Conçue pour les responsables des RP, de la communication et du marketing
Une vision complète des médias, des réseaux sociaux et de l'IA
La couverture médiatique, les discussions sur les réseaux sociaux et les contenus générés par l'IA influencent désormais les décisions à un rythme que les équipes ont du mal à suivre.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine expansion.
Tous les signaux
Toute l'intelligence en une seule plateforme
Les signaux provenant des médias, des réseaux sociaux et de l'IA ne sont pas regroupés au même endroit, mais vos informations devraient l'être. Meltwater rassemble toutes ces données sur une seule plateforme, transformant la couverture internationale, les discussions et les données IA en informations connectées afin que les équipes aient une vue d'ensemble et sachent comment agir.
Plus de 1,3 milliard
de documents traités chaque jour
1 million
d'alertes envoyées chaque jour
Plus de 240
langues prises en charge
Médias internationaux
Réseaux sociaux
Données IA
Une solution conçue pour s'adapter au mode de travail des équipes
Veille médiatique
Suivez la couverture internationale en temps réel et transformez les gros titres en insights exploitables.
Social listening
Saisissez chaque discussion et détectez les changements de sentiment avant qu’ils n’aient un impact sur votre marque.
Suivi de la visibilité IA
Comprenez comment les plateformes IA présentent votre organisation et influencent la découverte de votre marque.
Relations avec les médias
Identifiez les bons journalistes, personnalisez vos communications à grande échelle et démontrez l’impact de vos RP.
Marketing d'influence
Identifiez les créateurs qui comptent et établissez des partenariats qui amplifient les résultats.
Des informations alimentées par l'IA
Une IA qui transforme les signaux en décisions
L'IA de Meltwater alimente tous les workflows de la plateforme, transformant les contenus internationaux issus des médias, des réseaux sociaux et des moteurs IA en insights prioritaires et en workflows automatisés qui aident les équipes à passer plus rapidement de la surveillance à l'action.
Identifiez l'essentiel, en un clin d'œil
L'IA de Meltwater filtre et organise automatiquement des millions de points de données, aidant ainsi les équipes à faire le tri et à se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Détectez les changements dès leur apparition
Les résumés, alertes et analyses automatisés détectent rapidement les changements, laissant ainsi aux équipes le temps de réagir avant que les discours ou les risques ne prennent de l'ampleur.
Transformez les informations en actions
Les signaux sont mis en relation et synthétisés en insights prêtes à être partagées, aidant ainsi les dirigeants à comprendre ce qui compte et à décider des prochaines étapes.
Orientez vos décisions. Démontrez votre impact.
Meltwater transforme des signaux complexes en insights prêts à l'emploi pour les dirigeants, afin que les équipes sachent ce qui change, en quoi c'est important et quelles mesures prendre ensuite.
Gardez une longueur d'avance sur les événements
La surveillance en temps réel et l'analyse IA mettent en évidence les risques émergents, les changements de discours et les activités inhabituelles avant que les problèmes ne s'aggravent.
Identifiez ce qui fonctionne réellement
Des rapports unifiés relient la couverture médiatique, les discussions, les campagnes et les signaux concurrentiels pour mettre en évidence les facteurs qui influencent les résultats.
Générez des rapports en toute confiance
Des tableaux de bord automatisés et des résumés générés par l'IA transforment des données complexes en histoires claires et crédibles sur lesquelles les dirigeants peuvent s'appuyer pour prendre des décisions.
Une source fiable lorsque les enjeux sont importants
Meilleures notes attribuées par les équipes de RP, de communication et de marketing sur G2
Prenez vos décisions en toute confiance
Découvrez comment une seule plateforme peut faciliter toutes vos décisions en matière de RP, de communication et de marketing.