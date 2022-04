Le géant qu’est désormais YouTube n’a plus rien à voir avec la réalité de ses jours d’antan. Depuis ses humbles débuts, avec un paysage de vlogueurs qui ressemblait alors Far West, des vidéos de chats qui régnaient en maître et Charlie la licorne, YouTube est devenu un paysage tout à fait différent de toute autre plateforme vidéo et ne montre aucun signe de ralentissement. Aujourd’hui, le réseau social voit 500 heures de vidéo téléchargées chaque minute !

Alors, comment exploiter l’audience de YouTube pour vos besoins marketing ? Voici le guide ultime pour le marketing YouTube.

Table des matières

Pourquoi avez-vous besoin d’une stratégie marketing sur YouTube ?

On le sait tous, réaliser des vidéos et le marketing vidéo en général prennent du temps et sont difficiles à mettre en œuvre lorsque les ressources sont limitées. Vous vous demandez donc probablement si YouTube est un bon outil de marketing. Pour faire simple : YouTube marketing, c'est oui.

La preuve est dans les chiffres : vues et portée.

YouTube est le 2e site web le plus visité au monde (Hootsuite)

YouTube paie en moyenne 18 dollars pour 1 000 vues publicitaires (Omnicore Agency)

70 % des spectateurs ont acheté auprès d’une marque après l’avoir vue sur YouTube (Hootsuite)

Vous pouvez également investir votre temps dans les publicités YouTube au lieu de consacrer de l’énergie à la création de votre chaîne si cela correspond mieux à votre budget et à vos besoins actuels.

L’un des plus grands défis et énigmes auxquels les spécialistes du marketing sont confrontés lorsqu’ils utilisent YouTube est de savoir d'abord comment avoir des abonnés sur YouTube, mais surtout comment attirer les utilisateurs hors de la plateforme et transformer ces vues en visites de sites web, puis en ventes. Vous devez donc être réaliste quant à cet enjeu lorsque vous commencez à penser à votre marketing sur YouTube. Comprenez que vous investissez dans la création de contenu que les internautes regardent et apprécient sur la plateforme YouTube. Les KPI que vous établissez doivent correspondre afin que vous puissiez démontrer efficacement votre ROI.

Trafic SEO

Un autre avantage de l’intégration de YouTube dans votre stratégie de marketing est la possibilité d’apparaître en tête des résultats de recherche. Google semble privilégier les résultats vidéo. En optimisant vos titres pour qu’ils apparaissent pour vos principaux mots clés, vous contribuerez à la notoriété de votre marque en tant qu’autorité dans ce domaine. Ceci est particulièrement utile pour les vidéos de type « comment faire » et « tutoriel », comme nous le verrons plus loin.

Il est important de tenir compte de la fonction de recherche de YouTube, comme vous le feriez avec Google, lorsqu’il s’agit d’optimiser vos vidéos.

Regardez cette recherche sur YouTube pour « Canon DSLR ». Bien que la marque Canon ait sa propre chaîne YouTube, les quatre premiers résultats concernent des chaînes autres que le compte officiel de la marque :

Un rapide « CTRL+F » pour « DSLR » dans l’onglet vidéos de CanonUSA ne donne aucun résultat. Cela signifie que Canon perd tout trafic de recherche vers sa chaîne pour les personnes qui utilisent « DSLR » au lieu des noms qu’elle utilise dans les titres de ses vidéos.

Ainsi, lorsque vous effectuez vos recherches habituelles de mots clés pour le contenu de votre site web, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser ces informations pour votre stratégie sur YouTube.

Qu’est-ce que le marketing digital sur YouTube ?

Le marketing digital sur YouTube suit les mêmes principes que le marketing digital sur d’autres plateformes, à la différence notable que son format est exclusivement vidéo. Le support de contenu qu’est la vidéo peut être intimidant, mais cela vaut la peine pour les spécialistes d’investir dedans.

Pensez aux possibilités de réutilisation ! Les vidéos que vous créez peuvent être intégrées dans des blogs, des emails, des médias sociaux et même des publicités ! C’est beaucoup de travail, mais les récompenses peuvent être énormes.

