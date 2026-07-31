Faire du marketing d’influence en toute simplicité

Les influenceurs des médias sociaux peuvent vous aider à diffuser votre message à un public plus large sur Internet, en ajoutant un niveau d’authenticité que seul un tiers de confiance peut offrir. Les meilleurs influenceurs passent des années à se constituer un public organique qui fait confiance à leurs recommandations, et ils peuvent donner aux marques un formidable élan grâce à des partenariats bien organisés.

Mais le marketing d’influence est difficile à mettre en œuvre, et les marketeurs sont confrontés à de nombreux pièges. Avec l’explosion du nombre d’influenceurs sur TikTok, Instagram, YouTube et d’autres plateformes sociales, il peut être difficile d'identifier les bons collaborateurs et gérer les relations avec eux.

Meltwater peut vous aider à construire une plateforme de marketing d’influence pour votre marque qui rationalise l’ensemble du processus et garantit à vos partenariats avec des influenceurs un retour sur investissement maximal. De plus, vous gérez vos campagnes de façon beaucoup plus productive.

- Trouvez les meilleurs influenceurs avec lesquels votre marque peut travailler.

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- Rationalisez la gestion des campagnes d’influence grâce à une plateforme CRM spécialement conçue à cet effet.

- Automatisez les rapports et les analyses pour suivre le ROI.