Logiciel de veille des réseaux sociaux

Ne vous contentez pas d’écouter, apprenez des réseaux sociaux

Nos outils d’analyse vous aident à donner un sens aux données des médias sociaux. Il ne sert à rien de suivre les mentions d’une marque si vous ne comprenez pas ce que cela signifie. C’est pourquoi nous fournissons des outils d’analyse sociale qui vous aident à découvrir les tendances et les schémas qui vous donneront un véritable aperçu de votre activité. Vous serez ainsi en mesure de prendre des décisions plus éclairées.



Que vous souhaitiez analyser un seul hashtag, ou bien construire une requête de recherche sophistiquée qui collecte des données sur les médias sociaux autour d’un sujet complexe, notre outil de suivi possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour trouver ces informations.



Mais il ne s’agit pas seulement de savoir ce qui se passe sur le moment. Pour obtenir une vision véritablement significative de n’importe quel sujet, la solution Meltwater propose d’effectuer des recherches parmi 15 mois d’archives de données sociales, y compris l’intégralité du Firehose de Twitter. Cela vous permet d’analyser les tendances passées et d’effectuer des comparaisons des indicateurs clés d’une année sur l’autre.



- Repérez les nouvelles tendances de consommation en temps réel

- Découvrez des opportunités inédites

- Ungenutzte Geschäftsmöglichkeiten aufdecken

- Créez des campagnes sur la base de données solides

- Comparez les campagnes précédentes

- Collectez des informations sur vos concurrents

Avec une source aussi importante de données sociales à portée de main, vous avez toutes les cartes en main. Définissez votre requête à l’aide de notre puissant outil de recherche booléen, puis exploitez les données grâce aux meilleurs outils d’analyse du secteur. Vous découvrirez ainsi les informations cachées qui alimenteront votre prochaine campagne de marketing ou inspireront votre nouvelle gamme de produits.