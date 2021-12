Audience : en fonction de la crise et de sa trajectoire, il peut s’agir de votre responsable ou du conseil d’administration.

Cas pratique : vous devrez montrer comment les RP et les médias sociaux ont permis d’apaiser la controverse, d’inverser les conversations dans les médias d’information et les médias sociaux, et de retrouver les niveaux habituels de volume et de sentiment. Si le benchmarking vous guidera à chaque étape, vous devrez également veiller à rendre compte de ce qui se passe à tout moment. Par exemple, si vos actions auprès des médias trouvent un écho ou si votre communiqué de presse sur la crise a un impact sur les discussions dans les médias sociaux. Pendant une crise, il est essentiel d’avoir accès à un logiciel RP qui offre des tableaux de bord automatisés en temps réel.