Gérez les campagnes d’influence marketing en toute simplicité Demandez votre démo

Nous fournissons une série d’outils qui rationalisent les campagnes d'influence marketing, facilitant ainsi la gestion de l’ensemble du processus et une intégration parfaite dans vos programmes globaux de marketing digital.

Le social influencer marketing hub de Meltwater permet de maintenir une organisation et un contrôle parfaits. Vous pouvez ainsi gérer toutes vos campagnes d’influence et vos communications depuis un tableau de bord unique. Nos flux de gestion de projet garantissent que toutes les activités de la campagne sont correctement suivies et classées par ordre de priorité. Tous les membres de l’équipe et les partenaires sont informés de l’état d’avancement de leurs tâches, afin que rien ne soit laissé au hasard.

Il s’agit d’un système CRM conçu spécifiquement pour la gestion des campagnes d’influence, qui fonctionne avec le reste des outils d’écoute et de gestion sociale de Meltwater. Ainsi, votre stratégie d’influence est parfaitement cohérente avec toutes vos autres activités de marketing sur les médias sociaux.

Vous serez en mesure de déployer des campagnes de marketing d’influence à grande échelle sans pour autant sacrifier cette touche personnelle qui contribue à construire de meilleures relations et à améliorer vos chances de succès.

Les avantages pratiques de cette approche consistent simplement à pouvoir en faire plus et plus vite. Le marketing d’influence peut être un processus chronophage, ce qui signifie qu’avec des ressources marketing limitées, vous risquez de ne pas pouvoir en tirer le meilleur parti. Mais avec la plateforme de marketing d’influence de Meltwater, vous êtes en mesure de travailler avec un plus grand nombre d’influenceurs, ou simplement de réaliser plus de projets avec vos influenceurs actuels.