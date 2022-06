Marie Seignol de Swarte a rejoint Meltwater en 2021 en tant que Responsable Marketing. Elle a commencé sa carrière chez Medium pour travailler au développement de la notoriété de la marque en France. En 2016 elle rejoint le Groupe Galeries Lafayette pour contribuer au repositionnement de l'image du BHV Marais sur les réseaux sociaux. À partir de 2018, elle contribue à la transformation digitale et à l'internationalisation de la communication du premier think tank de France, l'Institut Montaigne. Experte du digital, elle est diplômée du Celsa et possède aujourd'hui une expertise globale du marketing et de la communication.