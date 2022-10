Avis Facebook : en tirer parti pour votre entreprise

Le marketing de bouche-à-oreille occupe toujours une place précieuse dans toute stratégie de marketing sur les réseaux sociaux. Les clients pourraient acheter à un vendeur, bien sûr, mais ils pourraient également être influencés par la publication sur les réseaux sociaux d'un employé, d'un client existant ou d'un influenceur.

En tant que marque, vous devez vous assurer que des personnes qui peuvent se porter garant de vos produits et services de manière positive en ligne. Et il existe de nombreux endroits où les consommateurs pourraient évaluer vos produits. En effet, les clients laissent des avis sur des plateformes d'avis en ligne, mais ils peuvent aussi les laisser sur les réseaux sociaux.

Lorsqu'il s'agit de laisser et de collecter des avis sur les réseaux sociaux, l'une des meilleures plateformes que vous pouvez utiliser est Facebook.

Plus vous avez d'avis sur votre compte Facebook (d'autant plus si ces avis sont positifs et ont un nombre élevé d'étoiles), plus il est probable que les clients potentiels vous feront confiance et achèteront vos produits / services. Dans cet article, nous partageons tout ce que vous devez savoir sur les recommandations Facebook pour votre entreprise.

Les recommandations sur Facebook servent à suggérer des restaurants, une destination de voyage ou les produits d'une marque aux utilisateurs. Facebook est capable de recommander du contenu, des comptes et des pages de marques que les utilisateurs ne suivent pas encore.

Du côté des clients, ils peuvent décider s'ils recommandent ou non une marque ou un produit / service. Ils sont aussi invités à laisser un commentaire pour décrire leur expérience.

L'objectif de des avis Facebook est de proposer des recommandations pertinentes et bénéfiques pour chaque personne qui les voit. De ce fait, les avis clients Facebook sont personnalisés afin de créer des recommandations uniques pour chacun.

Du côté des utilisateurs, il est possible de créer une publication Recommandations sur Facebook afin de demander à ses amis de suggérer un produit ou autre. Les tendances marketing montrent que les avis en ligne sont de plus en plus pris en compte par les entreprises.

Aujourd'hui, les avis sur Facebook sont pour toute entreprise le nerf de la guerre. En effet, une étude de BrightLocal montre que plus de 85% des internautes lisent les avis avant d'acheter (source).

Impact important sur la décision de passage à l’acte des consommateurs

Les recommandations Facebook impactent positivement ou négativement le passage à l'acte des consommateurs. Mais attention toutefois, si une marque n'a que des avis positifs, sans aucune critique constructive, les clients auront un doute. N'ayez pas peur de publier les avis négatifs et de proposer une réponse cordiale. Votre campagne social media ne pourra qu’être plus performante.

Augmenter sa visibilité

Saviez-vous que l'algorithme de Facebook a un impact sur ce qui apparaîtra sur le fil d'actualité d'un utilisateur ? Le contenu partagé sur votre page Facebook est sensible à cet algorithme. Autrement dit, en tant que spécialiste du marketing, il convient de faire attention à la façon dont l'algorithme Facebook affecte la portée de votre contenu.

En ce sens, les recommandations de vos clients peuvent vous permettre d'augmenter votre visibilité sur la plateforme. En effet, lorsque vos clients partagent une recommandation, leurs amis peuvent la voir et la partager à leurs amis. Chaque recommandation peut donc augmenter considérablement votre visibilité sur les réseaux sociaux.

Les clients ont un retour d’expérience concret pour se projeter avec l’entreprise

Les avis clients sont la plupart du temps accompagnés d'un texte décrivant l'expérience de la personne. Ainsi, les futurs clients peuvent se projeter avec le produit ou le service. Ces conditions sont souvent propices au passage à l'achat.

Gain de crédibilité, gage de confiance

Toujours selon les chiffres marketing de l'étude de BrightLocal, 91% des clients affirment avoir plus confiance dans les avis en ligne que dans les recommandations personnelles. Les avis Facebook renforcent la crédibilité de l'entreprise, avec des retours d'expérience authentiques. Ces avis sont le socle sur lequel repose toute la e-réputation de la marque.

Les recommandations peuvent-être utilisées par les marques en UGC

L'user-generated content (contenu généré par les utilisateurs) consiste à ce qu'une entreprise utilise de manière créative le contenu créé par ses clients. Le contenu est varié, il peut s'agir de photos, de vidéos, d'avis, de témoignages ou de commentaires.

L'UGC renforce la confiance des clients, approfondit les relations et augmente l'engagement et la fidélité.

