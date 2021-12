Notre histoire

Meltwater a été fondée à Oslo, en Norvège, en 2001. L'entreprise a démarré avec seulement deux hommes, une machine à café et un capital de départ de 15 000 dollars. Notre adresse initiale, Shack15, était un petit espace de bureau situé dans un chantier naval à Oslo, où l'équipe a bricolé avec du matériel emprunté pour créer nos premiers serveurs. En tant que première société de veille des médias en ligne au monde, l'équipe a travaillé sans relâche pour sensibiliser le marché norvégien à l'importance de de la veille et de l'analyse des informations en ligne.

Notre empreinte a commencé à s'étendre au début des années 2000, lorsque les activités de l'entreprise se sont développées dans toute la Scandinavie, puis au Royaume-Uni et, enfin, en Europe. Après avoir concentré notre attention sur la conquête des États-Unis, nous nous sommes tournés vers l'Asie-Pacifique. En 2008, nous avions une présence physique - et une liste de clients - sur tous les continents.

Pendant cette période, nous sommes devenus l'une des premières entreprises au monde à proposer la veille et l'analyse des médias sociaux, et nous avons toujours été à la pointe de l'innovation au sein de notre secteur. Au cours des cinq dernières années, nous avons réalisé huit acquisitions, ce qui nous a valu une reconnaissance internationale comme l'un des plus entreprises les plus investies au monde dans l'intelligence artificielle (IA) et la data-science.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir fait de Meltwater une entreprise internationale. Nous savons que beaucoup d'entreprises empruntent un chemin différent pour se développer, mais nous ne sommes pas comme beaucoup d'entreprises. Nous sommes Meltwater, et nous pensons que c'est ce qui nous rend uniques. Nous espérons que vous le pensez aussi.