Débuter sur YouTube

Vous êtes donc prêt à vous lancer dans le marketing sur YouTube, nous sommes sûrs que vous êtes impatient de commencer à filmer des vidéos, mais assurons-nous d’abord que vous êtes prêt à réussir grâce à une stratégie de marketing YouTube. Cette base vous aidera à rester sur la bonne voie en matière de création de contenu YouTube et à produire des vidéos soignées et adaptées à votre public.

1. Créez un compte YouTube pour votre marque

Quiconque a déjà essayé de créer une chaîne YouTube, que ce soit pour une équipe ou une entreprise, peut vous dire que ce n’est pas le processus le plus simple. Étant donné que YouTube est la propriété de Google, la plateforme préférée des entreprises, un compte YouTube est automatiquement créé pour vous, avec votre adresse Gmail. Vous pouvez y accéder à partir du centre d’applications Google, en haut à droite de votre écran.

Mais bien sûr, vous ne souhaitez peut-être pas que votre chaîne d’équipe soit connectée à votre messagerie professionnelle. Il est donc recommandé de créer une adresse email commune par laquelle toutes les personnes impliquées dans votre plan de marketing YouTube pourront accéder à la chaîne.

Voici comment créer un compte de marque sur YouTube, étape par étape.

Commencez par créer un compte Google

Utilisez une adresse email commune (telle que « marketing@[nom-de-l’entreprise].com » ou « video-marketing@[nom-de-l’entreprise].com ». N’oubliez pas qu’il s’agit de l’adresse email où vous recevrez des notifications telles que les commentaires sur vos vidéos et les mises à jour des performances de vos vidéos.

Rendez-vous sur google.com et sélectionnez « Se connecter ». Si vous ne voyez pas le bouton, déconnectez-vous d’abord du compte que vous utilisez.



Cliquez sur Créer un nouveau compte.

Lorsque l’option « Personnel » ou « Gérer une entreprise » apparaît, choisissez « Gérer une entreprise ».

Remplissez le nom et l’adresse email du compte.

Créez le compte de votre marque sur YouTube

Allez sur youtube.com. Vous êtes probablement déjà connecté avec votre tout nouveau compte Google, mais si ce n’est pas le cas, sélectionnez « Se connecter » en haut à droite.

Cliquez sur l’icône qui remplace maintenant le bouton de connexion

Vous verrez apparaître une longue liste d’options.

Choisissez « Créer une chaîne » dans cette liste

Assurez-vous de cliquer sur « Utiliser un nom d’entreprise ou autre » dans la boîte de dialogue qui s’affiche. Il s’agit d’un petit CTA, alors ne le manquez pas !

Saisissez un nom pour votre compte de marque

(Vous pouvez toujours modifier ce choix par la suite, ne vous inquiétez pas, il n’est pas figé).

Il est maintenant temps de personnaliser !

Choisissez votre photo de profil (il s’agit généralement du logo de votre entreprise).

Ajoutez une bannière de chaîne

Ajoutez des liens vers votre site Web, des informations de contact et une brève description de votre entreprise ou de votre marque.

Publiez une description de votre chaîne (différente de la description de votre entreprise, car elle est spécifique au contenu vidéo que vous prévoyez de publier).

Ajoutez une présentation de chaîne

C’est la dernière étape de l’optimisation de votre chaîne avant de commencer à upload des vidéos. Idéalement, vous en aurez déjà une prête à être uploadée, mais ce n’est pas absolument nécessaire.

2. Déterminez votre public

Nous le disons tout le temps, mais il est bon de le répéter : vos objectifs et votre stratégie de création de contenu doivent toujours parler à votre public. C’est ainsi que vous façonnerez votre marketing vidéo sur YouTube, de la conception de la vidéo à sa promotion en passant par son tournage. Votre public et ses intérêts doivent être le moteur de votre contenu.

Cela dit, il est tout à fait possible d’expérimenter si vous ne savez pas encore à quoi votre public va réagir. Il est également possible de prendre des risques, mais il convient de le faire en connaissance de cause, plutôt que de tenter le tout pour le tout.

L’un des moyens les plus rapides de déterminer votre audience sur YouTube est d’observer vos concurrents. Quels types de vidéos créent-ils et quel est leur taux d’engagement ?

