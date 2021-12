Logiciel de veille des réseaux sociaux

Vous avez une nouvelle idée que vous voulez tester ? Les outils de suivi des médias sociaux vous donnent un accès instantané au plus grand groupe de discussion du monde. Connectez-vous à notre plateforme, créez votre recherche et, en quelques secondes, vous pourrez accéder aux pensées et aux opinions de milliards de personnes, ce qui vous donnera les moyens de donner vie à vos idées.

Auparavant, les études de marché prenaient des mois, car elles supposaient de réaliser des enquêtes, de réunir des groupes de discussion et de compiler les résultats. Heureusement, c’est fini. Grâce à l’écoute sociale de Meltwater, vous pouvez obtenir une réponse immédiate à presque toutes les questions, et ainsi identifier les failles du marché et les nouvelles tendances, bien avant tout le monde. Et si vous avez des doutes sur la manière d’obtenir les réponses que vous recherchez, les experts de notre service client restent à votre disposition pour vous aider à rédiger les bonnes requêtes et à donner un sens aux résultats.