.

Cliquez ensuite sur "vendre un article" puis sélectionnez le type d'annonce à créer (article à vendre, véhicule à vendre ou maisons à louer).

Vous devez remplir le formulaire de création, qui aidera les acheteurs à trouver votre produit. Il faut notamment choisir une catégorie, décrire le produit, son prix et sa localisation.

Si vous souhaitez offrir ce produit gratuitement, il faut mettre le prix à 0€.

Ajoutez des photos de qualité (jusqu'à 10 photos suffisent).

Sélectionner les filtres pertinents pour aider les acheteurs à trouver le produit.

Enfin, vous devez choisir où publier votre annonce pour augmenter votre visibilité sur le réseau social. Par défaut, elle sera publiée uniquement sur la Marketplace Facebook. Vous pouvez aussi l'annoncer sur des groupes Facebook ou sur votre profil personnel.

Ça y est, votre annonce est validée ! À partir de là, vous pouvez toujours revenir dessus afin de la modifier, la supprimer ou indiquer que l'article a été vendu.

Il n'y a plus qu'à attendre que les premiers acheteurs vous contactent. Dès lors qu'un acheteur est intéressé, vous pouvez lui proposer deux solutions de paiement :

Se rendre dans votre entreprise pour procéder à la transaction

Acheter le produit sur votre site e-commerce pour ensuite le livrer à son domicile

Afin d'optimiser au maximum vos annonces, voici quelques conseils à mettre en pratique :

Les photos doivent être de bonne qualité, sous plusieurs angles pour montrer tous les aspects de votre produit et rassurer l'acheteur. De plus, les photos sur un fond uni (blanc ou gris clair) sont plus professionnelles.

Le titre de l'annonce : rappelez-vous que vous êtes en concurrence avec d'autres annonces. Votre titre doit donner envie à l'acheteur d'en savoir plus. Aussi, il vaut mieux éviter les titres tels que “Armoire penderie” au profit de “Armoire-penderie en bois IKEA – 3 portes – 4 tiroirs – 140x180cm – Blanche”.

Le descriptif doit tenter de répondre aux questions de l'acheteur, par exemple : la marque, la couleur, les dimensions, les caractéristiques, le mode de livraison, l'ancienneté, l'état du produit d'occasion, etc. Vous pouvez également garder un peu de mystère et inviter les acheteurs à vous contacter.

Fixer un tarif juste, à partir d'une analyse des offres concurrentes. Vendre moins cher ne signifie pas toujours que les personnes seront plus intéressées.

Obtenir les badges "très réactif" et “Recommandé par la communauté” : pour cela, il convient de répondre en moins d'une heure aux messages des utilisateurs et d'obtenir au moins 3 évaluations positives.

Nombreux sont les consommateurs qui préfèrent acheter des produits d'occasion, en témoigne le succès de Facebook Marketplace. Mais alors, comment se déroule ce type d'achat en ligne ? Voici les principales étapes :

Recherche d'un produit : en utilisant la barre de recherche ou en parcourant les catégories pour trouver le produit que vous souhaitez acheter. Vous pouvez également filtrer les résultats en fonction de la localisation, du prix, etc. Étude des annonces des vendeurs pour obtenir des détails sur le produit. Attention de lire attentivement la description, de regarder les photos et de vérifier l'état, le prix et toutes autres informations pertinentes. Si vous êtes intéressé par un produit, vous pouvez cliquer sur l'annonce et ainsi accéder à sa description complète. À partir de là, vous pouvez contacter le vendeur directement en utilisant Facebook Messenger pour poser des questions supplémentaires, négocier le prix, discuter des modalités de paiement et organiser une rencontre. Avant de conclure la transaction, il convient de vérifier la crédibilité du vendeur. Vous pouvez consulter son profil Facebook pour voir s'il a des avis positifs, des recommandations ou des évaluations. N'hésitez pas à demander des informations ou des photos supplémentaires sur l'article pour s’assurer de son état. Si vous êtes satisfait de l'article et des arrangements convenus, vous pouvez organiser une rencontre avec le vendeur afin de procéder à l'échange physique de l'article contre le paiement. Il est recommandé de choisir un lieu public et sûr pour procéder à la rencontre, de préférence pendant la journée. Lors de cette rencontre, vous effectuerez le paiement convenu au vendeur. Nous vous recommandons d'utiliser des méthodes de paiement sécurisées telles que l'argent liquide, les applications de transfert d'argent ou les paiements mobiles. Facebook Marketplace n'offre pas de système de paiement intégré, il est donc essentiel de régler la transaction en personne. Après la transaction, vous avez la possibilité de laisser des évaluations et des commentaires sur votre expérience avec le vendeur. Cela peut aider les autres utilisateurs à prendre des décisions lorsqu'ils interagissent avec ce vendeur.

Oui, les marques peuvent diffuser des annonces sur la Marketplace Facebook. Dès lors qu'une publicité est diffusée sur la plateforme, elle le sera également sur le fil d'actualité. Pour mettre en place une publicité, il convient tout d'abord de déterminer l’objectif de votre campagne marketing sur le réseau social :

Portée

Trafic

Conversion

Ventes catalogue

Vues

Important : Vous ne pouvez pas utiliser uniquement Marketplace comme placement de vos publicités. Vous devez sélectionner d'autres emplacements comme le fil d'actualité ou les bannières sur le côté. C'est Facebook qui déterminera le meilleur placement pour votre produit.

L'annonceur (le vendeur) doit ajouter son pixel Facebook afin de suivre ses conversions. Ainsi, grâce aux statistiques obtenues, il pourra voir les performances de son annonce sur Marketplace et adapter la stratégie si nécessaire. Tout ce qui est mesurable peut être amélioré.

À l'heure actuelle, il n'est pas possible de diffuser des publicités vidéos sur Marketplace. Vous avez seulement la possibilité de publier des images ou des carrousels.

Avant toute chose, pensez à vérifier que vous correspondez bien aux exigences requises pour utiliser cette plateforme. Si vous ne parvenez pas à accéder à Facebook Marketplace, voici les différentes démarches à suivre.

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir un compte Facebook actif. Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un en fournissant les informations nécessaires.

Ensuite, lorsque vous utilisez le réseau social sur un navigateur Web, vous pouvez trouver le lien vers le Marketplace dans le menu de gauche de la page d'accueil de Facebook, sous l'onglet "Explorer".

Pour les utilisateurs de l'application mobile sur téléphone ou sur tablette, tout dépend du modèle :

iPhone : ouvrir l'application Facebook, puis appuyer sur l'icône en forme de boutique située en bas de l'écran de navigation.

Android : ouvrir l'application Facebook, puis appuyer sur le menu en haut à droite (icône avec trois lignes horizontales), faire défiler vers le bas et sélectionner "Marketplace".

Lorsque vous accédez au Facebook Marketplace, vous pourrez rechercher des produits, parcourir les catégories, afficher les annonces des vendeurs et communiquer avec eux pour effectuer des achats.

Vous l’avez vu, les raisons d'utiliser la Marketplace Facebook sont nombreuses. Pour performer, il convient tout d’abord de savoir comment mettre en ligne ses produits. Comme sur toute plateforme, il vous faudra respecter les bonnes pratiques d'utilisation. En tant qu'entreprise, la Marketplace est intéressante pour tester un nouveau produit sans avoir à supporter les coûts du lancement d’un site e-commerce. Pour booster vos ventes, vous pouvez y diffuser des annonces sponsorisées, et ainsi bénéficier de la force de frappe de Facebook.

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