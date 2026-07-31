Outils d’analyse des médias sociaux
Vous créez encore des rapports à partir de cinq plateformes différentes ?
Des milliards d’interactions sur les médias sociaux ont lieu chaque jour, et elles produisent un océan de données sociales susceptibles de fournir des informations exploitables pour votre entreprise. Du moins, si vous savez comment les trouver. Les outils d’analyse social media de Meltwater peuvent vous aider à interpréter toutes ces données.
Données sur les médias sociaux Earned et Owned
Notre plateforme analyse les données des médias sociaux Earned et Owned afin de vous fournir des informations détaillées qui vous aideront à prendre des décisions plus éclairées, dans tous les domaines de votre activité :
- Marketing et RP
- Développement de produits
- Service client
- Chaîne logistique
- Marque employeur
- Relations avec les investisseurs
ANALYSEZ LES DONNÉES EN PROFONDEUR
L'outil d'analyse pour le marketing des médias sociaux
Parmi les outils de gestion des médias sociaux de Meltwater, notre plateforme d’analyse vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour mesurer les performances de vos canaux. Les tableaux de bord et les rapports automatisés vous offrent un aperçu précis des contenus les plus performants et des niveaux d’engagement sur l’ensemble de vos réseaux sociaux Owned.
En plus de fournir des données à partir de vos propres comptes réseaux sociaux, Meltwater peut comparer les profils sociaux de vos concurrents, ce qui vous donne une comparaison fiable de vos performances avec celles des autres acteurs de votre secteur.
Ces informations issues de l’analyse des réseaux sociaux vous permettent d’optimiser en permanence vos stratégies de contenu et d’engagement.
UNE PERSPECTIVE SIMPLIFIÉE
L’analyse des médias sociaux pour les RP et le marketing
Notre plateforme d’analyse des médias sociaux vous permet d’explorer les données en temps réel de tous les principaux réseaux sociaux, ainsi que des blogs, des forums de discussion, des sites d’avis de consommateurs et même des podcasts, grâce à la reconnaissance vocale de l’IA.
En outre, nous incluons également des données provenant des médias d’information en ligne et fournissons un historique de 15 mois de données sur les réseaux sociaux, notamment l’intégralité du flux de données Twitter.
Nos outils d’analyse social media vous permettent de filtrer toutes ces données en fonction des mentions de la marque, des sujets tendances ou de tout autre mot-clé que vous souhaitez rechercher. En utilisant une puissante logique de recherche booléenne, vous pouvez créer des requêtes sophistiquées qui vous permettent d’analyser des sujets complexes et de trouver des réponses à presque toutes les questions.
« Meltwater est idéal pour générer des rapports sur les occurrences médiatiques dans des délais très précis et sur des sujets très spécifiques qui nous concernent. Le fait de pouvoir cibler les résultats nous permet de concentrer nos ressources là où elles seront les plus efficaces. Les informations que nous avons recueillies sur la plateforme ouvrent la voie à de nouvelles possibilités de diffusion de notre message. »
Juan Carlos González Díaz - Directeur régional de la communication, Plan International Amérique latine
Accédez directement aux indicateurs dont vous avez besoin
L’analyse des réseaux sociaux n’est pas seulement réservée aux data scientists ! Nos tableaux de bord sont très accessibles et fournissent des données en temps réel provenant de tous vos canaux sociaux, en toute simplicité. Si vous cherchez simplement à connaître votre contenu le plus performant, inutile de vous plonger dans des feuilles de calcul ou des rapports analytiques natifs complexes. Meltwater vous simplifie la tâche : obtenez les informations que vous voulez, sans vous casser la tête !
Gardez une longueur d’avance sur la concurrence
L’analyse des réseaux sociaux peut vous fournir toutes les informations dont vous aurez besoin sur vos concurrents, ce qui est important pour garder une longueur d’avance. Analysez les mentions de leur marque pour comprendre ce que les consommateurs aiment et détestent à leur sujet. Comparez les indicateurs marketing de leurs réseaux sociaux aux vôtres, afin de voir ce qu’ils font de mieux et la manière dont vous pouvez faire évoluer votre propre stratégie pour être plus compétitif.
Des outils sophistiqués d’analyse des médias sociaux
Meltwater propose une gamme complète d’outils d’analyse sociale qui peuvent vous aider à comprendre les données de différentes manières :
- Courbes de tendance : elles permettent de suivre la vitesse à laquelle la popularité d’un sujet augmente ou diminue au fil du temps.
- Nuages de mots : trouvez les mots et les phrases les plus couramment utilisés dans un ensemble de données, afin d’identifier les thèmes sous-jacents d’un sujet.
- Sentiment : découvrez si les gens ont un sentiment positif ou négatif à l’égard d’un sujet spécifique, observez l’évolution de ce sentiment au fil du temps, isolez les messages positifs ou négatifs pour les analyser séparément et identifiez les problèmes à l’origine de ces sentiments.
- Analyse émotionnelle : Meltwater peut suivre la présence d’expressions émotionnelles clés dans le contenu, comme la joie, la tristesse, la surprise, la colère, l’amour et la peur, pour vous donner une image plus détaillée de la façon dont les gens réagissent à un sujet.
- Principaux canaux et sources : sur quels canaux les gens parlent-ils le plus d’un sujet particulier, et comment la conversation diffère-t-elle sur les différents types de réseaux sociaux ?