Selon Facebook, seules les pages d'entreprise qui autorisent les recommandations Facebook afficheront une note et/ou une recommandation. À noter qu'une page d'entreprise peut ne pas avoir de note si elle n'a pas reçu suffisamment de recommandations.

Cependant, lorsqu'un client recommande une entreprise, il a la possibilité de choisir avec quel public partager cette recommandation. Ainsi, si un utilisateur Facebook publie une recommandation et sélectionne "Amis" comme public pouvant voir cette recommandation, seuls ses amis Facebook peuvent la voir.

Seules les recommandations qui ont été publiées pour que le « Public » puisse les voir apparaîtront aux yeux de tous les utilisateurs de la plateforme. Ces recommandations entreront en compte dans le calcul de la note globale de votre page d'entreprise.

En 2018, Facebook a changé son système de notation des pages. Concrètement, les recommandations ont remplacé les avis clients. Il s'agit d'un passage d’un système d’étoiles à un fonctionnement par recommandation ou non. Auparavant, les utilisateurs avaient le choix d'une notation de 1 à 5 étoiles. Désormais, ils n'ont plus qu'un choix binaire, "je recommande ou pas".

Avec cette évolution, Facebook cherche à s'adapter aux usages des utilisateurs. Ces derniers ont l'habitude de faire confiance aux recommandations de leurs pairs pour choisir un restaurant ou un commerce près de chez eux par exemple. Autrement dit, le pouvoir d’influence des recommandations sur les choix de consommation est bien réel.

Les recommandations sont plus personnalisées et authentiques que les avis, qui restent minimalistes. Ce changement offre l'opportunité à toutes les entreprises d'utiliser les recommandations de leurs clients, leurs meilleurs apporteurs d'affaires. Elles peuvent désormais en tenir compte dans leur gestion des médias sociaux.

L'utilisateur est invité à rédiger un bref commentaire sur l'entreprise et à la définir avec des "tags". Ces derniers représentent les attributs les plus caractéristiques d'une marque, et qui sont les plus recherchés par les utilisateurs de Facebook. Il est aussi possible de joindre des photos à sa recommandation.

Pour savoir comment mettre un avis sur une page Facebook, suivez les étapes ci-dessous :

Se connecter sur votre compte Facebook marketing Rechercher l’entreprise dans la barre de recherche FB et accéder à sa page Cliquer sur "Avis" Aller sur "recommanderiez-vous X à vos amis" Cliquer sur "oui" ou "non" et laisser un commentaire. Vous pouvez également sélectionner l'un des tags proposés en dessous pour compléter votre recommandation Facebook Enfin, cliquez sur Publier.

Ajoutons aussi que les utilisateurs peuvent recommander une entreprise en commentant la publication d’un ami demandant des recommandations ou en partageant une Page avec ses amis.

Précisons que votre recommandation peut être supprimée si elle ne respecte pas les règles fixées par Facebook, à savoir :

La recommandation doit se concentrer sur le produit ou service proposé par la page en question

La recommandation doit être basée sur l'expérience personnelle de l'utilisateur

L'utilisateur ne doit pas faire partie des administrateurs de la page de l'entreprise concernée

Vous pouvez activer les avis en accédant aux recommandations Facebook dans les paramètres de la page Facebook Business.

Remarque : Cette section a remplacé l'onglet Avis, qui ne comprenait que des évaluations et des commentaires. De plus, les utilisateurs de Facebook ne donnent plus une simple note. Au lieu de cela, ils cliquent sur le bouton "recommander" ou "ne pas recommander" et donnent des informations supplémentaires, avec la possibilité supplémentaire de joindre du texte et des photos, permettant aux clients de créer des avis Facebook plus approfondis.

Tout utilisateur disposant d'un compte Facebook peut publier une recommandation sur votre page Facebook Business, à condition que vous ayez effectivement activé les recommandations sur votre page.

Pour ce faire, voici comment activer les avis sur votre page :

Aller sur votre page Facebook Aller dans la section “ Paramètres “ située en haut, à droite de la page Tout d’abord, cliquez sur “ Modifier le page “ Ensuite, cliquez sur “ Ajouter un onglet “ Il ne vous reste plus qu’à sélectionner “ Avis “ pour ajouter cet onglet à votre page

Par ailleurs si, à tout moment, vous souhaitez désactiver les Recommandations Facebook de votre Page Facebook, voici comment procéder :

Aller sur la page Facebook concernée Dans la section “ Paramètres “ cliquez sur “ Modifier la page “ Désactiver l’onglet avis clients

