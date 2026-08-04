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Conçue pour les responsables des RP, de la communication et du marketing

Une vision complète des médias, des réseaux sociaux et de l'IA

La couverture médiatique, les discussions sur les réseaux sociaux et les contenus générés par l'IA influencent désormais les décisions à un rythme que les équipes ont du mal à suivre.

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Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale

Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine expansion.

Tous les signaux

Toute l'intelligence en une seule plateforme

Les signaux provenant des médias, des réseaux sociaux et de l'IA ne sont pas regroupés au même endroit, mais vos informations devraient l'être. Meltwater rassemble toutes ces données sur une seule plateforme, transformant la couverture internationale, les discussions et les données IA en informations connectées afin que les équipes aient une vue d'ensemble et sachent comment agir.

Plus de 1,3 milliard

de documents traités chaque jour

1 million

d'alertes envoyées chaque jour

Plus de 240

langues prises en charge

Every Signal Ring Outter

Médias internationaux

Réseaux sociaux

Données IA

Une solution conçue pour s'adapter au mode de travail des équipes

Veille médiatique

Suivez la couverture internationale en temps réel et transformez les gros titres en insights exploitables.

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Social listening

Saisissez chaque discussion et détectez les changements de sentiment avant qu’ils n’aient un impact sur votre marque.

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Suivi de la visibilité IA

Comprenez comment les plateformes IA présentent votre organisation et influencent la découverte de votre marque.

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Relations avec les médias

Identifiez les bons journalistes, personnalisez vos communications à grande échelle et démontrez l’impact de vos RP.

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Marketing d'influence

Identifiez les créateurs qui comptent et établissez des partenariats qui amplifient les résultats.

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Des informations alimentées par l'IA

Une IA qui transforme les signaux en décisions

L'IA de Meltwater alimente tous les workflows de la plateforme, transformant les contenus internationaux issus des médias, des réseaux sociaux et des moteurs IA en insights prioritaires et en workflows automatisés qui aident les équipes à passer plus rapidement de la surveillance à l'action.

Identifiez l'essentiel, en un clin d'œil

L'IA de Meltwater filtre et organise automatiquement des millions de points de données, aidant ainsi les équipes à faire le tri et à se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Détectez les changements dès leur apparition

Les résumés, alertes et analyses automatisés détectent rapidement les changements, laissant ainsi aux équipes le temps de réagir avant que les discours ou les risques ne prennent de l'ampleur.

Transformez les informations en actions

Les signaux sont mis en relation et synthétisés en insights prêtes à être partagées, aidant ainsi les dirigeants à comprendre ce qui compte et à décider des prochaines étapes.

Découvrez l'IA en action

Orientez vos décisions. Démontrez votre impact.

Meltwater transforme des signaux complexes en insights prêts à l'emploi pour les dirigeants, afin que les équipes sachent ce qui change, en quoi c'est important et quelles mesures prendre ensuite.

Découvrez le reporting en action

Une source fiable lorsque les enjeux sont importants

Grâce au tableau de bord intégré de Meltwater pour les RP et le marketing d'influence, nous avons créé une source unique de données fiables qui prouve les KPI et le ROI en temps réel. Cela a permis à nos équipes de consacrer 33 % de temps en moins à la rédaction de rapports pour plus de 40 équipes internationales, tout en générant une croissance de 22 % de la valeur du marketing d'influence.
Nataliya TkachenkoDirectrice adjointe internationale, communication, RP et marketing d'influence
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Il est important pour nous de prendre des décisions fondées sur le ROI et les KPI pour toutes nos actions. Avec Meltwater, nous sommes en mesure de suivre et de contextualiser ces performances, ce qui nous a permis de générer une valeur publicitaire de plusieurs millions de dollars en un peu plus de cinq mois.
Matt NordbyDirecteur général de la communication, NASCAR
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Nous avions l'intuition que l'audience des jeux vidéo représentait une opportunité considérable pour nous, mais nous voulions la confirmer avec des données concrètes. Les insights de Meltwater ont permis de confirmer cette stratégie et ont conforté notre décision de partenariat, qui a finalement contribué à une croissance des ventes de 406 % d'une année à l'autre.
Jennifer ChangVice-présidente de l'innovation et de la stratégie produit, Neuro
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Meltwater nous aide à analyser les discussions des consommateurs de manière structurée et à transformer ces données en informations commerciales exploitables. Cela nous a permis d'enregistrer une croissance de 272 % de l'engagement sur nos réseaux sociaux par rapport à l'année précédente.
Danny GardnerResponsable de la veille et des insights sociaux, Haleon
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Gareth Crew, Social and Digital Communications Lead EMEA at Canon
Nous utilisons Meltwater pour faire évoluer la discussion lors de nos échanges avec notre direction. Nous pouvons ainsi présenter les impressions, la portée, les taux de visionnage et identifier précisément les audiences que nous touchons, ce qui nous permet d'obtenir des performances de campagne supérieures de 37 % à celles de notre contenu de marque standard.
Gareth CrewResponsable des communications sociales et digitales pour la région EMEA, Canon
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