Facebook Marketplace : Guide Ultime, Astuces et Conseils

250 millions d'utilisateurs par mois. Ce sont les chiffres publiés par Facebook en 2021 sur les performances de sa plateforme Marketplace (source).

Arrivé en France en 2017, ce portail de petites annonces met en relation des acheteurs et des vendeurs. Les utilisateurs (aussi bien des particuliers que des professionnels) peuvent mettre en vente des produits sans payer de frais.

Mais comment utiliser cette plateforme ? Dans ce guide des médias sociaux, nous nous intéressons à son fonctionnement, les fonctionnalités à disposition et les meilleurs conseils pour bien vendre. Nous présenterons également les avantages d'utiliser Facebook marketplace pour les entreprises de toutes tailles.

Sommaire :

Facebook marketplace, c’est quoi ?

Marketplace Facebook a été créé en 2017 en France. Il s'agit d'une plateforme intégrée à Facebook, dont le but est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs. Les utilisateurs peuvent donc acheter et vendre des articles neufs et d'occasion à d'autres utilisateurs.

Les particuliers peuvent facilement trouver des produits à proximité de chez eux, en utilisant les filtres de Facebook market place. Pour y accéder, il suffit de télécharger l'application Facebook et d'avoir un compte. Les annonces des vendeurs sont directement intégrées sur Facebook. Vous pouvez rechercher des produits en utilisant les filtres :

Par emplacement

Par catégorie

Par prix

Et bien d'autres filtres selon le produit recherché (par exemple pour la recherche d’une voiture : prix le plus bas / le plus élevé, le kilométrage, l’année de mise en circulation, la distance parcourue, la date de mise en vente, etc.)

Enfin, vous avez la possibilité d'entrer en contact via Messenger pour finaliser la transaction. Vendeurs et acheteurs ont accès au profil public de chacun, ce qui permet d’instaurer une relation plus humaine. L'acheteur est ainsi rassuré avant de passer à l'achat sur la plateforme.

Comment ça marche ?

Mais alors comment vendre sur Marketplace Facebook ? Il faut savoir que tous les utilisateurs de Facebook peuvent utiliser la plateforme. Le service est gratuit puisque le réseau social ne prend aucune commission. Attention toutefois, le vendeur est entièrement responsable du paiement et de l'envoi du produit. Facebook n'intervient ni sur la vente, ni en cas de litige. Pour mieux gérer vos réseaux sociaux et l’utilisation de marketplace Facebook, vous pouvez utiliser un outil de gestion des médias sociaux. Ainsi, vos équipes sont plus efficaces pour la gestion de votre présence sur chacun des canaux.

Qui plus est, il n'y a pas besoin de créer un nouveau compte, ni d'avoir un compte professionnel. Mais il faut bien entendu respecter les politiques commerciales de la plateforme. Par exemple, certains produits sont interdits à la vente sur la marketplace Facebook, tels que :

La drogue

Le tabac

Les compléments alimentaires ingérables

Les animaux

L'alcool

Les produits / services pour adultes

Les produits de santé tels que des lentilles de contact

Des services de jeux de hasard impliquant de l’argent réel

Quels sont les avantages de cette fonctionnalité ?

L'avantage principal de Marketplace sur Facebook est de faciliter la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Le social selling sur Facebook s’adresse à tout le monde !

Les fonctionnalités mises à disposition sont pertinentes et aident réellement l'acheteur à trouver ce qu'il cherche. Elles permettent aussi au vendeur de se faire connaître plus facilement, en filtrant par zone géographique notamment.

Une véritable aubaine pour les commerces de proximité qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour lancer un site e-commerce et une stratégie marketing complète. En effet, mettre une annonce sur Facebook, c'est gratuit !

Si Facebook n'intervient pas dans la transaction, la plateforme offre tout de même une certaine sécurité aux utilisateurs. En effet, les personnes ont accès au profil public du vendeur et de l'acheteur, ainsi que les informations les concernant :

Nom, prénom

Photo de profil

Localisation, etc.

Ce climat de confiance permet d'engager les consommateurs avec une forte intention d'achat, pour fluidifier le processus de vente. Les entreprises peuvent elles aussi bénéficier de cette vitrine pour leurs produits neufs ou d’occasion, avec par exemple une stratégie de réseaux sociaux B to B.

Bon à savoir : les services sont aussi concernés par Marketplace sur Facebook. Il est possible de vendre un coaching sportif ou des conseils en immobilier par exemple.

Par ailleurs, Facebook Marketing est une plateforme très intéressante pour les entreprises souhaitant lancer de nouveaux produits en limitant les coûts. C'est aussi un bon moyen de faire une étude de marché à moindre coût. Vous obtiendrez ainsi les premiers retours de vos clients et pourrez améliorer l'offre avant le "vrai" lancement.

Grâce à ce côté humain, vous tissez des liens de confiance durables avec vos acheteurs.

Comment bien vendre sur Facebook marketplace ?

Voici les étapes et les conseils pour vendre sur Marketplace Facebook.

Une fois sur Facebook dans le fil d'actualité, cliquez sur Marketplace.

Cliquez ensuite sur "vendre un article" puis sélectionnez le type d'annonce à créer (article à vendre, véhicule à vendre ou maisons à louer).