- Influenceurs : quelles sont les voix les plus populaires et les plus respectées dans les discussions menées sur les réseaux sociaux, et comment contribuent-elles à faire avancer les débats ?
- Affinités de l’audience : les différents groupes d’audience qui se forment autour de n’importe quel sujet, leurs points communs, ainsi que les marques, les canaux médiatiques et les influenceurs qui les intéressent.
ÉTUDE DE MARCHÉ
Des réponses à toutes vos questions
Les réseaux sociaux constituent le plus grand groupe de discussion du monde, et la puissante plateforme d’analyse sociale de Meltwater vous aide à obtenir des réponses en temps réel à la plupart des questions que vous vous posez.
- Qu’est-ce que les clients apprécient dans nos produits ?
- Qu’est-ce que les gens n’aiment pas chez nos concurrents ?
- Quels sont les influenceurs les plus respectés par nos clients ?
- Que pensent les gens de nos campagnes publicitaires ?
- Où se trouve notre prochaine grande opportunité ?
- Quel type de contenu marketing devons-nous produire ?
Peu importe ce que vous voulez savoir, les réponses se trouvent dans les données sociales, et les outils d’analyse social media de Meltwater peuvent vous aider à les découvrir.
Analyse des médias sociaux pour les responsables marketing data-driven
Quel que soit le niveau de précision des données que vous souhaitez atteindre, Meltwater dispose des fonctionnalités dont vous avez besoin. Notre outil d’analyse intégré facilite l’exploration et l’analyse des données au sein de l’application. Lorsque vous êtes prêt à partager vos résultats, vous pouvez facilement ajouter l’un de nos graphiques à vos présentations ou exporter l’ensemble du rapport au format PDF.
Vous voulez créer vos propres graphiques ? Aucun problème ! Vous pouvez simplement exporter les données de chaque graphique sous forme de feuille de calcul, prête à être utilisée dans l’application de votre choix. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez utiliser notre API d’analyse des réseaux sociaux pour obtenir un accès direct à nos données et les intégrer à votre propre application.
Une meilleure compréhension de votre audience
Meltwater utilise les tout derniers algorithmes d’analyse sociale pour établir les profils détaillés des publics que vous souhaitez cibler pour vos campagnes de marketing sur les réseaux sociaux. Sur la base d’intérêts spécifiques, nous pouvons définir des segments d’audience et vous aider à découvrir ce que chacun d’entre eux a en commun avec les autres.
Outre les similitudes démographiques, nous pouvons également déterminer les médias qu’ils consultent, les marques qu’ils préfèrent, les canaux de médias sociaux qu’ils sont le plus susceptibles d’utiliser, les influenceurs en ligne qu’ils suivent et bien plus encore.
Un outil tout-en-un pour la gestion des médias sociaux
Meltwater offre un outil unique de marketing des médias sociaux, centré sur l’analyse sociale. Notre plateforme offre toutes les fonctionnalités indispensables aux spécialistes du marketing digital :
- Publication et planification du contenu social
- Engagement et gestion de la communauté
- Écoute et recherche sur les médias sociaux
- Reporting et tableaux de bord
Tous ces composants sont regroupés dans un outil d'analyse performant et facile à utiliser, afin que chacun puisse trouver dans les données sociales des informations exploitables pour son entreprise. Il est également assez puissant pour être utilisé par les analystes les plus expérimentés.
Les plus grandes marques internationales font confiance à notre outil de gestion social media pour optimiser leurs campagnes de marketing social. Il a en effet démontré sa fiabilité à grande échelle : plusieurs centaines de canaux de médias sociaux gérés par des équipes internationales.
Les agences les plus innovantes du monde utilisent les outils d’analyse des réseaux sociaux de Meltwater pour élaborer des campagnes créatives, gagner de nouveaux clients et développer leurs comptes. Elles bénéficient ainsi de nouveaux services de médias sociaux passionnants conçus à l’aide de notre plateforme.
Témoignages
Questions fréquentes
L’utilisation de la recherche avancée de Meltwater pour trouver les meilleurs influenceurs vous permet également de créer et d’ajouter des contacts à vos propres listes de médias. Vous pouvez ainsi créer des listes spécifiques pour des informations ciblées ou travailler avec vos propres listes de médias généralistes basées sur différents sujets, supports ou types de contacts.
Vous pouvez suivre vos actions RP à l’aide d’un outil de suivi des médias. Meltwater fournit une plateforme de veille médiatique complète qui comprend le suivi des médias, une base de données des médias, la diffusion des campagnes RP, la gestion des médias sociaux, l’analyse des médias et bien plus encore, le tout réuni en un seul endroit.
Oui. Grâce aux profils individuels des contacts médias, vous êtes en mesure de visualiser les actions précédentes de communication, ainsi que les notes manuelles ajoutées dans le passé.
La plateforme vous permet de télécharger votre propre liste de contacts via un fichier CSV ou bien manuellement, créant ainsi une nouvelle personne au sein de la plateforme. De cette façon, nous vous garantissons de toujours avoir accès aux contacts les plus pertinents pour vous.
À quoi devrait ressembler votre Suite Meltwater?
Que vous souhaitiez commencer à petite échelle ou intégrer Meltwater à l'échelle mondiale, nos produits s'adaptent pour vous accompagner sur le chemin que vous souhaitez emprunter.