Plateforme de marketing d'influence
Le marketing d'influence nouvelle génération, propulsé par l'IA
Identifiez et contactez facilement les influenceurs grâce à Meltwater. Gérez vos paiements, contrats et bien plus encore à partir d'une seule plateforme.
Faire du marketing d’influence en toute simplicité
Les influenceurs des médias sociaux peuvent vous aider à diffuser votre message à un public plus large sur Internet, en ajoutant un niveau d’authenticité que seul un tiers de confiance peut offrir. Les meilleurs influenceurs passent des années à se constituer un public organique qui fait confiance à leurs recommandations, et ils peuvent donner aux marques un formidable élan grâce à des partenariats bien organisés.
Mais le marketing d’influence est difficile à mettre en œuvre, et les marketeurs sont confrontés à de nombreux pièges. Avec l’explosion du nombre d’influenceurs sur TikTok, Instagram, YouTube et d’autres plateformes sociales, il peut être difficile d'identifier les bons collaborateurs et gérer les relations avec eux.
Meltwater peut vous aider à construire une plateforme de marketing d’influence pour votre marque qui rationalise l’ensemble du processus et garantit à vos partenariats avec des influenceurs un retour sur investissement maximal. De plus, vous gérez vos campagnes de façon beaucoup plus productive.
- Trouvez les meilleurs influenceurs avec lesquels votre marque peut travailler.
- Utilisez nos puissants outils d’analyse pour élaborer une stratégie de marketing d’influence.
- Rationalisez la gestion des campagnes d’influence grâce à une plateforme CRM spécialement conçue à cet effet.
- Automatisez les rapports et les analyses pour suivre le ROI.
Restez pertinent
Découverte rapide d’influenceurs
Le social influencer marketing hub de Meltwater vous permet de trouver les bons influenceurs pour votre marque.
Quel que soit votre secteur d’activité, notre outil peut vous aider à repérer les voix les plus influentes et à vérifier l’authenticité de leur audience. Vous n’aurez donc plus à craindre de perdre du temps avec des imposteurs.
Nos filtres vous permettent de concentrer votre recherche sur les sujets, les régions et les canaux qui vous importent, et d’utiliser les données démographiques de l’audience pour vous assurer que votre message parviendra aux personnes visées.
Et cela ne concerne pas seulement les influenceurs célèbres aux audiences énormes. Nous savons que de nombreuses marques font davantage appel à des micro-influenceurs très ciblés couvrant des sujets spécifiques et pertinents pour leur activité. Nous vous aiderons à trouver les partenaires avec lesquels vous souhaitez travailler.
Approfondissez les données
Analyse avancée des influenceurs
Nos algorithmes vous donnent un aperçu complet de tous les influenceurs avec lesquels vous envisagez de travailler. Une mauvaise collaboration peut être très préjudiciable à votre marque. Il est donc essentiel de passer au crible les partenaires potentiels pour être sûr qu’ils conviennent à votre stratégie.
Nous pouvons vous donner une vue détaillée de leur audience et évaluer leur degré d’influence réel. Ces données sont constamment mises à jour, ce qui vous permet d’avoir en permanence une vision précise et actualisée des influenceurs qui vous correspondent.
Avec un tel niveau de compréhension, vous serez en mesure de recruter un réseau complet de promoteurs de la marque qui pourront partager votre message avec leurs propres réseaux. Vous pourrez ainsi toucher un public bien plus large, accroître la notoriété de votre marque, augmenter l’engagement sur vos propres canaux sociaux et, au final, améliorer vos résultats.
Gérez les campagnes d’influence marketing en toute simplicité
Nous fournissons une série d’outils qui rationalisent les campagnes d'influence marketing, facilitant ainsi la gestion de l’ensemble du processus et une intégration parfaite dans vos programmes globaux de marketing digital.
Le social influencer marketing hub de Meltwater permet de maintenir une organisation et un contrôle parfaits. Vous pouvez ainsi gérer toutes vos campagnes d’influence et vos communications depuis un tableau de bord unique. Nos flux de gestion de projet garantissent que toutes les activités de la campagne sont correctement suivies et classées par ordre de priorité. Tous les membres de l’équipe et les partenaires sont informés de l’état d’avancement de leurs tâches, afin que rien ne soit laissé au hasard.
Il s’agit d’un système CRM conçu spécifiquement pour la gestion des campagnes d’influence, qui fonctionne avec le reste des outils d’écoute et de gestion sociale de Meltwater. Ainsi, votre stratégie d’influence est parfaitement cohérente avec toutes vos autres activités de marketing sur les médias sociaux.
Vous serez en mesure de déployer des campagnes de marketing d’influence à grande échelle sans pour autant sacrifier cette touche personnelle qui contribue à construire de meilleures relations et à améliorer vos chances de succès.
Les avantages pratiques de cette approche consistent simplement à pouvoir en faire plus et plus vite. Le marketing d’influence peut être un processus chronophage, ce qui signifie qu’avec des ressources marketing limitées, vous risquez de ne pas pouvoir en tirer le meilleur parti. Mais avec la plateforme de marketing d’influence de Meltwater, vous êtes en mesure de travailler avec un plus grand nombre d’influenceurs, ou simplement de réaliser plus de projets avec vos influenceurs actuels.
Mesure précise du ROI
Il est essentiel de mesurer le succès de votre campagne d’influence, afin de comprendre les stratégies qui ont fonctionné et celles que vous pouvez améliorer. Notre logiciel de marketing d’influence se charge du suivi des KPI afin de mesurer précisément les performances de chaque campagne et connaître les influenceurs qui vous ont apporté les meilleurs résultats.
Lorsque vos influenceurs partenaires publient le contenu de la campagne, ces mises à jour sont automatiquement ajoutées à vos rapports d’analyse et à vos mesures de ROI. Cela simplifie le reporting et vous donne les informations dont vous avez besoin pour faire de votre prochaine campagne d’influence un succès encore plus grand, en indiquant clairement ce qui a bien fonctionné et en identifiant les domaines spécifiques où votre stratégie marketing peut être améliorée.
Témoignages
Questions fréquentes
La croissance des médias sociaux a donné naissance à une nouvelle génération de créateurs de contenu qui ont attiré un large public sur leurs réseaux sociaux. Ces personnes sont généralement appelées « influenceurs des médias sociaux » car elles ont le pouvoir d’influencer les décisions de leur public, notamment en matière d’achat de produits.
C’est une question de confiance. Les consommateurs sont généralement bien informés et conscients qu’ils ne peuvent pas toujours compter sur la totale transparence des marques lorsqu’elles leur vendent des produits. Mais ils considèrent souvent les influenceurs comme des autorités indépendantes dont les opinions et les conseils sont dignes de confiance. Ainsi, lorsqu’un influenceur recommande une marque ou un produit particulier, cela a beaucoup de poids auprès de son public et peut avoir une influence sur ses décisions d’achat.
En fin de compte, vous devez être en mesure de comprendre si un partenariat avec un influenceur spécifique a été directement responsable de l’augmentation des ventes, ou du comportement d’un autre KPI tel que la notoriété de la marque. Cela peut être difficile à mesurer manuellement, mais avec l’aide d’un outil comme Meltwater, ce processus peut être facilement automatisé.
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