3. Planifiez vos vidéos

Et maintenant, la partie amusante : la planification des vidéos ! Pour faire décoller votre stratégie de marketing sur YouTube, il est impératif de commencer par un plan très clair et d’être prêt à fournir beaucoup de contenu. N’allez pas trop vite en besogne : pensez à un thème et à un style pour la première vidéo afin de pouvoir choisir le matériel dont vous aurez besoin ; la longueur et la cadence du script ne doivent pas changer radicalement pour vos premiers essais.

Conseil : pensez aux playlists

L’onglet de playlists est l’une des fonctions les moins bien optimisées d’une chaîne YouTube. C’est surtout parce qu’il n’y a pas de règle stricte sur la façon de procéder et que la façon dont vous le configurez est essentiellement une question de préférence personnelle.

Tourner des vidéos YouTube de qualité

Si vous vous donnez la peine de créer une stratégie de marketing sur YouTube, vous devez accorder la même attention au tournage de vidéos de qualité.

Voici les 5 principaux éléments à prendre en compte :

1. Éclairage et arrière-plan

Si vous devez choisir dans quoi investir, ne lésinez pas sur les points 1 et 2 de cette liste. Rien n’est plus impardonnable qu’un mauvais éclairage ou un mauvais son lorsque vous essayez de créer des vidéos professionnelles et adaptées à votre marque. Si vous ne voulez pas investir dans du matériel d'éclairage, filmez en lumière naturelle pendant « l’heure dorée » (juste avant le lever et juste après le coucher du soleil) plutôt qu’avec les lumières habituelles de votre maison.

Pour simplifier au maximum votre installation d’éclairage, choisissez un arrière-plan simple et peu encombré. Vous réduirez ainsi le nombre d’ombres et de distractions auxquelles vous devrez faire face. Vous voulez que l’œil du spectateur reste concentré sur votre sujet, et non sur la pile de trombones sur votre étagère ou sur votre collection impressionnante, mais pas vraiment conforme à la marque, de bandes dessinées et autres mangas.

2. Microphones et son

Les micros externes sont relativement bon marché, faciles à trouver, et beaucoup sont compatibles avec les caméras les plus basiques. (Veillez toutefois à bien vérifier que vous disposez des entrées et sorties appropriées.)

3. Utilisez un trépied

Vous n’avez pas besoin d’un studio sophistiqué pour réaliser des vidéos de qualité. L’utilisation d’un trépied au lieu d’une solution manuelle améliorera déjà considérablement l’aspect professionnel de votre vidéo.

4. Le montage est votre meilleur ami

La pire chose que vous puissiez faire est de ne pas filmer assez de plans, alors n’ayez pas peur de vous lâcher ! Filmez plus que nécessaire, utilisez plusieurs angles et plusieurs distances par rapport à votre sujet, afin d’avoir de quoi travailler lors de la phase de montage. Un logiciel de montage simple conviendra parfaitement à la grande majorité des styles de vidéo. Ne vous inquiétez donc pas de devoir contracter un nouveau prêt pour vous procurer une énorme console de montage avec des tonnes de boutons ou une suite Final Cut Pro.

iMovie a ses limites, mais il fonctionne bien et ne présente pas une courbe d’apprentissage énorme. Si vous souhaitez passer à l’étape supérieure, Movavi est fortement recommandé par de nombreux YouTubers, c’est une excellente option si vous souhaitez imiter les effets classiques utilisés par les vlogeurs et les influenceurs.

5. Musique et effets sonores

Enfin, pour la touche finale, ajoutez de la musique et/ou des effets sonores à votre vidéo. De nombreuses options libres de droits sont disponibles sur des sites comme Epidemic Sound et Premium Beat.

Publier des vidéos sur YouTube

Vous avez élaboré un story-board, tourné et monté votre vidéo. Il est maintenant temps de la publier ! Heureusement, YouTube rend cette opération très facile et rapide.

1. Miniature

Si vous avez passé un peu de temps sur YouTube, vous aurez remarqué que les styles de miniatures varient considérablement. Certains s’efforcent manifestement de styliser leurs miniatures, tandis qu’à l’autre bout du spectre, d’autres choisissent simplement parmi les suggestions que YouTube leur propose lors de l’upload.

