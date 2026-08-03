Logiciel de veille des réseaux sociaux
Êtes-vous vraiment à l'écoute de ce qui se dit sur les réseaux sociaux ?
Des milliards de conversations ont lieu chaque jour sur les médias sociaux. Ces discussions aident les gens à prendre toutes sortes de décisions d’achat et influencent la perception qu’a le public d’entreprises comme la vôtre. Quelle que soit votre activité, les internautes parlent de votre secteur, de vos concurrents et de vous sur les réseaux sociaux. Si vous n’y prêtez pas attention, vous passerez à côté d'opportunités. Meltwater peut vous aider à commencer à écouter.
L’outil de Social Listening le plus performant
Chaque fois que quelqu’un mentionne votre marque sur les médias sociaux ou parle d’un sujet important pour votre entreprise, vous devez en être informé. Meltwater offre la plateforme d’écoute sociale la plus complète du secteur, ce qui vous permet de ne passer à côté de rien. Notre outil parcourt les flux de données de :
- YouTube
- Twitch
- Blogs
- Forums de discussion
- Podcasts
- Actualités en ligne
- Sites d’avis de consommateurs
Dès que votre entreprise est mentionnée, Meltwater fait en sorte que vous le sachiez. Nous utilisons même des algorithmes IA pour repérer quand on parle de votre marque, parmi des milliers de podcasts. Pourquoi perdre du temps à effectuer régulièrement une recherche manuelle de mots-clés sur plusieurs réseaux sociaux alors que nous pouvons automatiser l’ensemble du processus d’écoute sociale pour vous ?
Outils de suivi de l’actualité et des médias sociaux sur une seule plateforme
Les RP et les médias sociaux sont étroitement liés, alors pourquoi utiliser deux outils distincts pour suivre les mentions sur les médias sociaux ainsi que la couverture médiatique ? Avec Meltwater, vous pouvez suivre votre marque dans les médias traditionnels (radio, télévision, presse écrite, presse en ligne) et dans les médias sociaux, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Pas besoin de payer des outils de suivi différents
- Le personnel se forme sur une plateforme unique
- La création de rapports est plus rapide
- Vous profitez d’une vue à 360 degrés de la situation de votre marque
Dites adieu aux limites de mots-clés
Meltwater vous offre une capacité illimitée de recherche par mots-clés, sans limites de volume de résultats. Qu’est-ce que cela signifie ? Vous pouvez rechercher autant de mots-clés, de marques ou de hashtags différents que vous le souhaitez et vous ne serez pas facturé en supplément, quel que soit le nombre de résultats de ces recherches.
C’est une excellente nouvelle pour les agences qui souhaitent élargir leur clientèle sans augmenter leurs coûts. C’est aussi une bonne nouvelle pour les équipes internes qui doivent effectuer un certain nombre de recherches sur les médias sociaux et essayer différentes idées, tout en surveillant leur budget. Notre plateforme de veille médiatique sociale offre aux professionnels du marketing digital tout ce dont ils ont besoin pour protéger et développer efficacement leurs marques.
Ne vous contentez pas d’écouter, apprenez des réseaux sociaux
Nos outils d’analyse vous aident à donner un sens aux données des médias sociaux. Il ne sert à rien de suivre les mentions d’une marque si vous ne comprenez pas ce que cela signifie. C’est pourquoi nous fournissons des outils d’analyse sociale qui vous aident à découvrir les tendances et les schémas qui vous donneront un véritable aperçu de votre activité. Vous serez ainsi en mesure de prendre des décisions plus éclairées.
Que vous souhaitiez analyser un seul hashtag, ou bien construire une requête de recherche sophistiquée qui collecte des données sur les médias sociaux autour d’un sujet complexe, notre outil de suivi possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour trouver ces informations.
Mais il ne s’agit pas seulement de savoir ce qui se passe sur le moment. Pour obtenir une vision véritablement significative de n’importe quel sujet, la solution Meltwater propose d’effectuer des recherches parmi 15 mois d’archives de données sociales, y compris l’intégralité du Firehose de Twitter. Cela vous permet d’analyser les tendances passées et d’effectuer des comparaisons des indicateurs clés d’une année sur l’autre.
- Repérez les nouvelles tendances de consommation en temps réel
- Découvrez des opportunités inédites
- Ungenutzte Geschäftsmöglichkeiten aufdecken
- Créez des campagnes sur la base de données solides
- Comparez les campagnes précédentes
- Collectez des informations sur vos concurrents
Avec une source aussi importante de données sociales à portée de main, vous avez toutes les cartes en main. Définissez votre requête à l’aide de notre puissant outil de recherche booléen, puis exploitez les données grâce aux meilleurs outils d’analyse du secteur. Vous découvrirez ainsi les informations cachées qui alimenteront votre prochaine campagne de marketing ou inspireront votre nouvelle gamme de produits.
