Logiciel de reporting RP
Le reporting RP automatisé qui transforme vos données en décisions
Ne passez plus des heures à créer vos reportings. Consacrez ce temps à produire des insights qui éclairent les décisions. La solution de reporting RP de Meltwater transforme vos données médias en reportings clairs, actualisés en temps réel et prêts à être présentés à la direction. Des tableaux de bord en direct aux synthèses générées par l'IA, suivez vos performances, comparez-vous à vos concurrents et démontrez votre impact, sans travail manuel.
Justifiez facilement vos actions
Ce n’est un secret pour personne qu’en matière de reporting, les relations publiques sont depuis des années à la traîne par rapport à leurs homologues du marketing numérique. C’est pourquoi Meltwater travaille depuis plus de 20 ans à mettre les outils de mesure des médias owned au même niveau que les autres services.
Que vous cherchiez à mesurer le retour sur investissement de votre travail à l’aide de rapports prêts à être présentés et livrés en un clic, ou que vous ayez besoin d’un rapport plus avancé nécessitant l’aide de notre équipe d’analystes expérimentés, nous sommes capables de répondre à tous vos besoins.
Tableaux de bord interactifs intégrés à l’application
La plupart des principaux logiciels RP et outils RP de veille médiatique, dont Meltwater, proposent des tableaux de bord intégrés à l’application. Les tableaux de bord interactifs fournissent une vue d'ensemble en temps réel des tendances et des thématiques, sur la base des informations que vous surveillez dans vos recherches.
Les tableaux de bord du logiciel RP de Meltwater peuvent également être facilement partagés avec vos parties prenantes, afin qu’elles puissent connaître l’impact de vos actions en matière de relations médias, médias earned et contributions commerciales de votre équipe de communication.
Travaillez plus intelligemment grâce aux rapports PR Insights automatisés
Le temps est précieux. Inutile de le gaspiller en effectuant des tâches qui peuvent être plus optimisées grâce à l’automatisation.
Les rapports automatisés PR Insights de Meltwater, basés sur l’intelligence artificielle, analysent votre couverture médiatique et vous donnent également la possibilité de créer des rapports RP personnalisés et prêts à être présentés en un clic.
Nos rapports automatisés réduisent le besoin de recourir à des analystes de données, tout en étant efficaces et détaillés. Ils permettent aux équipes chargées des relations publiques de comprendre l’interaction entre ce qui est dit sur leur marque dans les actualités et sur les médias sociaux, et de mettre en évidence l’impact numérique de leurs médias earned.
Rapports mensuels
Audience : votre responsable (et potentiellement leur responsable aussi)
Cas pratique : la mesure d'impact ne doit pas intervenir uniquement à la fin d’une campagne RP. Pour être véritablement stratégiques, les informations recueillies par votre outil RP doivent influencer les étapes de planification, de réalisation et de mesure.
Rapports trimestriels
Audience : directeur général et/ou VP de la communication, CMO (et potentiellement CEO)
Cas pratique : ici, vous ne vous contentez pas de suivre les tendances, mais vous présentez et défendez les résultats. Les indicateurs clés de performance de vos communiqués de presse démontrent-ils une valeur commerciale ? Un rapport analytique trimestriel efficace sera en mesure de justifier chaque centime dépensé et la manière dont cette dépense a contribué aux objectifs de l’entreprise.
Certains programmes vous permettront de rattacher précisément les dépenses aux recettes. Par exemple, en insérant dans vos communiqués de presse des liens qui mènent à des landing pages, lesquelles génèrent des ventes. D’autres ne le feront pas, mais vous devrez quand même expliquer les retombées commerciales de vos résultats.
Rapports annuels
Audience : CMO, CEO, conseil d’administration, investisseurs
Cas pratique : à la fin de chaque année fiscale, l’équipe de direction prend des décisions concernant le budget de l’année suivante. Votre rapport alimentera leur stratégie à plus long terme. Il se concentre donc moins sur les aspects techniques et les indicateurs clés de performance tels que la portée de votre communiqué de presse. C’est l’occasion pour vous de plaider en faveur de logiciels, d’outils, de ressources et de programmes supplémentaires destinés aux RP.
« Souvent, nous avons besoin d’un rapport dès que la communication est envoyée, et le reporting de Meltwater répond parfaitement à notre objectif. La métrique de la portée est très importante pour nous. »
Alessandra Raulino, attachée de presse, Rio Convention & Visitors Bureau
Rapports de campagne
Audience : identique aux rapports mensuels ou trimestriels, selon la taille de la campagne.