Vous pouvez viser entre les deux. Vous n’avez pas besoin d’être super-stylisé, mais vous devez avoir une miniature qui illustre le sujet de votre vidéo. CinemaTherapy propose un bon compromis et un excellent exemple d’utilisation de deux polices différentes dans ses vignettes, chacune représentant une série différente.

2. Métadonnées

Tout comme lorsque vous publiez un article de blog ou une page de renvoi sur votre site web, en prêtant attention à la balise titre et à la métadescription pour le référencement, il est conseillé d'en faire de même pour le téléchargement de vidéos YouTube.

Le titre de votre vidéo peut être considéré comme une balise de titre. Il est accrocheur, incite à cliquer et incite les utilisateurs à choisir votre vidéo plutôt que d’autres sur le même sujet. Mais tout comme une balise de titre écrite pour les résultats de recherche de Google, évitez la tentation du clickbait ! Les internautes quitteront votre vidéo pour en trouver une qui répond mieux et plus honnêtement à leurs besoins.

Dans la description de votre vidéo, veillez à mettre en évidence ce à quoi les spectateurs peuvent s’attendre dans les deux premières phrases. Sous la rubrique « Lire la suite », vous pouvez ajouter d’autres informations telles que des horodatages, un lien vers votre site Web et des liens vers vos autres réseaux sociaux.

3. Taggez votre vidéo

Rendez votre vidéo plus facile à rechercher grâce aux hashtags. Il est généralement recommandé d’utiliser 3 à 5 hashtags par vidéo. Si vous les ajoutez à la description de la vidéo, les 3 premiers apparaîtront au-dessus de votre titre.

Vous pouvez également ajouter une balise au titre de votre vidéo. C’est une excellente option pour les hashtags de marque et de campagne.

5. Sous-titres

Il s’agit là d’un autre élément clé du référencement. Vous pouvez optimiser les mots clés qui apparaîtront dans les sous-titres et fournir une transcription complète pour les spectateurs malentendants.

6. Cartes et annotations

Choisissez des vidéos connexes vers lesquelles renvoyer les internautes à la fin de votre vidéo. Un bouton d’abonnement et de notification est assez standard. Vous pouvez le faire pendant le processus d’upload.

Idées de formats YouTube adaptés aux marques

Il existe de nombreux types de vidéos que vous pouvez tourner pour votre chaîne YouTube. En fonction de votre marque, de votre public et des objectifs de votre chaîne, vous privilégierez probablement un certain style.

Mais ce qui est bien avec les playlists, c’est que vous n’êtes pas obligé de produire un seul type de vidéo. Les créateurs indépendants ont souvent leur type de contenu principal, plus une playlist de vlogs. Les entreprises ont souvent des playlists consacrées aux annonces de produits, aux visites guidées, à la culture et au recrutement.

Voici 5 types courants de vidéos que vous pouvez envisager pour votre chaîne et pour gagner des abonnés YouTube :

1. Tutoriels

Selon Brandwatch, les recherches sur YouTube qui utilisent « comment faire » (ou « how to ») augmentent de 70 % en glissement annuel. Et rien qu’en 2020, les vues des vidéos ciblant les « débutants » ont augmenté de 50 % (SproutSocial).

Les vidéos « comment faire » et les tutoriels sont une excellente option pour montrer comment utiliser vos propres produits, mais ils peuvent aussi être utilisés pour répondre aux questions courantes dans votre secteur.

Supposons que vous êtes une marque de vêtements de plein air, comme REI dans l’image ci-dessous, et que vous savez qu’à l’automne, le volume de recherche sur les sports de neige, comme le ski, commence à augmenter.

Vous pourriez filmer une série de courtes vidéos explicatives pour les skieurs débutants, attirer ce trafic et en profiter pour promouvoir une nouvelle gamme de vestes ou de masques de ski que vous recommandez aux personnes qui apprennent à skier.

Une autre raison d’envisager l’utilisation de vidéos pratiques est la fonction extrêmement utile de Google qui indique l’horodatage précis qui peut intéresser l’utilisateur :

Tenez-en compte lors de la création de vos tutoriels et veillez à utiliser du texte aux moments opportuns, en signalant le sujet de chaque partie de la vidéo.

