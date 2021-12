Ouvrez n’importe quel réseau social. Que voyez-vous ? Des vidéos – brèves ou longues, en live ou en replay, sous forme de Stories ou de Reels, éducatives ou promotionnelles. Les plateformes sociales sont saturées de vidéos. C’est LE format à la mode. Et vous savez quoi ? Ce n’est pas près de changer, car 78 % des internautes en consomment chaque semaine, et 55 % chaque jour (source).

Il est temps de vous mettre au diapason et d’opter pour la création de contenus vidéo sur les réseaux. D’emboîter le pas aux 86 % d’entreprises qui emploient déjà la vidéo comme levier de communication (contre 61 % en 2016, HubSpot). De tirer parti d’un format dont la plupart des médias sociaux majeurs proposent des déclinaisons à succès (Stories, IGTV, Reels, live streaming et autres).

Mais attention : la création de contenus n’est jamais le fruit du hasard. Pour réussir votre stratégie social media, il est recommandé de comprendre à la fois le « pourquoi » et le « comment » : pourquoi est-ce essentiel de créer des vidéos ? Et comment produire des contenus performants ? C’est ce que vous allez découvrir dans cet article.

Table des matières

Quel est l’intérêt des vidéos dans une stratégie social media ?

Vous vous demandez ce qui rend les vidéos tellement indispensables pour votre stratégie social media ? La réponse en 6 points.

La vidéo est (très) populaire sur les médias sociaux

C’est la première – et sans doute la plus importante – raison de se lancer dans la création de contenus en vidéo : ce format est immensément populaire sur les réseaux. De Facebook à LinkedIn, en passant par Instagram et TikTok, toutes les plateformes sont dominées par ce type de contenu.

Les utilisateurs adorent ça : en 2019, ils passaient en moyenne 6h48 par semaine à regarder des vidéos en ligne… et c’était avant la pandémie, qui a fait exploser ce format, comme l’a prouvé le rapide succès de TikTok (600 % de croissance en 2020 – à lire ici). La consommation de vidéos est aujourd’hui la deuxième activité favorite des internautes sur Instagram (51 %) et Snapchat (50 %), et la troisième des utilisateurs de Facebook (46 %) (chiffres : eMarketer).

La vidéo génère plus d’engagement

Cette popularité explique pourquoi la création de contenus vidéo améliore la visibilité des marques. D’autant plus que les plateformes tendent à favoriser leurs nouvelles fonctionnalités (comme Instagram avec ses Reels) en donnant un coup de pouce aux contenus. Mais ce n’est pas tout : les vidéos sont aussi un précieux levier d’engagement ! Deux exemples : sur Instagram, elles génèrent 21,2 % d’interactions en plus par rapport aux images (HubSpot); sur Twitter, les tweets qui contiennent des vidéos enregistrent 10 fois plus d’engagement que les autres (Business Twitter).

La vidéo est un format idéal pour toucher les jeunes générations

Les membres de la génération Z et les Millennials sont friands de vidéos : 50 % d’entre eux affirment qu’ils « ne savent pas ce qu’ils feraient » sans ce format ! (HubSpot.) La création de contenus vidéo est donc un excellent moyen de toucher ce public en particulier, si vous en avez fait l’une des cibles de votre stratégie social media.

La vidéo vit plus longtemps sur les réseaux

La vidéo sur les réseaux sociaux tend à bénéficier d’une longévité plus importante que la plupart des autres contenus. En effet, plusieurs plateformes offrent aux utilisateurs d’y accéder longtemps (parfois plusieurs mois) après leur publication, par exemple via l’onglet « Pour toi » de TikTok ou en utilisant le bouton « Reels » ou « Vidéos » sur Instagram. Même les Stories, traditionnellement éphémères, peuvent être conservées et visionnées plus tard.

La vidéo donne une dimension plus humaine à la marque

La création de contenus vidéo contribue à renforcer la dimension humaine de la marque. Ça tombe bien : plus que jamais, les consommateurs veulent connaître les personnes qui permettent à leurs marques préférées d’exister, et cherchent à tisser des liens plus authentiques. En ce sens, la vidéo sociale est un puissant levier pour humaniser votre entreprise et créer de la proximité avec vos audiences – par exemple, en montrant vos coulisses, comme le fait très bien Dior sur son compte Instagram.



