Depuis leur lancement à l’été 2020, les Reels Instagram ont fait couler beaucoup d’encre – et pas toujours pour en dire du bien. Il est vrai qu’au départ, le réseau social a lancé cette fonctionnalité pour concurrencer TikTok et se faire une place sur le marché des vidéos courtes. Mais avec le temps, les Reels ont développé leur propre personnalité. Ils suscitent aujourd’hui l’engouement des utilisateurs…comme des influenceurs.

C’est pourquoi beaucoup de marques et de créateurs de contenu s’en sont emparés pour booster leurs performances sur Instagram. Il se trouve que sur cette plateforme, les Reels apportent plus que de la visibilité : ce sont aussi des leviers d’attractivité et d’engagement.

Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir au sujet des Reels Instagram, et comment les intégrer à votre stratégie social media pour en tirer le meilleur parti.

Table des matières

Les Instagram Reels, c'est quoi ?

Les Reels désignent une fonctionnalité lancée par Instagram permettant de créer des vidéos d’une durée brève (jusqu’à 60 secondes), en format vertical et en plein écran. Inspirée du modus operandi de TikTok, la fonctionnalité a été lancée en juillet 2020 précisément dans l’optique de concurrencer l’application chinoise.

La fonctionnalité Reels d’Instagram diffère du format vidéo IGTV en ce qu’elle vise à produire des contenus courts, divertissants et engageants, faciles à consommer et souvent interactifs (alors que les vidéos IGTV sont plus longues). Les Reels créés par les utilisateurs ont généralement une ambition musicale, humoristique ou challengeante – on lance des « défis » comme on le fait sur TikTok.

Pour ce qui est de leur visibilité sur Instagram, les Reels s’affichent :

Dans le fil d’actualité des abonnés du compte créateur ;

Dans l’onglet dédié sur le compte créateur ;

Dans la partie « Exploration » de l’application (ils peuvent donc être vus par l’ensemble des utilisateurs, et pas uniquement par les abonnés).

Instagram Reels ou TikTok ?

Venons-en à la question qui fâche : pourquoi utiliser les Reels Instagram alors que les vidéos courtes et engageantes sont le propre de TikTok ?

La réponse varie en fonction de l’utilisation que vous faites des réseaux sociaux dans votre stratégie marketing. En somme, si vous utilisez déjà l’une ou l’autre application.

Avec les Reels, Instagram empiète sur les plates-bandes de TikTok, l’ambition étant identique : créer de courtes vidéos à partager avec les autres utilisateurs, en profitant de nombreuses options qui les rendent plus impactantes. La stratégie d’Instagram est calquée sur celle de son concurrent : la durée maximale pour les Reels augmente progressivement, étant passée de 15 à 30 secondes, puis à 60 secondes (aujourd’hui, elle est de 3 minutes sur TikTok).

Ceci étant dit, il existe une différence majeure : les Reels ne sont qu’une fonctionnalité d’une application existante, tandis que TikTok se résume à ce format. Cela veut dire qu’il est possible d’intégrer les Reels à une stratégie existante sur Instagram, et de les combiner à d’autres fonctionnalités de la plateforme. Sur TikTok, à l’inverse, vous ne pouvez créer que des vidéos courtes.

Reels ou Stories ?

Cette question est plus délicate, puisqu’elle présuppose que vous employez déjà Instagram pour renforcer votre présence en ligne ou pratiquer le social selling.

Les Reels Instagram ont des spécificités qui justifient effectivement leur utilisation en complément des Stories. Par exemple :

De nombreuses options pour différencier ses vidéos (effets visuels ou sonores, modulation de la vitesse de diffusion, etc.) ;

La possibilité de combiner plusieurs vidéos (mais pas de photos) avec la fonction « Aligner » ;

La diffusion des Reels auprès de l’ensemble de la communauté (à condition d’avoir paramétré son compte pour qu’il soit « public »), alors que les Stories sont réservées aux abonnés.

Ces différences méritent-elles de passer aux Reels Instagram ? Tout dépend de votre stratégie sur les réseaux sociaux, mais le conseil le plus simple est celui de tester !

La question de savoir s’il faut utiliser ou non les Reels Instagram n’a de sens qu’à condition de comprendre ce qu’on peut faire avec. Car les Reels peuvent servir de nombreux objectifs, dès lors qu’on prend le temps de les accommoder. Pour vous le montrer, nous allons explorer cinq formats de Reels que les marques emploient avec succès.

Créer des contenus informatifs et éducatifs

Sur Instagram, les Reels sont de formidables vecteurs d’information. Alors que les contenus sont de plus en plus consultés sur les appareils mobiles, l’attention des utilisateurs ne cesse de chuter. L’idée, pour les marques, c’est donc de faire passer leur message dans un laps de temps réduit, afin d’atteindre leurs objectifs sans perdre une miette de l’attention du public.

Les grandes marques le font déjà très bien, sans que la brièveté du contenu influe d’aucune manière sur leur ADN. On peut voir, par exemple, RedBull montrer de courtes sessions de sports extrêmes, National Geographic Travel faire voyager (et inspirer) les utilisateurs, ou encore Futura Sciences donner des informations scientifiques sur des sujets ultra-précis en un temps record. Dans un style différent, Leroy Merlin crée des tutoriels pratiques, à l’image de cette vidéo pour organiser son dressing.

Présenter des produits

Vous vous dites sans doute qu’en moins de 60 secondes, il est difficile de présenter un produit ? Que cela pourrait même devenir contre-productif ? Or il est prouvé que les vidéos courtes favorisent l’engagement des acheteurs : 69 % des consommateurs disent préférer consulter un clip bref pour en apprendre plus au sujet d’un produit ou d’un service (source).