Gestion des risques
Identifiez une crise avant qu’elle ne se produise
Une crise peut surgir de nulle part pour presque toutes les marques et, la plupart du temps, elle commencera sur les médias sociaux avant de faire boule de neige et de devenir un problème plus important. Avec l’écoute des médias sociaux de Meltwater, vous recevrez une alerte préventive dès que les gens commenceront à parler de votre marque en ligne, quelle qu’en soit la raison. Vous pourrez ainsi identifier rapidement les thématiques sous-jacentes qui alimentent la conversation.
Grâce aux alertes et aux outils de reporting automatisés, vous pouvez être sûr que vous serez le premier informé dès qu’un événement important se produira. N’attendez pas les rapports mensuels de couverture pour détecter les crises potentielles. Meltwater peut envoyer des alertes directement sur votre téléphone afin que vous puissiez agir rapidement et anticiper tout problème. Lorsque vous repérez les premiers signes d’un éventuel problème, vous serez en mesure d’agir au plus vite, avant que la crise ne prenne de l’ampleur et ne se propage dans les médias. Si vous êtes responsable de la gestion de la réputation d’une entreprise, le suivi des médias sociaux est un outil essentiel.
Insights instantanés
Analysez le sentiment en un simple coup d’œil
Nos outils d’analyse du sentiment vous permettent d’obtenir un aperçu rapide de ce que les gens pensent de votre marque, ou de tout autre sujet. Le suivi du sentiment dans le temps signifie que vous pouvez facilement voir les courbes de tendance relatives au sentiment positif et négatif, de façon à comprendre si vos campagnes ont le bon impact sur la perception de votre marque.
Meltwater décompose également le sentiment par canal, afin que vous puissiez connaître vos performances sur les réseaux sociaux par rapport aux médias d’information, ou déterminer si une conversation sur une plateforme sociale particulière entraîne un changement de sentiment.
Nos nuages de mots axés sur le sentiment font ressortir les mots les plus courants des discussions positives et négatives, ce qui permet de visualiser facilement les thèmes sous-jacents aux différentes perceptions de la réputation de votre marque.
Des indicateurs pertinents
Une connaissance de vos clients comme jamais auparavant
Les outils de surveillance des médias sociaux de Meltwater peuvent vous aider à plonger au cœur des désirs et des besoins de vos clients. Même s’ils ne parlent pas directement de votre marque, ils parlent de votre secteur ou de votre catégorie de produits. En écoutant et en analysant ces conversations, vous pourrez vous faire une idée précise de leurs intérêts, attitudes et comportements, ce qui vous permettra de créer des campagnes de marketing plus ciblées et plus efficaces.
Le monde actuel évolue rapidement, et notre plateforme de suivi des médias sociaux vous donne une vue en temps réel de l’évolution des tendances de consommation. Les discussions qui ont lieu sur les réseaux sociaux sont une source riche d’information sur l’évolution des comportements, des attentes et des attitudes de vos clients. En analysant ces données sociales, vous serez en mesure de définir votre stratégie avec une longueur d’avance.
Identifiez les influenceurs authentiques
De nos jours, tout le monde est un influenceur ! Mais nos outils d’écoute sociale peuvent vous aider à trouver les personnes qui ont une réelle influence sur votre marché, en recherchant les acteurs qui sont au cœur des conversations et qui ont un impact sur votre marque, et en analysant leurs audiences afin de confirmer leur authenticité et leur pertinence.
La création de partenariats avec de véritables influenceurs peut s’avérer être une stratégie marketing lucrative. Pour cela, il faut être sûr de travailler avec quelqu’un qui a réussi à se constituer une audience authentique et de confiance. Nous pouvons vous aider à trouver ces personnes et à éviter les fraudeurs dont le nombre de followers est artificiellement gonflé.
Étude de marché au sein du plus grand groupe de discussion du monde
Vous avez une nouvelle idée que vous voulez tester ? Les outils de suivi des médias sociaux vous donnent un accès instantané au plus grand groupe de discussion du monde. Connectez-vous à notre plateforme, créez votre recherche et, en quelques secondes, vous pourrez accéder aux pensées et aux opinions de milliards de personnes, ce qui vous donnera les moyens de donner vie à vos idées.
Auparavant, les études de marché prenaient des mois, car elles supposaient de réaliser des enquêtes, de réunir des groupes de discussion et de compiler les résultats. Heureusement, c’est fini. Grâce à l’écoute sociale de Meltwater, vous pouvez obtenir une réponse immédiate à presque toutes les questions, et ainsi identifier les failles du marché et les nouvelles tendances, bien avant tout le monde. Et si vous avez des doutes sur la manière d’obtenir les réponses que vous recherchez, les experts de notre service client restent à votre disposition pour vous aider à rédiger les bonnes requêtes et à donner un sens aux résultats.
Conçus pour la collaboration
Les outils d’écoute sociale de Meltwater, destinés aux entreprises, sont conçus pour permettre aux équipes de travailler de manière transparente et efficace. Petite équipe interne ou agence externe, notre plateforme vous offre les outils dont vous avez besoin pour tenir tout le monde informé et dans la bonne direction.