La vidéo est un formidable levier de vente

Enfin, la création de contenus vidéo pour vos comptes sociaux s’avère intéressante pour vendre vos produits. Une vidéo est à la fois plus dynamique, plus efficace et plus complète qu’un texte ou qu’une série de photos. C’est pourquoi 84 % des internautes affirment s’être laissés convaincre d’acheter un produit/service après avoir consulté une vidéo de marque (source).

Création de contenus : quels sont les différents formats de vidéos sociales ?

Vous l’aurez compris : la création de contenus vidéo est un formidable levier de visibilité, d’engagement, de notoriété et de vente. Mais face à la multitude de formats disponibles, le choix n’est pas toujours évident. Focus sur les différentes opportunités qui s’offrent à vous pour créer des vidéos engageantes sur les réseaux sociaux !

Les vidéos courtes

C’est le format qui domine toutes les tendances social media. La vidéo courte est facile à consommer, plaisante, et très simple à partager. Elle permet, au choix : d’informer, de divertir, de présenter des produits, d’inspirer ou de vendre. Beaucoup de plateformes disposent de leur propre fonctionnalité dédiée : Instagram (Reels, Stories) et Facebook (Stories), mais surtout TikTok dont c’est la raison d’être. Quelques exemples :

General Electric publie sur Twitter de brèves vidéos pour expliquer leur métier, leurs projets d’avenir, etc.

The best of our 129-year heritage is now focused on delivering for our future, with the planned creation of three formidable public companies, all essential to modern life. The time is now, to look forward.



More info at: https://t.co/ZfC8Z1kt4x pic.twitter.com/LyJEPyDtS2 — General Electric (@generalelectric) November 12, 2021

InvisionApp (une société qui conçoit des logiciels de design) propose des vidéos aussi courtes que créatives pour attirer l’attention.

Même le Washington Post (qu’on n’attendait pas sur TikTok !) est entré dans la danse, avec des vidéos légères sur la forme qui contribuent à diffuser des informations importantes sur le fond, comme ici avec le Covid.

Les vidéos éphémères

Les contenus éphémères ont fait les beaux jours de Snapchat, avant d’être repris un peu partout. Ils se distinguent par leur durée de vie limitée, restant parfois disponibles moins de 24 heures. L’exemple canonique reste la Story (Instagram ou Facebook) dont il est néanmoins possible d’allonger la durée de vie.

Le succès des vidéos éphémères s’explique précisément par cette brève existence, qui entraîne chez les utilisateurs la crainte de passer à côté d’un contenu. Un phénomène connu sous le nom de « Fear Of Missing Out », ou FOMO, et qui encourage les internautes à rester connectés à leurs marques préférées pour ne rien rater de leurs publications fugitives.

Par définition, il est difficile de montrer des exemples de contenus éphémères. Toutefois, vous pouvez vous inspirer des grandes marques qui en proposent régulièrement, comme Coca Cola.

Les vidéos live

Les vidéos live jouissent d’une popularité grandissante, surtout par le biais du streaming (sur Twitch ou YouTube en particulier). Les marques proposent toutes sortes de contenus en live : une manifestation culturelle, un événement d’entreprise, le lancement d’un produit, un webinar, une interview, ou même une recette de cuisine.

Le format live est un puissant levier d’authenticité, incontournable pour créer de la confiance et toucher de larges audiences. Sur la plupart des plateformes (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn…), ces vidéos peuvent être partagées très facilement, afin d’attirer de nombreux internautes en un temps record. Ce sont aussi de formidables contenus interactifs, puisque les utilisateurs sont invités à participer par le biais d’un chat. Un bon exemple avec l'opération Live shopping organisée par Carrefour pour le Black Friday.

En outre, l’avantage des vidéos live, c’est qu’une fois diffusées, elles peuvent être consommées en replay et continuer à générer des vues et des interactions.