Dans l’exemple ci-dessus, si nous prenons le premier horodatage recommandé par Google, le titre de la vidéo correspond clairement à ce que nous attendons :

2. Présentation et promotion du produit

Semblable à un mode d’emploi, il s’agit d’une visite approfondie d’un produit ou d’un logiciel. Elles sont souvent réalisées par des influenceurs.

Une tactique courante consiste à envoyer un nouveau produit en version bêta gratuitement en échange d’un avis (mais comme nous le verrons plus tard, il est important de respecter le facteur tiers). Ces influenceurs sont très suivis parce que leurs utilisateurs respectent leur jugement et pensent qu’ils ne sont pas « achetés » par les marques.

3. Re-partage d’une campagne publicitaire

Avez-vous eu une campagne publicitaire attachée à un hashtag ou à une bonne politique d’entreprise ? Ne laissez pas ces vidéos prendre la poussière une fois la campagne terminée ! Réutilisez-les dans une playlist pour donner aux personnes qui naviguent sur votre chaîne une idée de qui vous êtes en tant que marque.

Par exemple, North Face a lancé sa campagne #NeverStopExploring en 2018, promouvant le thème de l’exploration au-delà des exploits hardcore en plein air. Dans le secteur du divertissement, vous pourriez en profiter pour partager toutes les bandes-annonces qui précèdent la première d’une émission ou d’un film.

Un autre avantage d’avoir ces vidéos facilement accessibles via votre YouTube est la possibilité de les partager et les opportunités de relations publiques. La campagne de North Face a été présentée dans The Drum, où toutes les vidéos sont publiées dans l’article.

Les « vidéos de réaction » et les « critiques d’experts » sont une tendance populaire sur YouTube qui a le vent en poupe en ce moment. Voici un exemple : « Analyse non-verbale des 8 candidats (La France face à la guerre) - Analyse #25" par Fabien Olicard, célèbre mentaliste sur YouTube.

Ce style de vidéo est particulièrement efficace pour présenter votre marque en tant qu’expert ou autorité. Posez la question à votre équipe et voyez qui possède des références impressionnantes, comme un diplôme supérieur, de nombreuses années d’expérience pratique ou un grand nombre de références.

Trouvez ensuite quelque chose sur quoi vous aimeriez qu’ils réagissent, vous pouvez même faire une version humoristique, si l’humour est un trait de personnalité essentiel de votre marque.

5. Témoignages

Bien qu’ils soient soigneusement sélectionnés et plus contrôlés, par exemple, qu'une critique de produit par un influenceur, les témoignages vidéo de vrais clients peuvent contribuer grandement à renforcer votre image publique.

Formats publicitaires sur YouTube [faire de la pub sur YouTube]

Si la création d’un flux constant de contenu vidéo ne s’inscrit pas dans votre stratégie marketing globale, que ce soit en raison d’un manque de budget ou de personnel, n’ayez crainte ! Il y a une autre voie à envisager, celle de la publicité YouTube (pub Youtube ou YouTube ads). Vous savez, ces trucs ennuyeux qui passent au début des vidéos et parfois même au milieu, sur les vidéos de 10 minutes ou plus… aïe…

Remarque : cela implique toujours la réalisation de vidéos. Vous pouvez choisir de faire une publicité YouTube à partir de n’importe quelle vidéo publiée sur votre chaîne. Cela signifie simplement que vous n’aurez pas besoin de produire au volume requis pour maintenir une chaîne YouTube en pleine croissance.

1. Mise en place d’une campagne publicitaire sur YouTube

Il est relativement simple de mettre en place une campagne publicitaire sur YouTube à l’aide de Google Ads Youtube.

1. Dans Google AdWords, cliquez sur « Créer une nouvelle campagne » et choisissez Vidéo comme type de campagne You

2. Passez par la configuration normale de la campagne, en choisissant votre budget, le calendrier, la démographie et toute autre spécification du public cible.

3. Dans la dernière étape, entrez l’URL de votre vidéo. C’est ici que vous rédigerez également un CTA et que vous inclurez un lien vers l’endroit où vous souhaitez que les personnes qui cliquent sur l’annonce YouTube se rendent.

2. Annonces Discovery TrueView

L’autre moyen de faire de la pub Youtube pour votre marque consiste à utiliser l’espace publicitaire promotionnel sur la page d’accueil, la barre latérale ou l’écran des résultats de recherche.

Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir les annonces qui apparaissent pour la recherche « How to Tap Dance ». La première flèche indique où commencent les annonces, la deuxième flèche est le premier résultat vidéo organique. Comme dans le cas des recherches Google, les annonces s’affichent bien en évidence au-dessus du pli :

Il est important de noter que les publicités de TrueView ne sont pas toujours liées à des vidéos. Dans l’exemple ci-dessus, les résultats des publicités renvoient tous à des sites web externes.

3. Bouton de visualisation du produit

Enfin, pour les vidéos mettant en valeur des produits, vous pouvez ajouter un bouton « Afficher les produits » dans la vidéo elle-même, qui ouvre une petite publicité dans la barre latérale sans interrompre la lecture de la vidéo.

C’est également une excellente occasion de réaliser des vidéos d’évaluation par des tiers, comparant deux entreprises différentes, comme dans l’exemple ci-dessous.

La première capture d’écran montre une vidéo sélectionnée parmi les résultats de recherche pour la requête « Bose vs AirPods Pro » :

Remarquez le bouton Acheter des produits dans le coin inférieur gauche.

Après avoir cliqué sur ce bouton, cette petite boîte de dialogue apparaît sur le côté droit, au-dessus de la file d’attente des vidéos recommandées.

Promouvoir vos vidéos et votre chaîne YouTube [YouTube advertising]

Vous avez maintenant appris à créer et à télécharger une superbe vidéo sur YouTube, hourra ! Mais le fun ne fait que commencer. Il est maintenant temps de partager et de promouvoir sa chaine YouTube et sa vidéo pour obtenir une exposition et des vues maximales. Ne comptez pas sur l’algorithme de YouTube pour faire tout le travail à votre place. Alors, comment promouvoir une vidéo YouTube et comment avoir plus d'abonnés sur YouTube ?

Voici d’excellentes façons de partager votre chef-d’œuvre pour avoir plus d'abonnés sur YouTube :

1. Incorporez vos vidéos dans les articles de blog et sur votre site

Les vidéos sont parfaites dans un article de blog, car elles permettent de rompre le texte et de mettre en contexte le sujet de l’article. Cela permet également de créer un lien avec la vidéo sur YouTube.

Par exemple, la vidéo « How to Sew a Button » ci-dessus est gérée par une chaîne appelée « Treasurie ». Elle utilise cette vidéo pour créer un lien vers son blog, où le contenu de la vidéo a été transformé en un long article descriptif.

2. Emails

Ajoutez du piquant à vos e-mails en incluant la vidéo directement dans le corps de l’e-mail ou en incitant les destinataires à visiter votre chaîne YouTube à l’aide d’un lien ! Cette dernière solution est la plus sûre, car les vidéos ne s’affichent pas toujours de la même manière dans un e-mail, selon les paramètres des destinataires et le fournisseur d’e-mail.

3. Partagez sur les médias sociaux

La meilleure des combinaisons. Il est largement reconnu que le contenu vidéo donne de meilleurs résultats que les messages statiques sur la plupart des canaux de médias sociaux. Les vidéos sur les médias sociaux génèrent jusqu’à 1200 % de partages en plus que les contenus texte et image combinés. (Influencer Marketing Hub)

Alors, quel meilleur moyen de promouvoir votre chaîne YouTube tout en augmentant vos mesures d’engagement sur Facebook ou Twitter !

Et si vous disposez d’une variété de types de vidéos, vous pouvez réserver les réseaux sociaux à des sujets plus légers, puisque « 73 % des consommateurs veulent voir des vidéos sur les médias sociaux qui sont “divertissantes”. » (Influencer Marketing Hub)

4. Partagez dans les forums et les sites de questions-réponses

Vous vous souvenez de ces vidéos pratiques que nous recommandons pour leur grande valeur en matière de SEO ? Eh bien, elles présentent également un autre avantage. Les forums et les sites comme Quora sont d’excellents endroits pour partager votre vidéo, mais concentrez-vous sur les questions les plus pertinentes, ne spammez pas les utilisateurs sur des fils de discussion non pertinents.

Quels indicateurs les spécialistes du marketing sur YouTube doivent-ils suivre ?

