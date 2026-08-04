Nous avions l'intuition que l'audience des jeux vidéo représentait une opportunité considérable pour nous, mais nous voulions la confirmer avec des données concrètes. Les insights de Meltwater ont permis de confirmer cette stratégie et ont conforté notre décision de partenariat, qui a finalement contribué à une croissance des ventes de 406 % d'une année à l'autre.

Jennifer Chang Vice-présidente de l'innovation et de la stratégie produit, Neuro