Cas pratique : les campagnes doivent démarrer avec un objectif très précis, par exemple le lancement d’un nouveau produit, l’entrée sur un nouveau marché ou la diffusion d’une promotion, d’un événement ou d’un thème spécifique. Votre rapport de campagne permet ensuite de suivre la réussite de vos objectifs à l’aide d’une série de KPI disponibles dans le logiciel RP de Meltwater, ce qui vous permet de présenter des résultats pertinents.
Rapports de crise
Audience : en fonction de la crise et de sa trajectoire, il peut s’agir de votre responsable ou du conseil d’administration.
Cas pratique : vous devrez montrer comment les RP et les médias sociaux ont permis d’apaiser la controverse, d’inverser les conversations dans les médias d’information et les médias sociaux, et de retrouver les niveaux habituels de volume et de sentiment. Si le benchmarking vous guidera à chaque étape, vous devrez également veiller à rendre compte de ce qui se passe à tout moment. Par exemple, si vos actions auprès des médias trouvent un écho ou si votre communiqué de presse sur la crise a un impact sur les discussions dans les médias sociaux. Pendant une crise, il est essentiel d’avoir accès à un logiciel RP qui offre des tableaux de bord automatisés en temps réel.
Personnalisez votre reporting
Mesurez les indicateurs essentiels grâce au scoring personnalisé
Vous en avez assez des logiciels RP « taille unique » qui ne permettent pas de mesurer réellement vos objectifs ? Grâce à notre fonctionnalité innovante de scoring personnalisé, les professionnels RP peuvent enfin mesurer l’impact de leur couverture et de leurs relations avec les médias, d’une manière qui leur est propre.
Nous comprenons que toutes les couvertures ne sont pas égales et que certaines publications de votre base de données médias sont prioritaires. Le Scoring RP Personnalisé, un nouvel ajout à notre outil RP, vous permet de définir les critères que vous cherchez à mesurer, en appliquant un poids aux mentions médias les plus importantes pour vous, comme celles provenant de certaines publications ou les mentions concernant votre PDG, vos porte-parole ou les domaines de croissance de votre société.
De plus, la capacité d’adaptation du nouveau modèle signifie que vous pouvez modifier le scoring à tout moment, en fonction de l’évolution des besoins de votre société, afin d’être toujours en mesure de déterminer la valeur d’un article de relations publiques donné.
Externalisez vos rapports et économisez du temps et de l’argent
Services professionnels
Si l’analyse quantitative des médias vous aide à comprendre le « quoi », il est parfois difficile de comprendre le « pourquoi » sans l’aide d’un logiciel de relations publiques et d’une analyse qualitative humaine des médias. L’analyse qualitative des médias permet aux professionnels des relations publiques de replacer les chiffres dans leur contexte.
Si vous avez des besoins plus avancés en matière de rapports ou si vous n’avez pas accès à des ressources analytiques en interne, vous pouvez vous appuyer sur notre équipe de services professionnels.
Les analystes de Meltwater enrichissent les rapports manuels personnalisés avec des analyses quantitatives et qualitatives afin que vous ayez un accès instantané au « quoi, pourquoi et où » des thématiques émergentes ayant un impact sur votre organisation. Que vous souhaitiez élaborer de meilleurs personas d’audience, comprendre les tendances pour vous assurer que votre marque reste pertinente ou suivre les mouvements de vos concurrents pour rester agile, nos rapports sont conçus sur mesure pour vous garantir une couverture à tous les niveaux.
Témoignages
Questions fréquentes
Grâce à notre logiciel RP très accessible, les professionnels des relations publiques peuvent facilement extraire des données pertinentes, les interpréter à l’aide des meilleurs outils d’analyse et présenter des informations de façon claire.
Notre objectif est de fournir des rapports RP en fonction de vos besoins. Notre plateforme vous permet de télécharger des rapports prêts à être présentés en un seul clic. Si vous avez des besoins plus avancés en matière de KPI et de rapports, nous disposons également d’une équipe d’analystes expérimentés qui peuvent créer et fournir des rapports aussi souvent que vous le souhaitez.
Oui. Grâce aux profils individuels des contacts médias, vous êtes en mesure de visualiser les actions précédentes de communication, ainsi que les notes manuelles ajoutées dans le passé.
Notre plateforme propose des widgets fonctionnant avec l’IA, ce qui vous permet de créer des tableaux de bord avec les graphiques et les indicateurs clés de performance dont vous avez besoin. De cette façon, vous pouvez facilement mesurer vos actions RP et travailler avec des rapports RP en interne. Si vous avez besoin d’aide ou de conseils, notre équipe d’assistance est toujours heureuse de vous aider à optimiser l’utilisation de notre outil de veille médiatique.
À quoi devrait ressembler votre Suite Meltwater?
Que vous souhaitiez commencer à petite échelle ou intégrer Meltwater à l'échelle mondiale, nos produits s'adaptent pour vous accompagner sur le chemin que vous souhaitez emprunter.