- Vous avez besoin de rapports réguliers à partager avec les principales parties prenantes ? Cela n’a jamais été aussi facile. Il suffit de paramétrer votre recherche sur les médias sociaux, puis de configurer les rapports à générer quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. À partir de là, vous pouvez vous asseoir et laisser Meltwater travailler en pilote automatique.
- Vous avez besoin d’un tableau de bord qui vous donne des informations exploitables en temps réel ? Rien de plus simple. Configurez la recherche, choisissez les widgets de tableau de bord dont vous avez besoin, puis partagez l’accès avec les membres de votre équipe.
Avec Meltwater, chacun peut accéder facilement aux informations dont il a besoin et aux fonctionnalités qui le concernent le plus, de sorte que rien ne sera oublié !
Aucun autre outil d’écoute n’offre cette technologie de flux de travail tout-en-un, à laquelle les plus grandes marques et les agences les plus innovantes du monde font confiance pour garantir une veille médiatique professionnelle.
Plongez au cœur des données
Nos outils d’analyse sociale sont simples et intuitifs, conçus pour vous aider à analyser les données sociales et à obtenir directement les informations dont vous avez besoin. Mais si vous avez besoin de fonctionnalités d’analyse plus avancées, Meltwater peut exporter des données sociales brutes directement depuis la plateforme, afin que vous puissiez facilement les importer dans l’outil de votre choix.
Vous pouvez également utiliser notre API d’écoute sociale pour connecter votre propre solution à Meltwater.
Toutes les informations possibles sur vos concurrents
L’écoute sociale Meltwater vous aide à mieux comprendre vos propres clients et marchés, mais pourquoi s’arrêter là ? Nous pouvons également vous donner des informations sur vos concurrents.
Découvrez ce que leurs clients aiment, ou détestent, à propos de leurs produits, comment les gens réagissent à leurs campagnes marketing, quelles opportunités ils loupent. Toutes ces informations précieuses vous attendent sur les médias sociaux, si vous savez où et comment les chercher.
Comparez facilement votre part de voix, le sentiment, l’engagement et d’autres mesures clés avec un ou plusieurs concurrents. Nos outils d’écoute sociale vous donneront tellement de renseignements sur la concurrence qu’ils se demanderont certainement comment vous faites.
Un service client de qualité
Même avec des outils de suivi des médias sociaux aussi puissants et intuitifs que les nôtres, nous savons que les clients ont toujours besoin d’un peu d’aide de temps en temps. Notre équipe d’experts produits est toujours prête à vous conseiller et à vous accompagner pour que vous tiriez le meilleur parti de notre plateforme.
Que vous ayez besoin d’aide pour créer une requête de recherche qui vous permettra d’obtenir exactement les résultats dont vous avez besoin, que vous souhaitiez obtenir des conseils sur la manière d’analyser les données sociales ou que vous cherchiez simplement à vous familiariser avec les fonctionnalités de notre plateforme, nous mettons à votre disposition un réseau mondial d’assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous savons que la qualité de notre service client est tout aussi importante que notre plateforme de veille médiatique.
À quoi devrait ressembler votre Suite Meltwater ?
Que vous souhaitiez commencer à petite échelle ou intégrer Meltwater à l'échelle mondiale, nos produits s'adaptent pour vous accompagner sur le chemin que vous souhaitez emprunter.
Questions fréquentes
L’écoute sociale est la pratique qui consiste à identifier quand un mot-clé ou un terme particulier est mentionné sur les canaux de médias sociaux. Les entreprises ont souvent recours à l’écoute sociale pour savoir quand les consommateurs parlent de leur marque sur des plateformes spécifiques. Cette pratique peut également être utilisée pour trouver les mentions sociales relatives à tout sujet sur lequel vous souhaitez faire des recherches.
Les deux termes sont souvent utilisés comme synonymes et peuvent désigner la même chose. Cependant, on utilise parfois le terme « veille sociale » pour décrire la pratique consistant à contrôler l’utilisation des médias sociaux par une personne, qu’il s’agisse d’employés sur leur lieu de travail ou de parents surveillant l’activité sociale de leurs enfants.
En écoutant les conversations sur les médias sociaux concernant votre marque, il est possible d’obtenir des informations plus approfondies sur ce que les gens pensent réellement de vos produits et du service que vous offrez. Les entreprises intelligentes peuvent utiliser ces informations pour faire des améliorations axées sur la satisfaction des clients.
Notre plateforme d’écoute sociale couvre l’intégralité du Firehose Twitter, les groupes et pages Facebook publics, Instagram, YouTube, Reddit, les blogs, les forums de discussion, les sites web d’avis de consommateurs et les podcasts. Les utilisateurs bénéficient également du service de veille médiatique de Meltwater, leader sur le marché, qui ajoute à la plateforme les actualités en ligne, la presse écrite et les médias audiovisuels.