Certains annonceurs l’ont bien compris, et font des Reels Instagram de véritables présentoirs pour leurs produits. Très souvent à la pointe de l’utilisation des réseaux sociaux, Sephora est un exemple à suivre en la matière : ses démonstrations de soins et de produits via des Reels brillent par leur simplicité et leur efficacité. La marque de chaussures durables Allbirds le fait aussi très bien, en réinventant le clip publicitaire version Instagram Reels.

Montrer l’envers du décor

Dans une démarche de marketing éthique, de nombreuses entreprises s’attachent à devenir plus transparentes vis-à-vis à des consommateurs. L’avantage, c’est que cette approche fonctionne pour tout type de produit ou de service, dès qu’il s’agit de mettre en avant, par exemple, une production responsable ou une cohésion d’équipe.

Les Reels Instagram sont d’excellents leviers de mise en scène pour ce qui est de montrer les coulisses de votre entreprise ou de votre marque. Les modèles ne manquent pas :

Les visites d’ateliers de Shinola Detroit

Les coulisses de tournage des vidéos produites par Le Slip Français (encore une marque très inspirante en matière de stratégie social media)

Le maquillage du monstre de la série Sermons de minuit sur Netflix

Les clips façon « bêtisier » par Tediber

Lancer des défis aux utilisateurs

Le format micro-vidéo adopté par les Reels Instagram n’empêche nullement de proposer des contenus interactifs conçus pour engager les audiences. Vous pouvez, par exemple, les pousser à l’action en leur lançant des défis ludiques qui, par la même occasion, contribueront à mettre en valeur votre marque et vos produits.

C’est ce qu’a très bien fait la marque française Respire Naturel en incitant les utilisateurs à retrouver leurs produits dans les magasins Sephora. La vidéo, qui met en scène une enquêtrice à la recherche des produits de la marque, est à la fois divertissante et inspirante. Surtout, elle a le mérite de valoriser l’enseigne d’une façon originale… et d’envoyer les acheteurs potentiels dans les magasins pour les dénicher !

Quelques idées de challenges pour vos Reels Instagram sur cette page.

Créer des publicités Reels

Autre possibilité intéressante pour les marques : mêler Reels et publicités. Les « Ads Reels » fonctionnent comme les autres : elles s’affichent à la verticale, en plein écran, entre deux Reels « organiques », et ont une durée maximale de 30 secondes. Les utilisateurs peuvent les « liker », les partager ou les commenter.

C’est une bonne façon de toucher des audiences plus vastes, au-delà de vos seuls abonnés, d’augmenter votre visibilité, et de faire découvrir aux utilisateurs des contenus inspirants. Au passage, vous profitez de la puissance de ciblage des Ads appliquée à vos Reels Instagram.

Vous voilà pleinement convaincu(e) : les Reels Instagram ont une vraie valeur ajoutée si vous utilisez déjà l’application, et peuvent vous ouvrir de nouveaux horizons si vous n’y êtes pas encore. Toute la question est maintenant de savoir comment les intégrer à votre stratégie social media. Voici quelques conseils :

Identifiez les audiences à cibler. Les Reels Instagram, à l’instar des contenus créés sur TikTok, s’adressent avant tout à une population plutôt jeune. Une bonne connaissance préalable de vos cibles (via une démarche insights consommateurs) est donc indispensable pour créer des mini-vidéos pertinentes et engageantes.

Créez des Reels originaux et attractifs . La fonctionnalité offre de nombreuses options pour différencier vos contenus et attirer l’attention de vos audiences : choix d’un fond sonore existant ou créé par vos soins, effets visuels, modulation de la vitesse de défilement de la vidéo, etc.

. La fonctionnalité offre de nombreuses options pour différencier vos contenus et attirer l’attention de vos audiences : choix d’un fond sonore existant ou créé par vos soins, effets visuels, modulation de la vitesse de défilement de la vidéo, etc. Mesurez les performances de vos Reels Instagram. Pour savoir si vos vidéos atteignent les objectifs que vous vous êtes fixés, pensez à mesurer leurs performances avec régularité. Les Insights Instagram vous donnent des indications intéressantes sur ce point, mais celles-ci sont limitées. Si vous comptez tirer profit de votre stratégie avec les Instagram Reels, vous devrez à un moment ou un autre passer à des outils professionnels d’analyse des réseaux sociaux.

Programmez vos posts pour toucher les audiences au bon moment. Utilisez un outil de publication sur les médias sociaux pour établir un planning de publication et automatiser la mise en ligne de vos contenus.

Collaborez avec des influenceurs. Profitez à plein du marketing d’influence en tissant des partenariats avec des personnalités marquantes des réseaux sociaux. Les influenceurs peuvent participer à vos Reel (idéalement pour présenter un produit) ou partager ceux-ci sur leurs propres comptes.



Lancés pour concurrencer TikTok, les Reels Instagram ont développé leur propre personnalité et occupent désormais une place de choix dans les stratégies des marques. Ils ne constituent sans doute pas en eux-mêmes une raison suffisante d’abandonner TikTok, mais si votre stratégie embarque déjà Instagram ou que vous travaillez en bonne entente avec ces deux plateformes, l’utilisation des Reels vous permettra d’apporter une vraie valeur ajoutée à vos contenus sociaux… Sachant qu’il est possible de recycler les vidéos créées pour TikTok sur Instagram.

Découvrez les outils de marketing digital de Meltwater pour booster la portée de vos publications sur les réseaux sociaux !