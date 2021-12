Comment créer votre calendrier éditorial réseaux sociaux ?

Si vous souhaitez mettre en place une stratégie de contenu concrète sur les réseaux sociaux, un outil vous sera indispensable : le calendrier éditorial. Les avantages sont nombreux. Il vous permet d’avoir une vision sur le long terme de votre stratégie, d’assurer une cohérence entre vos différents contenus et d’identifier le travail à fournir sur les semaines à venir. Alors, quels éléments inclure dans votre calendrier éditorial ? Voici quelques suggestions pour créer le vôtre !

Quels éléments inclure dans votre calendrier de contenus ?

1. Jours de la semaine

Pour une question d’organisation, cela peut sembler évident. Mais les jours de la semaine peuvent inspirer directement vos contenus.

En effet, certains jours de la semaine ont droit à leur hashtag spécifique sur les réseaux sociaux. Par exemple le jeudi a son #TBT (Throwback Thursday) et le vendredi a #VendrediLecture et #TGIF (Thank God It’s Friday).

Organisez chronologiquement vos contenus en indiquant leur date et heure de publication. Vous pourrez ainsi voir en un coup d’œil votre régularité, et identifier après coup les horaires qui marchent le mieux auprès de votre audience.

3. Objectif de la publication

Votre post a-t-il vocation à générer du trafic, de l’engagement, ou permet d’apporter de l’information à vos abonnés ?

Indiquer l’objectif du post directement sur votre calendrier vous permet de vous assurer un bon équilibre entre vos différents contenus. Car si vous publiez uniquement des contenus promotionnels, vous allez vite finir par parler dans le vide !

4. Sujet de la publication

Dans la même logique que le point précédent, si vous traitez toujours du même sujet, vous pouvez vite devenir ennuyeux. Cette colonne est un rappel pour tous les sujets clés à partager régulièrement, basés sur les intérêts de votre audience.

5. Message spécifique pour chaque réseau

Si le fond de votre publication peut être le même selon le réseau social sur lequel vous la ciblez, la forme doit changer ! Préparez une copie de votre message adaptée pour chaque canal (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.), avec les images, liens et hashtags à partager, en tenant compte de leurs spécificités et de leurs contraintes.

6. Espaces réservés aux contenus récurrents

Votre ligne éditoriale contient très certainement des rendez-vous récurrents, par exemple si vous partagez un nouvel article de votre blog tous les mardis ou que vous postez une image inspirante tous les vendredis. Incluez ces espaces réservés dans votre calendrier, afin de ne pas les oublier ou de les réserver pour un autre contenu.

Recopier manuellement tous les hashtags pour chacune de vos publications Twitter ou Instagram peut être long, et vous courrez le risque de vous éparpiller sur une multitude de sujets. Créer un espace avec tous les hashtags des sujets pour lesquels vous souhaitez être positionnés vous assure une cohérence et surtout un gain de temps !

Quels outils pour créer votre calendrier ?

Pour mettre en forme votre calendrier de contenu, vous pouvez démarrer avec un document Excel.

Toutefois, passer par un outil de community management vous permettra d’avoir un calendrier plus visuel et plus pratique, et à partir duquel vous pourrez planifier et publier vos posts.

Exemple du calendrier que nous utilisons chez Meltwater, créé avec notre outil de gestion réseaux sociaux

Si vous travaillez en équipe sur les réseaux sociaux, il est important que votre calendrier soit collaboratif et puisse être partageable avec vos différents collègues.

Pour les utilisateurs de Meltwater : vous pouvez également exporter votre calendrier en PDF pour le partager à votre direction ou vos collègues qui ne s’occupent pas des réseaux sociaux.

Pour aller plus loin, retrouvez le replay de notre webinar « Réseaux sociaux : 4 étapes pour une stratégie de contenus efficace » !