Les vidéos longues

Les formats longs englobent des durées allant de 2 ou 3 minutes jusqu’à plusieurs heures. La création de contenus vidéo longs répond à des besoins plus informatifs et pédagogiques. Les internautes qui les consultent veulent apprendre à utiliser un produit, acquérir des connaissances ou des compétences, s’informer sur un sujet précis, etc.

On retrouve ce format essentiellement sur YouTube et Instagram (via la fonctionnalité IGTV). Les vidéos longues prennent la forme de guides, de vlogs, de débats, de conférences, de webinars… Elles sont aussi utilisées pour mettre en avant un produit (notamment par le biais des influenceurs, dans le cadre d’une stratégie de marketing d’influence) ou pour valoriser une marque. Deux exemples :

Un webinar proposé par Slack à propos du travail à domicile.

Une vidéo « événement » publiée par Apple pour parler de son actualité et de ses innovations.

Ces exemples vous ont donné envie de vous lancer dans la création de contenus vidéo ? Pas si vite ! Prenez le temps de bien étudier les points suivants avant d’enregistrer votre premier contenu.

Donnez-vous des objectifs clairs

Pour être efficaces, vos vidéos ont intérêt à intégrer une stratégie cohérente, dirigée vers des objectifs clairs. Or, les possibilités sont si nombreuses et variées qu’il est aisé de se sentir dépassé. Notre conseil : faire simple ! Une bonne façon de démarrer votre création de contenus vidéo consiste à générer de la notoriété. Ce format étant particulièrement adapté à un gain de visibilité, c’est un excellent début.

Identifiez vos cibles et leurs besoins

Demandez-vous toujours qui sont vos audiences cibles et ce qu’elles veulent : cela vous aidera à déterminer quels formats et quels sujets sont susceptibles de les toucher, et de générer des interactions. Une bonne connaissance préalable de votre public (insight consommateurs) est évidemment indispensable. Apprenez qui sont vos audiences et segmentez-les pour booster l’efficacité de vos contenus.

Créez de la valeur

N’oubliez jamais que vos audiences attendent de la valeur ajoutée. Cela signifie qu’il faut :

Choisir le bon format (vidéo courte, longue, éphémère et/ou live) ;

(vidéo courte, longue, éphémère et/ou live) ; Utiliser les bonnes plateformes sociales (celles que votre audience consulte) ;

(celles que votre audience consulte) ; Créer le type de contenu qui répond aux attentes de vos cibles (vidéo éducative ou informative, voyage dans les coulisses de votre marque, interviews, vidéo divertissante ou créative, etc.).

Optimisez vos vidéos pour les mobiles

C’est absolument crucial, car la plupart des vidéos sont consommées sur des appareils mobiles (à titre d’exemple, cela concerne 41 % des contenus sur YouTube selon eMarketer). L’optimisation mobile n’est donc pas une option, pas plus que l’insertion de sous-titres : 75 % des internautes disent regarder leurs vidéos en mode sourdine, un chiffre qui monte à 86 % chez les 25-34 ans (source).

Planifiez vos publications

Une fois votre processus de création de contenus vidéo bien établi, il vous reste à publier vos créations sur les réseaux… au bon moment ! En matière de publications sociales, le timing est presque aussi important que le contenu. Alors prêtez une attention particulière à la planification de vos posts, et automatisez vos actions à l’aide d’un outil dédié afin de toucher vos audiences sur les bonnes plateformes, aux moments opportuns.

Si vous ne publiez pas encore de vidéos sur les médias sociaux, il est plus que temps de vous lancer : ce format de contenu, déjà incontournable, est voué à prendre toujours plus d’importance dans les années à venir. La bonne nouvelle, c’est qu’une stratégie de création de contenus vidéo ne vous oblige pas à prévoir des investissements astronomiques et à mettre sur pied une logistique délirante. Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer, c’est d’un appareil d’enregistrement (comme un smartphone !), de bonnes idées de vidéos, d’une pincée de créativité… et des outils pratiques pour savoir qui sont vos audiences, comment communiquer avec elles, et à quel moment les toucher.

Ces outils, Meltwater les met à votre disposition pour donner vie à votre stratégie de contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Contactez-nous pour en savoir plus !