Vous devez remplir le formulaire de création, qui aidera les acheteurs à trouver votre produit. Il faut notamment choisir une catégorie, décrire le produit, son prix et sa localisation.

Si vous souhaitez offrir ce produit gratuitement, il faut mettre le prix à 0€.

Ajoutez des photos de qualité (jusqu'à 10 photos suffisent).

Sélectionner les filtres pertinents pour aider les acheteurs à trouver le produit.

Enfin, vous devez choisir où publier votre annonce pour augmenter votre visibilité sur le réseau social. Par défaut, elle sera publiée uniquement sur la marketplace Facebook. Vous pouvez aussi l'annoncer sur des groupes Facebook ou sur votre profil personnel.

Ça y est, votre annonce est validée ! À partir de là, vous pouvez toujours revenir dessus afin de la modifier, la supprimer ou indiquer que l'article a été vendu.

Il n'y a plus qu'à attendre que les premiers acheteurs vous contactent. Dès lors qu'un acheteur est intéressé, vous pouvez lui proposer deux solutions de paiement :

Se rendre dans votre entreprise pour procéder à la transaction

Acheter le produit sur votre site e-commerce pour ensuite le livrer à son domicile

Afin d'optimiser au maximum vos annonces, voici quelques conseils à mettre en pratique :

Les photos doivent être de bonne qualité, sous plusieurs angles pour montrer tous les aspects de votre produit et rassurer l'acheteur. De plus, les photos sur un fond uni (blanc ou gris clair) sont plus professionnelles.

Le titre de l'annonce : rappelez-vous que vous êtes en concurrence avec d'autres annonces. Votre titre doit donner envie à l'acheteur d'en savoir plus. Aussi, il vaut mieux éviter les titres tels que “Armoire penderie” au profit de “Armoire-penderie en bois IKEA – 3 portes – 4 tiroirs – 140x180cm – Blanche”.

: rappelez-vous que vous êtes en concurrence avec d'autres annonces. Votre titre doit donner envie à l'acheteur d'en savoir plus. Aussi, il vaut mieux éviter les titres tels que “Armoire penderie” au profit de “Armoire-penderie en bois IKEA – 3 portes – 4 tiroirs – 140x180cm – Blanche”. Le descriptif doit tenter de répondre aux questions de l'acheteur, par exemple : la marque, la couleur, les dimensions, les caractéristiques, le mode de livraison, l'ancienneté, l'état du produit d'occasion, etc. Vous pouvez également garder un peu de mystère et inviter les acheteurs à vous contacter.

doit tenter de répondre aux questions de l'acheteur, par exemple : la marque, la couleur, les dimensions, les caractéristiques, le mode de livraison, l'ancienneté, l'état du produit d'occasion, etc. Vous pouvez également garder un peu de mystère et inviter les acheteurs à vous contacter. Fixer un tarif juste , à partir d'une analyse des offres concurrentes. Vendre moins cher ne signifie pas toujours que les personnes seront plus intéressées.

, à partir d'une analyse des offres concurrentes. Vendre moins cher ne signifie pas toujours que les personnes seront plus intéressées. Obtenir les badges "très réactif" et “Recommandé par la communauté” : pour cela, il convient de répondre en moins d'1h aux messages des utilisateurs et d'obtenir au moins 3 évaluations positives.



Peut-on faire de la publicité sur Facebook marketplace ?

Oui, les marques peuvent diffuser des annonces sur la marketplace Facebook. Dès lors qu'une publicité est diffusée sur la plateforme, elle le sera également sur le fil d'actualité. Pour mettre en place une publicité, il convient tout d'abord de déterminer l’objectif de votre campagne marketing sur le réseau social :

Portée

Trafic

Conversion

Ventes catalogue

Vues

Important : Vous ne pouvez pas utiliser uniquement marketplace comme placement de vos publicités. Vous devez sélectionner d'autres emplacements comme le fil d'actualité ou les bannières sur le côté. C'est Facebook qui déterminera le meilleur placement pour votre produit.

L'annonceur (le vendeur) doit ajouter son pixel Facebook afin de suivre ses conversions. Ainsi, grâce aux statistiques obtenues, il pourra voir les performances de son annonce sur marketplace et adapter la stratégie si nécessaire. Tout ce qui est mesurable peut être amélioré.

À l'heure actuelle, il n'est pas possible de diffuser des publicités vidéos sur Marketplace. Vous avez seulement la possibilité de publier des images ou des carrousels.

Vous l’avez vu, les raisons d'utiliser la Marketplace Facebook sont nombreuses. Pour performer, il convient tout d’abord de savoir comment mettre en ligne ses produits. Comme sur toute plateforme, il vous faudra respecter les bonnes pratiques d'utilisation. En tant qu'entreprise, la marketplace est intéressante pour tester un nouveau produit sans avoir à supporter les coûts du lancement d’un site e-commerce. Pour booster vos ventes, vous pouvez y diffuser des annonces sponsorisées, et ainsi bénéficier de la force de frappe de Facebook.

Pour améliorer votre stratégie digitale, notamment sur les réseaux sociaux mais pas seulement, faites appel aux experts Meltwater.