Une fois que votre chaîne YouTube est opérationnelle, vous devez commencer à suivre les analyses pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. À l’instar des autres plateformes de médias sociaux, les mesures de YouTube sont prises en compte dans votre classement dans l’algorithme, et il est donc important de les prendre au sérieux !

Voici 4 indicateurs clés à suivre sur YouTube :

1. Temps de visionnage

C’est un facteur de classement sur YouTube, il est donc important d’y prêter attention. Quelles sont les vidéos qui attirent les internautes dès le début et les divertissent ?

La mesure du taux de rétention vous indique le pourcentage moyen de temps passé à regarder vos vidéos. Les vidéos dont le taux de rétention est le plus élevé valent la peine que vous y ajoutiez des CTA comme « vidéo suivante » ou « vous pourriez aussi aimer ».

2. Source du trafic

D’où viennent vos spectateurs ? Cette question est cruciale pour vous aider à affiner votre stratégie YouTube, car vous continuez à apprendre a) ce à quoi vos abonnés réagissent et b) où ils vous trouvent.

Un blogueur a-t-il partagé une de vos vidéos dans un article sur son site Web ? Une vidéo a-t-elle été publiée sur Twitter ou Facebook et partagée autour d’elle ?

3. Engagement

Vos vidéos sont-elles partagées ? Commentées ? Il s’agit d’un autre élément clé pris en compte par YouTube pour le classement.

Il est également important de commencer à comprendre quelles vidéos sont les plus efficaces pour vous faire gagner des abonnés YouTube. Les vues et les commentaires sont une chose, mais quelles vidéos les gens voient-ils et à la suite de laquelle se décident-ils de s’abonner pour voir plus de contenu ? Cela peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, de la personnalité du présentateur au sujet traité, mais plus vous publierez de vidéos, plus vite vous pourrez tirer ces enseignements.

4. Données démographiques

Enfin, gardez un œil sur vos données démographiques pour savoir qui est votre public. La connaissance de la localisation, du sexe et de la tranche d’âge de votre public devrait continuer à influencer le type de contenu que vous produisez.

Travailler avec des influenceurs sur YouTube

Un autre bon moyen de faire du marketing sur YouTube est de travailler avec des influenceurs et des ambassadeurs de marque.

Conseil : utilisez un hub de marketing d’influence pour gérer, mesurer et améliorer vos efforts de marketing d’influence.

Il est relativement facile pour les particuliers de monétiser leur création de contenu et d’être rémunérés sur YouTube par le biais de publicités, ainsi que de vidéos sponsorisées. En tant que marque, il est bon de faire des recherches sur les influenceurs de votre secteur et de dresser une liste des personnes que vous souhaitez contacter.

Conseil : Convenez des conditions de base avec votre partenaire influenceur, mais n’imposez pas trop de paramètres stylistiques. L’intérêt des vidéos sponsorisées sur YouTube est qu’elles s’intègrent parfaitement au style de l’influenceur (ce qui permet de ne pas contrarier ses abonnés, ceux-là mêmes que vous essayez d’attirer vers vos produits). Chaque influenceur a un public et un style de vidéo très différents.

Sananas, une YouTubeuse française très populaire dans le domaine de la mode et de la beauté, s’associe régulièrement à différentes marques : Miu Miu, Innisfree ou encore la marque de maquillage Anastasia Beverly Hills. Dans cette vidéo, accompagnée de Richard, un autre youtubeur, elle présente et fait une démonstration de ses produits coup de cœur de la marque (ainsi que de ses produits "flops").

Vous devez faire confiance à la liberté de création de l’influenceur (et pour cette raison, assurez-vous de le choisir soigneusement), faites vos recherches et regardez ses autres vidéos sponsorisées. Vous sentez-vous à l’aise pour associer son interprétation et son style de vidéo à votre marque ? Et si vous êtes satisfait du partenariat, entretenez la relation. Les influenceurs sur YouTube travaillent souvent avec les mêmes marques à plusieurs reprises.

Tout est bien qui finit bien ! Êtes-vous prêt à voir comment Meltwater peut vous aider dans vos efforts de marketing sur YouTube et sur les médias sociaux ? Remplissez le formulaire ci-dessous pour une démo gratuite.