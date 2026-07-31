Outils d’analyse des médias sociaux

Des outils sophistiqués d’analyse des médias sociaux

Meltwater propose une gamme complète d’outils d’analyse sociale qui peuvent vous aider à comprendre les données de différentes manières :

- Courbes de tendance : elles permettent de suivre la vitesse à laquelle la popularité d’un sujet augmente ou diminue au fil du temps.

- Nuages de mots : trouvez les mots et les phrases les plus couramment utilisés dans un ensemble de données, afin d’identifier les thèmes sous-jacents d’un sujet.

- Sentiment : découvrez si les gens ont un sentiment positif ou négatif à l’égard d’un sujet spécifique, observez l’évolution de ce sentiment au fil du temps, isolez les messages positifs ou négatifs pour les analyser séparément et identifiez les problèmes à l’origine de ces sentiments.

- Analyse émotionnelle : Meltwater peut suivre la présence d’expressions émotionnelles clés dans le contenu, comme la joie, la tristesse, la surprise, la colère, l’amour et la peur, pour vous donner une image plus détaillée de la façon dont les gens réagissent à un sujet.

- Principaux canaux et sources : sur quels canaux les gens parlent-ils le plus d’un sujet particulier, et comment la conversation diffère-t-elle sur les différents types de réseaux sociaux ?

- Influenceurs : quelles sont les voix les plus populaires et les plus respectées dans les discussions menées sur les réseaux sociaux, et comment contribuent-elles à faire avancer les débats ?

- Affinités de l’audience : les différents groupes d’audience qui se forment autour de n’importe quel sujet, leurs points communs, ainsi que les marques, les canaux médiatiques et les influenceurs qui les intéressent.